Euskal Herria.“Me están dando ganas de pegarte un tiro a tí y a tu hija”, le dijo una agente de la Guardia Civil a la presa vasca Bea Etxeberria

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 17 junio 2020

Foto: Pre­sa polí­ti­ca vas­ca Bea Etxe­be­rria, cuan­do la detu­vie­ron en 2011

En estos tér­mi­nos, y echan­do mano a la pis­to­la, se diri­gió el mar­tes una agen­te de la Guar­dia Civil a la pre­sa polí­ti­ca vas­ca Bea­triz Etxe­be­rria Caba­lle­ro y a su hija de dos años, tal y como han rela­ta­do la orga­ni­za­ción soli­da­ria vas­ca Etxe­rat sus fami­lia­res.

Ambas se encuen­tran ingre­sa­das en la Pri­sión de Aran­juez, a 500 km de su domi­ci­lio fami­liar, y habían sido tras­la­da­das ayer mar­tes, día 16, al Hos­pi­tal Infan­til Niño Jesús para que la niña fue­ra aten­di­da en dos con­sul­tas médi­cas. Según el tes­ti­mo­nio de sus fami­lia­res, pasa­da la pri­me­ra de estas con­sul­tas y mien­tras espe­ra­ba la segun­da, uno de los efec­ti­vos de la cus­to­dia poli­cial, una miem­bro de la Guar­dia Civil, se diri­gió a Bea­triz Etxe­be­rria echan­do mano a la pis­to­la con estas pala­bras “Me están dan­do ganas de pegar­te un tiro a ti y a tu hija”. En ese momen­to, la pre­sa polí­ti­ca vas­ca deci­dió sus­pen­der la con­sul­ta que esta­ba espe­ran­do y cual­quier otra pos­te­rior, tal como comu­ni­có a la médi­co que debía aten­der­les. Una deci­sión que tomó ante la impo­si­bi­li­dad de garan­ti­zar la segu­ri­dad de la niña y a fin de sus­traer­la de ame­na­zas y acti­tu­des como las sufri­das.

Etxe­rat con­si­de­ra que estos hechos que, por los ges­tos y ame­na­zas revis­ten serie­dad sufi­cien­te, alcan­zan una mayor gra­ve­dad al estar diri­gi­dos con­tra un menor, una niña de ape­nas dos años. La Aso­cia­ción con­si­de­ra tam­bién into­le­ra­ble que se pue­da poner a estas per­so­nas bajo la cus­to­dia de otras que, en lugar de garan­ti­zar su segu­ri­dad, como es su come­ti­do, la ponen en ries­go.

Etxe­rat, que ha denun­cia­do repe­ti­da­men­te la situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad en la que viven los niños y meno­res de edad, hijos o fami­lia­res de pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos ante agre­sio­nes y coac­cio­nes de dife­ren­te signo, cali­fi­ca de ver­gon­zo­so el abso­lu­to des­pre­cio demos­tra­do hacia los dere­chos de la infan­cia.

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO PRO AMNISTIA Y CONTRA LA REPRESIÓN

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la repre­sión quie­re hacer lle­gar toda su soli­da­ri­dad a la pre­sa polí­ti­ca de Bil­bo Bea Etxe­be­rria ante las ame­na­zas que ha reci­bi­do ella y su hija de 2 años por par­te de una guar­dia civil. Que­re­mos hacer exten­si­ble este ges­to de soli­da­ri­dad al pre­so polí­ti­co Iñi­go Zapi­rain, pare­ja de Bea y padre de la niña.

Esta guar­dia civil le ha dicho a Bea que le “gus­ta­ría pegar­les un tiro” tan­to a ella como a su hija. El hecho de que haya una niña por medio y que estas ame­na­zas se hayan dado en una sali­da al hos­pi­tal en la que tenía que ser aten­di­da (final­men­te la madre ha deci­di­do no rea­li­zar­la en esa situa­ción) con­vier­te en mucho más gra­ve este suce­so.

Debe­mos recor­dar que la Guar­dia Civil fue el gru­po repre­si­vo-terro­ris­ta que detu­vo a Bea e Iñi­go, y que ambos sufrie­ron gra­ves tor­tu­ras. A Bea la vio­la­ron. La guar­dia civil que la ha ame­na­za­do demues­tra que ser mujer no te libra de ser machis­ta, al igual que había negros que opri­mían a escla­vos o hay cipa­yos que gol­pean y tiro­tean a su pue­blo.

Los fal­sos demó­cra­tas, la mayo­ría de par­ti­dos ins­ti­tu­cio­na­les del sis­te­ma, el blan­quea­dor de opre­so­res Jonan Fer­nán­dez y demás que toman como ame­na­zas unas pin­ta­das de denun­cia, no dirán nada ante el caso de Bea, como tam­po­co lo dije­ron ante las tor­tu­ras. Las ame­na­zas de esta guar­dia civil no son una excep­ción, y este gru­po de perros y perras que par­ti­ci­pa en los tras­la­dos de las cár­ce­les de Madrid lle­va más de una déca­da ame­na­zan­do, gol­pean­do e insul­tan­do a pre­sos y pre­sas, tan­to polí­ti­cas como socia­les.

La mera exis­ten­cia de la orga­ni­za­ción terro­ris­ta de la Guar­dia Civil jus­ti­fi­ca la legi­ti­mi­dad de la lucha de Bea e Iñi­go. Un fuer­te abra­zo a Bea, Iñi­go y su hija de dos años.

En Eus­kal Herria, a 17 de junio de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.