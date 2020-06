Pueblos originarios. José Gregorio Díaz Mirabal: «El día que desaparezcan los pueblos indígenas también desaparecerá la Amazonía»

Por Yvet­te Sie­rra Prae­li. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 14 de junio de 2020.

José Gre­go­rio Díaz Mira­bal está por cum­plir dos años a car­go de la Coor­di­na­do­ra de las Orga­ni­za­cio­nes Indí­ge­nas de la Cuen­ca Ama­zó­ni­ca (COICA). Pero qui­zá han sido los dos últi­mos meses los más com­pli­ca­dos de su ges­tión, pues la pan­de­mia del coro­na­vi­rus se ha ins­ta­la­do en la mayo­ría de los paí­ses de la Ama­zo­nía.

Has­ta el momen­to, más de 600 indí­ge­nas han per­di­do la vida por el COVID-19, una cifra que solo se cono­ce por el esfuer­zo de las orga­ni­za­cio­nes indí­ge­nas de regis­trar el avan­ce del virus en las comu­ni­da­des nati­vas de la sel­va Sud­ame­ri­ca­na. Des­de el ini­cio de la emer­gen­cia por la pan­de­mia, Coi­ca y la Red Ecle­sial Pana­ma­zó­ni­ca unie­ron esfuer­zos para rea­li­zar un moni­to­reo de los casos de COVID-19 en los pue­blos indí­ge­nas de los nue­ve paí­ses ama­zó­ni­cos.

Diaz Mira­bal cues­tio­na la fal­ta de res­pues­ta y demo­ra de los gobier­nos para aten­der a las pobla­cio­nes indí­ge­nas. Foto: COICA.

Díaz Mira­bal es enér­gi­co al cues­tio­nar a los gobier­nos por su fal­ta

de reac­ción ante el avan­ce del coro­na­vi­rus en terri­to­rios indí­ge­nas,

aun­que le cam­bia la voz cuan­do habla de su pue­blo, Wakue­nai Kurri­pa­co,

una etnia ama­zó­ni­ca de la tri­ple fron­te­ra entre Vene­zue­la, Bra­sil y

Colom­bia. “Mi pue­blo es trans­fron­te­ri­zo”, dice, aun­que recuer­da que,

antes de que lle­ga­ran los espa­ño­les, no había fron­te­ras.

En esta con­ver­sa­ción con Mon­ga­bay Latam habla de la situa­ción que

atra­vie­san las comu­ni­da­des nati­vas por la pre­sen­cia del COVID-19 en sus

terri­to­rios, la reac­ción de los gobier­nos y la resis­ten­cia de los

pue­blos indí­ge­nas.

¿Cuál es la situa­ción de los pue­blos indí­ge­nas ante el avan­ce del COVID-19?

Hemos hecho un lla­ma­do de urgen­cia des­de la deses­pe­ra­ción por­que la situa­ción sigue igual. En el caso de Colom­bia, en Leti­cia [en la tri­ple fron­te­ra entre Perú, Colom­bia y Bra­sil] lo que hicie­ron fue mili­ta­ri­zar la fron­te­ra y eso no resuel­ve nada, los hos­pi­ta­les están colap­sa­dos, no hay médi­cos, muchos han muer­to y no hay medi­ca­men­tos. Y del lado de Bra­sil, Taba­tin­ga y Manaos, son casos gra­ves. Por el lado de la fron­te­ra entre Colom­bia, Ecua­dor y Perú, esa es la zona roja y lo que esta­mos vien­do es que nues­tros ríos se han con­ver­ti­do en rutas de con­ta­gio.

La tri­ple fron­te­ra entre Perú, Colom­bia y Bra­sil es una de las más afec­ta­das en la cuen­ca Ama­zó­ni­ca. Foto: Omar Mon­tes.

Men­cio­nó como zona roja la fron­te­ra entre Colom­bia, Perú y Ecua­dor ¿Qué otras zonas rojas hay en la Ama­zo­nía?

El año pasa­do, el pre­si­den­te Bol­so­na­ro de Bra­sil, el pre­si­den­te Duque

de Colom­bia, tam­bién Lenin Moreno de Ecua­dor estu­vie­ron en Leti­cia y

fir­ma­ron un pac­to. Se saca­ron fotos, lan­za­ron su dis­cur­so polí­ti­co e

hicie­ron pro­me­sas de que iban a sal­var la Ama­zo­nía, pero se olvi­da­ron de

ir a los hos­pi­ta­les, de ver cómo esta­ban las escue­las, de bajar al río

don­de está la tri­ple fron­te­ra y ver el movi­mien­to que hay en esa

fron­te­ra: hay nar­co­trá­fi­co, trá­fi­co de com­bus­ti­ble, tra­ba­jo infor­mal que

se mue­ve por los tres paí­ses, no hay con­trol de nada ni Fuer­zas Arma­das

ni Minis­te­rio de Salud que val­ga, y no eva­lua­ron eso. Si lo hubie­ran

hecho, esta­ría­mos en mejo­res con­di­cio­nes de enfren­tar esta pan­de­mia. En

estos momen­tos uno de los ejes prin­ci­pa­les de la pan­de­mia es la mine­ría

ile­gal de Bra­sil, Colom­bia, Perú y Ecua­dor y los mine­ros cru­zan las

fron­te­ras, enton­ces mucha gen­te ha lle­va­do el virus por los ríos, por

las avio­ne­tas. Hay mucha gen­te forá­nea en la tri­ple fron­te­ra y ahí están

las comu­ni­da­des indí­ge­nas, por supues­to que se tie­nen que infec­tar. El

pano­ra­ma de lo que pasa en Leti­cia se repi­te en otras fron­te­ras. Aho­ra

lo esta­mos vivien­do en la fron­te­ra de Bra­sil con Vene­zue­la y Guya­nas,

don­de ya hay muer­tos indí­ge­nas pero no están con­ta­bi­li­za­dos. Sola­men­te

fal­ta la tri­ple fron­te­ra entre Bra­sil, Colom­bia y Vene­zue­la. Enton­ces se

com­ple­ta­ría el cua­dro de emer­gen­cia terri­ble en rojo de todas las

tri­ples fron­te­ras ama­zó­ni­cas don­de hay pue­blos indí­ge­nas.

La Coor­di­na­do­ra de las Orga­ni­za­cio­nes Indí­ge­nas de la Cuen­ca

Ama­zó­ni­ca cuen­ta con infor­ma­ción sobre el avan­ce del COVID-19 en la

Ama­zo­nía. ¿Cómo sur­ge esta base de datos?

En coor­di­na­ción con la REPAM [Red Ecle­sial Pana­ma­zó­ni­ca] hici­mos una base de datos. Lamen­ta­ble­men­te, nin­gún minis­te­rio de salud ni gobierno tie­ne datos espe­cí­fi­cos sobre el COVID-19 en los pue­blos indí­ge­nas, solo hay subre­gis­tros. La mis­ma pobla­ción de los paí­ses de la Cuen­ca Ama­zó­ni­ca des­con­fía de los datos que publi­can los gobier­nos por­que no apa­re­ce nada de los pue­blos indí­ge­nas. En la Ama­zo­nía somos 3 millo­nes de indí­ge­nas, de los más de 40 millo­nes de habi­tan­tes. Tene­mos una red en los nue­ve paí­ses ama­zó­ni­cos y uni­mos esfuer­zos des­pués del 11 de mar­zo, cuan­do la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud decla­ró la pan­de­mia mun­dial, al no ver nin­gún esfuer­zo de los gobier­nos. Des­de las comu­ni­da­des indí­ge­nas nos lle­ga­ron aler­tas de que no había médi­co ni men­sa­jes de pre­ven­ción en nin­gún idio­ma, enton­ces decla­ra­mos emer­gen­cia en la Cuen­ca Ama­zó­ni­ca y deci­di­mos tomar car­tas en el asun­to.

Des­de el ini­cio de la pan­de­mia, los pue­blos indí­ge­nas soli­ci­ta­ron apo­yo a sus gobier­nos. Foto: Vale­ria Sor­ga­to.

¿Qué infor­ma­ción tie­nen has­ta el momen­to?

El 2 de abril no había nin­gún caso indí­ge­na, nin­gún falle­ci­do ni con­ta­gia­do indí­ge­na. En la Ama­zo­nía en gene­ral había 819 casos y 19 falle­ci­dos. Aho­ra apa­re­cen los núme­ros nues­tros, de cero con­ta­gios hace 60 días, aho­ra tene­mos más de 6000 con­ta­gia­dos y esta­mos superan­do los 600 falle­ci­dos. Se están con­ta­gian­do más de diez indí­ge­nas por día. Hay pue­blos con solo 40 per­so­nas y si ellos mue­ren, des­apa­re­ce su cul­tu­ra, mue­re un idio­ma, mue­re toda la pre­sen­cia ances­tral en la Ama­zo­nía vía un etno­ci­dio.

¿Cuál ha sido la res­pues­ta de los gobier­nos?

Los gobier­nos deci­den la cua­ren­te­na, el esta­do de excep­ción, la mili­ta­ri­za­ción pero esas medi­das vio­lan los dere­chos de los pue­blos indí­ge­nas en las fron­te­ras. La pri­me­ra vio­la­ción es el dere­cho a la salud, por­que no reco­no­cen los pro­to­co­los sani­ta­rios indí­ge­nas ni la guar­dia indí­ge­na ni la medi­ci­na tra­di­cio­nal. Los pue­blos indí­ge­nas esta­mos resis­tien­do en todos los paí­ses de la Cuen­ca Ama­zó­ni­ca con nues­tros pro­pios pro­to­co­los que no han sido reco­no­ci­dos por los gobier­nos. La segun­da vio­la­ción es el dere­cho a la vida, si no hay pre­ven­ción, si no hay asis­ten­cia se está vio­lan­do el dere­cho a la vida. Y tam­bién se están vio­lan­do los dere­chos a los niños, a su edu­ca­ción, por­que en estos momen­tos sola­men­te están reci­bien­do cla­ses los niños de las ciu­da­des que tie­ne Inter­net, pero nues­tros niños van más de 60 días sin cla­ses. Esta pan­de­mia está des­nu­dan­do la cri­sis estruc­tu­ral sis­té­mi­ca de nues­tros gobier­nos. Debie­ron hacer una con­sul­ta de cómo ata­car la pan­de­mia con­jun­ta­men­te con los pue­blos indí­ge­nas, con sus pro­to­co­los, con sus auto­ri­da­des.

El COVID-19 tam­bién ha lle­ga­do a los pue­blos indí­ge­nas en Ecua­dor. Foto Luke Weiss /​Ama­zon Frontli­nes y Alian­za Cei­bo.

¿Qué paí­ses les preo­cu­pan más?

El peor esce­na­rio es la tri­ple fron­te­ra de Perú, Bra­sil y Colom­bia y

un segun­do esce­na­rio es el de la fron­te­ra entre Bra­sil, Vene­zue­la y

Guya­na, don­de aún no hay falle­ci­dos. Pero la cri­sis de Taba­tin­ga,

Leti­cia y San­ta Rosa se pue­de tras­la­dar hacia esa otra fron­te­ra, ese es

un ries­go. Por eso hemos hecho un lla­ma­do a un plan de con­tin­gen­cia

arti­cu­la­do con los gobier­nos, pues que­re­mos sal­var todas las vidas

posi­bles y des­ti­nar todos los recur­sos huma­nos, espi­ri­tua­les eco­nó­mi­cos y

rea­li­zar las accio­nes nece­sa­rias para parar esta pan­de­mia en la

Ama­zo­nía. Si los esta­dos no lo hacen, enton­ces esta­mos soli­ci­tan­do a la

ONU [Orga­ni­za­ción de las Nacio­nes Uni­das] que se decla­re la Ama­zo­nía

como zona de desas­tre sani­ta­rio para que pue­da entrar ayu­da huma­ni­ta­ria

inter­na­cio­nal.

¿Por qué cree que no reac­cio­nan los gobier­nos?

El gobierno de Colom­bia deci­dió mili­ta­ri­zar la fron­te­ra, pero eso no

resuel­ve nada. El gobierno de Perú emi­tió un decre­to para aten­der la

emer­gen­cia que inclu­ye a los pue­blos indí­ge­nas pero no están inclui­das

las orga­ni­za­cio­nes. Son los dos úni­cos gobier­nos que han res­pon­di­do y en

nin­gún momen­to toman en cuen­ta la peti­ción y las pro­pues­tas de las

orga­ni­za­cio­nes indí­ge­nas. Por otro lado, tan­to el gobierno de Chi­na como

el de Esta­dos Uni­dos prác­ti­ca­men­te tie­nen com­pra­da la Ama­zo­nía, hay

com­pro­mi­sos de explo­ta­ción de petró­leo y de minas de oro que se han

fir­ma­do con estos paí­ses. El Ban­co Mun­dial, el Fon­do Mone­ta­rio

Inter­na­cio­nal y el Ban­co de Chi­na han des­em­bol­sa­do fon­dos para asis­tir

sobre todo a Colom­bia, a Perú, a Ecua­dor, a Boli­via, y el caso de

Vene­zue­la con los chi­nos. Prác­ti­ca­men­te la Ama­zo­nía está ven­di­da, no

impor­tan los pue­blos indí­ge­nas. Están lle­gan­do recur­sos para aten­der la

cri­sis de las ciu­da­des, com­pro­me­tien­do los recur­sos natu­ra­les de la

Ama­zo­nía. En Ecua­dor se apro­ba­ron leyes duran­te esta pan­de­mia para

des­pi­do de tra­ba­ja­do­res, recor­tes de pre­su­pues­tos, pago de deu­das y lo

que vie­ne es una cri­sis social muy fuer­te, des­em­pleo, ham­bre, y el

pano­ra­ma para los pue­blos indí­ge­nas es mucho peor.

Esta­mos per­dien­do la Ama­zo­nía y a toda su pobla­ción…

Perú tie­ne deu­das con Chi­na y Esta­dos Uni­dos; en Ecua­dor es igual; Colom­bia, lo mis­mo y en los demás paí­ses es igual. Nues­tros paí­ses están suma­men­te endeu­da­dos con Esta­dos Uni­dos, con Chi­na y con Rusia tam­bién, y esas deu­das se van a pagar con petró­leo y con recur­sos natu­ra­les. ¿Y dón­de están? Bueno, en la Ama­zo­nía. Pero los pue­blos se están orga­ni­zan­do para defen­der­se, por­que no vamos a per­mi­tir que se des­tru­ya la Ama­zo­nía. Vamos a luchar por la vida que es lo úni­co que nos que­da. Pero noso­tros segui­mos insis­tien­do en un plan de con­tin­gen­cia arti­cu­la­do con los gobier­nos, toda­vía esta­mos a tiem­po de sen­tar­nos, hablar y coor­di­nar.

Al ini­cio de la pan­de­mia las comu­ni­da­des nati­vas cerra­ron sus fron­te­ras, sin embar­go, el coro­na­vi­rus lle­gó a sus terri­to­rios. Foto: Den­nis Ver­de.

Así como ha des­cri­to la situa­ción en la Ama­zo­nía por el avan­ce del coro­na­vi­rus ¿Qué accio­nes se debe­rían tomar?

Los gobier­nos tie­nen capa­ci­dad de tras­la­dar los recur­sos por vía

flu­vial y por vía aérea. Tam­bién apos­ta­mos por la ayu­da huma­ni­ta­ria

inter­na­cio­nal que trae­ría médi­cos de varios paí­ses, prue­bas para el

COVID-19 y otros insu­mos por­que tam­bién hay casos de mala­ria y de

saram­pión y se nece­si­ta medi­ca­men­tos para todas estas enfer­me­da­des. Y no

hemos habla­do de que en Colom­bia y Bra­sil se han dis­pa­ra­do los

ase­si­na­tos por las inva­sio­nes de terri­to­rios indí­ge­nas y la

cri­mi­na­li­za­ción por la dispu­ta de los recur­sos natu­ra­les, ade­más que no

ha para­do la mine­ría ile­gal ni la defo­res­ta­ción.

Usted aca­ba de men­cio­nar las acti­vi­da­des ile­ga­les que no han

des­can­sa­do duran­te la pan­de­mia. ¿Cuá­les son los paí­ses más afec­ta­dos por

estas acti­vi­da­des ile­ga­les?

En cada tri­ple fron­te­ra hay gran­des minas de oro. Colom­bia, Bra­sil,

Vene­zue­la, Perú, Ecua­dor, gran­des dra­gas en los ríos es lo más visi­ble. Y

eso que no esta­mos hablan­do de los made­re­ros ile­ga­les. Enton­ces, las

pre­gun­tas son: ¿tene­mos fuer­zas arma­das que no están hacien­do su

tra­ba­jo? ¿están con­tro­lan­do los sitios más inac­ce­si­bles don­de están los

pue­blos en ais­la­mien­to volun­ta­rio?

¿Cuál es la situa­ción de los pue­blos en ais­la­mien­to volun­ta­rio y con­tac­to ini­cial?

Se ha repor­ta­do el caso de una per­so­na falle­ci­da del pue­blo indí­ge­na en con­tac­to ini­cial de los wao­ra­nis, en Ecua­dor. Pero no hay más regis­tros. Son los más vul­ne­ra­bles y son cul­tu­ras trans­fron­te­ri­zas por­que están cru­zan­do las fron­te­ras de Boli­via con Bra­sil, entre Ecua­dor y Perú, entre Colom­bia y Perú. En estos momen­tos, quie­nes tie­nen más infor­ma­ción son los mine­ros ile­ga­les, los made­re­ros que andan des­tru­yen­do la sel­va y quie­nes se dedi­can a los cul­ti­vos ilí­ci­tos.

Usted ha dicho que hay pue­blos muy peque­ños, de 40 per­so­nas,

que podrían des­apa­re­cer si lle­ga este virus ¿Cuá­les son estos pue­blos?

Son alre­de­dor de 40 pue­blos en esta situa­ción, con pobla­cio­nes peque­ñas de 40, 80, 100 y 200 per­so­nas.

La extrac­ción de oro en terri­to­rio indí­ge­na y cer­ca de las áreas natu­ra­les pro­te­gi­das en Boli­via no se detu­vo duran­te la cua­ren­te­na. Foto: Miguel Roca.

¿Cómo ve el futu­ro de los pue­blos indí­ge­nas?

Tene­mos espe­ran­za de que esta situa­ción mejo­re para los pue­blos

indí­ge­nas. Nun­ca vamos a per­der la espe­ran­za ante tan­to dolor y tan­ta

pér­di­da. Noso­tros siem­pre hemos resis­ti­do. La pri­me­ra pan­de­mia la

vivi­mos con la inva­sión de la colo­nia espa­ño­la, lue­go vinie­ron los

esta­dos nacio­na­les y nos divi­die­ron. Éra­mos más de 80 millo­nes de

indí­ge­nas y aho­ra somos tres millo­nes, pero hemos resis­ti­do más de 11

000 años, hemos sido casi exter­mi­na­dos, pero toda­vía esta­mos aquí,

segui­mos en la Ama­zo­nía y eso no va a cam­biar, vamos a seguir

resis­tien­do por­que con­vi­vi­mos con la natu­ra­le­za y sabe­mos con­ser­var

nues­tros terri­to­rios. La gen­te quie­re vivir en las ciu­da­des y noso­tros

esta­mos don­de nadie quie­re vivir, pero aho­ra quie­ren nues­tros recur­sos

natu­ra­les y los han veni­do sacan­do des­de hace más de 50 años. El día que

des­apa­rez­can los pue­blos indí­ge­nas tam­bién des­apa­re­ce­rá la Ama­zo­nía y

la huma­ni­dad.

Ima­gen prin­ci­pal: José Gre­go­rio Diaz Mira­bal. Foto: COICA

