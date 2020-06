Información sobre Patxi Ruiz después de dejar la huelga de hambre – La otra Andalucía

Por medio de esta nota pre­ten­de­mos dar infor­ma­ción sobre la situa­ción de Patxi, dos días des­pués de dejar la huel­ga de ham­bre. Ante­ayer, el día que dejó la huel­ga de ham­bre, tras­la­dar­se del módu­lo de enfer­me­ría al módu­lo 10 supu­so para él un enor­me esfuer­zo. Tam­bién subir las esca­le­ras fue cos­to­so debi­do a la debi­li­dad acu­mu­la­da. En ese pri­mer día reci­bió una die­ta líqui­da basa­da en zumos, con efec­to posi­ti­vo.

Hoy ha lla­ma­do a casa y ha expli­ca­do a su ama que le están dan­do bien la die­ta y que su cuer­po ha comen­za­do a esta­bi­li­zar­se. Ha podi­do comer man­za­na asa­da, así como purés de pata­ta y de cala­ba­za. En con­tra de lo que han difun­di­do des­de las agen­cias, Patxi no ha per­di­do 4 kilos duran­te la huel­ga de ham­bre y sed, sino 16 kilos.

Es vie­ja la estra­te­gia del enemi­go de difun­dir que las huel­gas de ham­bre de lxs mili­tan­tes polí­ticxs son fal­sas. Tam­bién ante­rior­men­te hemos cono­ci­do cosas pare­ci­das, y no pue­de haber nada más mez­quino que men­tir sobre la dura lucha que rea­li­za alguien que no encuen­tra otro camino que ese para defen­der sus dere­chos. Des­afor­tu­na­da­men­te, ade­más de los fas­cis­tas, tam­bién la social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta ha pues­to en duda que Patxi haya rea­li­za­do la huel­ga de sed, ali­neán­do­se con Vocen­to, OK Dia­rio, El Inde­pen­dien­te y otros pseu­do-dia­rios.

Des­pués de ser hos­pi­ta­li­za­do a con­se­cuen­cia de un fallo renal, Patxi comen­zó a beber recu­pe­ran­do algo de peso. Esto suce­de por­que al estar el cuer­po des­hi­dra­ta­do, al beber comien­za a absor­ber el agua. Lue­go empe­zó a per­der peso de nue­vo como con­se­cuen­cia de la huel­ga de ham­bre, como decía­mos, has­ta per­der 16 kilos.

Duran­te este últi­mo mes, des­de los mis­mos sec­to­res (dia­rios fas­cis­tas y social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta) se ha pues­to en duda la salud men­tal de Patxi. Duran­te la his­to­ria ha sido habi­tual pre­sen­tar a lxs mili­tan­tes revo­lu­cio­na­rixs como si estu­vie­ran locxs para inten­tar derri­bar su carác­ter polí­ti­co sin nece­si­dad de argu­men­tar. Qui­sié­ra­mos pre­gun­tar a quie­nes difun­den esa basu­ra, que en qué des­pa­cho polí­ti­co han hecho un diag­nós­ti­co psi­co­ló­gi­co sobre Patxi. ¡Qué fal­ta de res­pe­to por un mili­tan­te polí­ti­co de pri­me­ra línea!

Patxi lle­va 18 años en la cár­cel, ha sido dos veces dete­ni­do, dos veces inco­mu­ni­ca­do, dos veces encar­ce­la­do y dos veces sal­va­je­men­te tor­tu­ra­do. Ha pasa­do 15 años en gale­rías de ais­la­mien­to. Y duran­te la huel­ga de ham­bre ha esta­do en con­tac­to con su psi­có­lo­ga de con­fian­za. ¿Alguien se ima­gi­na, por poner un ejem­plo, si se tra­ta­ra como a una loca a una mujer que ha sido vio­la­da, por el hecho de hablar con una psi­có­lo­ga? Pues eso es lo que deter­mi­na­da gen­te caren­te de éti­ca ha hecho con Patxi.

En lo que res­pec­ta a las razo­nes por las que Patxi aban­do­nó la huel­ga de ham­bre, dijo que que­ría escri­bir­las él, a lo que ayer aña­dió que qui­zá nece­si­te algu­nos días para hacer­lo debi­do a la debi­li­dad acu­mu­la­da. Ya sabe­mos que en el sec­tor de las noti­cias man­da la inme­dia­tez, pero espe­rar unos días no cam­bia en nada los por­me­no­res de la lucha de Patxi ni el valor de la lec­tu­ra que debe hacer. Pedi­mos com­pren­sión y pacien­cia.

Por últi­mo, la lucha de Patxi ha deja­do al des­cu­bier­to la cruel­dad de la cár­cel así como el hecho de que el úni­co come­ti­do de esta es rom­per a las per­so­nas. Por eso la lucha no ter­mi­na aquí. Varias movi­li­za­cio­nes se man­tie­nen, y tan pron­to como poda­mos dare­mos a cono­cer nue­vas ini­cia­ti­vas. Gora Patxi, eta jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Maña­na movi­li­za­cio­nes en Bil­bo fren­te a Sabin Etxea, en el Bou­le­vard de Donos­tia, en Legu­tio, así como el domin­go en Onda­rroa, entre otras.

En Eus­kal Herria, a 12 de junio de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.

Eus­ke­ra

Ohar honen bidez Patxi­ren egoe­ra­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa ema­te­ra gatoz, gose gre­ba utzi eta bi egu­ne­ra. Here­ne­gun, gose gre­ba utzi zuen egu­nean, esfor­tzu izu­ga­rria izan zen bera­ren­tzat eri­zain­de­gi­ko modu­lu­tik 10.era joa­tea. Eskai­le­rak igotzea ere kos­ta­tu zitzaion pila­tu­ta­ko ahu­le­zia­ga­tik. Lehe­nen­go egun horre­tan die­ta liki­doa jaso zuen, zukuen bidez, eta on egin zion.

Gaur etxe­ra dei­tu du eta ama­ri azal­du dio die­ta ondo ema­ten ari zaiz­kio­la eta gor­putza egon­kor­tzen hasi dela. Sagar ego­sia eta pata­ta zein kala­ba­za pureak jan ahal izan ditu. Agen­tzie­ta­tik zabal­du dute­na­ren kon­tra, Patxik ez ditu 4 kilo gal­du gose eta ega­rri gre­ban zehar, bai­zik eta 16 kilo.

Zaha­rra da mili­tan­te poli­ti­koen gose gre­bak fal­tsuak diren ideia zabal­tze­ko etsaia­ren estra­te­gia. Lehe­na­go ere eza­gu­tu ditu­gu horre­la­koak, eta ezin zita­la­goa izan bere esku­bi­deak defen­datze­ko bes­te bide­rik aur­kitzen ez duen per­tso­na baten borro­ka gogo­rra­ri buruz gezu­rrak botatzea baino. Zoritxa­rrez, faxis­ten par­te­tik ez ezik, sozial­de­mo­kra­zia auto­no­mis­tak ere zalan­tzan jarri du Patxik ega­rri gre­ba egin iza­na, Vocen­to, OK Dia­rio, El Inde­pen­dien­te eta antze­ko sasi-egun­ka­rie­kin lerro­ka­tuz.

Gil­tzu­rru­nean akat­sa iza­tea­ren ondo­rioz ospi­ta­le­ra­tua izan eta gero, Patxik eda­tea­ri ekin zion pisu pix­ka bat berres­ku­ra­tuz. Hau ger­tatzen da gor­putza hidra­ta­zio­rik gabe egon­da, eda­tean ura xur­gatzen has­ten dela­ko. Gero, berri­ro hasi zen pisua gal­tzen gose gre­ba­ren ondo­rioz, esan beza­la, 16 kilo gal­du arte.

Azken hila­be­te hone­tan zehar, sek­to­re ber­be­re­ta­tik (egun­ka­ri faxis­tak eta sozial­de­mo­kra­zia auto­no­mis­ta) zalan­tzan jarri da Patxi­ren osa­sun men­ta­la. His­to­rian zehar ohi­koa izan da mili­tan­te iraul­tzai­leak ero gisa aur­kez­tea haien izae­ra poli­ti­koa argu­dio­rik eman behar izan gabe botatzen saiatze­ko. Ze bule­go poli­ti­ko­tan egin duten Patxi­ren ingu­ru­ko diag­nos­ti­ko psi­ko­lo­gi­koa gal­de­tu nahi genie­ke horre­la­ko zabo­rra zabal­tzen dute­nei. Ze nola­ko erres­pe­tu fal­ta lehe­nen­go lerro­ko mili­tan­te bate­ki­ko.

Patxik 18 urte dara­matza kar­tze­lan, bi aldiz izan da atxi­lo­tua, bi aldiz inko­mu­ni­ka­tua, bi aldiz espetxe­ra­tua eta bi aldiz basa­ti­ki tor­tu­ra­tua. 15 urte eman ditu iso­la­men­du gale­ria­tan. Eta gose gre­ban zehar bere kon­fian­tzaz­ko psi­ko­lo­goa­re­kin kon­tak­tuan egon da. Nor­bai­tek ima­ji­na deza­ke, adi­bi­de bat jar­tzea­rren, bortxa­tu duten ema­ku­me bat ero moduan tra­ta­tu­ko balu­te psi­ko­lo­go bate­kin hitz egi­tea­ga­tik? Ba hori da inola­ko eti­ka­rik gabe­ko zen­bait jen­dek Patxi­re­kin egin due­na.

Gose gre­ba uzte­ko Patxi­ren arra­zoiei dago­kie­nez, berak idatzi nahi zitue­la esan zuen, eta atzo horri gehi­tu zion agian egun batzuk behar­ko ditue­la sen­titzen duen ahu­le­zia dela-eta. Bada­ki­gu gaur egun bereha­la­ko­ta­su­nak agin­tzen due­la albis­teen espa­rruan, bai­na egun batzuk itxoi­teak ez ditu zer­tan aldatzen Patxi­ren borro­ka­ren non­dik nora­koak ezta egin behar duen ira­kur­ke­ta­ren balioa. Uler­kor­ta­su­na eta pazien­tzia eskatzen dugu.

Azke­nik, Patxi­ren borro­kak age­rian utzi du kar­tze­la­ren kru­del­ta­su­na bai­ta bere zere­gin baka­rra per­tso­nak apur­tzea dela ere. Horre­ga­tik borro­ka ez da hemen amaitzen. Hain­bat mobi­li­za­zio man­ten­tzen dira eta aha­lik eta las­te­rren eki­men berriak eman­go ditu­gu eza­gutze­ra. Gora Patxi, eta jo eta ke amnis­tia lor­tu arte!

Bihar mobi­li­za­zioak Bil­bon Sabin Etxea­ren aurrean, Donos­tian Bule­ba­rrean, Legu­tion, edo­ta igan­dean Onda­rroan, bes­teak bes­te.

Eus­kal Herria, 2020ko ekai­na­ren 12a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.