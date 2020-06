Argentina. Resumen Gremial. Obreros reclaman frente a planta textil del grupo Vicentin /Marcharán el martes a Plaza de Mayo sindicatos combativos / Paro del SUTNA (más info…)

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 14 de junio de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Enfo­que gre­mial, Línea sin­di­cal, Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cia ACTA, Agen­cias

Obre­ros recla­man fren­te a plan­ta tex­til del gru­po Vicen­tin

Tra­ba­ja­do­res de la fir­ma Algo­do­ne­ra Ave­lla­ne­da, per­te­ne­cien­te al gru­po Vicen­tin, ini­cia­ron una medi­da de fuer­za el día vier­nes 12 de junio. Con­vo­ca­ron a una Huel­ga y Acam­pan en la entra­da de la fábri­ca, en lo que ya es una vir­tual toma de la plan­ta.

Son 400 Tra­ba­ja­do­res Luchan­do por mejo­res con­di­cio­nes.

Recla­man aumen­to de Sala­rios, que alcan­zan en pro­me­dio unos $23000 de bol­si­llo. «Nos pagan $116 la hora, Tra­ba­ja­mos todo el año con tur­nos rota­ti­vos, cada 45 días nos toca un fin de sema­na libre», des­cri­ben. «Con la reduc­ción de per­so­nal, nos obli­gan a cubrir entre 20 Obre­ros las tareas que antes hacían 60», agre­gan.

Denun­cian tam­bién mal­tra­tos y abu­sos de par­te de los direc­ti­vos y el per­so­nal jerár­qui­co de la empre­sa. «Tra­ba­ja­mos con mucha pre­sión, con ame­na­zas de des­pi­do si hace­mos algu­na que­ja», plan­tean.

Un pun­to espe­cial es que deman­dan la renun­cia de la con­duc­ción sin­di­cal local, en manos de diri­gen­tes buro­crá­ti­cos que se alia­ron con las patro­na­les y per­die­ron el apo­yo de las bases.

Los cua­tro tur­nos par­ti­ci­pan en la medi­da, con apo­yo de sus Fami­lias, otros sec­to­res de Tra­ba­ja­do­res, y gran par­te de la Socie­dad.

REPUDIO: EL SILENCIO NO ES SALUD

Des­de la Asam­blea de Tra­ba­ja­dorxs Resi­den­tes y Con­cu­rren­tes de CABA repu­dia­mos las ame­na­zas por par­te de las auto­ri­da­des a lxs Tra­ba­ja­dorxs del Hos­pi­tal Perran­do de la ciu­dad de Resis­ten­cia (Cha­co) que salie­ron a denun­ciar las pre­ca­rias con­di­cio­nes en las que se encuen­tran Tra­ba­jan­do lo cual con­lle­va un ries­go para ellxs, sus Fami­lias y Pacien­tes.

🚨 EPP de cali­dad y en can­ti­dad, YA!

🚨 No a las ame­na­zas a lxs Tra­ba­ja­dorxs de Salud!

🚨 Bas­ta de Per­se­cu­ción Labo­ral!

Paro del SUTNA por medi­das sani­ta­rias en las fábri­cas del neu­má­ti­co

A las 6 de la maña­na ini­ció un paro de 24 horas en las tres

gran­des fábri­cas de la indus­tria del neu­má­ti­co: Fate, Pire­lli y

Brid­ges­to­ne, tras negar­se la últi­ma de las tres a cum­plir con la

cua­ren­te­na de tra­ba­ja­do­res que habían esta­do en con­tac­to estre­cho con

posi­ti­vos de COVID-19. Días antes tam­bién hubo casos en Fate. Por Indy­me­dia

“Ini­ció en for­ma con­tun­den­te el paro de 24 horas en las fábri­cas del

neu­má­ti­co de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires”, comu­ni­ca­ron des­de el

Sin­di­ca­to Úni­co de Tra­ba­ja­do­res del Neu­má­ti­co Argen­tino (SUTNA).

Los recla­mos pun­tual­men­te son: mejo­ras con­cre­tas en las con­di­cio­nes

de pre­ven­ción ante el COVID-19, res­pues­ta inme­dia­ta de las empre­sas a

las medi­das plan­tea­das en el pro­to­co­lo pre­sen­ta­do por el SUTNA y que las

auto­ri­da­des nacio­na­les y pro­vin­cia­les inter­ven­gan en favor de la salud

de los tra­ba­ja­do­res.

El miér­co­les el gre­mio había denun­cia­do que la empre­sa Brid­ges­to­ne se

nega­ba a cum­plir con la cua­ren­te­na de 14 días para aque­llos

tra­ba­ja­do­res que estu­vie­ron en con­tac­to estre­cho con sus com­pa­ñe­ros que

die­ron posi­ti­vo de COVID-19.

Un día antes se había con­fir­ma­do el segun­do caso posi­ti­vo en cin­co días en la plan­ta de Fate.

En rela­ción a la situa­ción en Brid­ges­to­ne, des­de el sin­di­ca­to

plan­tea­ron que “el absur­do argu­men­to que las auto­ri­da­des de la empre­sa

sos­tie­nen es que ‘el tra­ba­ja­dor no tuvo nin­gún con­tac­to estre­cho den­tro

de plan­ta’, en una suer­te de que­rer apa­gar el incen­dio con naf­ta.

Pre­ten­de impo­ner una peli­gro­sa polí­ti­ca de in-segu­ri­dad y

fal­sa-pre­ven­ción, en momen­tos que aumen­tan los con­ta­gios, don­de un

tra­ba­ja­dor que este días den­tro de plan­ta en con­tac­to con muchos

com­pa­ñe­ros, en una fábri­ca don­de se mez­clan los tur­nos (no hay

sepa­ra­ción entre turno y turno), don­de se con­vo­ca a tra­ba­jar a

com­pa­ñe­ros en for­ma inne­ce­sa­ria para hacer­los deam­bu­lar por dife­ren­tes

sec­to­res, etc. etc”.

“Un ver­da­de­ro escán­da­lo”, cali­fi­ca­ban des­de el sin­di­ca­to, “que va en con­tra mano con la preo­cu­pa­ción cre­cien­te de toda la socie­dad ante la cer­ca­nía del pico de la pan­de­mia”, y adver­tían de que de no haber res­pues­ta, se ini­cia­rían las medi­das gre­mia­les que hoy se tor­na­ron efec­ti­vas.

500 empleos en jue­go por dos clí­ni­cas clau­su­ra­das debi­do a que el due­ño fue acu­sa­do de «pro­pa­ga­ción dolo­sa»

Se tra­ta del Sana­to­rio Pelli­za y el Cen­tro de Salud Nor­te, pro­pie­da­des de la fir­ma ROPHE SA de Ben­ja­mín Tei­tel­baum, dete­ni­do por «pro­pa­ga­ción dolo­sa» del virus. Los tra­ba­ja­do­res recla­man por las su fuen­te de tra­ba­jo y piden la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia. 14/​06/​2020

Tra­ba­ja­do­res del Cen­tro de Salud Nor­te de Villa Ade­li­na y el Sana­to­rio Mariano Pelli­za,

pro­tes­ta­ron el miér­co­les pasa­do en la puer­ta del Pelli­za, en Mun­ro, por

los 500 pues­tos de tra­ba­jo que tras la clau­su­ra pre­ven­ti­va de las dos

ins­ti­tu­cio­nes, están en peli­gro.

Según con­sig­nó Info­bae y Zona Nor­te Dia­rio, en

el Cen­tro de Salud Nor­te, la Jus­ti­cia inter­vino por la muer­te de una

pacien­te que en la autop­sia se des­cu­brió que tuvo Coro­na­vi­rus y no fue

tra­ta­da como tal, por lo que se expan­die­ron los con­ta­gios a 36 per­so­nas, 23 de ellas tra­ba­ja­do­res de la clí­ni­ca, y en el caso del Sana­to­rio Pelli­za la clau­su­ra fue resuel­ta por el Muni­ci­pio de Vicen­te López por «razo­nes de segu­ri­dad e higie­ne» varias, algu­nas muy gra­ves.

Los

tra­ba­ja­do­res recla­ma­ron la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la

Pro­vin­cia, por sala­rios adeu­da­dos, por el cie­rre y por el esta­do de

aban­dono en el que que­da­ron tra­ba­ja­do­res y pacien­tes.

Ambas clí­ni­cas eran pres­ta­do­ras de PAMI que le res­cin­dió el con­tra­to esta sema­na a la fir­ma due­ña ROPHE SA, lue­go que se des­ta­pó el escán­da­lo. El titu­lar de la empre­sa, Ben­ja­mín

Tei­tel­baum, está dete­ni­do des­de hace dos sema­nas acu­sa­do de

«pro­pa­ga­ción dolo­sa» del virus y por «pre­sun­to homi­ci­dio dolo­so»,

vin­cu­la­do al incum­pli­mien­to de los pro­to­co­los de Covid-19. Los

úni­cos que­re­llan­tes en la cau­sa penal son tres per­so­nas que per­te­ne­cen a

una fami­lia due­ña de la coche­ría que se infec­ta­ron tras encar­gar­se del

cuer­po de la per­so­na falle­ci­da.

Ambos cen­tros de salud tie­nen

pacien­tes inter­na­dos de los que se siguen encar­gan­do los tra­ba­ja­do­res,

sin saber si van a cobrar su sala­rio siquie­ra y sin saber quién

finan­cia­ría un caso de urgen­cia. Por otra par­te, algu­nos están entre los más de 100 mil tra­ba­ja­do­res de la salud que siguen sin cobrar el bono estí­mu­lo.

Info­Gre­mia­les

con­sul­tó con Jor­ge Yab­kows­ki, secre­ta­rio gene­ral de la Fede­ra­ción

Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Repú­bli­ca Argen­ti­na

(FESPROSA), sobre el tema del pago del bono, dado que el sin­di­ca­to

emi­tió un comu­ni­ca­do recla­man­do expli­ca­cio­nes al Minis­te­rio de Salud de

la Nación: «La sema­na pasa­da esta­ban en la alter­na­ti­va de parar todos

los pagos has­ta que se corri­gie­ran todos los erro­res pero final­men­te opta­ron por lar­gar el pago de los 300 mil que esta­ban correc­tos. Le envia­mos una car­ta al Minis­te­rio de Salud para pedir­le que sal­ga a expli­car cuá­les fue­ron los moti­vos para la demo­ra. Apa­ren­te­men­te hubo erro­res de car­ga

de todo tipo en los datos de los esta­ble­ci­mien­tos y cuan­do pasó el

últi­mo fil­tro de la AFIP a la ANSeS, el sis­te­ma rebo­tó a esos poco más

de 100 mil y los man­da­ron de vuel­ta a las juris­dic­cio­nes para la

correc­ción. Los deta­lles no los tene­mos pero nos dije­ron a gran­des ras­gos eso y que esta­ban en vías de repa­ra­ción. Cuán­do, no sé. Por eso pedi­mos que lo acla­ren», rela­tó.

Al

con­sul­tar­le por el cie­rre de las clí­ni­cas de la zona nor­te del Gran

Bue­nos Aires, Yab­kows­ki res­pon­dió: «Hay toda una cade­na de clí­ni­cas

prác­ti­ca­men­te dedi­ca­das al PAMI, de pro­ce­di­mien­tos dudo­sos, de baja

audi­to­ría. Las cápi­tas que paga el PAMI vie­nen de los ingre­sos de los

jubi­la­dos, no son para lujos pero tam­po­co son malas enton­ces los due­ños

de las clí­ni­cas que tra­ba­jan para PAMI en la pro­vin­cia pres­tan ser­vi­cios de inter­me­dios para aba­jo.» Así mis­mo con­si­de­ra que para que vuel­van a estar en fun­cio­na­mien­to cum­plien­do todas las nor­mas hace fal­ta inver­sión y dedu­ce que «pro­ba­ble­men­te sea PAMI» quien ter­mi­ne ponien­do la pla­ta.