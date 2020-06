La retirada militar de EEUU de Alemania podría favorecer la ampliación de la base de Rota – La otra Andalucía

La medi­da se enmar­ca den­tro de la deci­sión de Donald Trump de hacer que “los euro­peos paguen por su segu­ri­dad”. Una máxi­ma que ha repe­ti­do en cada cum­bre de la OTAN des­de que lle­gó al poder. Des­de el cam­bio de jue­go geo­po­lí­ti­co de Euro­pa a Asia, la pre­ten­sión esta­dou­ni­den­se ha pasa­do por hacer ver a los socios euro­peos que debe­rían comen­zar a pen­sar en su pro­pia defen­sa. Un argu­men­to refor­za­do por la evi­den­cia de que siem­pre es Washing­ton el que corre con la gran fac­tu­ra de la pro­tec­ción euro­pea.

En tér­mi­nos pre­su­pues­ta­rios, la reti­ra­da de casi un ter­cio de las tro­pas ame­ri­ca­nas supon­drá una reduc­ción sig­ni­fi­ca­ti­va de los 480 millo­nes anua­les que cues­ta su pre­sen­cia en Ale­ma­nia. Una cifra que, casi en su tota­li­dad, sufra­ga la Admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se. Des­de el pun­to de vis­ta tác­ti­co, como era de espe­rar, la alar­ma se ha encen­di­do en gran par­te de las capi­ta­les de Euro­pa orien­tal. Este movi­mien­to no ha pasa­do des­aper­ci­bi­do para el Inter­na­tio­nal Cen­tre for Defen­ce and Secu­rity con sede en Esto­nia.

Esta­dos Uni­dos ten­drá aho­ra que recon­fi­gu­rar su pre­sen­cia mili­tar en Euro­pa. Si arries­ga en con­fiar par­te de la defen­sa orien­tal en efec­ti­vos pro­pios euro­peos, ten­drá opcio­nes para refor­zar el flan­co sur y es pre­ci­sa­men­te aquí don­de entra en jue­go Anda­lu­cía y, con­cre­ta­men­te, Rota. Ya en febre­ro el gene­ral Tod Daniel Wol­ters ‑man­do de las fuer­zas mili­ta­res nor­te­ame­ri­ca­nas en Euro­pa ante el Comi­té de Ser­vi­cios Mili­ta­res del Sena­do- indi­có que aña­dien­do 2 des­truc­to­res a los que ya están en la base gadi­ta­na se “for­ta­le­ce­ría” su com­pro­mi­so con los alia­dos y socios euro­peos y afri­ca­nos.

La situa­ción de la base es una de las más estra­té­gi­cas para Esta­dos Uni­dos. Es el ele­men­to que per­mi­te apo­yar las misio­nes impe­ria­lis­tas en el Sahel y el cen­tro de Áfri­ca. Ade­más, hace posi­ble poder man­te­ner los com­pro­mi­sos esta­dou­nien­ses adqui­ri­dos con el Esta­do espa­ñol, la UE y la OTAN y es el escu­do de lan­za para gran par­te de las misio­nes inter­na­cio­na­les en Orien­te Medio. Su impac­to local pasa por sus gigan­tes­cas dimen­sio­nes que ocu­pan ya una cuar­ta par­te del tér­mino muni­ci­pal.

Al mar­gen de la OTAN, el tra­ta­do bila­te­ral entre el Esta­do espa­ñol y EEUU está suje­to a una posi­ble y nun­ca deba­ti­da amplia­ción. El actual mar­co regu­la­to­rio expi­ra en mayo de 2021 y, en cual­quier caso, nece­si­ta­ría de una revi­sión para al menos con­tem­plar la sus­ti­tu­ción de los actua­les des­truc­to­res que pres­tan el ser­vi­cio por otros más moder­nos y la flo­ta de heli­cóp­te­ros que lle­va acom­pa­ña­da. Debi­do a la situa­ción polí­ti­ca y legis­la­ti­va este trá­mi­te par­la­men­ta­rio se obvió, pero la lle­ga­da de nue­vos efec­ti­vos a Espa­ña pro­ce­den­tes de Ale­ma­nia nece­si­ta­ría del paso inex­cu­sa­ble por el Con­gre­so.

La reti­ra­da esta­dou­ni­den­se es una cla­ra señal de adver­ten­cia a los socios euro­peos: o a par­tir de aho­ra se impli­can pre­su­pues­ta­ria­men­te o la mayor poten­cia mili­tar mun­dial comen­za­rá a replan­tear­se sus prio­ri­da­des sobre el con­ti­nen­te. Euro­pa no pare­ce ser, pre­ci­sa­men­te, una de ellas, pero Áfri­ca, y de rebo­te Anda­lu­cía y Rota, sí.

Con toda pro­ba­bi­li­dad y de hacer­se efec­ti­va la inten­ción ame­ri­ca­na, asis­ti­re­mos a una com­pe­ti­ción abier­ta entre los gobier­nos laca­yos del Esta­do espa­ñol e ita­liano para hacer­se con las capa­ci­da­des mili­ta­res esta­dou­ni­den­ses. Nápo­les, sede de la VI flo­ta, tam­bién pue­de aspi­rar a la can­di­da­tu­ra, aun­que el acer­ca­mien­to del Gobierno de Con­te a Rusia y el cre­cien­te euro­es­cep­ti­cis­mo ita­liano juga­rían en con­tra de esta opción.

