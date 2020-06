Argentina. Observatorio gremial. La pelea no es por una empresa sino por el control/ “Hay un experimento colectivo de los empleadores sobre el teletrabajo”/ Para educar a los sindicatos

Resu­men Latinoamericano*/ 15 de junio 2020 .-

La pelea no es por una empre­sa sino por el con­trol

Por Ale­jan­dro Ber­co­vich

El mar­tes a la maña­na, Pao­lo Roc­ca dejó mudo al direc­to­rio de su cons­truc­to­ra.

-Le voy a pedir a Alber­to que nos esta­ti­ce. Así se que­da con la deu­da de todo este año.

El CEO de Techint Inge­nie­ría y Cons­truc­ción, Car­los Bacher, tra­gó sali­va. Recién res­pi­ró ali­via­do cuan­do su jefe se lar­gó a reír a car­ca­ja­das, un segun­do des­pués, de la cara de sus­to que habían pues­to todos. Habi­tual­men­te par­co y has­ta des­de­ño­so con quie­nes no con­si­de­ra a su altu­ra, el mag­na­te dis­fru­ta mucho de la iro­nía en la inti­mi­dad. El anun­cio del día antes de Alber­to Fer­nán­dez sobre Vicen­tin había pues­to las pala­bras “inter­ven­ción” y “expro­pia­ción” en boca de todo el círcu­lo rojo.

Al medio­día, el mis­mo mar­tes, el lobis­ta en jefe de la “T” lle­vó la opi­nión de Roc­ca a la Jun­ta Direc­ti­va de la Unión Indus­trial. “Esto es el pri­mer paso pero no va a ser el últi­mo. No lo pode­mos per­mi­tir”, voci­fe­ró Luis Bet­na­za des­de su casa, fren­te a su lap­top. Más de 50 indus­tria­les de todo el país lo escu­cha­ban por Zoom. El acei­te­ro Miguel Ace­ve­do, jefe de la cen­tral fabril y CEO de la últi­ma com­pe­ti­do­ra nacio­nal de Vicen­tin, pre­si­día la sesión en silen­cio.

La aren­ga dio lugar a una catar­sis colec­ti­va. “Hay que tra­zar una línea y demos­trar­les que has­ta acá lle­ga­ron. Éste es el lími­te, no lo pode­mos per­mi­tir”, dijo el pre­si­den­te de la Cáma­ra del Soft­wa­re, Miguel Cale­llo. “La UIA tie­ne que ser muy cla­ra en el men­sa­je”, sumó el pro­te­so­re­ro Mar­tín Rap­pa­lli­ni. El pre­si­den­te de la Fede­ra­ción de la Indus­tria Tex­til (FITA) y due­ño de Algo­do­ne­ra Del Valle, Luis Tend­larz, fue más allá: “¡Hay que gri­tar! ¡Gri­tar sin repa­ros!”, exi­gió.

El rosa­rino Gui­ller­mo Moret­ti les salió al cru­ce. Pidió cau­te­la y advir­tió que muchas fábri­cas san­ta­fe­si­nas corren ries­go de que­brar en caso de que Vicen­tin ter­mi­ne hacién­do­lo, tal como ase­gu­ran en el Gobierno que ocu­rri­rá si no hacen nada. Cer­cano al ofi­cia­lis­mo nacio­nal pero con mejor lle­ga­da al gobierno de Omar Perot­ti, Moret­ti tam­bién les recor­dó a sus cole­gas que la asis­ten­cia del Esta­do se con­vir­tió en una nor­ma por la pan­de­mia. Inclu­so entre los que pro­tes­ta­ban, sal­vo los que se baja­ron del plan ATP por­que tie­nen sedes offsho­re o por­que no acep­ta­ron el requi­si­to de no com­prar dóla­res en la Bol­sa por dos años.

José de Men­di­gu­ren ope­ró des­de las som­bras. Aun­que Fer­nán­dez lo puso al fren­te del Ban­co de Inver­sión y Comer­cio Exte­rior (BICE), una de las víc­ti­mas esta­ta­les del paga­diós de Vicen­tin, sigue ocu­pan­do una silla en la Jun­ta de la UIA. Por Whatsapp, mien­tras seguía la reu­nión por Zoom, les escri­bió a varios: “¿Uste­des a quién tie­nen atrás? ¿A los mili­cos? ¿Para qué lo quie­ren esme­ri­lar a Alber­to? ¿Qué creen que vie­ne si cae Alber­to? ¿Cava­llo? ¿O Cris­ti­na?”.

Ace­ve­do ter­ció para suge­rir cau­te­la. Hizo equi­li­brio con un tex­to que ins­ta­ba a “garan­ti­zar el efec­ti­vo res­pe­to al prin­ci­pio de lega­li­dad”, sin con­de­nar la deci­sión ofi­cial. Cuan­do lo leyó, Bet­na­za le man­dó un mail ira­cun­do con copia a casi todos los pre­sen­tes. “Miguel, lo que sacas­te en el comu­ni­ca­do no refle­ja lo que resol­vió la Jun­ta Direc­ti­va y a pesar de que varios lo seña­la­mos te mane­jas­te como si fue­ra tu opi­nión más impor­tan­te que el órgano más repre­sen­ta­ti­vo de la ins­ti­tu­ción. Creí que eras más res­pe­tuo­so”, le espe­tó.

Peras y Man­za­nos

La ges­tión de la “T” fue más efec­ti­va en otras cáma­ras patro­na­les. La Aso­cia­ción Empre­sa­ria Argen­ti­na (AEA), don­de Techint y Cla­rín sue­len impo­ner sus cri­te­rios casi sin dis­cu­sión, advir­tió que se vio­la­ba la segu­ri­dad jurí­di­ca y que el anun­cio era “un gra­ve error”, como a las pocas horas repi­tie­ron des­de el pero­nis­mo Gui­ller­mo Moreno y Eduar­do Duhal­de. La Cáma­ra de Comer­cio recla­mó “nor­mas cla­ras y esta­bles”. El Foro de Con­ver­gen­cia Empre­sa­rial recla­mó a la Jus­ti­cia y al Con­gre­so que “actúen para rever­tir esta medi­da suma­men­te nega­ti­va para el futu­ro de Argen­ti­na”. Para­do­jas de la his­to­ria: una de las adhe­ren­tes al Foro es la Fun­da­ción Car­los Pelle­gri­ni, que lle­va el nom­bre del fun­da­dor del Ban­co Nación, de don­de salie­ron los prés­ta­mos más cuan­tio­sos que reci­bió Vicen­tin. Un 40% de ese dine­ro, para peor, fue des­em­bol­sa­do cuan­do la empre­sa ya había entra­do en cesa­ción de pagos y Mau­ri­cio Macri ya había per­di­do las elec­cio­nes.

El Gobierno estu­vo mucho más len­to de refle­jos. Recién ayer apa­re­cie­ron los apo­yos del Sin­di­ca­to de Acei­te­ros San Loren­zo y de la Unión de Reci­bi­do­res de Gra­nos (URGARA). La Fede­ra­ción de Acei­te­ros y Des­mo­ta­do­res, a la que adhie­ren los emplea­dos de Vicen­tin fue­ra del polo de San Loren­zo, ya había sali­do a res­pal­dar la deci­sión el mar­tes. Todos, como el minis­tro de Agri­cul­tu­ra, Luis Bas­te­rra, se ente­ra­ron de la deci­sión por tele­vi­sión. Pero si Clau­dio Moro­ni se hubie­ra movi­do des­de el Minis­te­rio de Tra­ba­jo entre lunes y miér­co­les con la efi­cien­cia de Bet­na­za en el mun­do del lobb­ying o de Héc­tor Mag­net­to a la hora de cons­truir un cli­ma mediá­ti­co adver­so al anun­cio, la rela­ción de fuer­zas habría sido otra.

El fin de sema­na, cuan­do tomó la deci­sión, Alber­to Fer­nán­dez pon­de­ró tres datos que le apor­tó Matías Kul­fas. Pri­me­ro, que se ago­ta­ba el tiem­po para una solu­ción “de mer­ca­do” por­que, por ejem­plo, los suel­dos no iban a ser depo­si­ta­dos en tiem­po y for­ma y la ope­ra­ción empe­za­ba a resen­tir­se. Segun­do, que las tres alter­na­ti­vas sobre la mesa para que Vicen­tin siguie­ra en manos pri­va­das incor­po­ra­ban al Esta­do como apor­tan­te ‑sobre todo con pró­rro­gas impo­si­ti­vas y qui­tas de la deu­da- pero no como deci­sor. Y ter­ce­ro, que cual­quie­ra de los 2.400 acree­do­res ano­ta­dos en el con­cur­so esta­ba en con­di­cio­nes de pedir la quie­bra.

Una de las alter­na­ti­vas, la que empu­ja­ba la socie­dad de bol­sa Alla­ria Ledes­ma y con la que cola­bo­ra­ba téc­ni­ca­men­te el exvi­ce­mi­nis­tro Emma­nuel Álva­rez Agis, era la que tenía a José Luis Man­zano como inver­sor. Las otras dos sali­das “de mer­ca­do” para evi­tar la quie­bra y el colap­so de la fir­ma eran que Glen­co­re amplia­ra su par­ti­ci­pa­ción (ya es socia de Vicen­tin en Reno­va, la per­la del gru­po) o que entra­ra un exCEO de Louis Drey­fus, otra de las cin­co gran­des del comer­cio de com­mo­di­ties. Pero el posi­ble ate­rri­za­je de Man­zano no fue lo que Fer­nán­dez qui­so evi­tar, con­tra lo que sugi­rie­ron varios intere­sa­dos. “Nadie nun­ca cre­yó seria­men­te que Man­zano fue­ra a poner pla­ta. ¿Algu­na vez lo vis­te hacer­lo?”, se rió ano­che ante BAE Nego­cios uno de los pre­sen­tes en la reu­nión con el CEO, Ser­gio Nar­de­lli.

Acei­te y polí­ti­ca

El man­da­más de Vicen­tin, capi­tán los fines de sema­na del yate ‘Cham­pag­ne’, no se vol­vió ano­che a San­ta Fe con nin­gu­na noti­cia como para des­cor­char uno. “No ten­go nada con­tra usted, no quie­ro tirar­lo por la ven­ta­na a usted ni a nadie. Ayú­de­nos a que esto sal­ga bien. Cola­bo­re con la inter­ven­ción”, le dijo Fer­nán­dez. Él con­tra­pro­pu­so una sali­da “nacio­nal pero pri­va­da”: que ingre­se YPF Agro como accio­nis­ta, que le com­pre la deu­da al Ban­co Nación y que su fami­lia le ceda accio­nes, pero no el con­trol. El gober­na­dor Omar Perot­ti, que lle­gó con él a la Quin­ta, lo res­pal­dó tími­da­men­te. “Para eso ya es tar­de”, res­pon­dió el Pre­si­den­te. “El tipo habla­ba como si no toma­ra dimen­sión del qui­lom­bo que gene­ró”, defi­nió ante este dia­rio otro de los pre­sen­tes.

El pro­ble­ma ‑y lo que está en jue­go- es pre­ci­sa­men­te el con­trol. No solo en tér­mi­nos accio­na­rios. Lo que pro­cu­ra el Gobierno con la Vicen­tín mix­ta pero con­du­ci­da por el Esta­do es tener una empre­sa tes­ti­go que le sir­va en el mer­ca­do de gra­nos para lo que le sir­ve YPF en el de ener­gía: para no estar cie­go. Lo más pare­ci­do a cons­truir una Jun­ta de Gra­nos del siglo XXI, aun cuan­do la coyun­tu­ra glo­bal actual no le per­mi­ta siquie­ra arri­mar­se a las atri­bu­cio­nes que tenía el orga­nis­mo que fun­dó Agus­tín P. Jus­to en 1933 y disol­vió Domin­go Cava­llo en 1991. Ese obje­ti­vo ‑saber de pri­me­ra mano si hay trian­gu­la­ción de expor­ta­cio­nes, si se reta­cean divi­sas o si se eva­de en el sec­tor más diná­mi­co de la eco­no­mía- vale el ries­go de even­tua­les jui­cios, dicen en Oli­vos.

Nar­de­lli venía tra­tan­do de evi­tar per­der ese con­trol des­de agos­to, cuan­do Macri per­dió las PASO. Ese mes reu­nió a sus com­pe­ti­do­res y les pro­pu­so ven­der­les par­te de la com­pa­ñía o tra­ba­jar para ellos “a façon”. Es decir, alqui­lar­les su plan­ta de molien­da a cam­bio de un canon. Pero con 3 dóla­res por tone­la­da (lo que se paga por esa façon) no lle­ga­ba a cubrir los intere­ses com­pro­me­ti­dos. “Acá se arras­tran malos mane­jos empre­sa­ria­les de años. Y mucha sober­bia”, dis­pa­ró uno de esos com­pe­ti­do­res, que antes de la ges­tión de Nar­de­lli tenía bue­na rela­ción con la fir­ma.

La mal­di­ción del mun­do cor­po­ra­ti­vo dice que la pri­me­ra gene­ra­ción fun­da una empre­sa fami­liar exi­to­sa, la segun­da la hace cre­cer y la ter­ce­ra la fun­de. Pero la reac­ción que gene­ró la inter­ven­ción no tuvo que ver con la empre­sa sino con el lími­te polí­ti­co que el esta­blish­ment le qui­so impo­ner a Fer­nán­dez. Un lími­te que, de paso, le sir­vió a la opo­si­ción para tomar algo de aire y salir del deba­te sobre la cua­ren­te­na jus­to cuan­do el pico de con­ta­gios empe­za­ba a devol­ver­le legi­ti­mi­dad.

“Hay un expe­ri­men­to colec­ti­vo de los emplea­do­res sobre el tele­tra­ba­jo”

Luis Cam­pos, coor­di­na­dor del Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA Autó­no­ma, advier­te sobre el impac­to del tra­ba­jo remo­to en los dere­chos labo­ra­les y la pro­fun­di­za­ción de la pre­ca­ri­za­ción que pro­mue­ve, y ana­li­za la legis­la­ción labo­ral y las alter­na­ti­vas para la post-pan­de­mia

Canal Abier­to Radio | Muchos tra­ba­jos y fuen­tes labo­ra­les se pudie­ron sos­te­ner duran­te la pan­de­mia por la posi­bi­li­dad de rea­li­zar­los en for­ma remo­ta gra­cias a los avan­ces en tec­no­lo­gías de la comu­ni­ca­ción. “Algo que esta­ba sien­do un avan­ce, en gene­ral, de las patro­na­les sobre los tra­ba­ja­do­res, se tra­du­jo en un expe­ri­men­to colec­ti­vo a gran esca­la” comen­tó Luis Cam­pos, coor­di­na­dor del Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA Autó­no­ma.

“Por un lado, el tele­tra­ba­jo fun­cio­nó para seguir prio­ri­zan­do las tareas y al mis­mo tiem­po cui­dan­do la salud en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria. Y por otra par­te los emplea­do­res están tra­tan­do de bus­car que estas moda­li­da­des, que en muchos casos sig­ni­fi­can casos de pre­ca­ri­za­ción labo­ral, se con­so­li­den y pasen a ser un fenó­meno mucho más impor­tan­te en la post-pan­de­mia”

Esta vez, ade­más de las empre­sas, el tra­ba­jo des­de el hogar se da en las ins­ti­tu­cio­nes y en el pro­pio Esta­do, pero esta moda­li­dad aún no está con­tem­pla­da den­tro de las legis­la­cio­nes. Los deba­tes sobre el asun­to se dan a nivel inter­na­cio­nal entre pri­va­dos, públi­cos y sin­di­ca­tos, por lo tan­to es nece­sa­rio pres­tar­le aten­ción a dis­tin­tas cues­tio­nes: “Los cos­tos en mate­ria de infra­es­truc­tu­ra, mate­ria­les que ter­mi­nan ponien­do sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras”, advier­te Cam­pos, así como los cos­tos de los ele­men­tos de lim­pie­za, de ser­vi­cios o comi­das, inclu­so el des­gas­te pro­pio del hogar. Por otro lado, “los lími­tes que esta­ble­ce la jor­na­da labo­ral”, que cuan­do es pre­sen­cial “vamos a la ofi­ci­na con hora­rio y antes y des­pués no se tra­ba­ja, es un lími­te y una impo­si­bi­li­dad físi­ca” que se vuel­ve difu­sa estan­do en el hogar, con­clu­ye.

Audio:

Luis Cam­pos: «Hay un expe­ri­men­to colec­ti­vo sobre el tele­tra­ba­jo»

Ilus­tra­ción: Mar­ce­lo Spot­ti

“La inter­ven­ción es fun­da­men­tal para sacar­nos de enci­ma a los corrup­tos de Vicen­tin y del Esta­do”

Des­de San­ta Fe, Car­los del Fra­de, dipu­tado pro­vin­cial que inte­gra la comi­sión inves­ti­ga­do­ra del Caso Vicen­tin, abor­da los deta­lles del segui­mien­to al dine­ro de una empre­sa que tam­bién le debe a la pro­vin­cia. “Tuvo muchí­si­ma ganan­cia y muchí­si­ma deu­da, algo no cie­rra”, afir­ma.

Redac­ción Canal Abier­to | “Esta­mos inten­tan­do recons­truir la línea de tiem­po de las acti­vi­da­des de Vicen­tin de los últi­mos tres años, por­que hay un mis­te­rio inson­da­ble que debe tener res­pues­ta para la Argen­ti­na”, dice Car­los Del Fra­de, dipu­tado pro­vin­cial por San­ta Fe, perio­dis­ta y miem­bro de la Comi­sión de Inves­ti­ga­ción y Segui­mien­to del Caso Vicen­tin que recien­te­men­te ha ela­bo­ra­do un infor­me.

En ella, según el legis­la­dor, están siguien­do la ruta de las finan­zas de la empre­sa que no pare­cen tener sen­ti­do.

Los núme­ros que no dan

Según el últi­mo balan­ce dis­po­ni­ble, del 31 de octu­bre de 2018, Vicen­tin tuvo ese año ven­tas por $ 118.000 millo­nes y ganan­cias por $ 30.000 millo­nes. Pero, un año des­pués, anun­ció que por “estrés finan­cie­ro” no paga­ría, y lue­go de que las auto­ri­da­des del Ban­co Nación ini­cia­ran una inves­ti­ga­ción por el prés­ta­mo de US$350 millo­nes que la ges­tión ante­rior, a car­go de Javier Gon­zá­lez Fra­ga, le dio a la agro­ex­por­ta­do­ra ésta entró en con­vo­ca­to­ria de acree­do­res. Su deu­da total ascien­de a US$ 1.350 millo­nes.

“Algo no cie­rra, muchí­si­ma ganan­cia y muchí­si­ma deu­da. Y en el medio, le saca al Ban­co Nación, por deci­sión del ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri y toda la línea diri­gen­cial del Ban­co, US$ 300 millo­nes, y 150 (de ellos fue­ron) en el perío­do del macris­mo. ¿Dón­de fue a parar esa pla­ta?” –advier­te Del Fra­de – . Hemos tam­bién detec­ta­do que en noviem­bre de 2019 el Ban­co Nación le dio 26 cré­di­tos a Vicen­tin cuan­do Vicen­tin ya tenía cali­fi­ca­ción 4 (ries­go alto): era impo­si­ble que reci­bie­ra un cré­di­to”.

Para el perio­dis­ta, se tra­ta de una tra­ma oscu­ra y enre­da­da que invo­lu­cra a fun­cio­na­rios públi­cos y tam­bién a empre­sa­rios. “Hoy hay una cau­sa penal en la jus­ti­cia para­gua­ya que habla de que Vicen­tin lavó y fugó dine­ros por US$ 200 millo­nes. Enton­ces, allí lo que esta­mos vien­do es la posi­bi­li­dad de una acti­vi­dad delic­ti­va de los empre­sa­rios de Vicen­tin, que des­ba­rran­ca­ron 90 años de his­to­ria pro­duc­ti­va y apos­ta­ron, como lo hizo el macris­mo, como en su momen­to lo hizo la dic­ta­du­ra, por con­ver­tir a la Argen­ti­na en un paraí­so fis­cal, en un paraí­so de lava­do de dine­ro”, afir­ma.

Entre estos fun­cio­na­rios, está Alber­to Padoán, direc­ti­vo de la cerea­le­ra que lle­gó a ser el pre­si­den­te de la Bol­sa de Comer­cio de Rosa­rio.

El plan de la Comi­sión san­ta­fe­ci­na es avan­zar en la inves­ti­ga­ción de la línea de tiem­po que recons­tru­ye qué ocu­rrió con el dine­ro por­que, entre otras deu­das, Vicen­tin le debe sumas millo­na­rias a la Admi­nis­tra­ción Pro­vin­cial de Impues­tos, a la Adua­na de la Ciu­dad de San Loren­zo, y a la AFIP.

“Y tie­ne algu­nas expli­ca­cio­nes más que dar por­que la otra cara de todo esto es qué pasó en el nego­cio por­tua­rio –deta­lla Del Fra­de – , don­de se des­ar­ti­cu­ló el Sena­sa para con­tro­lar qué entra y qué sale de los puer­tos. Por eso la Argen­ti­na se con­vir­tió en un paraí­so del con­tra­ban­do de armas, y en un paraí­so del nar­co­trá­fi­co. Detrás de esto hay figu­ras vin­cu­la­das a Vicen­tin como lo dicen otras cau­sas fede­ra­les”.

¿Una cau­sa popu­lar?

El mar­tes, lue­go de que el Gobierno anun­cia­se la inter­ven­ción de la empre­sa, la tele­vi­sión nacio­nal difun­dió imá­ge­nes de Ave­lla­ne­da, San­ta Fe, don­de algu­nos ciu­da­da­nos se mani­fes­ta­ban en apo­yo a la cerea­le­ra, que tie­ne allí una plan­ta.

Sobre el tema, el dipu­tado es cate­gó­ri­co: “El patri­mo­nio per­so­nal de la fami­lia Vicen­tin dupli­ca lo que le debe al Ban­co Nación. Si pusie­ran algo de esa pla­ta, no habría nin­gu­na dis­cu­sión en la Argen­ti­na. Pero como la quie­ran toda para ellos, hacen que la gen­te sal­ga supues­ta­men­te a defen­der la iden­ti­dad social y cul­tu­ral que repre­sen­ta Vicen­tin por sus 90 años de his­to­ria en Recon­quis­ta y Ave­lla­ne­da”.

“Creo en la gen­te que de bue­na fe sale a defen­der a Vicen­tin, pero mucha de esa gen­te son emplea­dos muni­ci­pa­les de una inten­den­cia como la del señor (Dio­ni­sio) Scar­pin, radi­ca­les aso­cia­dos con el PRO, que sale a decir que el Esta­do le vie­ne a robar Vicen­tin a la comu­ni­dad de Ave­lla­ne­da. Feno­me­nal men­ti­ra, per­ver­sa men­ti­ra”, con­clu­ye.

Públi­ca no esta­tal

En un docu­men­to fir­ma­do por dis­tin­tos refe­ren­tes de la polí­ti­ca, la aca­de­mia, el cam­po, el sin­di­ca­lis­mo y las orga­ni­za­cio­nes socia­les, difun­di­do el 1 de junio, se sos­te­nía la nece­si­dad de decla­rar a Vicen­tin empre­sa públi­ca no esta­tal. Entre los fir­man­tes, estu­vo Del Fra­de.

“Salu­da­mos la inter­ven­ción, la defen­sa de los pues­tos labo­ra­les, poder dar­les a los pro­duc­to­res del cam­po san­ta­fe­cino la posi­bi­li­dad de recu­pe­rar tan­to la soja que le die­ron a Vicen­tin como la pla­ta que Vicen­tin nun­ca les dio. La inter­ven­ción es fun­da­men­tal para garan­ti­zar la inves­ti­ga­ción, sacar­nos de enci­ma a los corrup­tos del Esta­do y de la empre­sa. En el Con­gre­so, con las for­mas que poda­mos, vamos a ins­ta­lar esta idea de una empre­sa públi­ca no esta­tal, mix­ta, con par­ti­ci­pa­ción del Esta­do pero tam­bién con tra­ba­ja­do­res, pro­duc­to­res y coope­ra­ti­vas. Algo nue­vo para que ten­ga­mos un resul­ta­do nue­vo, es decir que fun­cio­ne bien”, deta­lla.

Y fina­li­za: “Esta­mos dis­cu­tien­do sis­te­ma finan­cie­ro, sis­te­ma expor­ta­dor, y como dijo el pre­si­den­te de la Nación en for­ma indi­rec­ta, la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria. Tre­ce agro­ex­por­ta­do­ras se que­dan con lo que pro­du­ce la Argen­ti­na. El nego­cio de la agro­ex­por­ta­ción es la prin­ci­pal arte­ria que ali­men­ta el cora­zón de la eco­no­mía argen­ti­na. Diez de esas tre­ce son extran­je­ras. Si per­de­mos Vicen­tin, que es la pri­me­ra, per­de­mos cual­quier tipo de par­ti­ci­pa­ción esta­tal para defen­der la rique­za nacio­nal”.

Entre­vis­ta­do­ra: Gladys Stagno

COMO UNA MANCHA DE ACEITE

La pro­tes­ta por la repre­sión de los defen­so­res del orden, espe­jo de la pan­de­mia, se difun­de por el mun­do

POR VICTORIO PAULÓNJUN 14, 2020

Geor­ge Floyd murió el 25 de mayo, des­pués de que el agen­te Derek Chau­vin estu­vie­se casi 9 minu­tos con la rodi­lla cla­va­da en su cue­llo. Floyd repi­tió un par de veces I can’t breathe. Las imá­ge­nes del reite­ra­do “No pue­do res­pi­rar” die­ron la vuel­ta al mun­do, levan­ta­ron pro­tes­tas en remo­tos luga­res como Pre­to­ria, Sudá­fri­ca, y la olea­da con­tra la vio­len­cia poli­cial lle­gó a 650 ciu­da­des de los 50 esta­dos del país nor­te­ame­ri­cano. El ase­si­na­to de Floyd cris­ta­li­zó el des­con­ten­to social fren­te a las gran­des des­igual­da­des y el supre­ma­cis­mo blan­co. Las nue­vas pro­tes­tas con­tra el racis­mo y la bru­ta­li­dad poli­cial se pro­du­cen bajo la con­sig­na de “Las Vidas Negras Impor­tan (Black Lives Mat­ter)”.

En ese mar­co, hay dece­nas de tes­ti­mo­nios de perio­dis­tas ata­ca­dos y dete­ni­dos mien­tras rea­li­zan la cober­tu­ra de las pro­tes­tas con­tra el racis­mo sis­té­mi­co y la vio­len­cia poli­cial. La mili­ta­ri­za­ción de la poli­cía en los Esta­dos Uni­dos no sólo cho­ca con el dere­cho de reu­nión pací­fi­ca, sino que tam­bién agre­de la capa­ci­dad de la pren­sa para cubrir pro­tes­tas y agu­di­za las con­tra­dic­cio­nes. Es par­te del deba­te por el cre­cien­te auto­ri­ta­ris­mo con ras­gos fas­cis­tas del gobierno de Donald Trump.

Ape­nas cru­zan­do la fron­te­ra, en Méxi­co, el ase­si­na­to del alba­ñil Gio­van­ni López, tras ser arres­ta­do vio­len­ta­men­te por diez poli­cías por no lle­var tapa­bo­cas, gene­ró el repu­dio y la indig­na­ción des­em­bo­có en una vio­len­ta repre­sión a los mani­fes­tan­tes. Varios patru­lle­ros y el pro­pio Pala­cio de Gobierno de Jalis­co fue­ron ata­ca­dos tras cono­cer­se que la fami­lia de la víc­ti­ma reco­gió su cuer­po en el Hos­pi­tal Civil de Gua­da­la­ja­ra y pudie­ron con­fir­mar que “tenía hue­llas de tor­tu­ra y una heri­da de bala en la pier­na izquier­da”. Las mar­chas de soli­da­ri­dad lle­ga­ron a Méxi­co DF y los jóve­nes gana­ron las calles en varias ciu­da­des.

Zapa­teo mexi­cano. Los jóve­nes enar­de­ci­dos con­fron­tan con una poli­cía des­ma­dra­da.

Los mani­fes­tan­tes salie­ron a las calles en varias de las ciu­da­des euro­peas don­de la cua­ren­te­na va fina­li­zan­do y el mie­do se va per­dien­do. La poli­cía fran­ce­sa que­dó en la mira por un nue­vo infor­me foren­se difun­di­do la sema­na pasa­da que atri­bu­yó la muer­te de un joven negro en 2016 a la bru­ta­li­dad poli­cial. El minis­tro del Inte­rior, Chris­tophe Cas­ta­ner, ase­gu­ró que “nin­gún racis­ta pue­de lle­var dig­na­men­te el uni­for­me de poli­cía o de gen­dar­me” en Fran­cia. Tras la muer­te de Floyd y las pro­tes­tas en Esta­dos Uni­dos, los mani­fes­tan­tes fran­ce­ses vol­vie­ron a salir a las calles a denun­ciar “simi­li­tu­des entre los dos sis­te­mas poli­cia­les y cri­ti­ca­ron el racis­mo estruc­tu­ral de las fuer­zas de segu­ri­dad”.

La pro­tes­ta por la repre­sión de los defen­so­res del orden, como un espe­jo de la pan­de­mia, se difun­de por el mun­do como una man­cha de acei­te.

Los emi­sa­rios del mal

“La caí­da eco­nó­mi­ca es enor­me, lo que vie­ne es un des­fi­la­de­ro al lado del abis­mo.

Lo que pue­de sal­var­nos es el Esta­do pre­sen­te y el gra­do de orga­ni­za­ción sin­di­cal y social

de nues­tro país”. (Rober­to Bara­del, Sute­ba.)

Alfre­do Coto. Lo acu­san de obli­gar a sus emplea­dos a rea­li­zar tareas sin pro­to­co­lo sani­ta­rio en sus super­mer­ca­dos. Escon­de armas para su ejér­ci­to pri­va­do. Roba con sobre­pre­cios y espe­cu­la con el des­abas­te­ci­mien­to. Inven­tó a Ramón Muer­za, su “dele­ga­do gene­ral”, para ate­mo­ri­zar al per­so­nal. Ocul­ta los con­ta­gios y lle­na sus arcas con récord de ven­tas.

Héc­tor Mag­net­to es juga­dor de gran­des ligas cuan­do se tra­ta de pre­sio­nar a gobier­nos, polí­ti­cos, ser­vi­cios de inte­li­gen­cia, jue­ces y a cuan­tos pode­res del Esta­do se le ocu­rran. Para esme­ri­lar a Alber­to Fer­nán­dez no le impor­ta con­tar cadá­ve­res: sus esbi­rros hos­ti­gan al gobierno aren­gan­do con sus anti­cua­ren­te­nas decla­ra­dos a cace­ro­los y mar­gi­na­les.

Ser­gio Nar­de­lli fue sor­pren­di­do cuan­do pasa­ba su cua­ren­te­na nave­gan­do por el Para­ná con su yate com­pra­do con pla­ta de la eva­sión, el con­tra­ban­do y el robo de prés­ta­mos del Ban­co Nación. En su entre­vis­ta con Alber­to car­gó con la modes­ta muni­ción de la pla­na mayor de sus empre­sas mani­fes­tan­do en Ave­lla­ne­da para no ir en cana. Va a con­tra­mano de lo que dicen sus tra­ba­ja­do­res y clien­tes.

Pao­lo Roc­ca. Un mus­so­li­niano tar­dío cuyos ances­tros hicie­ron la Amé­ri­ca con con­tra­tos del Esta­do y aho­ra posee la mayor for­tu­na del país. En su juven­tud for­mó par­te de gru­pos de izquier­da en Ita­lia. Se ve que no esta­ba muy con­ven­ci­do por­que pre­si­de una nada socia­lis­ta mul­ti­na­cio­nal side­rúr­gi­ca. Cuan­do el Pre­si­den­te decre­tó que no se podía des­pe­dir, echó a 1.450 tra­ba­ja­do­res para demos­trar su poder.

AEA. El lobby empre­sa­rio bus­ca impo­ner sus reglas tan­to en la eco­no­mía como en la salud.

Son par­te sig­ni­fi­ca­ti­va del poder real que bus­ca poner de rodi­llas al gobierno para que renun­cie a la sobe­ra­nía sobre sus deci­sio­nes. Todos son pri­va­tis­tas, pero hace años que viven de la teta del Esta­do bobo cuyo futu­ro no les preo­cu­pa. No son ejem­plo de nada pero des­cri­ben a la per­fec­ción las aspi­ra­cio­nes del 41% de votan­tes que apues­tan a la meri­to­cra­cia y el derra­me para mejo­rar su mise­ra­ble vida. Jun­to a los espe­cu­la­do­res que espe­ran deva­luar sen­ta­dos en los silo­bol­sas, arra­san con nues­tra decen­cia. Cul­ti­van un esti­lo deca­den­te y auto­ri­ta­rio, algo pro­pio del capi­ta­lis­mo tar­dío cuyo esplen­dor se apa­gó en 1929. Son pro­pie­ta­rios de gran­des empre­sas for­ja­das con for­tu­nas obte­ni­das lejos de los para­dig­mas libe­ra­les. Solo cono­cen la auto­cra­cia del dere­cho de pro­pie­dad en el rei­no de sus deci­sio­nes, com­pi­ten por gene­rar ganan­cia con dis­tan­cia pru­den­cial de códi­gos lega­les y con­ven­cio­nes huma­ni­ta­rias.

Coto, Mag­net­to, Nar­de­lli y Roc­ca son ado­ra­do­res de la tira­nía patro­nal que le ha nega­do enti­dad a la bur­gue­sía nacio­nal. La deri­va de terra­te­nien­tes para­si­ta­rios, espe­cu­la­do­res que ges­tio­na­ban los cupos de impor­ta­ción, agro­gar­cas soje­ros de la 125, hubie­ra cam­bia­do el des­tino de la Argen­ti­na si esos per­so­na­jes se ave­nían a acep­tar que la cons­truc­ción es colec­ti­va o no es. El últi­mo de los inten­tos por for­jar capi­ta­lis­tas con sen­ti­do nacio­nal lo con­du­jo Nés­tor Kirch­ner. Al decir de Eduar­do Basual­do, no serán nun­ca par­te de la bur­gue­sía nacio­nal por­que ellos la odian y la com­ba­ten.

Vicen­tin no tie­ne vuel­ta

El subin­ter­ven­tor desig­na­do por la Casa Rosa­da entró a la empre­sa y tomó pose­sión de la mis­ma. Ofi­cial­men­te, se tuvie­ron las pri­me­ras cifras que impor­tan: 1283 Vicen­tin, 806 Reno­va SA, 920 Algo­do­ne­ra, 376 Viti­vi­ní­co­las, 2057 Indus­trias fri­go­rí­fi­cas, 106 Bio­in­ge­nie­ría. Son pues­tos de tra­ba­jo garan­ti­za­dos por el gobierno.

Lle­ga­da de la inter­ven­ción a la plan­ta. El empleo ase­gu­ra­do cal­mó las aguas.

Pablo Regue­ra, secre­ta­rio gene­ral de los acei­te­ros de San Loren­zo, se refi­rió a la inter­ven­ción a la fir­ma Vicen­tin: “Aquí la situa­ción se hacía into­le­ra­ble. No esta­ba cum­plien­do el últi­mo acuer­do pari­ta­rio 2019 del mes de noviem­bre. Tam­po­co esta­ba res­pe­tan­do el de 2020 a par­tir de mayo y ade­más que­ría pagar los sala­rios en for­ma no remu­ne­ra­ti­va por los pró­xi­mos 24 meses. Noso­tros sen­ti­mos un gran ali­vio y tene­mos que salir a tra­ba­jar por­que la garan­tía del tra­ba­jo vie­ne de la mano del gobierno. La deci­sión del Pre­si­den­te es espec­ta­cu­lar, por­que con Vicen­tin que ya no garan­ti­za­ba el pago de los sala­rios, estas fábri­cas en 3 ó 4 años iban a ter­mi­nar sien­do cha­ta­rra.”

La Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res acei­te­ros que pre­si­de Daniel Yofra se expre­só en un comu­ni­ca­do en el que salu­dan la deci­sión del gobierno por­que “la expor­ta­ción de hari­nas, acei­tes, bio­dié­sel y deri­va­dos de la soja es el sec­tor estra­té­gi­co de la eco­no­mía nacio­nal que repre­sen­ta el 30% de las expor­ta­cio­nes tota­les del país, gene­ran­do el mayor ingre­so de divi­sas. Con la expro­pia­ción se abre una opor­tu­ni­dad para gene­rar más valor agre­ga­do con la indus­tria y retro­traer el pro­ce­so de pri­ma­ri­za­ción pro­fun­di­za­do bajo la ges­tión del gobierno ante­rior. La inter­ven­ción y expro­pia­ción de Vicen­tin es una medi­da nece­sa­ria para enfren­tar una cri­sis eco­nó­mi­ca cuyas con­se­cuen­cias se pro­fun­di­za­rán con la pan­de­mia. Y no habrá sali­da de la cri­sis si no des­man­te­la­mos las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les que debi­li­ta­ron al Esta­do y cons­trui­mos uno con mayor pre­sen­cia en la eco­no­mía, que favo­rez­ca la pro­duc­ción sobre la espe­cu­la­ción, que inten­si­fi­que la pro­tec­ción del tra­ba­jo, que garan­ti­ce el pleno empleo”.

En el mis­mo sen­ti­do se expre­sa­ron el MOS (Movi­mien­to Obre­ro San­ta­fe­sino), la CGT de Recon­quis­ta, la Inter­sin­di­cal de Dere­chos Huma­nos, los Metro­de­le­ga­dos, el líder de la CTA y dipu­tado Nacio­nal Hugo Yasky entre los pri­me­ros. Se está dis­cu­tien­do un docu­men­to de todo el movi­mien­to sin­di­cal y hay amplios acuer­dos. Yasky, Moyano, Palaz­zo, Godoy, Miche­li y los movi­mien­tos socia­les res­pal­dan ple­na­men­te la deci­sión del Pre­si­den­te de la Nación. Más de cien fir­mas res­pal­dan la deci­sión pre­si­den­cial.

Los pira­tas del Comer­cio

Des­de Rosa­rio, Car­los Ghiol­di, del gre­mio de emplea­dos de Comer­cio rosa­rino, expli­ca lo que suce­de con los tra­ba­ja­do­res del sec­tor y la pan­de­mia: “Lo de Coto en Bue­nos Aires es una con­se­cuen­cia direc­ta de la dis­pli­cen­cia con que se vie­ne tra­ba­jan­do. Es nor­ma en muchí­si­mas empre­sas del comer­cio que por un poco de fie­bre nadie fal­ta a su tra­ba­jo. Solo en los luga­res don­de hay dele­ga­dos cons­cien­tes, sin­di­ca­tos com­pro­me­ti­dos y fuer­za orga­ni­za­da se res­pe­ta el par­te de enfer­mo. Se dan casos de repo­si­to­res exter­nos que tra­ba­jan en varios loca­les tenien­do coro­na­vi­rus, y hubo con­ta­gios”. En Quil­mes, la pro­pia inten­den­ta tuvo que clau­su­rar la sucur­sal por la can­ti­dad de casos. Dece­nas de super­mer­ca­dos sufren la emer­gen­cia por fal­ta o mal uso de los pro­to­co­los sani­ta­rios.

May­ra Men­do­za orde­nó la clau­su­ra tem­po­ra­ria de la sucur­sal de Quil­mes.

Este jue­ves Alber­to Fer­nán­dez con­ce­dió una audien­cia vir­tual a un gru­po de dele­ga­dos de Coto que hicie­ron reite­ra­das denun­cias de con­ta­gios en la fir­ma. Lo hizo con fun­cio­na­rios del Minis­te­rio de Tra­ba­jo. Los emplea­dos denun­cia­ron ocul­ta­mien­to por par­te de la empre­sa. Ase­gu­ran que no se res­pe­tan los pro­to­co­los y que no cie­rran ante la con­fir­ma­ción de con­ta­gios. Varios fue­ron víc­ti­mas de epi­so­dios de vio­len­cia y seña­lan que detrás de las inti­mi­da­cio­nes están pato­tas liga­das al refe­ren­te sin­di­cal en la cade­na, Ramón Muer­za, a quien acu­san de ser cóm­pli­ce de Alfre­do Coto.

Car­ta des­de Bér­ga­mo

Ansel­mo Bram­bi­lla es un his­tó­ri­co diri­gen­te meta­lúr­gi­co de la Lom­bar­día, asi­duo visi­tan­te de nues­tro país en tiem­pos del terro­ris­mo de Esta­do, y a sus más de 80 años nos rela­ta lo que pasó en el nor­te de Ita­lia. “La Fede­ra­ción de Emplea­dos y Obre­ros Meta­lúr­gi­cos (FIOM) de la región de Bér­ga­mo, sec­ción local de la com­ba­ti­va CGIL ita­lia­na, reali­zó duras crí­ti­cas a la empre­sa Techint por su mane­jo de la pan­de­mia en el nor­te de Ita­lia. El argu­men­to de Techint fue de que los tra­ba­ja­do­res acep­ta­ban volun­ta­ria­men­te seguir tra­ba­jan­do cuan­do en reali­dad lo hacían por temor a que no se les reno­va­ra el con­tra­to. La pro­duc­ción side­rúr­gi­ca no es impres­cin­di­ble y sin embar­go la gen­te de Pao­lo Roc­ca tuvo la com­pli­ci­dad del gobierno regio­nal. El gober­na­dor de la Lom­bar­dia favo­re­ció los intere­ses de los empre­sa­rios, que mira­ron sus pro­pios intere­ses”, dice Bram­bi­lla. La tra­ge­dia no tar­dó en lle­gar a toda la pobla­ción.

Seguir pro­du­cien­do en la zona ber­ga­mas­ca obli­gó a reti­rar cadá­ve­res en camio­nes mili­ta­res.

Los sin­di­ca­tos de base pre­gun­tan: “Si hay una emer­gen­cia sani­ta­ria, ¿por qué se siguió pro­du­cien­do nor­mal­men­te?” La empre­sa Tena­ris Dal­mi­ne, en febre­ro, con­fir­mó que “todas las acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas segui­rán regu­lar­men­te… No hay pre­vis­tos cam­bios en las pre­vi­sio­nes de entre­gas a clien­tes”. ¿Por qué la empre­sa mul­ti­na­cio­nal, que ya des­de enero tenía cono­ci­mien­to y esta­ba enfren­tan­do en Chi­na —en la ins­ta­la­ción de Tena­ris Qing­dao— la dra­má­ti­ca apa­ri­ción del Covid-19, no puso en mar­cha un plan extra­or­di­na­rio de segu­ri­dad de sus emplea­dos? El afán de lucro expli­ca todo.

La lucha es con­ti­nua

Los Sin­di­ca­tos Aero­náu­ti­cos (APA/​APLA/​APTA/​UALA/​UPSA) han logra­do un acuer­do para sus­pen­der emplea­dos en for­ma tem­po­ral duran­te los meses de junio/​julio al per­so­nal que no reali­ce tareas como con­se­cuen­cia de la pan­de­mia de Covid-19, sin afec­tar los ingre­sos de bol­si­llo de los tra­ba­ja­do­res y ase­gu­ran­do el pago total del agui­nal­do. Buen ejem­plo para des­nu­dar el acuer­do espu­rio UIA-CGT.

La Agru­pa­ción Ver­de y Blan­ca de ATE Capi­tal dio a cono­cer con la fir­ma de Nora Cépe­des y Julie­ta Miner­vi­ni un comu­ni­ca­do seña­lan­do: “La dipu­tada Ofe­lia Fer­nán­dez y la Jun­ta Inter­na de Pro­mo­ción Social denun­cian al gobierno de Larre­ta por el vacia­mien­to del Hogar Eva Duar­te, úni­ca ins­ti­tu­ción de la Ciu­dad que alo­ja y acom­pa­ña a ado­les­cen­tes madres y/​o emba­ra­za­das con sus hijxs, que atra­vie­san situa­cio­nes de vio­len­cia o están en situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad para evi­tar posi­bles cru­ces con adultxs mayo­res». Lo úni­co que están hacien­do es des­ar­mar el Hogar, gene­ran­do haci­na­mien­to de per­so­nas en otros espa­cios, en un con­tex­to en el cual las denun­cias por vio­len­cia de géne­ro siguen aumen­tan­do. Las tra­ba­ja­do­ras de la Direc­ción Gene­ral de la Mujer denun­cian que “la cri­sis social, eco­nó­mi­ca y sani­ta­ria requie­re más recur­sos, no menos”.

Eduar­do López, de la CTA Ciu­dad decla­ró en nota con Radio El Des­ta­pe: “Me ente­ré por la tapa de Cla­rín de hoy, que dice que ayer fue el pico de muer­tes y con­ta­gios y que se pien­sa en empe­zar las cla­ses, copian­do un mode­lo simi­lar al de Israel… Le digo a Rodrí­guez Larre­ta que Israel es un país, no una ciu­dad. En prin­ci­pio, la pro­pues­ta es apre­su­ra­da, incon­sul­ta y tri­bu­ne­ra; y pone en ries­go la salud y la vida de estu­dian­tes, fami­lias y docen­tes, por eso no la vamos a acep­tar».

Los tra­ba­ja­do­res tie­nen plan­tea­da una dura lucha en el mar­co de la pan­de­mia para ser quie­nes hacen las nor­mas y no solo quie­nes las aca­tan. En pleno avan­ce de los con­ta­gios los amon­to­na­dos corre­do­res de la Capi­tal lle­va­ron la ima­gen de la deses­pe­ra­ción ile­gí­ti­ma de sec­to­res con peque­ños pri­vi­le­gios que llo­ran en cáma­ra lo que no pue­den man­te­ner en su vida coti­dia­na y nos arries­gan a todos

Cuan­do lo que está en jue­go es la pro­pia vida, la de la fami­lia o la de los com­pa­ñe­ros el tenor de la dis­cu­sión es muy otro. La pan­de­mia anta­go­ni­za las con­tra­dic­cio­nes y es uno o el otro polo de la con­tra­dic­ción el que se impo­ne. La dis­cu­sión es con ellos, con nom­bre y ape­lli­do, aun­que para lle­gar al cas­co de la estan­cia se haga nece­sa­rio ban­car la jau­ría de perros que ladran y muer­den. Saben que no pue­den repe­tir la cam­pa­ña de la 125 por­que aque­llo era aumen­tar las reten­cio­nes y esto es pagar deu­das inco­bra­bles que le dejó Vicen­tin. Saben que el arma­do mediá­ti­co polí­ti­co y judi­cial para endeu­dar y fugar se está derrum­ban­do como un cas­ti­llo de nai­pes y están corrien­do con la vai­na. Es alen­ta­dor ver a las dis­tin­tas expre­sio­nes del movi­mien­to sin­di­cal y las orga­ni­za­cio­nes socia­les res­pal­dan­do la deci­sión sin cor­ta­pi­sas. Son tiem­pos de defi­ni­cio­nes, en el momen­to más duro de la pan­de­mia y de la rece­sión se impo­ne que millo­nes recla­men que no se vuel­va atrás en nada. Que el gobierno se impon­ga de la mano de los tra­ba­ja­do­res como el gran orde­na­dor del esce­na­rio nacio­nal.

PARA EDUCAR A LOS SINDICATOS

La “Ley Micae­la” en las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les

POR TALI GOLDMAN

Como muchos otros espa­cios de la socie­dad civil, los sin­di­ca­tos son coman­da­dos en su mayo­ría por varo­nes y res­pon­den a con­duc­tas patriar­ca­les arrai­ga­das. La dipu­tada del Fren­te de Todxs y sin­di­ca­lis­ta Patri­cia Mou­nier pre­sen­tó un pro­yec­to de reso­lu­ción para invi­tar a las cen­tra­les de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras a adhe­rir a la “Ley Micae­la”, e incen­ti­var la capa­ci­ta­ción sobre vio­len­cia de géne­ro en las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les. La pro­pues­ta ya tie­ne una vein­te­na de fir­mas de dipu­tadxs que acom­pa­ñan la ini­cia­ti­va.

“Aún exis­te una injus­ta dife­ren­cia de par­ti­ci­pa­ción entre hom­bres y muje­res en todos los espa­cios de deci­sión y, tam­bién, en los ámbi­tos sin­di­ca­les, ya sea por las fun­cio­nes que cum­plen o por los car­gos que ocu­pan. Se nos exi­ge demos­trar la capa­ci­dad e ido­nei­dad para ocu­par­los. Nece­si­ta­mos tra­ba­jar para que haya más muje­res y disi­den­cias en los luga­res de toma de deci­sio­nes y para que no sea un reco­rri­do difí­cil a la hora de acce­der a esos espa­cios”, expli­ca Patri­cia a LATFEM. Patri­cia es diri­gen­te nacio­nal del gre­mio de edu­ca­ción, SADOP.

Aún no está defi­ni­do por qué comi­sio­nes pasa­rá, pero se esti­ma que serán las de Géne­ro y Tra­ba­jo. Al ser un pro­yec­to de “reso­lu­ción”, no modi­fi­ca nin­gu­na nor­ma­ti­va, es decir no será algo “obli­ga­to­rio” que pon­ga en cues­tión cual­quier otra legis­la­ción. Por lo tan­to, será, más que nada, volun­tad de los sin­di­ca­tos en con­jun­to con la mili­tan­cia de las femi­nis­tas sin­di­ca­lis­tas.

Des­de su san­ción en 2018, la Aso­cia­ción Ban­ca­ria es el úni­co sin­di­ca­to que adhi­rió a la Ley Micae­la, que obli­ga a los tres pode­res del Esta­do a for­ma­cio­nes en pers­pec­ti­va de géne­ro y vio­len­cias machis­tas. La secre­ta­ria de géne­ros de la Ban­ca­ria es Clau­dia Orma­chea, que tam­bién actual­men­te ocu­pa una ban­ca como dipu­tada.

“Me pare­ce que jus­ta­men­te es un espa­cio que hay que ampliar a otros sec­to­res. Y en el espa­cio gre­mial, más allá de que hay algu­nos ante­ce­den­tes de capa­ci­ta­ción pro­mo­vi­dos por las pro­pias com­pa­ñe­ras, por las pro­pias diri­gen­tes gre­mia­les es un espa­cio que hay que decons­truir fuer­te­men­te y en for­ma urgen­te, por­que obvia­men­te a las muje­res nos cues­ta mili­tar en los espa­cios gre­mia­les, nos cues­ta lle­gar a los espa­cios de toma de deci­sio­nes, nos cues­ta lle­gar a todas las secre­ta­rías y a todos los espa­cios que com­po­nen los con­se­jos direc­ti­vos de los gre­mios”, acla­ra la dipu­tada Mou­nier. Y agre­ga: “Siem­pre esta­mos rele­ga­das a cum­plir fun­cio­nes en espa­cios rela­cio­na­dos con los cui­da­dos en las lla­ma­das ‘secre­ta­rías feme­ni­nas’, como la Secre­ta­ría de Acción Social, la Secre­ta­ría de la Mujer, la Secre­ta­ría Admi­nis­tra­ti­va y noso­tros enten­de­mos que debe­mos irrum­pir de mane­ra fuer­te en los espa­cios gre­mia­les para poder par­ti­ci­par en la toma de deci­sio­nes, fun­da­men­tal­men­te, y poner en los gre­mios una agen­da femi­nis­ta. Cla­ra­men­te, si no la pro­mo­ve­mos y la difun­di­mos noso­tras en los gre­mios, no va a haber agen­da que recla­me los dere­chos de las muje­res y las diver­si­da­des. Me pare­ce que empe­zar con la capa­ci­ta­ción de la Ley Micae­la es una bue­na opor­tu­ni­dad para for­mar­nos, para pre­pa­rar­nos para deba­tir y fun­da­men­tal­men­te para posi­cio­nar­nos con pers­pec­ti­va de géne­ro en un mon­tón de situa­cio­nes que esta­mos vivien­do los y las tra­ba­ja­do­ras, pero espe­cial­men­te las tra­ba­ja­do­ras, en estos momen­tos tam­bién de pan­de­mia, don­de vemos com­pli­ca­dos nues­tros tra­ba­jos mez­cla­dos con las tareas de cui­da­do y las tareas del hogar. Y me pare­ce que eso es lo que hay que tra­ba­jar fuer­te­men­te”.

La ley es un acto de memo­ria y jus­ti­cia femi­nis­ta: se lla­ma Micae­la por Micae­la Gar­cía, una joven de 21 años que fue ase­si­na­da en Gua­le­guay, en la pro­vin­cia de Entre Ríos. Des­de su pro­mul­ga­ción, todas las pro­vin­cias han adhe­ri­do. Tucu­mán fue la últi­ma es sumar su adhe­sión.

*Fuen­te: Canal Abierto/​/​Cohe­te a la Luna/​/​Agen­cias