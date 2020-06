Argentina. Afrontando el porvenir con la lógica del amo

Por Jor­ge Fal­co­ne, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 17 junio 2020



“El endeu­da­mien­to socia­li­za las pér­di­das y pri­va­ti­za las ganan­cias”.

Julio Gambina,economista de la CTA Autó­no­ma y miem­bro de ATTAC

Cuen­ta regre­si­va para el mun­do cono­ci­do

El bro­te de coro­na­vi­rus está en apo­geo en la región, cau­san­do más de 74.000 muer­tes, hun­dien­do en pica­da a sus eco­no­mías y dejan­do en la pobre­za a más de 200 millo­nes de per­so­nas, según esti­man lxs expertxs.

En las últi­mas horas, el gobierno gol­pis­ta de Boli­via no ha podi­do impe­dir que se fil­tra­ra el dato de 6 víc­ti­mas falle­ci­das duran­te la espe­ra de asis­ten­cia médi­ca. Tras­cen­dió, ade­más, que una de ellas reco­rrió sin suer­te 7 cen­tros de aten­ción, y su fami­lia a pos­te­rio­ri debió reco­rrer 3 cemen­te­rios para poder­la sepul­tar.

Toman­do en cuen­ta la pro­por­ción pobla­cio­nal, no exis­te gran dife­ren­cia entre lo que ocu­rre en la nación andi­na y lo que suce­de en EEUU, por­que lo que está en jue­go es un mode­lo eco­nó­mi­co de muer­te, que no dis­tin­gue entre desa­rro­llo y sub desa­rro­llo.

Los pocos paí­ses que han ensa­ya­do fle­xi­bi­li­zar medi­das de ais­la­mien­to se han topa­do con rebro­tes de COVID que en algu­nos casos reco­men­da­rían vol­ver a foja cero, y los que – rela­ti­vi­zan­do índi­ces alar­man­tes de con­ta­gio – se empe­ñan en abra­zar el espe­jis­mo de “vol­ver a la nor­ma­li­dad”, hoy exhi­ben res­tau­ran­tes que sir­ven a sus comen­sa­les en cabi­nas de cris­tal de cuyos ven­ta­nu­cos hay que aso­mar la copa para reque­rir al mozo o moza un poco más de vino.

Pero la pan­de­mia que hoy nos azo­ta sólo es uno entre otros fac­to­res cons­ti­tu­yen­tes de la cri­sis civi­li­za­to­ria en cur­so.

Deter­mi­na­do por un calen­ta­mien­to glo­bal que ya ascien­de a 2° más de tem­pe­ra­tu­ra que en la era pre indus­trial, no pocos espe­cia­lis­tas avi­zo­ran un colap­so del sis­te­ma-mun­do vigen­te a pro­du­cir­se en 150 o 200 años, de no imple­men­tar­se duran­te el lap­so com­pren­di­do entre 2020 y 2050 un giro coper­ni­cano en la matriz pro­duc­ti­va hege­mó­ni­ca.

Es más, lxs enten­didxs en la cues­tión sos­tie­nen que, aun­que eli­mi­ná­ra­mos ya las emi­sio­nes de CO², el impac­to de los des­ati­nos pro­du­ci­dos duran­te los casi dos siglos de vigen­cia del capi­ta­lis­mo tor­na­ría inexo­ra­ble dicho des­en­la­ce.

Sobran indi­ca­do­res que lo con­fir­man. De hecho, el crash de las ener­gías no reno­va­bles (petró­leo, gas, car­bón, ura­nio, hidró­geno) se pro­du­jo en 2018.

En todo caso, lo más preo­cu­pan­te es que en un momen­to en que – pro­duc­to de catás­tro­fes de todo tipo – pare­ce aumen­tar la con­cien­cia ambien­tal, cuan­do se habla de cam­bio cli­má­ti­co bue­na par­te de lxs ana­lis­tas omi­te res­pon­sa­bi­li­zar al capi­ta­lis­mo, ya que, pese al empe­ño de muchxs, el mito del cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co y las tec­no­lo­gías “sal­va­do­ras” man­tie­ne sin­gu­lar vigen­cia. Sin embar­go, pen­sa­do­res como John Zer­zan, eco­fi­ló­so­fo anar­co­pri­mi­ti­vis­ta esta­dou­ni­den­se, opi­nan que todas las tec­no­lo­gías gene­ra­das por el capi­ta­lis­mo lle­van la hue­lla jerár­qui­ca de la explo­ta­ción del tra­ba­jo.

Exis­te con­sen­so a su vez en que el colap­so men­cio­na­do será gra­dual, y no impac­ta­rá tan­to en el con­tex­to rural como en el urbano: A ese res­pec­to, Detroit – meca de la indus­tria auto­mo­triz nor­te­ame­ri­ca­na – es un espe­jo que ade­lan­ta.

Pero fren­te a las visio­nes más catas­tro­fis­tas, van toman­do cuer­po alter­na­ti­vas como el decre­cen­tis­mo y el neo rura­lis­mo, con­sis­ten­tes en vivir mejor con menos; esto es, recu­pe­ran­do la vida social, el ocio crea­ti­vo, el repar­to del tra­ba­jo, la pro­duc­ción a esca­la huma­na, la vida local y el ejer­ci­cio de la demo­cra­cia direc­ta, y la regu­la­ción volun­ta­ria del con­su­mo

Lxs promotores/​as de dicho idea­rio rei­vin­di­can el hecho de que los anar­quis­tas de ultra­mar que toma­ron con­tac­to con nues­tras comu­ni­da­des ori­gi­na­rias duran­te las tres últi­mas déca­das del Siglo XIX y las tres pri­me­ras del Siglo XX cons­ta­ta­ron que estas tenían prác­ti­cas de tipo liber­ta­rio. Sin ir más lejos, Osval­do Bayer recor­da­ba que Rauch, el coro­nel pru­siano con­tra­ta­do en 1826 por Ber­nar­dino Riva­da­via para exter­mi­nar a los ran­que­les, jus­ti­fi­có aquel geno­ci­dio, entre otros argu­men­tos, con el de que eran anar­quis­tas, y eso aten­ta­ba con­tra el avan­ce de la civi­li­za­ción por­que care­cían de sen­ti­do de la pro­pie­dad. El rum­bo que va toman­do la His­to­ria pare­ce­ría reco­men­dar la recu­pe­ra­ción del saber ances­tral de esos pue­blos que han sabi­do rela­cio­nar­se con la natu­ra­le­za como con un seme­jan­te.

Por lo demás, esa “nue­va nor­ma­li­dad” a la que tan­tas con­je­tu­ras dedi­can los medios de comu­ni­ca­ción masi­va, exi­gi­rá repa­rar en algu­nos datos alar­man­tes, como que – muy a pesar del auge femi­nis­ta de los últi­mos años – la des­pa­triar­ca­li­za­ción de nues­tras socie­da­des se halla a sig­ni­fi­ca­ti­va dis­tan­cia de con­cre­tar­se, cuan­do se cons­ta­ta que a nivel glo­bal el 70% de lxs pobres y el 78 % de lxs anal­fa­betxs son muje­res, que a la vez hacen el 67% del tra­ba­jo a cam­bio del 10% de la ren­ta.

De modo que hoy el com­pro­mi­so pri­mor­dial de los pue­blos con­sis­te en evi­tar que se impon­ga la volun­tad de quie­nes con­si­de­ran que en el mun­do sobra gen­te, ya que des­de lue­go ellxs se refie­ren a quie­nes nau­fra­gan en Lam­pe­du­sa o no cuen­tan en la pre­vi­sión de res­pi­ra­do­res; vale decir, a nosotrxs, los habi­tan­tes del saquea­do Sur Glo­bal.

Vicen­tin: ¿Emble­ma de sobe­ra­níao impro­vi­sa­ción de un gobierno sin pro­gra­ma?

Si uno de los arie­tes con que asfi­xian a los pue­blos las Socie­da­des del Con­trol son las deu­das, con­sig­ne­mos que la nego­cia­ción de la nues­tra no inclu­ye qui­ta algu­na de capi­tal. No sólo eso: En lo que va de esa pul­sea­da, el Minis­tro Guz­mán ya entre­gó 10.000 millo­nes de dóla­res de ven­ta­ja a los acree­do­res, que aspi­ran a cobrar sus bonos a 55 y, apos­tan­do por un cre­ci­mien­to de la eco­no­mía nacio­nal, ven­der lue­go a 70. Pero no nos ade­lan­te­mos: El tra­to no está cerra­do, y aún pode­mos salir más per­di­dosxs.

Por otra par­te, a 7 meses de ges­tión, pue­de con­si­de­rar­se que el Caso Vicen­tin cons­ti­tu­ye la pri­me­ra ini­cia­ti­va de gobierno de un pre­si­den­te que has­ta la fecha ha sido un mero admi­nis­tra­dor de la cua­ren­te­na.

Opor­tu­na­men­te, ese sta­blish­ment defrau­da­do por Mau­ri­cio Macri apos­tó por las dife­ren­cias que Alber­to Fer­nán­dez expu­so duran­te 9 años res­pec­to a las polí­ti­cas eco­nó­mi­cas del cris­ti­nis­mo. Pero no con­si­gue dige­rir la pala­bra “esta­ti­za­ción”.

La fir­ma Vicen­tin S.A.I.C., dedi­ca­da al pro­ce­sa­mien­to y expor­ta­ción de gra­nos, invir­tió gran­des capi­ta­les endeu­dán­do­se dema­sia­do. Ante el cam­bio de gobierno, sus acree­do­res fija­ron pre­cio a esa deu­da leo­ni­na y exi­gie­ron sal­dar­la cash. De ahí su situa­ción de quie­bra actual y el lla­ma­do a Con­cur­so de Acree­do­res deci­di­do por la Jus­ti­cia, lo que coli­sio­na con el DNU que pon­drá a con­si­de­ra­ción del Con­gre­so el Eje­cu­ti­vo Nacio­nal.

Según tras­cen­di­dos, Ricar­do Eche­ga­ray – ex Admi­nis­tra­dor de la AFIP – pro­pu­so a la Vice­pre­si­den­ta inter­ve­nir la empre­sa des­de el Ban­co Nación, pero ella deci­dió esta­ti­zar­la cuan­to antes.

Mien­tras el pri­mer man­da­ta­rio se reu­nía con el titu­lar del hol­ding empre­sa­rio, el rein­ci­den­te José Luis Man­zano hacía su jue­go como lobis­ta para sal­var­lo.

Los datos que cir­cu­lan per­mi­ten inter­pre­tar que se bus­ca­rá repli­car el mode­lo del hoy deva­lua­do YPF.

Pero a esta altu­ra de los hechos cabe pre­gun­tar­se si Ser­gio Mas­sa, quien debe­ría con­se­guir los votos nece­sa­rios para con­cre­tar la ope­ra­ción, con­se­gui­rá final­men­te hacer­lo, toda vez que el Pero­nis­mo Fede­ral – don­de algu­na vez tuvo ascen­dien­te – en este momen­to apo­ya otro pro­yec­to pre­sen­ta­do por un ex socia­lis­ta san­ta­fe­sino, al que tam­bién adhie­re Rober­to Lavag­na.

A pesar de lo des­crip­to has­ta aquí, el ofi­cia­lis­mo más obtu­so – pres­cin­dien­do de la letra chi­ca del pro­yec­to, cuyo tra­ta­mien­to ha igno­ra­do a sus tra­ba­ja­dorxs – ha teni­do el tupé de com­pa­rar la inter­ven­ción a Vicen­tin con la nacio­na­li­za­ción de ferro­ca­rri­les pro­du­ci­da por el Gene­ral Perón el 1° de mar­zo de 1948 (!)

Lejos de tales enjua­gues, y dado que el ham­bre no admi­te dila­cio­nes, cre­ce la des­obe­dien­cia civil desa­fian­do al con­fi­na­mien­to, con mar­chas del sin­di­ca­lis­mo com­ba­ti­vo a Pla­za de Mayo en repu­dio al pac­to UIA – CGT y cor­te en Puen­te Puey­rre­dón recla­man­do la expro­pia­ción del Fri­go­rí­fi­co Pen­ta.

Por su par­te, preo­cu­pa­das por los esca­sos insu­mos que sumi­nis­tra Desa­rro­llo Social, las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res con pre­sen­cia en el Esta­do, y el sin­di­ca­lis­mo de base que las acom­pa­ña, bajo el nom­bre de “Mani­fies­to Nacio­nal por la Sobe­ra­nía, el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción”, aca­ban de pre­sen­tar­le al gobierno un paque­te de medi­das que, de ser toma­do en cuen­ta, pro­du­ci­ría un aus­pi­cio­so vira­je en su errá­ti­ca orien­ta­ción actual. Resul­ta líci­to inte­rro­gar­se si habrá capa­ci­dad de escu­cha para un pro­gra­ma sobe­ra­nis­ta como el que los sec­to­res alu­di­dos pre­ten­den difun­dir amplia­do el Día de la Ban­de­ra. Es de espe­rar que, de no ser así, ante el autis­mo del Pala­cio la calle impon­ga su voz.-