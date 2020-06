Estados Unidos. El lenguaje de los ignorados

Por Sha­ron Smith, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 13 de junio de 2020

“¿Pue­den oír­nos aho­ra?” Esas pala­bras fue­ron pin­ta­das con aero­sol sobre las ven­ta­nas sella­das de la East Lake Cli­nic en Min­nea­po­lis, cer­ca de la esta­ción de poli­cía que fue que­ma­da por los mani­fes­tan­tes duran­te la noche de 28 de mayo.

El mun­do ente­ro pudo ver que los poli­cías ase­si­na­ron a Geor­ge Floyd. No obs­tan­te, fue­ron nece­sa­rios ocho días de pro­tes­tas masi­vas y mul­ti­rra­cia­les para que los poli­cías fue­ran encau­sa­dos. Sin las mani­fes­ta­cio­nes ‑y sí, inclu­so los dis­tur­bios- el ase­si­na­to a san­gre fría de Geor­ge Floyd hubie­ra sido tra­ta­do como otro ejem­plo de la poli­cía “hacien­do su tra­ba­jo”.

Al fin, las pro­tes­tas han logra­do que todo el mun­do admi­ta que la supre­ma­cía blan­ca no for­ma par­te del pasa­do, sino que está per­ma­nen­te­men­te ancla­da en la base de la socie­dad esta­dou­ni­den­se, des­de los tiem­pos de la escla­vi­tud y del geno­ci­dio con­tra los pue­blos ori­gi­na­rios que posi­bi­li­ta­ron el sis­te­ma capi­ta­lis­ta. El racis­mo no es una sim­ple abe­rra­ción del sis­te­ma, sino el com­po­nen­te cen­tral del mis­mo. Quie­nes denun­cia­ron la “vio­len­cia” que esta­lló duran­te las pro­tes­tas a tra­vés del país, no lo entien­den. Mien­tras, a la cla­se capi­ta­lis­ta no le impor­tan nada las vidas negras y mula­tas (o sea, lati­nas), los patro­nes defien­den con devo­ción la pro­pie­dad pri­va­da y la “legi­ti­mi­dad” de las fuer­zas poli­cia­les que “sir­ven y pro­te­gen” sus intere­ses.

El len­gua­je inau­di­ble

Como el reve­ren­do Dr. Mar­tin Luther King Jr. seña­ló en 1967:

“la revuel­ta es el len­gua­je de los igno­ra­dos. ¿Y qué es lo que Esta­dos Uni­dos no ha escu­cha­do? No ha escu­cha­do que la situa­ción de los negros pobres ha empeo­ra­do en los últi­mos años. No ha escu­cha­do que las pro­me­sas de la liber­tad y la jus­ti­cia no se han cum­pli­do. Y no ha escu­cha­do que gran­des seg­men­tos de la socie­dad blan­ca están más preo­cu­pa­dos por la tran­qui­li­dad y el sta­tus quo que por la jus­ti­cia, la igual­dad y la huma­ni­dad. Y así, en un sen­ti­do real, los vera­nos de dis­tur­bios de nues­tra nación son cau­sa­dos por los invier­nos de retra­so de nues­tra nación”.

King con­clu­yó, “mien­tras Amé­ri­ca pos­pon­ga la jus­ti­cia, esta­mos en la posi­ción de tener estas recu­rren­cias de vio­len­cia y dis­tur­bios una y otra vez. La jus­ti­cia social y el pro­gre­so son los garan­tes abso­lu­tos de la pre­ven­ción de los dis­tur­bios”.

Las pala­bras de King son igual­men­te rele­van­tes hoy en día, demos­tran­do lo poco que ha dis­mi­nui­do el racis­mo viru­len­to en la socie­dad esta­dou­ni­den­se, más de cin­co déca­das des­pués. Y enton­ces, como aho­ra, los levan­ta­mien­tos urba­nos sacu­die­ron a la socie­dad has­ta el fon­do, ponien­do en el cen­tro del esce­na­rio el tema de la vio­len­cia poli­cial racis­ta. Pero mien­tras que las rebe­lio­nes urba­nas de los años 60 fue­ron casi total­men­te negras, las pro­tes­tas que tie­nen lugar hoy en día, en todo el país, son com­ple­ta­men­te mul­ti­rra­cia­les. Es sig­ni­fi­ca­ti­vo no sólo que los blan­cos se unan a las pro­tes­tas, sino que otras per­so­nas racial­men­te opri­mi­das ‑como los indios ame­ri­ca­nos, que tam­bién han sufri­do siglos de bru­ta­li­dad- se iden­ti­fi­quen con la lucha. Como Ben Pea­se, un artis­ta indí­ge­na de Mon­ta­na, afir­mó, “Per­so­nal­men­te, me pre­gun­to, ¿cuán fuer­te tie­nes que ser para que te escu­chen? ¿Cuán­tas veces tie­nes que morir? ¿Cuán­tos afro­ame­ri­ca­nos tie­nen que morir a manos de la poli­cía para que haya un cam­bio sis­té­mi­co? Los dis­tur­bios obtie­nen resul­ta­dos. El saqueo obtie­ne resul­ta­dos. La pro­tes­ta tie­ne éxi­to”. Debe­mos pre­gun­tar­nos qué sig­ni­fi­ca todo esto para orga­ni­zar­nos en el futu­ro con­tra el racis­mo.

Si bien la mayo­ría de los comen­ta­ris­tas de la reali­dad, con­de­nan la que­ma y el saqueo como actos gra­tui­tos de des­truc­ción, rebe­lar­se con­tra el racis­mo es una tác­ti­ca que se ha demos­tra­do efi­caz, al poner el foco sobre la vio­len­cia sis­te­má­ti­ca infli­gi­da a los negros y los mula­tos (o lati­nos), nor­ma­li­za­da den­tro del mains­tream de la socie­dad, sos­te­ni­da por la apli­ca­ción del sta­tu quo por par­te de los fun­cio­na­rios polí­ti­cos, y per­pe­tra­da por la poli­cía y los supre­ma­cis­tas blan­cos (que, con dema­sia­da fre­cuen­cia son los mis­mos). El ase­si­na­to de Geor­ge Floyd fue nada menos que un lin­cha­mien­to del siglo 21.

“No pue­do res­pi­rar” fue­ron tam­bién las últi­mas pala­bras de Eric Gar­ner en 2014, pro­nun­cia­das deses­pe­ra­da­men­te 11 veces antes de ser ase­si­na­do por un estran­gu­la­mien­to poli­cial en Sta­ten Island, Nue­va York, tam­bién cap­tu­ra­da en vídeo. Cada ciu­dad impor­tan­te de los Esta­dos Uni­dos tie­ne sus pro­pias víc­ti­mas afro­ame­ri­ca­nas y lati­nas, muchas de ellas ase­si­na­das por la poli­cía y otras por vigi­lan­tes arma­dos blan­cos. Entre ellas se inclu­yen, más recien­te­men­te, Breon­na Tay­lor, la joven soco­rris­ta de Louis­vi­lle, Ken­tucky, a quien la poli­cía dis­pa­ró y mató mien­tras dor­mía, y Ahmoud Arbery, de Bruns­wick, Geor­gia, ase­si­na­do mien­tras corría a manos de dos hom­bres blan­cos (uno de ellos un ex poli­cía). “Diga sus nom­bres” ha sido el coro gri­ta­do duran­te las pro­tes­tas por todo el país en memo­ria de tan­tas otras víc­ti­mas afro­ame­ri­ca­nas cuyos ase­si­nos esqui­va­ron el cas­ti­go ‑des­de Tray­von Mar­tin, has­ta Michael Brown, Fred­die Gray y Tamir Rice‑, para nom­brar sólo algu­nos de una lis­ta muy lar­ga.

Las pro­tes­tas se exten­die­ron a tra­vés del mun­do en soli­da­ri­dad con la lucha en los Esta­dos Uni­dos, por­que el racis­mo y la vio­len­cia poli­cial racis­ta son carac­te­rís­ti­cas fun­da­men­ta­les del capi­ta­lis­mo en todas par­tes. La con­sig­na “No pue­do res­pi­rar” se ha con­ver­ti­do en un can­to uni­ver­sal de los anti­rra­cis­tas de todo el mun­do, ya que los mani­fes­tan­tes lle­van fotos de Geor­ge Floyd y, como era de espe­rar, la poli­cía les res­pon­de con gas lacri­mó­geno. El impac­to del ase­si­na­to de Floyd y la pro­tes­ta con­tra el cri­men se demos­tró vívi­da­men­te el 30 de mayo, cuan­do cien­tos de per­so­nas se mani­fes­ta­ron en Tel Aviv para exi­gir jus­ti­cia por Iliad Hallak, un pales­tino con autis­mo que recien­te­men­te fue ase­si­na­do a tiros por la poli­cía en la Ciu­dad Vie­ja de Jeru­sa­lén. Los car­te­les de la pro­tes­ta decían “La vida de los pales­ti­nos impor­ta” y “Jus­ti­cia para Iyad, jus­ti­cia para George”.

Toques de que­da y vio­len­cia poli­cial

Al prin­ci­pio, los polí­ti­cos y exper­tos res­pon­die­ron al ase­si­na­to de Geor­ge Floyd con expre­sio­nes de angus­tia (que osci­la­ban entre fin­gi­das y sin­ce­ras), pero se vol­ca­ron con­tra los mani­fes­tan­tes tan pron­to cuan­do comen­za­ron los incen­dios y los saqueos. Los fun­cio­na­rios impu­sie­ron toques de que­da noc­tur­nos casi inme­dia­ta­men­te, mien­tras que 24 esta­dos más el Dis­tri­to de Colum­bia lla­ma­ron a la Guar­dia Nacio­nal, trans­for­man­do las pro­tes­tas en asam­bleas “ile­ga­les”. Los medios de comu­ni­ca­ción cen­tra­ron su aten­ción en las pro­tes­tas repen­ti­na­men­te “ile­ga­les” en lugar de la vio­len­cia poli­cial racis­ta que las pro­vo­có en pri­mer lugar.

Mien­tras que los medios de comu­ni­ca­ción cor­po­ra­ti­vos se cen­tra­ron casi exclu­si­va­men­te en la “vio­len­cia” de los mani­fes­tan­tes, la poli­cía se amo­ti­nó por todas par­tes, dis­pa­ran­do balas de goma, gol­pean­do, patean­do, apli­can­do gas lacri­mó­geno y, en algu­nos casos, ata­can­do a los mani­fes­tan­tes con las manos en alto y a los perio­dis­tas que expo­nían la vio­len­cia poli­cial. Medios como Vox, Sla­te y The Ver­ge, jun­to con los medios socia­les, fue­ron de los pri­me­ros en docu­men­tar los innu­me­ra­bles casos de vio­len­cia poli­cial con­tra los mani­fes­tan­tes, mucho antes de que los medios de comu­ni­ca­ción se die­ran cuen­ta. Un vídeo espe­cial­men­te inquie­tan­te mos­tra­ba a la poli­cía de Aus­tin (Texas) dis­pa­ran­do con­tra una mul­ti­tud de mani­fes­tan­tes pací­fi­cos con balas de goma y gas lacri­mó­geno, y lue­go dis­pa­ran­do con­tra los que inten­ta­ban lle­var a un mani­fes­tan­te heri­do a un lugar segu­ro. En otro caso, la poli­cía y la Guar­dia Nacio­nal de Louis­vi­lle dis­pa­ra­ron y mata­ron al que­ri­do pro­pie­ta­rio de un res­tau­ran­te local, David McA­tee. Nin­guno de los poli­cías había acti­va­do sus cáma­ras cor­po­ra­les antes de abrir fue­go con­tra McA­tee. Los poli­cías de Buf­fa­lo, Nue­va York, fue­ron mos­tra­dos en video usan­do cachi­po­rras para empu­jar a un pací­fi­co mani­fes­tan­te de 75 años, mien­tras el anciano yacía san­gran­do por la cabe­za.

La bru­ta­li­dad poli­cial fue tan feroz y tan exten­di­da que nadie que la haya vis­to, y mucho menos la haya expe­ri­men­ta­do, podría seguir cul­pan­do de la vio­len­cia poli­cial a “sólo un puña­do de mala gen­te”. Es obvia­men­te sis­té­mi­co.

Es impo­si­ble igno­rar el con­tras­te con el tra­to benigno de las fuer­zas del orden a los reac­cio­na­rios blan­cos que pro­tes­ta­ron en las capi­ta­les de Michi­gan y otros esta­dos exi­gien­do la reaper­tu­ra de las eco­no­mías esta­ta­les a par­tir del cie­rre del coro­na­vi­rus. Esos blan­cos arma­dos no sufrie­ron ni un solo arres­to a pesar de gri­tar obs­ce­ni­da­des y escu­pir a la poli­cía, mien­tras que el Pre­si­den­te Trump los vito­rea­ba lla­man­do a los gober­na­do­res de los esta­dos para “libe­rar­los” de la tira­nía del dis­tan­cia­mien­to social en medio de la pan­de­mia.

Donald Trump y los de su cala­ña, sin duda, fomen­ta­ron más vio­len­cia poli­cial con­tra los mani­fes­tan­tes. En 2017 Trump acon­se­jó a la poli­cía que arres­ta­ra a los “mato­nes” para ser “duros” con ellos. A la mis­ma línea, Trump res­pon­dió a los mani­fes­tan­tes por Geor­ge Floyd con una tor­men­ta de tui­tes, lla­mán­do­los “¡mato­nes!” y decla­ran­do “Cuan­do empie­zan los saqueos, empie­zan los dis­pa­ros”, repi­tien­do la ame­na­za de un jefe de poli­cía segre­ga­cio­nis­ta de sure­ño de la era de los 1960. Trump y su laca­yo fis­cal, William Barr, apro­ve­cha­ron la opor­tu­ni­dad para cul­par de la vio­len­cia a “agi­ta­do­res radi­ca­les” de izquier­da como “anti­fa” (anti-fas­cis­ta). Trump tui­teó poco des­pués que desig­na­ría a la anti­fa como una “orga­ni­za­ción terro­ris­ta” (¡aun­que no exis­te tal orga­ni­za­ción!).

Trump se pasa de la raya

Enton­ces, el infan­til Trump, exce­dió gro­se­ra­men­te su pro­pia auto­ri­dad. Apa­ren­te­men­te, el 31 de mayo Trump se refu­gió en el bún­ker de la Casa Blan­ca ante las cre­cien­tes pro­tes­tas en Washing­ton, D.C. Al día siguien­te Trump deci­dió hacer una nue­va sesión foto­grá­fi­ca para con­tra­rres­tar esa ima­gen cobar­de. Se fue por la calle des­de la Casa Blan­ca has­ta la par­cial­men­te que­ma­da Igle­sia de San Juan, y posó con una biblia para refor­zar su base de votan­tes. Por orden de Trump, Barr cru­zó la calle a toda pri­sa para exi­gir a las fuer­zas del orden que expul­sa­ran a los mani­fes­tan­tes pací­fi­cos para des­pe­jar el camino antes de la desea­da sesión de fotos de Trump.

Los ofi­cia­les con equi­po anti­dis­tur­bios usa­ron balas de goma, gra­na­das de flash y gas lacri­mó­geno con­tra la pro­tes­ta que habían sido per­fec­ta­men­te legal, al rea­li­zar­se antes del toque de que­da de las 7 de la tar­de en Washing­ton D.C. Mien­tras Trump cele­bra­ba una con­fe­ren­cia de pren­sa en el Jar­dín de Rosas de la Casa Blan­ca ‑don­de anun­ció su plan de invo­car la Ley de Insu­rrec­ción de 1807 para movi­li­zar a las tro­pas fede­ra­les y así “domi­nar” las calles con­tra los mani­fes­tan­tes- se podían oír en el fon­do los gri­tos de los mani­fes­tan­tes y el estruen­do de las armas de la poli­cía. Cuan­do Trump, que rara­men­te asis­te a la igle­sia, sos­tu­vo la biblia (al revés) para los fotó­gra­fos fren­te a la Igle­sia de San Juan, se le pre­gun­tó si tenía su pro­pia biblia. Res­pon­dió: “Es una biblia”.

Pare­ce que Trump pro­vo­có una cri­sis cons­ti­tu­cio­nal al ame­na­zar con uti­li­zar la Ley de Insu­rrec­ción en todo el país, mien­tras que tam­bién con­vo­có a las tro­pas en ser­vi­cio acti­vo de la Divi­sión 82 Aero­trans­por­ta­da a Washing­ton, D.C. El apo­yo comen­zó a des­ha­cer­se inclu­so entre los alia­dos más cer­ca­nos de Trump a raíz de estos acon­te­ci­mien­tos. El Secre­ta­rio de Defen­sa Mark Esper regis­tró su opo­si­ción a Trump invo­can­do la Ley de Insu­rrec­ción, decla­ran­do: “La opción de uti­li­zar fuer­zas de ser­vi­cio acti­vo en un papel de apli­ca­ción de la ley sólo debe uti­li­zar­se como últi­mo recur­so y sólo en las situa­cio­nes más urgen­tes y gra­ves”. No esta­mos en una de esas situa­cio­nes aho­ra”.

El ex Secre­ta­rio de Defen­sa del Pre­si­den­te Trump, el ex gene­ral James Mat­tis, decla­ró que esta­ba “eno­ja­do y horro­ri­za­do” por la res­pues­ta de Trump. Mat­tis aña­dió, “Nun­ca soña­ria que las tro­pas… reci­bi­rían la orden, bajo nin­gu­na cir­cuns­tan­cia, de vio­lar los dere­chos cons­ti­tu­cio­na­les de sus con­ciu­da­da­nos, y mucho menos de pro­por­cio­nar una extra­ña foto para el coman­dan­te en jefe ele­gi­do, con el lide­raz­go mili­tar a su lado”. Un puña­do de con­gre­sis­tas repu­bli­ca­nos han apo­ya­do abier­ta­men­te a Mat­tis, inclu­yen­do a la sena­do­ra Lisa Mur­kows­ki (Alas­ka), quien dijo que está “tenien­do difi­cul­ta­des” sobre si vota­rá o no por Trump en 2020.

Es cier­to que fal­tan casi cin­co meses para las elec­cio­nes de noviem­bre, pero hay seña­les omi­no­sas que emer­gen para el futu­ro polí­ti­co de Trump. El repre­sen­tan­te Ste­ve King de Iowa, des­pués de cum­plir nue­ve man­da­tos y cono­ci­do por man­te­ner una ban­de­ra con­fe­de­ra­da en su ofi­ci­na, fue derro­ta­do en las pri­ma­rias de junio de 2020. King fue infa­me­men­te cita­do por el New York Times en enero de 2019 pre­gun­tan­do, “Nacio­na­lis­ta blan­co, supre­ma­cis­ta blan­co, civi­li­za­ción occi­den­tal, ¿cómo se con­vir­tió ese len­gua­je en ofen­si­vo?”

Los ecos polí­ti­cos libe­ra­les

El Gober­na­dor de Min­ne­so­ta Timothy Walz es miem­bro del libe­ral Par­ti­do Demó­cra­ta-Agri­cul­tor-Labo­ral, o DFL. Los alcal­des libe­ra­les gobier­nan tan­to en Min­nea­po­lis (Jacob Frey, tam­bién del DFL) como en St. Paul (Mel­vin Car­ter III, el pri­mer alcal­de afro­ame­ri­cano de la ciu­dad). Los tres expre­sa­ron su decep­ción y eno­jo por el ase­si­na­to de Geo­ge Floyd, aun­que se hicie­ron eco de la idea de que “agi­ta­do­res exter­nos” come­tie­ron la vio­len­cia una vez que comen­zó. A dife­ren­cia de Trump y sus com­pin­ches, cul­pa­ron no sólo a los izquier­dis­tas sino tam­bién a los supre­ma­cis­tas blan­cos que inva­die­ron el esta­do para fomen­tar la vio­len­cia. Sin embar­go, se vie­ron obli­ga­dos a reti­rar esas afir­ma­cio­nes una vez que sur­gie­ron prue­bas con­cre­tas de que los que habían sido arres­ta­dos en Min­nea­po­lis eran en su mayo­ría de ori­gen local.

Hay algu­nas prue­bas de que los supre­ma­cis­tas blan­cos inten­ta­ron (con poco éxi­to) fomen­tar la vio­len­cia o cul­par a los anti­fas­cis­tas de la vio­len­cia, mien­tras que toda­vía no hay prue­bas creí­bles de que los “radi­ca­les vio­len­tos” lo hicie­ran. El gru­po nacio­na­lis­ta blan­co Iden­ti­dad Evro­pa, por ejem­plo, iden­ti­fi­cán­do­se fal­sa­men­te como @ANTIFA_US en Twit­ter, tui­teó el 31 de mayo, “Esta noche es la noche, cama­ra­das”, acom­pa­ña­do de un emo­ji de puño levan­ta­do marrón y “Esta noche deci­mos ‘Joder La Ciu­dad’ y nos move­mos a las zonas resi­den­cia­les… las capu­chas blan­cas… y toma­mos lo que es nues­tro…”

No obs­tan­te, los líde­res polí­ti­cos libe­ra­les res­pon­die­ron a los mani­fes­tan­tes con un anta­go­nis­mo con­si­de­ra­ble. Por ejem­plo, des­pués de que la poli­cía de la ciu­dad de Nue­va York con­du­je­ra deli­be­ra­da­men­te dos vehícu­los con­tra un gru­po de mani­fes­tan­tes, el alcal­de Bill de Bla­sio dijo que no “cul­pó” a la poli­cía, y aña­dió: “Si esos mani­fes­tan­tes se hubie­ran apar­ta­do y no hubie­ran crea­do un inten­to de rodear ese vehícu­lo, no esta­ría­mos hablan­do de esto”. Días des­pués, el alcal­de defen­dió a la poli­cía que gol­pea­ba a los mani­fes­tan­tes con porras, decla­ran­do: “En el con­tex­to de la cri­sis, en el con­tex­to del toque de que­da, hay un pun­to en el que ya es sufi­cien­te”. No fue sor­pren­den­te enton­ces que cuan­do de Bla­sio se levan­tó para hablar en un ser­vi­cio con­me­mo­ra­ti­vo por Geor­ge Floyd el 4 de junio, la mul­ti­tud, can­tan­do “No pue­do res­pi­rar” lo abu­cheó has­ta que él se replie­ga el esce­na­rio.

Asi­mis­mo, el alcal­de de Min­nea­po­lis, Jacob Frey, a pesar de casi dos sema­nas de pro­tes­tas con­ti­nuas, se negó a com­pro­me­ter­se a des­fi­nan­ciar al depar­ta­men­to de poli­cía y fue expul­sa­do de una pro­tes­ta de Geor­ge Floyd el 6 de junio con fuer­tes abu­cheos y bur­las como “Vete a casa, Jacob”.

Mien­tras tan­to, el pre­sun­to nomi­na­do pre­si­den­cial demó­cra­ta Joe Biden no dio con­sue­lo a quie­nes bus­ca­ban un cam­bio trans­for­ma­dor del sis­te­ma poli­cial racis­ta cuan­do ofre­ció el siguien­te con­se­jo tác­ti­co para que la poli­cía lo uti­li­za­ra duran­te los alter­ca­dos con sos­pe­cho­sos des­ar­ma­dos: “les dis­pa­ras en la pier­na en vez de en el cora­zón”.

El supues­ta­men­te “libe­ral” New York Times publi­có el 3 de junio un artícu­lo de opi­nión titu­la­do “Send in the Troops” (Envíe las tro­pas) del sena­dor de Arkan­sas Tom Cot­ton, en el que se hacía eco del lla­ma­mien­to de Trump a uti­li­zar la Ley de Insu­rrec­ción para movi­li­zar al ejér­ci­to fede­ral con el fin de crear “una abru­ma­do­ra demos­tra­ción de fuer­za para dis­per­sar, dete­ner y, en últi­ma ins­tan­cia, disua­dir a los infrac­to­res de la ley”. Cot­ton tam­bién repi­tió la fal­sa afir­ma­ción de Trump de que la des­truc­ción de la pro­pie­dad fue cau­sa­da por “cua­dros de radi­ca­les de izquier­da como anti­fa infil­trán­do­se en las mar­chas de pro­tes­ta para explo­tar la muer­te de Floyd para sus pro­pios pro­pó­si­tos anár­qui­cos”.

El artícu­lo de opi­nión de Cot­ton, sin embar­go, pro­vo­có una rebe­lión de los emplea­dos del Times, y doce­nas de ellos tui­tea­ron que “Publi­car esto pone en peli­gro al per­so­nal de @nytimes afro­ame­ri­cano”. Ade­más, más de 800 miem­bros del per­so­nal fir­ma­ron una car­ta de pro­tes­ta y le ame­na­za­ron al Times con un “paro vir­tual”. El Times publi­có un artícu­lo de opi­nión titu­la­do “El artícu­lo de opi­nión fas­cis­ta de Tom Cot­ton” ese mis­mo día y emi­tió una dis­cul­pa al día siguien­te. El 7 de junio, el edi­tor de la pági­na edi­to­rial renun­ció bajo pre­sión.

Min­ne­so­ta: un micro­cos­mos de todo lo que está mal en EE.UU.

La fami­lia de Geor­ge Floyd pidió no sólo el arres­to de los cua­tro ofi­cia­les que lo ase­si­na­ron, sino tam­bién un car­go de homi­ci­dio pre­me­di­ta­do para Chau­vin debi­do a la gra­ve­dad y la inten­ción del cri­men. Resul­ta que Chau­vin y Floyd tra­ba­ja­ban en el mis­mo club noc­turno local, El Nue­vo Rodeo (que se que­mó duran­te los dis­tur­bios), con tur­nos super­pues­tos los mar­tes por la noche. El anti­guo pro­pie­ta­rio del club des­cri­bió a Floyd como “muy que­ri­do en la comu­ni­dad lati­na”, al tiem­po que seña­la­ba que los clien­tes negros se que­ja­ban del tra­to rudo que Chau­vin les daba, seña­lan­do que rocia­ba a la mul­ti­tud con spray de pimien­ta cuan­do esta­lla­ban las peleas, lo que se lla­ma­ba un “exce­so”.

El abo­ga­do de la fami­lia Floyd, Ben­ja­min Crump, dijo que el empleo com­par­ti­do de Floyd y Chau­vin “va a ser un aspec­to intere­san­te de este caso y espe­ra­mos que estos car­gos se ele­ven a ase­si­na­to en pri­mer gra­do por­que cree­mos que él sabía quién era Geor­ge Floyd”. Cree­mos que tenía inten­ción de hacer­lo”.

Chau­vin tie­ne regis­tra­das 18 que­jas duran­te sus casi dos déca­das como miem­bro de la fuer­za poli­cial. Sólo dos de esas que­jas resul­ta­ron en una car­ta ofi­cial de repri­men­da, mien­tras que las otras no pro­du­je­ron nin­gu­na san­ción dis­ci­pli­na­ria. Por el con­tra­rio, Chau­vin fue pre­mia­do por el Depar­ta­men­to de Poli­cía de Min­nea­po­lis y des­ta­ca­do por su “valen­tía” en el tra­ba­jo. Se le con­ce­die­ron dos meda­llas al valor, una en 2006 y otra en 2008. Tam­bién ganó dos meda­llas de reco­no­ci­mien­to, en 2008 y en 2009.

Min­nea­po­lis es téc­ni­ca­men­te una ciu­dad muy libe­ral, con un con­se­jo muni­ci­pal for­ma­do por 12 demó­cra­tas y un miem­bro del Par­ti­do Ver­de y dos miem­bros negros tran­se­xua­les. Pero Robert Lilli­gren, el pri­mer nati­vo ame­ri­cano ele­gi­do al Con­se­jo de la Ciu­dad en 2001, expli­có, “Min­nea­po­lis se ha sos­te­ni­do de esta repu­tación de ser pro­gre­sis­ta”, y aña­dió, “Esa es la vibra­ción: hacer algo super­fi­cial y sen­tir que has hecho algo gran­de. Crea una comi­sión de dere­chos civi­les, crea una jun­ta civil para revi­sar a la poli­cía, pero no les des la auto­ri­dad para cam­biar las polí­ti­cas y cam­biar el sis­te­ma”. Un resi­den­te de lar­go tiem­po naci­do en Soma­lia, des­cri­bió la cul­tu­ra de la ciu­dad como “racis­mo con una son­ri­sa”.

Y el depar­ta­men­to de poli­cía de Min­nea­po­lis es noto­ria­men­te racis­ta, matan­do a 30 per­so­nas entre 2000 y 2018 del cual la cla­ra mayo­ría de ellos eran afro­ame­ri­ca­nos, en una ciu­dad con una pobla­ción negra de menos del 20 por cien­to. Los regis­tros de la poli­cía de Min­nea­po­lis mues­tran al menos 237 casos de poli­cías aga­rran­do a los arres­ta­dos del cue­llo duran­te los arres­tos, dejan­do a 44 per­so­nas incons­cien­tes. Tres quin­tas par­tes de los que resul­ta­ron incons­cien­tes eran afro­ame­ri­ca­nos.

Sin embar­go, sólo un poli­cía ha sido con­de­na­do en déca­das: Moha­med Noor, el poli­cía negro que en 2017 dis­pa­ró y mató a Jus­ti­ne Ruszczyk, una mujer blan­ca des­ar­ma­da. A su fami­lia se le con­ce­dió una com­pen­sa­ción de 2 millo­nes de dóla­res. Si bien esa con­de­na y ese acuer­do están jus­ti­fi­ca­dos, el doble están­dar ilu­mi­na aún más las dis­cre­pan­cias racia­les en los casos de ase­si­na­to poli­cial, cuan­do las fami­lias negras no obtie­nen la satis­fac­ción de una con­de­na, ni un acuer­do finan­cie­ro de nin­gún tipo, por muy fuer­tes que sean las prue­bas.

En 2016, por ejem­plo, Phi­lan­dro Cas­ti­le fue dete­ni­do por una vio­la­ción de trá­fi­co. Des­pués de infor­mar al poli­cía de que esta­ba en pose­sión de un arma de fue­go legal y auto­ri­za­da, el ofi­cial res­pon­dió dis­pa­rán­do­le sie­te veces. La novia de Cas­ti­lla entró en Face­book Live y gra­bó sus últi­mos momen­tos mien­tras su hija de 4 años mira­ba des­de el asien­to tra­se­ro. Los fis­ca­les acu­sa­ron al poli­cía de homi­ci­dio, pero fue absuel­to meses des­pués, a pesar del video, toma­do por la cáma­ra de la poli­cía sobre el tiro­teo.

Y el Tenien­te Bob Kroll, el jefe del sin­di­ca­to de la poli­cía de Min­nea­po­lis, es un racis­ta vocal, que apa­ren­te­men­te lle­va un par­che de “poder blan­co” en su cha­que­ta de moto­ci­cle­ta y per­te­ne­ce al City Heat Motorcy­cle Club, un gru­po de moto­ci­clis­tas poli­cia­les de supre­ma­cía blan­ca. Es un entu­sias­ta par­ti­da­rio de Trump que ha lla­ma­do a Black Lives Mat­ter (BLM) una “orga­ni­za­ción terro­ris­ta” y, ante las recien­tes pro­tes­tas con­tra la bru­ta­li­dad poli­cial, denun­ció al difun­to Geor­ge Floyd como un “cri­mi­nal vio­len­to”.

De hecho, Min­ne­so­ta es un micro­cos­mos de todo lo que está mal en EE.UU. Como Kan­da­ce Mont­go­mery y Mis­ki Noor resu­mie­ron en Vox,

Min­ne­so­ta, que tie­ne una pobla­ción negra del alre­de­dor de 6 por cien­to, tam­bién ha teni­do la cuar­ta mayor bre­cha de empleo entre los resi­den­tes negros y blan­cos en el EE.UU. Duran­te años recien­tes, alre­de­dor de 8 por cien­to de las fami­lias afro­ame­ri­ca­nas esta­ban des­em­plea­dos, com­pa­ra­do con el 3 por cien­to de los fami­lias blan­cas. Los resul­ta­dos de los exá­me­nes de lec­tu­ra de los estu­dian­tes negros de cuar­to gra­do han sido mucho más bajos que los de sus homó­lo­gos blan­cos, lo que lo con­vier­te en la segun­da mayor bre­cha de los 41 esta­dos que exa­mi­na­ron a sufi­cien­tes estu­dian­tes negros. De acuer­do de datos del Buro Cen­so en 2017, el 76 por cien­to de los hoga­res de Min­nea­po­lis enca­be­za­dos por una per­so­na blan­ca son pro­pie­ta­rios de su casa, en com­pa­ra­ción con el 24 por cien­to de los hoga­res negros, una de las mayo­res dis­pa­ri­da­des del país. En 2019, un sitio web de noti­cias finan­cie­ras cla­si­fi­có a Min­nea­po­lis como la cuar­ta peor área metro­po­li­ta­na de los Esta­dos Uni­dos para los afro­ame­ri­ca­nos, basán­do­se en tales dis­pa­ri­da­des.

Estas des­igual­des se refle­jan en el com­por­ta­mien­to del Depar­ta­men­to de Poli­cía de Min­nea­po­lis. Según City Lab, un infor­me de 2015 de la Unión Ame­ri­ca­na de Liber­ta­des Civi­les encon­tró que en Min­nea­po­lis, las per­so­nas negras tenían “8,7 veces más pro­ba­bi­li­da­des que los blan­cos de ser arres­ta­dos por deli­tos de bajo nivel como alla­na­mien­to de vivien­da, tocar músi­ca dema­sia­do fuer­te des­de un auto (esto es en reali­dad ile­gal), beber en públi­co y con­duc­ta des­or­de­na­da”, y cin­co veces más pro­ba­bi­li­da­des de ser arres­ta­dos por fal­ta de prue­ba del segu­ro del auto. Es 25 veces más pro­ba­ble que una per­so­na negra sea arres­ta­da por “vaguear con inten­ción de come­ter un deli­to de nar­có­ti­cos”, con­si­de­ra­do un deli­to inclu­so si los nar­có­ti­cos no están en pose­sión de alguien.

Cam­biar los cora­zo­nes y las men­ta­li­da­des

No es exa­ge­ra­do decir que las recien­tes pro­tes­tas ‑que debe­rían des­cri­bir­se con mayor pre­ci­sión como levan­ta­mien­tos con­tra el racis­mo- han logra­do en pocos días, mucho más que lo con­se­gui­do por déca­das de orga­ni­za­ción pacien­te en bus­ca de cam­bios len­tos y gra­dua­les.

Min­nea­po­lis ha prohi­bi­do aho­ra los estran­gu­la­mien­tos y las suje­cio­nes del cue­llo por par­te de la poli­cía, lo que deja a muchos con la duda de por qué estas téc­ni­cas sádi­cas se han con­ver­ti­do en prác­ti­cas poli­cia­les acep­ta­das. El con­ce­jal de la ciu­dad Jere­miah Elli­son escri­bió que su obje­ti­vo es reem­pla­zar en últi­ma ins­tan­cia a los orga­nis­mos de apli­ca­ción de la ley de Min­nea­po­lis con un “nue­vo mode­lo trans­for­ma­dor de segu­ri­dad públi­ca”. Aun­que este resul­ta­do sería bien­ve­ni­do por los anti­rra­cis­tas de todo el mun­do, la his­to­ria nos dice que es poco pro­ba­ble que esto ocu­rra una vez que el calor de este momen­to se apa­gue ‑o dicho de otro modo, sin una lucha masi­va, orga­ni­za­da y per­sis­ten­te- por lo que, tras siglos de lucha de los negros, los lati­nos, los indí­ge­nas y los asiá­ti­cos con­tra el racis­mo, este ele­men­to cru­cial del sis­te­ma capi­ta­lis­ta per­ma­ne­ce intac­to.

El Comi­sio­na­do de la Liga Nacio­nal de Fút­bol Ame­ri­cano (NFL), Roger Goo­dell, por fin se dis­cul­pó ante los juga­do­res negros el 5 de junio, admi­tien­do que “nos equi­vo­ca­mos” por no haber escu­cha­do antes sus preo­cu­pa­cio­nes con res­pec­to al racis­mo. Si bien se tra­ta de un cam­bio impor­tan­te en la pos­tu­ra de la NFL, Goo­dell no abor­dó la injus­ti­cia come­ti­da con­tra Colin Kae­per­nick, quien comen­zó a arro­di­llar­se en 2016 duran­te el himno nacio­nal para pro­tes­tar por la vio­len­cia poli­cial con­tra los negros y des­de enton­ces no ha sido con­tra­ta­do por nin­gún equi­po de la NFL. Pero la cone­xión entre el sacri­fi­cio de Kae­per­nick y las recien­tes pro­tes­tas no podría ser más cla­ra. Como escri­bió en apo­yo, “Cuan­do el civis­mo lle­va a la muer­te, la úni­ca reac­ción lógi­ca es la repug­nan­cia”.

El impac­to de las enor­mes pro­tes­tas en res­pues­ta al ase­si­na­to de Geor­ge Floyd se ha demos­tra­do en los cam­bios de opi­nión de la mayo­ría de la pobla­ción de los Esta­dos Uni­dos, que está de acuer­do con los mani­fes­tan­tes. Una encues­ta de Reuters publi­ca­da el 2 de junio infor­mó que “64 por cien­to de los adul­tos esta­dou­ni­den­ses sim­pa­ti­za­ron con la gen­te que está pro­tes­tan­do aho­ra mis­mo”. Una encues­ta de ABC/​Ipsos del 5 de junio mos­tró que casi tres cuar­tos de los encues­ta­dos (inclu­yen­do el 70 por cien­to de los blan­cos) veían la muer­te de Geor­ge Floyd como un signo de un pro­ble­ma de injus­ti­cia racial sub­ya­cen­te, com­pa­ra­do con sólo el 43 por cien­to en 2014, des­pués de los ase­si­na­tos de Eric Gar­ner y Michael Brown. Sólo el 32 por cien­to de los encues­ta­dos de ABC/​Ipsos apro­ba­ron la reac­ción de Trump des­de el ase­si­na­to de Floyd.

Pero las pro­tes­tas no sólo han arro­ja­do luz sobre el carác­ter pro­fun­da­men­te racis­ta de la socie­dad esta­dou­ni­den­se. En medio de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus y el des­em­pleo masi­vo, las pro­tes­tas con­tra el ase­si­na­to de Geor­ge Floyd tam­bién han visi­bi­li­za­do todas las con­tra­dic­cio­nes del capi­ta­lis­mo, inclu­yen­do la defi­ni­ción de “el cri­men” del sis­te­ma legal. A medi­da que Jeff Bezos de Ama­zon se abre camino hacia la con­di­ción de tri­llo­na­rio a cos­ta de sus emplea­dos mal paga­dos y sobre­car­ga­dos de tra­ba­jo, muchos de ellos negros y more­nos, se le con­si­de­ra, no obs­tan­te, un ciu­da­dano res­pe­tuo­so de la ley. El cos­to de los daños a la pro­pie­dad infli­gi­dos por los mani­fes­tan­tes supues­ta­men­te “cri­mi­na­les” es minúscu­lo en com­pa­ra­ción con la can­ti­dad que Bezos reci­be dia­ria­men­te por el robo de sala­rios de sus tra­ba­ja­do­res.

El 6 de junio, el día 12 con­se­cu­ti­vo de pro­tes­ta, cien­tos de miles de per­so­nas en todo EE.UU. salie­ron a las calles –mani­fes­ta­cio­nes más gran­des que nun­ca antes– inclu­yen­do Washing­ton, D.C., don­de Trump había for­ti­fi­ca­do la valla de segu­ri­dad alre­de­dor de la Casa Blan­ca. Los mani­fes­tan­tes eran de todas las eda­des, muchas razas y géne­ros, y algu­nos asis­tían a la pri­me­ra pro­tes­ta de sus vidas. Pan­car­tas con el lema “Silen­cio blan­co = vio­len­cia” han reso­na­do en todas par­tes. Un nati­vo blan­co de Vir­gi­nia Occi­den­tal lle­va­ba un car­tel que decía: “Los rús­ti­cos apo­yan la impor­tan­cia de las vidas negras”. Días antes, un gru­po de 50 vaque­ros negros a caba­llo se unió a una pro­tes­ta de 60.000 per­so­nas en Hous­ton, uno con una cami­se­ta de “Los vaque­ros negros impor­tan”. El gober­na­dor de Vir­gi­nia orde­nó que se reti­ra­ra una esta­tua del gene­ral con­fe­de­ra­do Robert E. Lee en Rich­mond, Vir­gi­nia, mien­tras que los fun­cio­na­rios de la ciu­dad de Fre­de­ricks­burg reti­ra­ron un blo­que de subas­ta de escla­vos que había esta­do expues­to de for­ma pro­mi­nen­te en su cen­tro des­de los años 1830 o 1840. “Dejar de finan­ciar la poli­cía” es aho­ra una deman­da con­cre­ta de los mani­fes­tan­tes en las comu­ni­da­des devas­ta­das por la cri­sis eco­nó­mi­ca, ya que los mani­fes­tan­tes recha­zan la opción de con­ti­nuar con los infla­dos pre­su­pues­tos de los depar­ta­men­tos de poli­cía, mien­tras que recor­tan la edu­ca­ción y la aten­ción sani­ta­ria, y nie­gan el acce­so a la vivien­da. Por pri­me­ra vez en muchos años, un sen­ti­do de espe­ran­za ha comen­za­do a reem­pla­zar la deses­pe­ra­ción que ha impreg­na­do la socie­dad esta­dou­ni­den­se duran­te tan­to tiem­po. Pode­mos agra­de­cer a los mani­fes­tan­tes, y sí, a los albo­ro­ta­do­res, por dar final­men­te voz a los igno­ra­dos. El mun­do ente­ro está aho­ra escu­chan­do y obser­van­do.

* mili­tan­te de la izquier­da socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria de lar­ga data, vive en Chica­go. Auto­ra de Women and Socia­lism: Class, Race and Capi­tal (Chica­go: Hay­mar­ket Books, 2015); Fue­go sub­te­rrá­neo: His­to­ria del radi­ca­lis­mo de la cla­se obre­ra en los Esta­dos Uni­dos (Edi­to­rial Hiru, Eus­ka­di, 2015); en cola­bo­ra­ción con Miche­le Bollin­ger y Dao Tran: Rebels and Radi­cals Who Chan­ged US His­tory (Chica­go: Hay­mar­ket Books, 2012); con Lan­ce Sel­fa, Poli­tics in an Age of Uncer­tainty: Essays on a New Reality (Chica­go: Hay­mar­ket Books, 2018).

Fuen­te: Corres​pon​den​cia​de​pren​sa​.com