Nación Mapuche. Departamento de Cushamen: Alerta sobre hostigamiento policial en las Lof Kurache, Pu Lof en Resistencia y Vuelta del Río

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 15 de junio de 2020

Departamento de Cushamen: Alerta sobre hostigamiento policial en las Lof Kurache, Pu Lof en Resistencia y Vuelta del Río en tiempos de pandemia y aislamiento

En este momen­to, la tar­de del 12 de junio del 2020, poli­cías en camio­ne­tas, caba­llos y motos están ingre­san­do a los terri­to­rios de las comu­ni­da­des

A con­ti­nua­ción, com­par­ti­mos algu­nas de las voce­rías de estas comu­ni­da­des des­cri­bien­do la situa­ción

El día lunes 8 de junio, al ini­cio de esta sema­na, una lam­gen de la Lof Kura­che ‑ubi­ca­da en cer­ca­nías de cami­nos veci­na­les que lle­van has­ta a la Pu Lof en Resis­ten­cia Dpto Cusha­men- infor­ma­ba que per­so­nal de la Com­pa­ñía Benet­ton jun­to con poli­cía de Abi­gea­to de El Mai­tén ingre­sa­ron a una par­te del cua­dro hoy recu­pe­ra­do por la Lof Kura­che:

“Este audio es para denun­ciar que el día lunes ingre­sa­ron en una par­te del cua­dro cua­tro poli­cías de abi­gea­to y dos per­so­nas de la Com­pa­ñía dicien­do y ras­trean­do según ellos unos ani­ma­les que se le habían per­di­do. Estas cosas nos preo­cu­pan a noso­tros que estén pasan­do en medio de lo de la pan­de­mia. No mos­tra­ron nin­gu­na orden de alla­na­mien­to, ni una orden, nada. Enten­de­mos tam­bién que esto pue­de ser par­te del comu­ni­ca­do don­de pusi­mos nues­tro posi­cio­na­mien­to polí­ti­co dado todas las situa­cio­nes que se están dan­do. Cree­mos tam­bién que es un mon­ta­je que se quie­re hacer para tener una excu­sa para entrar para hacer algún alla­na­mien­to, algún des­alo­jo encu­bier­to. Esta­mos muy aten­tos.”

A esta preo­cu­pa­ción tam­bién agre­ga­ba:

“Tam­bién que­re­mos denun­ciar la situa­ción que pasa con la gen­te alre­de­dor. No sola­men­te hay hos­ti­ga­mien­to de la poli­cía de abi­gea­to que está siem­pre aba­jo, cer­ca del río, en cua­dros lin­de­ros a la comu­ni­dad, por la ruta tam­bién saben andar… sino tam­bién el hos­ti­ga­mien­to men­tal hacia las per­so­nas, hacia las otras comu­ni­da­des, a la gen­te. Tan­to Vivian como el comi­sa­rio encuen­tra a la gen­te de Vuel­ta del Río, a la gen­te que anda, que cono­ce, por­que hay veci­nos que se cono­cen ahí en la zona: uste­des están comien­do aho­ra las vacas gor­das… uste­des saben quién es la gen­te de ahí”

Para ver la nota Infor­me GEMAS: https://​gemas​me​mo​ria​.com/​2​0​2​0​/​0​6​/​1​2​/​d​e​p​a​r​t​a​m​e​n​t​o​-​d​e​-​c​u​s​h​a​m​e​n​-​a​l​e​r​t​a​-​s​o​b​r​e​-​h​o​s​t​i​g​a​m​i​e​n​t​o​-​p​o​l​i​c​i​a​l​-​e​n​-​l​a​s​-​l​o​f​-​k​u​r​a​c​h​e​-​p​u​-​l​o​f​-​e​n​-​r​e​s​i​s​t​e​n​c​ia/

La Lof Kura­che denun­cia que la estra­te­gia de la Com­pa­ñía duran­te estos últi­mos tiem­pos ha con­sis­ti­do en entrar a las comu­ni­da­des “tra­tan­do de armar una cau­sa por abi­gea­to por­que no tie­nen otra excu­sa fren­te al recla­mo que es ver­da­de­ro”.

“Es un dere­cho lo que esta­mos hacien­do noso­tros, una rei­vin­di­ca­ción terri­to­rial, es un dere­cho. Por muchos años nues­tra gen­te ha lucha­do, por muchos años nues­tra gen­te ha pedi­do el terri­to­rio, la devo­lu­ción del terri­to­rio de una y otra for­ma, con pape­les, legal­men­te. No nos que­da otra que vol­ver al terri­to­rio de esta for­ma, hacer estas rei­vin­di­ca­cio­nes”.

“Enten­de­mos que toda esta zona está man­da­da por Benet­ton por­que hay intere­ses muy gran­des como el petró­leo, como la mine­ría, como el agua que corre ahí por el Río Chu­but. Por eso enten­de­mos que quie­ren hacer una cau­sa arma­da de abi­gea­to para poder entrar y des­alo­jar el lugar” (…) “Noso­tros esta­mos aten­tos… vamos a hacer auto­de­fen­sa del terri­to­rio, no vamos a dejar que sigan hacien­do estas cosas” (…) “El capi­ta­lis­mo nos quie­re así, en los pue­blos, todos amon­to­na­dos, para poder tener­nos en qué hace­mos, qué no hace­mos, siem­pre nos están vigi­lan­do. y en el terri­to­rio no es así, hay liber­tad, uno pue­de cami­nar, pue­de res­pi­rar el aire libre, pue­de des­en­vol­ver­se en el terri­to­rio eco­nó­mi­ca­men­te, uno pue­de tener unos ani­ma­li­tos y salir ade­lan­te, tener unas ver­du­ras. Uno en el terri­to­rio pue­de tener la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, como están hablan­do tam­bién hoy. Al Esta­do no le con­vie­ne que nues­tra gen­te ten­ga el terri­to­rio, ten­ga sobe­ra­nía ali­men­ta­ria y esa sobe­ra­nía de su eco­no­mía, por­que enton­ces ya no podrían man­dar a la gen­te. Hoy en día en Chu­but tam­bién se está hacien­do un vacío eco­nó­mi­co para que las empre­sas mine­ras y petro­le­ras entren a des­tro­zar toda la natu­ra­le­za. Noso­tros no esta­mos de acuer­do con eso, y esta­mos preo­cu­pa­dos tam­bién por lo que se está trans­mi­tien­do, que ser quie­re hacer un pro­yec­to, guar­da­do des­de hace vein­te años, de arro­yo de Lepá y arro­yo Mon­to­so, don­de tam­bién esas tie­rras las tie­ne Benet­ton. Por eso sabe­mos que hay gran­des intere­ses y que por eso nos quie­ren sacar de nues­tros terri­to­rios. Por eso hace­mos un lla­ma­do para que nues­tra gen­te se des­pier­te, que vuel­va al terri­to­rio, que ten­ga newen, que ten­ga fuer­za, que vuel­va a su espi­ri­tua­li­dad mapu­che, que no dejen que sigan des­tru­yen­do la natu­ra­le­za, que vean que el día de maña­na vie­nen gene­ra­cio­nes nue­vas, niños, que no van a tener agua, que no van a tener un peda­zo de tie­rra sin con­ta­mi­na­ción”.

Esta wer­ken acla­ra que no solo entra­ron a su Lof, sino que tam­bién qui­sie­ron entrar a otras dos comu­ni­da­des veci­nas: “así como si nada”.

“Pen­sa­mos que esto debe ser par­te de la res­pues­ta de un comu­ni­ca­do que saca­mos noso­tros trans­mi­tien­do nues­tro posi­cio­na­mien­to ante todo lo que está ocu­rrien­do, las reunio­nes que está habien­do a nivel nacio­nal, las ins­ti­tu­cio­nes, los minis­te­rios don­de están hablan­do sobre el Pue­blo Mapu­che, la cau­sa mapu­che, el pro­ble­ma mapu­che pero no están resol­vien­do nada, sino que se jun­tan para ver cómo arre­glan ellos los polí­ti­cos, los jue­ces, pero en reali­dad no dan una res­pues­ta seria al Pue­blo Mapu­che con las rei­vin­di­ca­cio­nes de Tie­rras.”

La preo­cu­pa­ción de las y los veci­nos de las comu­ni­da­des que allí con­vi­ven res­pon­de a una lar­ga expe­rien­cia de abu­sos, atro­pe­llos y vio­len­cias de par­te de las dife­ren­tes fuer­zas poli­cia­les en con­ni­ven­cia con la Estan­cia Benet­ton. Como ocu­rrió otras veces, la poli­cía no mos­tró orden de alla­na­mien­to, ni docu­men­to que dé cré­di­to al moti­vo del ingre­so.

Hoy, 12 de junio, la Com­pa­ñía vol­vió a ingre­sar en los terri­to­rios de las comu­ni­da­des de esta región. A horas tem­pra­nas nos avi­sa­ban que la poli­cía de abi­gea­to esta­ba entran­do a la Pu Lof en Resis­ten­cia, terri­to­rio recu­pe­ra­do a Benet­ton.

“Esta­mos muy preo­cu­pa­dos, aho­ra mis­mo está entran­do la poli­cía, dice que son como vein­te, algu­nos dicen que va el fis­cal Oro de acá de Chu­but, el mis­mo que ha hecho muchas cosas acá en Chu­but con­tra los pue­blos ori­gi­na­rios. Son los mis­mos corrup­tos judi­cia­les que actúan en este lugar. Que­re­mos denun­ciar eso, que nos quie­ren hacer cau­sa, nos quie­ren hacer un mon­ta­je por­que no tie­nen for­ma de entrar a los terri­to­rios y noso­tros esta­mos res­guar­dan­do estos terri­to­rios, por­que en estos terri­to­rios que tie­ne Benet­ton y don­de están las comu­ni­da­des hay pro­yec­tos mine­ros y petro­le­ros”.

Horas des­pués la poli­cía ingre­só tam­bién en la Comu­ni­dad Vuel­ta del Río, don­de lle­gó mon­ta­da a caba­llo, en motos y en 9 camio­ne­tas. Los y las pobla­do­res están con poca señal, pidien­do a la socie­dad que estén aten­tos y que no per­mi­tan que, una vez más, se jus­ti­fi­que un hecho de injus­ti­cia y de vio­len­cia con­tra sus fami­lias, terri­to­rios y Lof.

Las comu­ni­da­des de la región afir­man que no hay hechos que jus­ti­fi­quen este ingre­so ni el des­plie­gue poli­cial. Pero que sí ven evi­den­te que los intere­ses de explo­ta­ción del sub­sue­lo –que tan rápi­da­men­te han avan­za­do gra­cias a las con­ce­sio­nes del gobierno pro­vin­cial de Chu­but en tiem­pos de impo­si­bi­li­dad de movi­li­za­cio­nes masi­vas– están tenien­do, para los gobier­nos, más dere­chos que el Pue­blo Mapu­che en su terri­to­rio.

Fren­te a estos hechos des­de el GEMAS hace­mos un lla­ma­mien­to a la difu­sión y hace­mos públi­co nues­tro acom­pa­ña­mien­to a las comu­ni­da­des Kura­che, Vuel­ta del Río y Pu lof en Resis­ten­cia. Com­par­ti­mos la preo­cu­pa­ción y la urgen­cia que estas comu­ni­da­des trans­mi­ten, pues­to que, en los últi­mos años, esta zona acu­mu­ló expe­rien­cias trá­gi­cas en sus rela­cio­nes con las fuer­zas de segu­ri­dad del Esta­do. Así como tam­bién denun­cia­mos la gra­ve­dad de estas inter­ven­cio­nes en tiem­po de pan­de­mia, cuan­do las comu­ni­da­des se encuen­tran ais­la­das y des­co­nec­ta­das por el mis­mo con­trol poli­cial.

FUENTE: gemas​me​mo​ria​.com