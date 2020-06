Argentina. Otorgaron prisión domiciliaria a Flavia Saganias

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 17 de junio de 2020

La Cáma­ra del Cri­men de Cruz del Eje noti­fi­có este mar­tes que le otor­ga­rá la pri­sión domi­ci­lia­ria a Fla­via Saga­nías, la mujer con­de­na­da a 23 años de cár­cel, acu­sa­da de ins­ti­gar a tra­vés de un pos­teo en Face­book el ata­que que sufrió su expa­re­ja, a quien ella había denun­cia­do como autor del abu­so sexual de su hija de 7 años.

Así lo anun­ció el equi­po téc­ni­co de la defen­sa de la mujer, que pre­ci­só en un comu­ni­ca­do que la Cáma­ra hizo lugar al pedi­do for­mu­la­do por su abo­ga­do, mien­tras se espe­ra que el Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia resuel­va al recur­so de casa­ción inter­pues­to para que se revo­que la con­de­na.

De esta mane­ra, lue­go de casi sie­te meses, Fla­via se reen­con­tra­rá con sus cin­co hijos –los más peque­ños de ape­nas tres años- de los que no lle­gó a des­pe­dir­se.

“En el día de hoy y lue­go de una tor­tuo­sa espe­ra la Cáma­ra del Cri­men de Cruz del Eje nos ha noti­fi­ca­do que Fla­via Saga­nias retor­na­ra a su hogar, don­de sus cin­co hijos la espe­ran des­de aque­lla maña­na del 27 de noviem­bre del año pasa­do cuan­do salió de su casa sin saber que su des­tino era el encie­rro car­ce­la­rio”, seña­ló el comu­ni­ca­do de la defen­sa de Car­los Gon­zá­lez Quin­ta­na, Agos­ti­na Chu­bu­ru y Gabrie­la Coloc­ci­ni, difun­di­do por el por­tal CDM Noti­cias.

Y agre­ga: “Fla­via vuel­ve a su hogar, don­de debió haber esta­do des­de el día pos­te­rior a su con­de­na, sen­ci­lla­men­te por­que así lo indi­ca la ley y el para­dig­ma supra legal del ´inte­rés supe­rior del niño´”.

El equi­po de defen­sa de Saga­nias agra­de­ció espe­cial­men­te al secre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos de la Nación, Hora­cio Pie­tra­ga­lla, “por haber cola­bo­ra­do en el pro­ce­so como ami­go del tri­bu­nal”, a la minis­tra de la Mujer, Eli­za­beth Gómez Alcor­ta, “por haber pues­to a dis­po­si­ción su equi­po de tra­ba­jo des­de el día uno” y a Nora Cor­ti­ñas, a la Mesa de Tra­ba­jo por los Dere­chos Huma­nos de Cór­do­ba y a las orga­ni­za­cio­nes de Capi­lla del Mon­te que luchan con­tra la vio­len­cia de géne­ro y los abu­sos sexua­les en la infan­cia, entre otros.

Saga­nías se encuen­tra dete­ni­da en la cár­cel de Bou­wer des­de el 27 de noviem­bre de 2019. La con­de­na alcan­zó tam­bién, en cali­dad de coau­to­res, a Móni­ca Gra­cie­la Boni­fa­cio (61) y a Enri­que Saga­nías (40), mamá y her­mano de Fla­via. El hecho se remon­ta a media­dos de agos­to de 2017 en la ciu­dad de Capi­lla del Mon­te, cuan­do Fla­via denun­ció en la Jus­ti­cia que su expa­re­ja había abu­sa­do sexual­men­te de su hija de 7 años, lo que sin embar­go sería lue­go des­es­ti­ma­do por ausen­cia de prue­bas.

Poco des­pués de esa denun­cia, Fla­via posteó en Face­book: “Este abu­sa­dor de niños, denun­cia­do en la fis­ca­lía de Cos­quín sigue suel­to. Un vio­la­dor más que sigue libre entre nues­tros niños. Se lla­ma Gabriel Fer­nán­dez y vive en calle Pam­pa al fon­do. Por favor difun­dir. Cui­dé­mo­nos entre noso­tros ya que la Jus­ti­cia no hace nada”.

De acuer­do a lo que sur­gió del jui­cio, el padre de la niña abu­sa­da, que vive en el exte­rior, ente­ra­do de la publi­ca­ción, se comu­ni­có con el her­mano de Fla­via quien via­jó jun­to a su madre des­de Gon­zá­lez Catán has­ta Capi­lla del Mon­te y se diri­gió a la casa del acu­sa­do de abu­so. El hom­bre los reci­bió a pun­ta de pis­to­la. Hubo un enfren­ta­mien­to y el denun­cia­do ter­mi­nó con lesio­nes gra­ves y su casa incen­dia­da.

Repues­to de las lesio­nes –estu­vo 12 días internado‑, que­re­lló a Fla­via, y a su her­mano y madre (ambos dete­ni­dos des­de ese enton­ces). En el jui­cio oral, inter­vi­nie­ron 12 jura­dos popu­la­res y 3 jue­ces pro­fe­sio­na­les. A Fla­via se la acu­só y con­de­nó por haber “ins­ti­ga­do” con su pos­teo, a cua­tro deli­tos: ten­ta­ti­va de homi­ci­dio tri­ple­men­te agra­va­do (por el víncu­lo, por el con­cur­so pre­me­di­ta­do de dos o más per­so­nas y por haber sido come­ti­do con ensa­ña­mien­to); ten­ta­ti­va de abu­so sexual con acce­so car­nal alta­men­te ultra­jan­te (por­que su ex pare­ja resul­tó con lesio­nes cer­ca del ano); pri­va­ción ile­gí­ti­ma de la liber­tad; incen­dio. A la madre y el her­mano, se los con­de­nó por esos deli­tos. Los tres reci­bie­ron la mis­ma pena.

Foto: Agen­cia CT