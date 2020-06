Líbano. Primer ministro acusa a su antecesor

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 13 de junio de 2020—

El pri­mer minis­tro de El Líbano, Has­san Diab, acu­só hoy a su ante­ce­sor, Saad Hari­ri, de rea­li­zar una cam­pa­ña de des­pres­ti­gio con­tra el gobierno y ori­gi­nar pro­tes­tas en las calles.

Hay un plan de par­ti­dos cono­ci­dos, agre­gó, que inten­tan des­truir la ima­gen de los demás, por­que no pudie­ron mejo­rar la suya y aspi­ran a borrar su ras­tro en la crea­ción del desas­tre pre­sen­te hoy en el país.

La cam­pa­ña de des­pres­ti­gio cir­cu­ló rumo­res y cau­só una gran des­con­ten­to que empu­jó a la gen­te a la calle para evi­tar que el gobierno imple­men­te sus deci­sio­nes que expon­drán a la luz públi­ca la corrup­ción.

Este gobierno, pre­ci­só, se ha vuel­to con­fia­ble para los ciu­da­da­nos, lo cual, seña­ló, moles­ta a quie­nes lo aban­do­na­ron y aho­ra acu­den a dis­tor­sión y pre­jui­cios con el fin de opa­car sus erro­res del pasa­do.

Calla­mos sobre acu­sa­cio­nes con­tra el Gobierno, sub­ra­yó, por­que su pri­mer minis­tro y equi­po no quie­ren com­pe­tir con el ex ni los ex y, ade­más, no for­mo par­te de ellos ni lo seré, dijo.

Diab denun­ció que las polí­ti­cas de las ali­nea­cio­nes guber­na­men­ta­les pre­ce­den­tes lle­va­ron el país a la catás­tro­fe que se vive hoy y aho­ra esta­mos en medio del humo negro crea­do por ellos que casi pro­pi­cia la pér­di­da de la paz civil.

El pri­mer minis­tro enfa­ti­zó en que se frus­tró un gol­pe de Esta­do y que todas las reunio­nes, acuer­dos secre­tos y públi­cos por enci­ma o por deba­jo de la mesa, fra­ca­sa­ron en los inten­tos de tapar pis­tas de los corrup­tos.

‘Pron­to reve­la­re­mos muchos docu­men­tos y prue­bas que pon­drán en evi­den­cia a quie­nes aho­ra se escon­den en rin­co­nes, ade­lan­tó, y pre­va­le­ce­rá la jus­ti­cia popu­lar’.

