La pan­de­mia ace­le­ró la idea y madu­ra la posi­bi­li­dad de un Ingre­so Uni­ver­sal en Argen­ti­na

Aun­que la idea cir­cu­la­ba des­de el ini­cio de año en dife­ren­tes sec­to­res del Fren­te de Todos, la pan­de­mia pare­ce haber­la ace­le­ra­do. Hoy Daniel Arro­yo seña­ló que des­pués de la cua­ren­te­na será nece­sa­rio que el Esta­do dis­pon­ga un ingre­so uni­ver­sal «que garan­ti­ce un piso eco­nó­mi­co». 16/​06/​2020

El Minis­tro de Desa­rro­llo Social, Daniel Arro­yo,

con­si­de­ró hoy que des­pués de la cua­ren­te­na será nece­sa­rio que el Esta­do

dis­pon­ga un ingre­so uni­ver­sal para los sec­to­res vul­ne­ra­bles, «que

garan­ti­ce un piso eco­nó­mi­co».

«Es un pun­to que va a nece­si­tar la Argen­ti­na los pró­xi­mos años»,

sos­tu­vo el fun­cio­na­rio, quien afir­mó que el Ingre­so Fami­liar de

Emer­gen­cia (IFE), por 10 mil pesos, ha demos­tra­do «el nivel de dete­rio­ro

en el que esta­ba la asis­ten­cia social del Esta­do».

Se

tra­ta de una idea que ya esta­ba sien­do empu­ja­da por dife­ren­tes sec­to­res

del Fren­te de Todos antes de la pan­de­mia, pero que se ace­le­ró por el

dete­rio­ro que gene­ró el impac­to del Coro­na­vi­rus en la eco­no­mía.

Arro­yo

ade­más advir­tió que el el pre­cio de los ali­men­tos y el endeu­da­mien­to de

las fami­lias «son los dos pro­ble­mas cen­tra­les hoy. Lo que tie­ne que ver

con ali­men­tos es una cosa más estruc­tu­ral, amplia y requie­re de un

aná­li­sis más pro­fun­do».

Según Arro­yo, en el país «hay una

situa­ción crí­ti­ca pero esta­ble y el Esta­do está pre­sen­te. Es tiem­po de

tra­ba­jar arti­cu­la­dos entre todos. Cuan­do vas a un barrios ves a

dis­tin­tos orga­nis­mos del Esta­do, las igle­sias y las orga­ni­za­cio­nes

socia­les».

«Los veci­nos les creen a los que ven todos los días.

La Argen­ti­na de 2001 fue con­for­man­do una red social de dis­tin­tas

orga­ni­za­cio­nes y clu­bes de barrio que es la que fue sos­te­nien­do la

estruc­tu­ra», resal­tó el minis­tro, en decla­ra­cio­nes radia­les.

Ade­más, esti­mó que, a

raíz de la pan­de­mia, «la situa­ción social va a ser crí­ti­ca. Es evi­den­te

que está aumen­tan­do la pobre­za y en espe­cial en los niños. No es

posi­ble medir cuán­to cre­ció en este con­tex­to».

«Tene­mos

4 mil villas y asen­ta­mien­tos en la Argen­ti­na y cua­tro millo­nes de

per­so­nas vivien­do ahí. Hay que tener una polí­ti­ca impor­tan­te de

urba­ni­za­ción para los pró­xi­mos años», aña­dió.

Y aña­dió

que «la sali­da de esta cri­sis es con nue­vos para­dig­mas y nue­vas ideas.

Los deba­tes más pro­fun­dos que impli­can cons­truir otro tipo de polí­ti­cas

socia­les. La sali­da no es sólo con recur­sos del Esta­do».

«Si esta pan­de­mia da una opor­tu­ni­dad, es la de cons­truir nue­vas ideas», con­clu­yó Arro­yo.

Hos­pi­tal Gan­dul­fo: “los res­pon­sa­bles de la muer­te de María Esther son el Esta­do pro­vin­cial y el SIAPE”

Foto: Mar­tín Sabio

El falle­ci­mien­to por Covid-19 de María Esther Ledes­ma,

enfer­me­ra del sec­tor de pedia­tría del hos­pi­tal Gan­dul­fo, puso de relie­ve

las con­di­cio­nes en las que tra­ba­ja el per­so­nal de salud. Sos­tie­nen que

los prin­ci­pa­les espon­sa­bles del falle­ci­mien­to de Ledes­ma es el Esta­do

pro­vin­cial y el sis­te­ma de licen­cias SIAPE, que dene­gó la licen­cia a la

enfer­me­ra a pesar de su deli­ca­do esta­do de salud. “Ellos son

res­pon­sa­bles de la Reso­lu­ción 90⁄ 2020 , que en el artícu­lo 5°, nie­ga el

dere­cho a pre­ser­var la salud y la vida de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras”.

Maña­na inte­gran­tes de ATE sur rea­li­za­rán una con­fe­ren­cia de pren­sa en

las puer­tas del hos­pi­tal. Por ANRed

El falle­ci­mien­to por covid-19 de María Esther Ledes­ma, enfer­me­ra del

sec­tor de pedia­tría del hos­pi­tal Gan­dul­fo, puso de relie­ve las

con­di­cio­nes en las que tra­ba­ja el per­so­nal de salud.

“La muer­te por covid-19 de María Esther Ledes­ma, tie­ne como

res­pon­sa­bles, al nefas­to sis­te­ma de licen­cias SIAPE, que dene­gó la

licen­cia, a pesar de su deli­ca­do esta­do de salud y al Esta­do pro­vin­cial a

tra­vés del minis­tro de Salud Daniel Gollan y el Jefe de Gabi­ne­te Car­los Bian­co.

Ellos son res­pon­sa­bles de la Reso­lu­ción 90⁄ 2020 , que en el artícu­lo 5°,

nie­ga el dere­cho a pre­ser­var la salud y la vida de tra­ba­ja­do­res y

tra­ba­ja­do­ras” expre­sa­ron median­te un comu­ni­ca­do des­de ATE sur.

Los y las tra­ba­ja­do­ras nuclea­das en ATE sur rea­li­za­ron varias

pre­sen­ta­cio­nes (notas, ampa­ros, medi­da cau­te­lar) para ser remi­ti­das a

los Minis­tros de salud y Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te, exi­gien­do la dero­ga­ción

del art. 5°de la Reso­lu­ción 90⁄ 2020 .

Agre­ga­ron “el 8 de junio, un fallo del Tri­bu­nal de Tra­ba­jo

N°1 de Lomas de Zamo­ra, dio lugar a la medi­da cau­te­lar, res­pec­to a la

pro­vi­sión de ele­men­tos de higie­ne, medi­das de segu­ri­dad, repa­ra­ción de

sani­ta­rios y exhi­bi­ción del pro­to­co­lo médi­co fren­te a la pan­de­mia.

No obs­tan­te esto, el artícu­lo 5° no fue modi­fi­ca­do, sigue vigen­te

ponien­do en ries­go la vida de miles de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras.

Mien­tras per­sis­ta dicho artícu­lo, suge­ri­mos a todas las tra­ba­ja­do­ras y

tra­ba­ja­do­res de gru­pos de ries­go a pre­sen­tar ampa­ros judi­cia­les y a

hacer res­pon­sa­bles a las auto­ri­da­des del Esta­do pro­vin­cial por cual­quier

per­jui­cio sufri­do”.

Este miér­co­les 17 a las 10hs los tra­ba­ja­do­res rea­li­za­rán una con­fe­ren­cia de pren­sa en las puer­tas del Hos­pi­tal situa­do en la calle Bal­car­ce 351, Lomas de Zamo­ra.

Lo hizo la Jun­ta Inter­na de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na (ATE) den­tro del Hos­pi­tal Materno Infan­til «Ramón Sar­dá» de la Ciu­dad de Bue­nos Aires en rela­ción a la situa­ción en la que se encuen­tran el per­so­nal, las emba­ra­za­das y los bebés que nacen res­pec­to a la pan­de­mia por coro­na­vi­rus. Repro­du­ci­mos su comu­ni­ca­do.

Soli­ci­ta­mos que NO con­cu­rran a la ins­ti­tu­ción sal­vó caso de urgen­cia por lo que expo­ne­mos a con­ti­nua­ción:

1) el per­so­nal no tie­ne la ves­ti­men­ta ni mate­ria­les corres­pon­dien­te por lo que ya tene­mos más del 10% del per­so­nal como caso sos­pe­cho­so en 1 sema­na,

2) se rehú­san a hacer el hiso­pa­do al per­so­nal según el pro­to­co­lo, lo hacen en el día, si sale nega­ti­vo se vuel­ve a tra­ba­jar, sin repe­tir­lo a los pocos días que es cuan­do real­men­te se detec­ta, por lo que en el ínte­rin se con­ta­gia a pacien­tes y a sus com­pa­ñe­ros del mis­mo área y de lin­dan­tes (no COVIT) por la moda­li­dad de rotar cons­tan­te­men­te al per­so­nal,

3) el per­so­nal que hiso­pan solo si tie­ne sín­to­mas (x con­tac­to estre­cho no lo hacen) debe des­pla­zar­se de su domi­ci­lio al Mén­dez de for­ma par­ti­cu­lar, por lo que de ser posi­ti­vo con­ta­gia tan­to a pobla­ción de la Ciu­dad como de Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, por­que la mayo­ría de los agen­tes somos del Gran Bue­nos Aires,

4) den­tro de las esta­dís­ti­cas figu­ra­mos como con­ta­gios de la pro­vin­cia cuan­do somos casos de la ciu­dad por­que se toma el domi­ci­lio no el lugar de con­ta­gió,

5) como tra­ba­ja­mos tam­bién en sec­to­res pri­va­dos (los arcos, el Mater day, Ota­men­di, Güe­mes entre otros) lle­va­mos el virus a los sana­to­rios por el mal mane­jo del Gobierno de la Ciu­dad,

6) hay con­ta­mi­na­ción cru­za­da por­que las enfer­me­ras COVIT no están ais­la­das duran­te su turno, con­vi­ven con las que atien­den a pacien­tes sanas con lo que se las con­ta­mi­na con el virus (en el masón, o don­de fir­ma­mos la entra­da y sali­da, entre otras zonas en común), el lugar para des­con­ta­mi­nar­nos es el mis­mo q se usa para cam­biar­se el per­so­nal que ingre­sa, por lo que le pega­mos el virus a la com­pa­ñe­ra que va a ir a aten­der a gen­te sana y entre noso­tras,

7) ya tene­mos emba­ra­za­das COVIT de las que nacen niños con Coro­na­vi­rus, y hay Neo natos con res­pi­ra­dor sin ais­lar del res­to con lo que son fuen­te de con­ta­gió para otros bebés.

8) los tria­ges como el de la guar­dia no tie­ne la infra­es­truc­tu­ra para sepa­rar un caso sos­pe­cho­so por lo que si se con­fir­ma estu­vo expues­to al virus no solo la que se encuen­tra obser­va­da sino toda aque­lla aten­di­da (jun­to con el feto) has­ta el resul­ta­do.

La situa­ción es extre­ma, en 1 sema­na tuvi­mos el 10% del per­so­nal de enfer­me­ría sos­pe­cho­so de ser COVIT posi­ti­vo, no está ais­la­do y vol­vió a tra­ba­jar en su mayo­ría, sin que pasen los días para ser des­car­ta­do, y sal­tean­do­se los pro­to­co­los. Hay que resal­tar que del per­so­nal sos­pe­cho­so ya hay con­fir­ma­ción de casos, que no fue­ron ais­la­dos de sus fami­lias, por lo que con­ti­núa la cade­na de con­ta­gios.

Nos enfer­ma­mos en el hos­pi­tal del GCABA, enfer­ma­mos a las pacien­tes, lo trans­mi­ti­mos al Gran Bue­nos Aires y a los barrios de la CABA y las esta­dís­ti­cas que­dan como aumen­to en Pro­vin­cia por eso no le impor­ta al Jefe de Gobierno Hora­cio Larre­ta, empe­za­mos a ocu­par los res­pi­ra­do­res y no sabe­mos cuán­to tiem­po podre­mos sos­te­ner está situa­ción antes de estar con emer­gen­cia por fal­ta de pato­lo­gía de asis­ten­cia res­pi­ra­to­ria tan­to para adul­tos como para Neo natos o por fal­ta de per­so­nal.

Soli­ci­ta­mos a TODOS los medios de comu­ni­ca­ción que nos ayu­den a difun­dir esta reali­dad para que no con­cu­rran madres sal­vó nece­si­dad extre­ma, y se sepa que esta­mos arries­gan­do nues­tra vida.

Por últi­mo, que­re­mos avi­sar de la coer­ción que se está ejer­cien­do a los tra­ba­ja­do­res por par­te del Gobierno de la Ciu­dad de que­rer que fir­me­mos una decla­ra­ción jura­da de que usa­mos mal el equi­po de pro­tec­ción, cosa que es falaz por­que nun­ca lo die­ron y las ins­ta­la­cio­nes no son aptas pro­du­cién­do­se con­ta­mi­na­ción cru­za­da, la nota que se nos impo­ne que acep­te­mos es úni­ca­men­te para cubrir­se el Jefe de Gobierno, Sr Hora­cio Larre­ta, por medio de su minis­tro de salud, al ser una enfer­me­dad pro­fe­sio­nal el COVID.

Ante el Aumen­to de los Con­ta­gios

REUNIÓN ABIERTA DEL ESPACIO DE TRABAJADORXS DE ZONA NORTE.

El des­pi­do arbi­tra­rio de dos tra­ba­ja­do­ras del Cen­tro Médi­co El Talar, ocu­rri­do en repre­sa­lia lue­go de denun­ciar la exis­ten­cia de dece­nas de con­ta­giadxs (36 has­ta el momen­to), es un hecho de gra­ve­dad, que pone en ries­go a tra­baa­dorxs y pacien­tes.

Esto ocu­rrió por la indo­len­cia cri­mi­nal de una patro­nal acos­tum­bra­da a los atro­pe­llos, con impo­si­cio­nes cons­tan­tes y per­se­cu­cio­nes a quie­nes recla­man por la salud y la vida, la pro­pia y la de lxs pacien­tes. En esta clí­ni­ca son aten­didxs miles de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la zona nor­te, por ART y obras socia­les.

La no inter­ven­ción de las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les, pro­vin­cia­les y nacio­na­les, a fin de garan­ti­zar que se res­pe­ten los pro­to­co­los y los dere­chos, hace que TODOS ESTEMOS EN PELIGRO. Es más, el gobierno de Kici­lof uti­li­zó los fon­dos del IOMA para finan­ciar a estos mer­ca­de­res de la salud.

En la zona nor­te, la aper­tu­ra de fábri­cas y empre­sas está pro­vo­can­do un aumen­to sen­si­ble del núme­ro de con­ta­gios: en Mon­dé­lez Pache­co, en Fate, en Pape­le­ra San­ta Ange­la, Bom­be­ros de Pache­co (cuar­tel Almi­ran­te Brown), Bim­bo San Fer­nan­do, Toyo­ta, el Cen­tro Médi­co El Talar, ade­más del Barrio San Jor­ge en Don Tor­cua­to.

Por todo lo expues­to, y en fun­ción de inter­cam­biar infor­ma­ción, acor­dar y coor­di­nar posi­bles accio­nes, tan­to pre­sen­cia­les como en las redes, con­vo­ca­mos a una reu­nión abier­ta de este espa­cio de trabajadoras/​es de la zona nor­te para este jue­ves 18 de junio, des­de las 17 hs.

Cons­tru­ya­mos una res­pues­ta uni­ta­ria entre las orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­dorxs.

Espa­cio de Tra­ba­ja­dorxs de Zona Nor­te.

16/​6/​2020.

Con­vo­ca­to­ria al Ple­na­rio de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la Zona Nor­te. Sába­do 20 de Junio. 16 Hs.

“Por la unión de las y los tra­ba­ja­do­res, para que la cri­sis la paguen los capi­ta­lis­tas”

La pan­de­mia y la cri­sis eco­nó­mi­ca ame­na­za cada vez más nues­tra salud, la eco­no­mía y la cali­dad de vida de nues­tras fami­lias. Ya hay miles de con­ta­gia­dos de Covid 19 y has­ta hemos lamen­ta­do estos últi­mos días el falle­ci­mien­to de dis­tin­tos tra­ba­ja­do­res de la zona, como la terri­ble noti­cia de dos ferro­via­rios de la línea Mitre y San Mar­tín.

Los patro­nes como si nada, siguen lle­nán­do­se sus bol­si­llos a cos­ta de des­pe­dir­nos, sus­pen­der­nos y reba­jar­nos el sala­rio. Nos obli­gan a tra­ba­jar sin las míni­mas medi­das sani­ta­rias, arries­gan­do nues­tra vida y la de nues­tras fami­lias. Ya hay con­ta­gios en muchí­si­mas fábri­cas y luga­res de tra­ba­jo como en Toyo­ta, Volsk­Wa­gen y Trans­por­te del Oes­te. Tam­bién en Mon­de­lez Pache­co y Fate, que gene­ró paros con­tra los abu­sos de las patro­na­les, que obli­gan a tra­ba­jar sin las míni­mas medi­das de segu­ri­dad. La clí­ni­ca Talar en Pache­co lle­gó al extre­mo de des­pe­dir dele­ga­das elec­tas lue­go de pro­tes­tas de las tra­ba­ja­do­res por no tener ele­men­tos de pro­tec­ción y sufrir muchos con­ta­gios de Covid 19.

El gobierno está ava­lan­do esta accio­nar de las empre­sas, las sub­si­dia con millo­nes y garan­ti­za la pre­ca­ri­za­ción labo­ral. Esta cri­sis la tie­nen que pagar ellos, empe­zan­do por no pagar noso­tros la deu­da ile­gal y frau­du­len­ta a los ban­cos y fon­dos espe­cu­la­ti­vos.

Por eso es que las y los tra­ba­ja­do­res tene­mos que unir­nos y orga­ni­zar­nos. Somos noso­tros los que pode­mos fre­nar esta situa­ción y cam­biar el rum­bo. Somos noso­tros los labu­ran­tes los úni­cos que vamos a defen­der nues­tras vidas y dere­chos, inclu­so fren­te a quie­nes en sus sin­di­ca­tos pac­tan con los gobier­nos y empre­sa­rios nues­tras reba­jas, des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y le dejan las manos libres para hacer lo que quie­ran. La CGT vie­ne apo­yan­do toda la polí­ti­ca del Gobierno y dejan­do pasar esta situa­ción en los dis­tin­tos luga­res de tra­ba­jo.

Se vuel­ve de pri­mer orden la nece­si­dad de reu­nir­nos para deba­tir y actuar, para sal­var nues­tras vidas y la de nues­tras fami­lias, y para bus­car una sali­da a esta cri­sis a favor de los tra­ba­ja­do­res.

Es por esto que hemos invi­ta­do a par­ti­ci­par a dele­ga­dos, acti­vis­tas, tra­ba­ja­do­res, tra­ba­ja­do­ras de dis­tin­tos sec­to­res y a las corrien­tes y orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas y sin­di­ca­les anti­bu­ro­crá­ti­cas, com­ba­ti­vas, que com­par­tan esta pers­pec­ti­va a orga­ni­zar ple­na­rios de este tipo de for­ma uni­ta­ria y demo­crá­ti­ca. Este ple­na­rio lo vemos como un pri­mer paso en este sen­ti­do.

Los aba­jo fir­man­tes hace­mos un pri­mer lla­ma­do a un ple­na­rio de tra­ba­ja­do­res de la Zona Nor­te del Gran Bue­nos Aires para el sába­do 20 de Junio, que fun­cio­na­rá “on line” para que todos pue­dan conec­tar­se des­de su celu­lar o compu­tado­ra.

¡La vida de los tra­ba­ja­do­res impor­ta!. Exi­gi­mos las medi­das de segu­ri­dad y pre­ven­ción nece­sa­rias en cada esta­ble­ci­mien­to para garan­ti­zar nues­tra salud.

Apo­yo a todos las luchas en cur­so.

Orga­ni­zar Comi­sio­nes de Segu­ri­dad e Higie­ne en todos los luga­res de tra­ba­jo.

Sis­te­ma úni­co esta­tal bajo ges­tión de sus tra­ba­ja­do­res. Que no que­de nin­gún tra­ba­ja­dor ni nadie sin aten­ción médi­ca.

No a los des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y reba­jas sala­ria­les. “IFE” de $30.000 para todos los que la nece­si­ten.

Defen­sa y apo­yo de las Empre­sas Recu­pe­ra­das. El gobierno le da millo­nes a las gran­des empre­sas y no a las que ges­tio­nan sus tra­ba­ja­do­res. Exi­gi­mos el pro­gra­ma “ATP” para las recu­pe­ra­das. Ocu­pa­ción de toda fábri­ca que cie­rre o des­pi­da, bajo con­trol de sus tra­ba­ja­do­res.

No a la per­se­cu­ción a los acti­vis­tas. Liber­tad ya y abso­lu­ción de Sebas­tián Rome­ro.

Expro­piar a los gran­des terra­te­nien­tes. Impues­tos pro­gre­si­vos a las gran­des for­tu­nas, mono­po­lio del comer­cio exte­rior para ter­mi­nar con los frau­des con­tra el pue­blo, como Vicen­tín. No al pago de la deu­da ile­gal, ile­gí­ti­ma y frau­du­len­ta, que bene­fi­cia a los gran­des ban­cos y fon­dos espe­cu­la­ti­vos.

La Juven­tud Sin­di­cal pidió fre­nar la pre­ca­ri­za­ción y las rela­cio­nes labo­ra­les encu­bier­tas en las apps

BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL

Apo­ya­mos el recla­mo de #ASiMM #Moto­que­ros. Es alar­man­te el tra­to que sufren lxs trabajadores/​as de las pla­ta­for­mas de #Deli­very y el inten­to de avan­ce de la admi­nis­tra­ción por­te­ña en una regu­la­ción que no con­tem­pla los dere­chos labo­ra­les.

La Aso­cia­ción Sin­di­cal de Moto­ci­clis­tas, Men­sa­je­ros, y Ser­vi­cios (ASiMM), que lide­ra Mar­ce­lo Parien­te,

recha­zó el inten­to de modi­fi­ca­ción de la Ley 5526⁄ 16 , que regu­la el

«ser­vi­cio de men­sa­je­ría urba­na y repar­to a domi­ci­lio de sus­tan­cias

ali­men­ti­cias rea­li­za­do en moto­vehícu­lo o ciclo­ro­da­do».

Es la

segun­da vez que el ofi­cia­lis­mo cam­bie­mis­ta embis­te con­tra esta ley que

hace cua­tro años fue apro­ba­da por una­ni­mi­dad en la Legis­la­tu­ra Por­te­ña.

Des­de ASiMM afir­ma­ron que «la nega­ti­va cró­ni­ca al cum­pli­mien­to de una

ley, por el solo hecho de que se con­tra­po­ne al mode­lo de nego­cio de

empre­sas que ni siquie­ra pagan impues­tos en nues­tro país, es un opro­bio

en si mis­mo, pero que se pre­ten­da cam­biar nues­tra legis­la­ción por

pre­sión de dichas empre­sas, es una com­ple­ta ver­güen­za».

El sin­di­ca­to de moto­que­ros ase­gu­ra en un comu­ni­ca­do que «esta

refor­ma pre­ten­de dar­le un para­guas jurí­di­co a las apli­ca­cio­nes, para

legi­ti­mar, y peor aún, lega­li­zar, la pre­ca­rie­dad labo­ral».

Con

el comu­ni­ca­do titu­la­do «Bas­ta de Pre­ca­ri­za­ción Labo­ral», la Juven­tud

Sin­di­cal decla­ró su apo­yo al gre­mio de men­sa­je­ros por­que con­si­de­ra­ron

que es una legis­la­ción que no con­tem­pla los dere­chos labo­ra­les.

«Es alar­man­te el tra­to que sufren lxs trabajadorxs/​as de pla­ta­for­mas y

la ani­mad­ver­sión por par­te de la admi­nis­tra­ción por­te­ña con rela­ción a

la regu­la­ción de estxs en el mar­co de la ley de con­tra­tos de tra­ba­jo.»,

sos­tie­nen los con­du­ci­dos por Cris­tian Jeró­ni­mo.

Tan

alar­man­te es la situa­ción que hoy mis­mo se cono­ció que otro tra­ba­ja­dor

de 40 años, esta vez de Glo­vo, murió atro­pe­lla­do por un camión, en la

esqui­na de Luis Via­le y San Mar­tín, en el barrio de Caba­lli­to.

Se tra­ta de la mis­ma pla­ta­for­ma que habría pres­ta­do su lla­ma­do «Con­tra­to de adhe­sión» a los legis­la­do­res ofi­cia­lis­tas por­te­ños para que les sir­va de maque­ta para el arma­do de la modi­fi­ca­ción a la ley de regu­la­ción que pro­pu­sie­ron. «Aun­que parez­ca increí­ble, esta refor­ma no es mas que una extra­po­la­ción de dicho con­tra­to al colec­ti­vo de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras», ase­gu­ra­ron en su momen­to des­de ASiMM.

La Juven­tud Sin­di­cal resal­tó el papel impor­tan­te que jue­gan,

evi­den­cia­do por el con­tex­to de la pan­de­mia, estos tra­ba­ja­do­res «al ser

declarados/​as esen­cia­les des­de el pri­mer momen­to» y seña­la­ron: «no pode­mos seguir miran­do para otro lado en lo que ata­ñe a los dere­chos labo­ra­les de estxs tra­ba­ja­dorxs».

Para cerrar, le pidie­ron a las auto­ri­da­des por­te­ñas que «tomen car­tas en el asun­to» para «garan­ti­zar el cum­pli­mien­to de los dere­chos que corres­pon­den a este colec­ti­vo de tra­ba­ja­dorxs.»

El Movi­mien­to Obre­ro San­ta­fe­cino avi­só que está dis­pues­to a movi­li­zar para defen­der la expro­pia­ción de Vicen­tin

Mien­tras otra cara­va­na de veci­nos y

pro­duc­to­res pro­tes­ta con­tra la expro­pia­ción de Vicen­tin el Movi­mien­to

Obre­ro Sata­fe­cino avi­sa que «está dis­pues­to a movi­li­zar toda su ener­gía

para que esta deci­sión no sea abor­ta­da por los retar­da­ta­rios de

siem­pre».

16/​06/​2020 13:11:00

Pro­duc­to­res rura­les y veci­nos del dis­tri­to san­ta­fe­sino

de Ave­lla­ne­da rea­li­za­ron hoy una cara­va­na des­de la sede de la empre­sa

Vicen­tin has­ta los Tri­bu­na­les de Recon­quis­ta para recha­zar la

inter­ven­ción dis­pues­ta por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez y la

inten­ción de expro­piar la fir­ma.

La movi­li­za­ción a bor­do de autos, camio­ne­tas y trac­to­res se dio bajo el lema «No

a la inter­ven­ción y expro­pia­ción de nues­tras empre­sas» y con el

obje­ti­vo de repu­diar el «ava­sa­lla­mien­to de la divi­sión de pode­res».

La

medi­da de fuer­za coin­ci­de con la pre­sen­ta­ción que rea­li­za­rá esta

jor­na­da la empre­sa para recha­zar la inter­ven­ción dis­pues­ta por el jefe

de Esta­do.

Asi­mis­mo, los mani­fes­tan­tes anti­ci­pa­ron que el pró­xi­mo sába­do habrá un «ban­de­ra­zo» para reite­rar la pos­tu­ra con­tra­ria a las deci­sio­nes adop­ta­das por el Gobierno sobre Vicen­tin.

La

sema­na pasa­da, tras el anun­cio del man­da­ta­rio, el dis­tri­to san­ta­fe­sino

de Ave­lla­ne­da había sido el epi­cen­tro de las pro­tes­tas en con­tra de la

inter­ven­ción de la fir­ma.

Por su par­te el Movi­mien­to

Obre­ro San­ta­fe­sino (MOS) res­pal­dó hoy la deci­sión del Gobierno nacio­nal

de «ir por un sal­va­ta­je» de la empre­sa Vicen­tin a tra­vés de un pro­yec­to

de ley de expro­pia­ción «en bene­fi­cio de toda la socie­dad san­ta­fe­si­na» y

en «defen­sa del tra­ba­jo, la pro­duc­ción y el cre­ci­mien­to en todo nues­tro

país».

A tra­vés de un docu­men­to titu­la­do «Las y los tra­ba­ja­do­res defen­de­mos la pro­duc­ción y el tra­ba­jo», el MOS res­pal­dó la deci­sión del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez «para rea­li­zar un sal­va­ta­je a Vicen­tin».

En

este sen­ti­do, des­ta­có que eso se da tan­to «median­te un Pro­yec­to de Ley

de Expro­pia­ción que debe­rá tra­tar el Con­gre­so» como con la «con­se­cuen­te

inter­ven­ción pre­ven­ti­va para evi­tar manio­bras de vacia­mien­to o

espe­cu­la­ción algu­na que per­ju­di­que aún más a tra­ba­ja­do­res, pro­duc­to­res

rura­les, coope­ra­ti­vas agro­pe­cua­rias, a la ban­ca esta­tal y demás».

«Esta

impor­tan­te reso­lu­ción del Gobierno Nacio­nal ‑aña­die­ron des­de el MOS-

bene­fi­cia al con­jun­to de la socie­dad san­ta­fe­si­na evi­tan­do la quie­bra o

des­gua­ce del prin­ci­pal gru­po eco­nó­mi­co de la pro­vin­cia, lo que hubie­ra

oca­sio­na­do pér­di­da de empleo y pro­duc­ción en nues­tro terri­to­rio».

En

ese sen­ti­do, las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les de San­ta Fe nuclea­das en el

MOS advir­tie­ron que «hoy lo que está en jue­go es la con­ti­nui­dad de más

de 6.000 pues­tos de tra­ba­jo direc­tos y el futu­ro de miles de pro­duc­torxs

y tra­ba­ja­dorxs rura­les de dis­tin­tos pun­tos del país».

«La

impe­ri­cia o la inten­ción de vacia­mien­to por par­te de la patro­nal puso a

sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en una situa­ción de incer­ti­dum­bre en

rela­ción a sus sala­rios y, por ende, a sus fami­lias», dijo el MOS en su

comu­ni­ca­do.

Allí, ade­más, se seña­ló que no les «sor­pren­de

que el inten­den­te de Ave­lla­ne­da (el radi­cal Dio­ni­sio Scar­pin) defien­da

los intere­ses eco­nó­mi­cos de sec­to­res pri­vi­le­gia­dos, ya que

sis­te­má­ti­ca­men­te ha per­se­gui­do a sus tra­ba­ja­do­res».

Para

el MOS, que agru­pa a sin­di­ca­tos del sec­tor pri­va­do y los esta­ta­les de

ATE, el «cúmu­lo de irre­gu­la­ri­da­des come­ti­das por los due­ños de Vicen­tin

ame­ri­tan la inter­ven­ción esta­tal en pos de pre­ser­var los pues­tos de

tra­ba­jo, evi­tar la extran­je­ri­za­ción de la mis­ma y obte­ner un mayor

con­trol esta­tal sobre los for­ma­do­res de pre­cios de los ali­men­tos».

Entre

las «irre­gu­la­ri­da­des» en esa fir­ma ali­men­ti­cia, el sin­di­ca­lis­mo

san­ta­fe­sino men­cio­nó «la esta­fa al Ban­co de la Nación Argen­ti­na, eva­sión

de impues­tos y reten­cio­nes a la expor­ta­cio­nes, cesa­ción de pagos a

pro­vee­do­res y pro­duc­to­res has­ta el incum­pli­mien­to de cláu­su­las

con­ven­cio­na­les a sus pro­pios tra­ba­ja­do­res».

Final­men­te, el MOS des­ta­có que «una

deci­sión de esta mag­ni­tud, toma­da por el Gobierno Nacio­nal, es

nece­sa­ria para tran­si­tar el camino de la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, la

recu­pe­ra­ción de la eco­no­mía y mar­car un nue­vo rum­bo que debe reco­rrer la

Patria».

«El Movi­mien­to Obre­ro San­ta­fe­sino está dis­pues­to a movi­li­zar toda su ener­gía para que esta deci­sión no sea abor­ta­da por los retar­da­ta­rios de siem­pre», con­clu­ye el docu­men­to.

Pablo Che­na: «Con Vicen­tin es posi­ble garan­ti­zar pre­cios y abas­te­ci­mien­to en hari­na y acei­te»

Entre­vis­ta al eco­no­mis­ta, inves­ti­ga­dor del Coni­cet y docen­te

de la Uni­ve­si­dad de La Pla­ta, Pablo Che­na. Datos con­cre­tos de por­que

Vicen­tin pue­de con­tri­buir a la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria en pro­duc­tos como

acei­tes y hari­nas con pre­cios razo­na­bles y abas­te­ci­mien­to. El rol

estra­té­gi­co de esta com­pa­ñía de cara a la pos­pan­de­mia, la nece­si­dad de

un Esta­do que no esté al ser­vi­cio de los intere­ses finan­cie­ros.

Entre­vis­ta: Gabriel Fer­nán­dez /​Tex­to: Leo­nar­do Mar­tín

La inter­ven­ción y el envío de un pro­yec­to de ley al Con­gre­so para

esta­ti­zar Vicen­tin sacu­dió la polí­ti­ca nacio­nal en medio de la pan­de­mia.

Alber­to Fer­nán­dez lo plan­teó en tér­mi­nos de res­ca­tar una empre­sa

estra­té­gi­ca para la eco­no­mía argen­ti­na con base en la sobe­ra­nía

ali­men­ta­ria, la posi­bi­li­dad de tener una pata en el mer­ca­do de gra­nos y

sos­te­ner pues­tos de tra­ba­jo direc­tos así como a pro­duc­to­res y

pro­vee­do­res de la empre­sa hoy afec­ta­dos por la enor­me deu­da hoy en

cesa­ción de pagos de Vicen­tin.

El eco­no­mis­ta e inves­ti­ga­dor del Coni­cet, Pablo Che­na, en diá­lo­go con Radio Grá­fi­ca des­cri­bió

la enor­me defrau­da­ción que hubo en el mane­jo de Vicen­tin y resal­tó la

impor­tan­cia estra­té­gi­ca que pue­de tener para abas­te­cer y regu­lar pre­cios

en ali­men­tos esen­cia­les como acei­tes y hari­nas. La impor­tan­cia de

garan­ti­zar ali­men­tos a pre­cios razo­na­bles en un con­tex­to de una enor­me

cri­sis eco­nó­mi­ca que agu­di­zó la pan­de­mia y que requie­re una fir­me

res­pues­ta del Esta­do.

“El caso Vicen­tín tie­ne dos gran­des aris­tas: por un lado, la esta­fa y, por otro lado, el poten­cial

que tie­ne esa empre­sa en manos públi­cas para abas­te­cer fun­da­men­tal­men­te

de hari­nas y acei­tes al mer­ca­do interno y, por lo tan­to, regu­lar los

pre­cios”, comen­zó Che­na.

“Hay cosas para des­ta­car, pen­se­mos que la Argen­ti­na en lo que hace a

expor­ta­ción y molien­da de soja y gira­sol ‑que fun­da­men­tal­men­te es

nego­cio Vicen­tín – es líder en el mun­do. Tene­mos casi el 50% del mer­ca­do

mun­dial de expor­ta­ción de estos dos pro­duc­tos, sien­do líde­res

abso­lu­tos. Des­pués, si uno mira las esta­dís­ti­cas, vie­ne Bra­sil pero

mucho más atrás con el 20% y EE.UU con el 17%. Esto como para que

ten­ga­mos una idea de la impor­tan­cia que tie­ne Argen­ti­na en el mun­do en

esos pro­duc­tos”, con­ti­nuó.

«El poten­cial que tie­ne esa empre­sa en manos públi­cas para abas­te­cer

fun­da­men­tal­men­te de hari­nas y acei­tes al mer­ca­do interno y, por lo

tan­to, regu­lar los pre­cios».

“Eso es un nego­cio muy con­cen­tra­do en manos de diez gran­des

expor­ta­do­res, uno de los cua­les es Vicen­tin. Enton­ces, si a seme­jan­te

sec­tor con la ren­ta­bi­li­dad pro­duc­ti­va que tie­ne, que el Esta­do ten­ga que

res­ca­tar­la, ¿qué le que­da para el res­to? Es decir, si sos un expor­ta­dor

con­cen­tra­do con puer­to pro­pios, con lide­raz­go mun­dial en el mer­ca­do, ¿qué tenés que haber hecho para tener que ser res­ca­ta­do por el Esta­do? ¿Y qué que­da para el res­to de la eco­no­mía?”, se pre­gun­ta Che­na.

Vale recor­dar que la empre­sa con base en el nor­te san­ta­fe­cino dejó un

ten­dal de acree­do­res por una cifra total de 1400 millo­nes de dóla­res

según cálcu­los ini­cia­les. Allí está la deu­da no sólo con el Ban­co Nación

y otras enti­da­des finan­cie­ras, tam­bién con la AFIP, pro­duc­to­res de

gra­nos y pro­vee­do­res de la empre­sa.

“Esto es para que ten­ga­mos una idea de lo que pue­de hacer el Neo­li­be­ra­lis­mo y el capi­tal finan­cie­ro”, abre un deba­te Che­na.

“Si uno empie­za ana­li­zar el caso Vicen­tín, des­de el pun­to de vis­ta

de la esta­fa, lo que vemos es cómo el capi­tal finan­cie­ro pue­de

apro­piar­se y fun­dir al nego­cio más ren­ta­ble y más con­cen­tra­do de la

Argen­ti­na. El res­ca­te, tapa­do en for­ma de prés­ta­mo. El sub­si­dio que

dio el gobierno de Macri a tra­vés del ban­co Nación, superó los 18 mil

millo­nes de pesos”.

“Una sola empre­sa se lle­vó 1,8 millo­nes de IFE (10 mil pesos por mes)

y prác­ti­ca­men­te 1 millón de sala­rios míni­mo, vital y móvi­les. Es decir,

el Esta­do con esos flu­jos fue a finan­ciar a una empre­sa con­cen­tra­da del

sec­tor más pro­duc­ti­vo de la eco­no­mía argen­ti­na. Tuvo que res­ca­tar­la del

capi­tal finan­cie­ro”.

«Si uno empie­za ana­li­zar el caso Vicen­tín, des­de el pun­to de vis­ta

de la esta­fa, lo que vemos es cómo el capi­tal finan­cie­ro pue­de

apro­piar­se y fun­dir al nego­cio más ren­ta­ble y más con­cen­tra­do de la

Argen­ti­na».

Una esta­fa o, míni­ma­men­te, un des­ma­ne­jo inmen­so por el cual se ha

rea­li­za­do un insó­li­to cace­ro­la­zo, con sec­to­res amplios de la opo­si­ción

polí­ti­ca que salie­ron al res­pal­do de la posi­ción de la empre­sa y a

agi­tar fan­tas­mas de comu­nis­mo, de seme­jan­zas con Vene­zue­la y otras

insen­sa­te­ces con evi­den­te impac­to en fran­jas de la pobla­ción.

SOBERANÍA ALIMENTARIA: «ES INDEPENDIZAR LA PRODUCCIÓN, EL

TRANSPORTE Y LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DE LAS CADENAS GLOBALES

ESPECULATIVAS»

Uno de los argu­men­tos para jus­ti­fi­car la inter­ven­ción de Vicen­tin por

par­te de Alber­to Fer­nán­dez fue el de la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria. En un

momen­to con más del 40% de la pobla­ción argen­ti­na bajo la línea de

pobre­za, vuel­ve a estar en el cen­tro del deba­te la ren­ta­bi­li­dad de los

sec­to­res con­cen­tra­dos de la indus­tria y comer­cia­li­za­ción de ali­men­tos.

“La sobe­ra­nía ali­men­ta­ria es inde­pen­di­zar la pro­duc­ción, el

trans­por­te y la comer­cia­li­za­ción de ali­men­tos de las cade­nas glo­ba­les

espe­cu­la­ti­vas. Y acá tene­mos un caso de vital impor­tan­cia de

inde­pen­di­zar estos flu­jos de los meca­nis­mos espe­cu­la­ti­vos. La úni­ca

mane­ra de hacer­lo es con otra lógi­ca eco­nó­mi­ca: desa­rro­llo a lar­go

pla­zo, pen­san­do en un inte­rés del desa­rro­llo del país en su con­jun­to. Y

eso lo pue­den garan­ti­zar los tra­ba­ja­do­res o el Esta­do, cuan­do tie­ne

obje­ti­vos de bien públi­co”.

“Me puse a ver algu­nos núme­ros que están en la Cáma­ra de Indus­tria

Acei­te­ra Argen­ti­na: el con­su­mo de hari­na y soja, en Argen­ti­na, es de 4

millo­nes y medio de tone­la­das. Vicen­tín expor­tó ‑esta­mos hablan­do de

datos de 2016- 4,8 millo­nes de tone­la­das. Para el mer­ca­do interno

com­ple­to de la Argen­ti­na se nece­si­tan 4,5 millo­nes de tone­la­das,

Vicen­tín expor­ta 4,8 millo­nes, es decir, 110%. Ima­gi­ne­mos en el

prin­ci­pal con­su­mo de hari­na y todos los deri­va­dos de la hari­na, que esto

sig­ni­fi­can los sec­to­res popu­la­res, como podría­mos tener un meca­nis­mo

regu­la­dor de pre­cios”.

“Por lo tan­to, una sola empre­sa como Vicen­tín podría abas­te­cer

todo el mer­ca­do interno y así garan­ti­zar una sobe­ra­nía ali­men­ta­ria en un

pro­duc­to bási­co, has­ta pro­ce­sa­do, deri­va en un mon­tón de pro­duc­tos,

como lo es la hari­na”, sub­ra­yó.

“El otro gran pro­duc­to de Vicen­tín es el acei­te. Si hace­mos la

mis­ma cuen­ta y vemos cuál es el con­su­mo interno de acei­te tan­to de soja

como de gira­sol y vemos lo que pro­du­ce Vicen­tín: en el acei­te y gira­sol

ron­da los 3 millo­nes y medio de tone­la­das de con­su­mo interno y Vicen­tín

pro­du­ce alre­de­dor de 1 millón, es decir, el 30%”.

“Tie­ne un poder enor­me de regu­la­ción tan­to del acei­te como de la

hari­na. Por eso habla­mos de la impor­tan­cia de Vicen­tín para regu­lar

pre­cios y, de algu­na mane­ra, garan­ti­zar en estos pro­duc­tos bási­cos una

sobe­ra­nía ali­men­ta­ria”, des­ta­có.

«Habla­mos de la impor­tan­cia de Vicen­tin para regu­lar pre­cios y, de

algu­na mane­ra, garan­ti­zar en estos pro­duc­tos bási­cos una sobe­ra­nía

ali­men­ta­ria».

“Una sola empre­sa de estas gran­des diez expor­ta­do­ras, pro­du­ce el

equi­va­le al 110% de todo el con­su­mo argen­tino de ese pro­duc­to

ali­men­ti­cio. Esto lo tenés que mul­ti­pli­car por diez para ver lo que es

la expor­ta­ción y com­pa­rar­lo con la Argen­ti­na y ahí te da diez veces más

de las posi­bi­li­da­des que tene­mos de abas­te­cer al mun­do y de abas­te­cer­nos

inter­na­men­te. Una sola de estas gran­des expor­ta­do­ras podría

abas­te­cer el mer­ca­do interno y el res­to de las nue­ve expor­tar

com­ple­ta­men­te, y ten­dría­mos garan­ti­za­dos con­su­mos bási­cos, en este caso,

hari­na y acei­te, por el caso de Vicen­tín”, expli­có Che­na.

CONTROLAR PRECIOS, GARANTIZAR ABASTECIMIENTO

Al menos des­de 2007, Argen­ti­na regis­tra altos índi­ces de infla­ción,

pro­ce­so que duran­te los cua­tro años de macris­mo se agu­di­zó. La res­pues­ta

en los gobier­nos de Cris­ti­na Kirch­ner fue la de inter­ve­nir en el

mer­ca­do con una serie de polí­ti­cas para fre­nar el impac­to infla­cio­na­rio,

entre otros, en un rubro sen­si­ble como el de ali­men­tos. Pero el deba­te

no es nue­vo, ya había ocu­rri­do en otros momen­tos de la his­to­ria

argen­ti­na y vuel­ve a plan­tear­se duran­te estos pri­me­ros meses del

gobierno de Alber­to Fer­nán­dez: que haya ali­men­tos a pre­cios razo­na­bles

para la pobla­ción.

Che­na sub­ra­ya la impor­tan­cia de Vicen­tin para cum­plir un rol en ese

aspec­to. “Uno podría ir encon­tran­do en dis­tin­tos mer­ca­dos, empre­sas que

pue­den ser tes­ti­gos de pre­cios y garan­ti­zar abas­te­ci­mien­to. Por­que

cuan­do uno tie­ne ese meca­nis­mo de empre­sa regu­la­do­ra, pue­de con­tro­lar

pre­cios pero no pue­de garan­ti­zar abas­te­ci­mien­to. Lo que siem­pre pasa es

que al inten­tar con­tro­lar pre­cios, te des­abas­te­cen”.

“Con una empre­sa de este tama­ño tes­ti­go, regu­lás el pre­cio ‑esto

no sig­ni­fi­ca que Vicen­tín va a ir a pérdida‑, esto sig­ni­fi­ca que se

colo­ca un pre­cio razo­na­ble para los cos­tos, y se dice el hari­na y el

acei­te vale esto en fun­ción de cos­tos razo­na­bles”, com­ple­tó.

VICENTIN Y LA ESPECULACIÓN FINANCIERA

“Cal­cu­lá la can­ti­dad de espe­cu­la­ción que hay sobre esos dos acti­vos

(hari­na y acei­te) que se han con­ver­ti­do, pro­duc­to de esta expor­ta­ción

masi­va, y de la espe­cu­la­ción finan­cie­ra de deri­va­dos sobre estos

com­mo­di­ties, en acti­vos finan­cie­ros. Por eso, tene­mos las bur­bu­jas de

com­mo­di­ties en el mun­do. Por­que se uti­li­zan para ban­car movi­mien­tos

finan­cie­ros, que des­pués vacían a la pro­pia empre­sa pro­duc­to­ra y la

meten en esta lógi­ca en la que esta­ba Vicen­tin”.

“Recal­que­mos que fun­die­ron a una empre­sa que tie­ne todas las

carac­te­rís­ti­cas para ser líder en un mer­ca­do en el que la Argen­ti­na es

líder. Expor­ta, tie­ne todos los dóla­res que quie­re. tie­ne todas las

herra­mien­tas de la pro­duc­ción y la comer­cia­li­za­ción para ser el gran

juga­dor y el Esta­do la tie­ne que res­ca­tar con el equi­va­len­te al 1,8

millo­nes de IFEs. Si el Esta­do tie­ne que sal­var esta empre­sa,

ima­gí­nen­se qué que­da para el res­to de la eco­no­mía que la está pelean­do

sin ser líder, ni expor­ta­dor, ni tener un mer­ca­do con­so­li­da­do en el

mun­do”, con­clu­yó.

LA POSPANDEMIA: “EL ESTADO NO PUEDE SEGUIR INTERVENIDO POR LAS FINANZAS”

Sobre el pre­sen­te y lo que vie­ne para la Argen­ti­na Che­na expli­có:

“Noso­tros vemos un avan­ce de la pobre­za y la des­igual­dad, eso es

evi­den­te. Si la rees­truc­tu­ra­ción del apa­ra­to pro­duc­ti­vo pos­pan­de­mia

man­tie­ne la ten­den­cia que trae con­so­li­da­mos un 50% de pobre­za. Por

eso es tan impor­tan­te pen­sar en estos ins­tru­men­tos como Vicen­tín y otros

para evi­tar con­so­li­dar la pobre­za y la infor­ma­li­dad estruc­tu­ral. Por­que estos pro­ce­sos de cri­sis gra­ves, si

uno lo que hace es recu­pe­rar sub­si­dia­ria­men­te a tra­vés de los gran­des

capi­ta­les y no toma par­ti­do en eso, sim­ple­men­te les pres­ta pla­ta para

que se recu­pe­ren, lo que suce­de es que con­so­li­da­mos la estruc­tu­ra que

tene­mos: que hoy es un 50% de pobre­za”.

“Es urgen­te tomar medi­das y empe­zar a rever el rol del esta­do en la eco­no­mía, es decir, el Esta­do no pue­de seguir inter­ve­ni­do por las finan­zas. Siem­pre se habla del Esta­do inter­vie­ne en los mer­ca­dos, en reali­dad, es exac­ta­men­te al revés. Si uno mira a Macri, lo ve cla­ra­men­te: es el mer­ca­do finan­cie­ro inter­vi­nien­do al Esta­do”.

“Pri­me­ro, hay que desin­ter­ve­nir al Esta­do, eso sig­ni­fi­ca una

rene­go­cia­ción de la deu­da acor­de a la capa­ci­dad de pago del esta­do y

dar­le ins­tru­men­tos que nece­si­ta para un pro­gra­ma de desa­rro­llo a lar­go

pla­zo”.

“En el caso argen­tino, noso­tros mani­fes­ta­mos median­te el docu­men­to “Mani­fies­to Nacio­nal por la Sobe­ra­nía , el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción” don­de mani­fes­ta­mos los ejes estra­té­gi­cos de recons­truc­ción de la Argen­ti­na pos­pan­de­mia. Uno

de los ejes es esta sobe­ra­nía ali­men­ta­ria que impli­ca desa­rro­llar

nue­va­men­te una agri­cul­tu­ra sus­ten­ta­ble, evi­tar el trans­por­te de

ali­men­tos sin sen­ti­do uti­li­zan­do el comer­cio de cer­ca­nía y sacar a los

juga­do­res trans­na­cio­na­les tan­to del trans­por­te de ali­men­tos. Cuan­do

habla­mos de que la cade­na de pro­duc­tor al con­su­mi­dor, el pro­duc­tor gana

un déci­mo de lo que le lle­ga al con­su­mi­dor, en el medio, están las

mul­ti­na­cio­na­les ope­ran­do don­de en el comer­cio los gran­des super­mer­ca­dos

extran­je­ros y en el trans­por­te y en el alma­ce­na­mien­to”.

“Si pen­sa­mos en achi­car esas cade­nas eso va a per­mi­tir que se

acer­quen más los pre­cios, achi­ca­mos las cade­nas y las vol­ve­mos

razo­na­bles al terri­to­rio. Eso nos va a per­mi­tir dis­mi­nuir esta

dife­ren­cia y garan­ti­zar ali­men­tos salu­da­bles que son pro­du­ci­dos por la

agri­cul­tu­ra fami­liar. Tam­bién, otro pun­to impor­tan­te que mues­tra la

cri­sis es que nos esta­mos dan­do cuen­ta qué acti­vi­da­des son esen­cia­les

para el desa­rro­llo de la comu­ni­dad y en cuá­les otras somos muy

pro­duc­ti­vos, pero son total­men­te inne­ce­sa­rias y para­si­ta­rias como pue­de

ser la acti­vi­dad finan­cie­ra, la can­ti­dad de deu­das que suma­mos es

tre­men­da.

“El mun­do post­pan­de­mia es pare­ci­do al de hace 70 años y al de

pos­gue­rra. Hay que recons­truir un apa­ra­to pro­duc­ti­vo, eco­nó­mi­co y social

que vuel­va a dar sus­ten­ta­bi­li­dad a las pobla­cio­nes, a las nacio­nes.

Hoy, el apa­ra­to pro­duc­ti­vo, está dejan­do afue­ra a la mitad de la

pobla­ción. Y, por otro lado, tenés nego­cios tre­men­dos de empre­sas

con­cen­tra­das que ya están pidien­do los res­ca­tes y a su vez piden que sus

nego­cios con­ti­núen”, cerró Che­na.

Docen­tes neu­qui­nos rea­li­za­rán des­de maña­na un paro «vir­tual» por 72 horas

La Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción de

Neu­quén (ATEN) con­vo­có a un paro vir­tual de 72 horas des­de maña­na en

deman­da del cum­pli­mien­to del acuer­do pari­ta­rio del año pasa­do,

desig­na­ción de car­gos y un cro­no­gra­ma para el pago de sala­rios, entre

otros recla­mos.

16/​06/​2020 16:17:00

El gre­mio docen­te infor­mó que duran­te el lla­ma­do «Apa­gón

Vir­tual Edu­ca­ti­vo» en el que se deja­rá de tra­ba­jar de mane­ra remo­ta

duran­te tres días «inun­da­rá todas sus redes con fotos y videos

mani­fes­tan­do los recla­mos», medi­da que «con­clui­rá el vier­nes con una

fuer­te pre­sen­cia en la gober­na­ción con todas las sec­cio­na­les de ATEN

cer­ca­nas, fotos y car­te­les».

«Las con­di­cio­nes de tra­ba­jo

son lle­va­das al extre­mo ante la fal­ta de cober­tu­ra de car­gos y horas, lo

que sobre exi­ge nues­tra tarea coti­dia­na sin polí­ti­cas que garan­ti­cen el

dere­cho social a la edu­ca­ción con los recur­sos ade­cua­dos para

estu­dian­tes y docen­tes», indi­có la ATEN en un comu­ni­ca­do.

El

sin­di­ca­to recla­ma el cum­pli­mien­to del acuer­do nacio­nal pari­ta­rio del 4

de junio últi­mo, res­pues­tas del gobierno pro­vin­cial a la emer­gen­cia

social, dere­cho a la conec­ti­vi­dad, desig­na­ción de car­gos docen­tes

vacan­tes y un cro­no­gra­ma de pagos de sala­rios y del medio agui­nal­do.

Tras

pre­sen­tar un plie­go de recla­mos al gobierno local y al Con­se­jo

Pro­vin­cial de Edu­ca­ción, la ATEN rea­li­za­rá esta sema­na su segun­do paro

vir­tual duran­te la vigen­cia del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y

obli­ga­to­rio por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.