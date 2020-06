Venezuela. El asedio y los colapsos (Opinión)

Por José Rober­to Duque. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 14 de junio de 2020.

José

Toro Hardy, rico de cuna y ficha de Esta­dos Uni­dos rum­bo a la

res­tau­ra­ción de la colo­nia nor­te­ame­ri­ca­na que fui­mos, ha sido un

entu­sias­ta defen­sor de las medi­das impe­ria­les rum­bo a la ren­di­ción de

los vene­zo­la­nos por can­san­cio, por ham­bre, por colap­so de nues­tro acce­so

a la ener­gía. Hace unos días se lan­zó un tui­ta­zo de colec­ción:

“Duran­te

mes y medio no lle­gó agua a mi casa. Por fin lle­gó. Enton­ces la

gaso­li­na, nada en casi dos meses. Pero por fin ayer pude lle­nar el

tan­que des­pués de horas de cola. Y ano­che, para rema­te se fue la luz.

¿Has­ta cuan­do dura­rá esta des­gra­cia?”

Dice la can­ción de Gino Gon­zá­lez: “El mun­do va majo­me­nos /​por­que aho­ra no se aca­ba sola­men­te pal pen­de­jo…”.

Esta­mos

vivien­do la era de la demo­cra­ti­za­ción del colap­so, de la uni­for­me

lan­za­da por el tobo­gán o barran­co de los tiem­pos que corren. Habrá quien

toda­vía pue­de esqui­var­la.

***

Mucha

gen­te no recuer­da o no sabe lo que es un ase­dio o “sitio” (lo pon­go

entre comi­llas para no con­fun­dir de entra­da con el sinó­ni­mo más obvio,

lugar), con­cep­to o méto­do de la gue­rra de todos los tiem­pos en los que

un ejér­ci­to rodea a una pobla­ción y pro­ce­de a blo­quear total­men­te el

acce­so de ali­men­tos, agua, bie­nes y todo lo que per­mi­te el

fun­cio­na­mien­to social e inclu­so la vida huma­na, con el obje­to de ren­dir a

la pobla­ción y tam­bién al ejér­ci­to que la defien­de.

El

sitio arque­tí­pi­co, la ciu­dad sitia­da por anto­no­ma­sia, es la Tro­ya

rodea­da por los aqueos duran­te diez años. Miles de rela­tos y noti­cias de

sitios o ase­dios han tras­cen­di­do en dis­tin­tas épo­cas de la his­to­ria

huma­na, que es la his­to­ria de la gue­rra.

Car­ta­ge­na

de Indias (Colom­bia) fue sitia­da varias veces en su his­to­ria. En el más

famo­so de estos sitios o ase­dios (agos­to-diciem­bre de 1815, en ple­na

Gue­rra de Inde­pen­den­cia) el ejér­ci­to defen­sor esta­ba al man­do del

gene­ral neo­gra­na­dino Manuel del Cas­ti­llo y Rada, cuya misión era impe­dir

que Pablo Mori­llo y Tomás Mora­les entra­ran con sus tro­pas.

Había

un gru­po de vene­zo­la­nos en la ciu­dad: José Fran­cis­co Ber­mú­dez, Anto­nio

José de Sucre, Pedro Gual, Pedro León Torres, Mariano Mon­ti­lla, Car­los

Sou­blet­te: la his­to­ria de Vene­zue­la y la de Amé­ri­ca hubie­ra sido

dis­tin­ta si Mori­llo hubie­ra per­pe­tra­do una masa­cre con seme­jan­tes

per­so­na­jes den­tro.

Car­ta­ge­na

que­dó total­men­te blo­quea­da por tie­rra, por mar y por el río Mag­da­le­na,

sus vías tra­di­cio­na­les de sumi­nis­tro de insu­mos. Al pasar los días y

sema­nas los habi­tan­tes empe­za­ron a morir de ham­bre en masa; varios

tes­ti­mo­nios dicen que se lle­gó a prac­ti­car el cani­ba­lis­mo. Y el

inter­cam­bio de dis­pa­ros no cesa­ba; la defen­sa tenía una reser­va de

muni­cio­nes limi­ta­da, pero la tenía.

Caba­llos,

perros, ratas y todo ani­mal que iba murien­do pasa­ron a ser par­te de la

fuen­te de pro­teí­nas de los car­ta­ge­ne­ros, y la con­se­cuen­cia más dra­má­ti­ca

de la pro­fu­sión de cadá­ve­res fue la pes­te. El agua pota­ble se con­vir­tió

en un char­co inmun­do, no apto para el con­su­mo humano; la ciu­dad colap­só

en casi todas sus for­mas de fun­cio­na­mien­to.

Pero

el man­do mili­tar deci­dió no clau­di­car, no ren­dir­se. En octu­bre los

pobla­do­res de Car­ta­ge­na des­ti­tu­ye­ron de la jefa­tu­ra a Cas­ti­llo y Rada, y

al man­do de aquel roli­tran­co de paque­te que­dó desig­na­do el orien­tal

José Fran­ci­co Ber­mú­dez. En una juga­da espa­ño­la, un bata­llón inten­tó

apo­de­rar­se del cerro de La Popa, ele­va­ción al lado de las mura­llas, y

Car­los Sou­blet­te los bajó a tiros y a coña­zos con un gru­po de locos al

bor­de de la muer­te por ham­bre. Dime tú si esos tipos no se mere­cen la

can­ti­dad de calles y pla­zas que lle­van sus nom­bres.

La

ter­ce­ra par­te de los 18 mil habi­tan­tes que tenía Car­ta­ge­na murió en ese

sitio. El 5 de diciem­bre hubo una Jun­ta de Jefes y Veci­nos Nota­bles,

tras la cual el gober­na­dor civil Elías López de Tagle orde­nó un inten­to

deses­pe­ra­do: embar­car a los prin­ci­pa­les jefes mili­ta­res y civi­les y

rom­per el cer­co por mar. Con­tra­ta­ron a un cor­sa­rio fran­cés lla­ma­do Luis

Aury, quien empren­dió la hui­da (hacia ade­lan­te) en varias embar­ca­cio­nes.

Dos mil per­so­nas iban en esos bar­cos, la mayo­ría de las cua­les fue inter­cep­ta­da y cap­tu­ra­da por los espa­ño­les. Otras nau­fra­ga­ron en la noche del Cari­be. Unos 600 sobre­vi­vie­ron, entre ellos los prin­ci­pa­les jefes vene­zo­la­nos, que no se fue­ron a des­can­sar ni a jar­tar­se de comi­da sino que lle­ga­ron a Hai­tí, a embar­car­se con Bolí­var en la Expe­di­ción de Los Cayos.

Fusi­la­mien­to de los pró­ce­res de Car­ta­ge­na, por par­te de la expe­di­ción paci­fi­ca­do­ra, el 24 de febre­ro de 1816. Foto: Gene­ro­so Jas­pe

Ese

mis­mo día entró el ejér­ci­to espa­ñol a apo­de­rar­se de la ciu­dad y así

con­clu­yó el sitio. Dicen las pri­me­ras cró­ni­cas de lo que vie­ron los

sitia­do­res al entrar:

“Hom­bres

y muje­res, vivos retra­tos de la muer­te, se aga­rra­ban de las pare­des

para andar sin caer­se; tal era el ham­bre horri­ble que habían sufri­do…

vein­te y dos días hacía que no comían otra cosa que cue­ros remo­ja­dos en

tan­ques de tene­ría”.

De

los sitios más nota­bles del mun­do con­tem­po­rá­neo hay que citar al de

Israel sobre Pales­ti­na, y uno par­ti­cu­lar­men­te cruel de hace ape­nas 24

años: el de Sara­je­vo por par­te de las fuer­zas ser­bias.

La

resis­ten­cia bos­nia, infe­rior en núme­ro y en capa­ci­dad mili­tar, poco

podía hacer apar­te de defen­der pre­ca­ria­men­te el terri­to­rio, pero la

pobla­ción se vio enfren­ta­da a una situa­ción de una inhu­ma­ni­dad pocas

veces vis­ta: los bom­bar­deos con mor­te­ros cau­sa­ban estra­gos en per­so­nas y

edi­fi­cios resi­den­cia­les, y los fran­co­ti­ra­do­res “caza­ban” en las calles a

los ciu­da­da­nos que salían a bus­car ali­men­tos. Salir de la casa era una

odi­sea que muchas veces ter­mi­na­ba con la muer­te.

Un

enor­me túnel cava­do has­ta el aero­puer­to per­mi­tió en algún momen­to la

entra­da de elec­tri­ci­dad, agua y comi­da a la ciu­dad, pero la gen­te tenía

que inge­niár­se­las para salir a bus­car el sus­ten­to sin ser des­pe­da­za­da

por las bom­bas y la metra­lla. El ase­dio duró cua­tro años; 64% de la

pobla­ción murió, des­apa­re­ció o huyó de la ciu­dad en ese perío­do.

***

En

el Atlán­ti­co, solo esta sema­na, media doce­na de bar­cos con com­bus­ti­bles

y bie­nes, y car­gue­ros que se diri­gían a Vene­zue­la a car­gar petró­leo

rum­bo a dis­tin­tas refi­ne­rías en Asia, tuvie­ron que dar un giro y devol­ver­se por­que Esta­dos Uni­dos ame­na­zó con que­brar a las empre­sas que se atre­vie­ran a ingre­sar a aguas vene­zo­la­nas.

Nues­tro

pre­ca­rio túnel con Irán ha fun­cio­na­do, pero no hay garan­tías de que le

per­mi­ti­rán seguir fun­cio­nan­do. Vene­zue­la es un país al que ingre­sa

efec­ti­va­men­te muy pocos recur­sos. No hay dine­ro y nues­tra maqui­na­ria

pro­duc­ti­va tie­ne déca­das de pará­li­sis o anqui­lo­sa­mien­to. Si se cie­rra

total­men­te el tapón que ya los paí­ses más pode­ro­sos del mun­do están

ator­ni­llan­do alre­de­dor de nues­tros res­pi­ra­de­ros, la situa­ción actual va a

pare­cer pri­vi­le­gia­da en com­pa­ra­ción con lo que vie­ne.

Está

en mar­cha uno de los más fero­ces sitios o ase­dios con­tra un país

sobe­rano, en pleno siglo XXI, y toda­vía per­sis­ten acti­tu­des per­so­na­les

egoís­tas, indi­vi­dua­lis­tas, coñoe­ma­dres. Por ejem­plo la de idio­tas

ilus­tra­dos como el Toro Hardy, que se can­só de soli­ci­tar y aplau­dir el

anun­cio del sitio o ase­dio por par­te de Esta­dos Uni­dos y aho­ra anda

per­so­nal­men­te des­trui­do o colap­sa­do por­que le fal­ta el agua, la gaso­li­na

y la elec­tri­ci­dad.

Da

un fres­qui­to que tam­bién los ricos y trai­do­res estén sufrien­do algo

remo­ta­men­te pare­ci­do a una cala­mi­dad. Y otras acti­tu­des más

inex­pli­ca­bles, o más difí­ci­les de cali­fi­car: cha­vis­tas que saben qué es

un sitio o ase­dio, que entien­den per­fec­ta­men­te cuál es el obje­ti­vo, los

efec­tos y el alcan­ce de un blo­queo, sitio o ase­dio sobre una pobla­ción, y

sin embar­go se ven tan alti­vos y voci­fe­ran­tes exi­gien­do que sus

sala­rios sean igua­les a los de paí­ses com­pla­cien­tes con Esta­dos Uni­dos.

¿O será que no han enten­di­do que el blo­queo no es una retó­ri­ca sino una

ame­na­za con­cre­ta y efec­ti­va­men­te en mar­cha?

En

Colom­bia hay pre­pa­ra­ti­vos de gue­rra con­tra Vene­zue­la. Ya ha habi­do

ensa­yos e inten­tos fir­mes de inva­sión y de mag­ni­ci­dio; eso se lla­ma

gue­rra. Des­de ese mis­mo país que alber­ga a la Car­ta­ge­na sufrien­te de

1815 está todo dis­pues­to para tapo­near­nos mien­tras se nos des­cuar­ti­za;

los otros tapo­nes serían Bra­sil, la incom­pren­si­ble Guya­na y el

mul­ti­fac­to­rial Cari­be.

Pero

hay gen­te exi­gien­do a gri­tos que este país fun­cio­ne nor­mal­men­te, como

si no estu­vie­ra pasan­do nada (y nos hemos nega­do a hablar de la pan­de­mia

en cur­so, para que no sue­ne más apo­ca­líp­ti­co el recuen­to).

***

Hay

muchas for­mas de colap­sar: como país, como pue­blo, como socie­dad, como

ciu­dad, como fami­lia; gru­pal­men­te. Se colap­sa per­so­nal­men­te, colap­sa

cor­po­ral­men­te el sis­te­ma ner­vio­so, colap­san los sis­te­mas diges­ti­vo,

cir­cu­la­to­rio, res­pi­ra­to­rio. Pero hay un colap­so que pare­ce haber­nos

alcan­za­do antes que otros: éti­ca­men­te anda­mos por el sue­lo.

A

la putre­fac­ción ins­ti­tu­cio­nal de cuer­pos uni­for­ma­dos que se han

con­ver­ti­do en ban­das cri­mi­na­les due­ñas de carre­te­ras y de terri­to­rios,

hay que agre­gar la manía mul­ti­pli­ca­do­ra del caos, la corrup­ción como

fenó­meno ciu­da­dano, por­que “todos los días sale a la calle un güe­vón y

el que lo aga­rre es de él”.

La ciu­dad capi­ta­lis­ta colap­sa y se vie­ne aba­jo, pero lo úni­co que no ha per­mi­ti­do nues­tro colap­so gene­ral como país es la exis­ten­cia de un con­glo­me­ra­do que se empe­ña en creer en Chá­vez, en Bolí­var y en el poten­cial del pue­blo para la orga­ni­za­ción o para la coña­za. A esos fac­to­res segui­re­mos afe­rra­dos.

* Fuen­te: Misión Ver­dad