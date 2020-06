Brasil. Las alarmantes cifras de coronavirus en las comunidades indígenas

Por Luna Gámez. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 12 de junio de 2020.

Son una de las pobla­cio­nes más vul­ne­ra­bles a la pan­de­mia y

que más están sufrien­do las limi­ta­cio­nes del ser­vi­cio de salud públi­co

bra­si­le­ño.

Bra­sil regis­tra 240 muer­tes de indí­ge­nas por Coro­na­vi­rus y 2.523contagiados en 93 pue­blos ori­gi­na­rios dife­ren­tes, según las cifras pro­por­cio­na­das

el 7 de junio por la Arti­cu­la­ción de los Pue­blos Indí­ge­nas de Bra­sil

(APIB), que lla­man la aten­ción por la sub­es­ti­ma­ción de casos deri­va­da de

la fal­ta de aten­ción sani­ta­ria en muchas comu­ni­da­des o la ausen­cia de

test de covid-19, entre otros fac­to­res.

Bra­sil es el segun­do país del mun­do con mayor núme­ro de con­ta­gia­dos

por Coro­na­vi­rus (más de 739.000) des­pués de Esta­dos Uni­dos y el ter­ce­ro

en núme­ro de falle­ci­dos (38.406), según los últi­mos datos del Minis­te­rio de Salud, que se ha vis­to obli­ga­do a pro­por­cio­nar de nue­vo las esta­dís­ti­cas com­ple­tas del país tras la polé­mi­ca deci­sión del

gobierno de Bol­so­na­ro de anun­ciar solo los nue­vos casos reco­gi­dos cada

24 horas, exclu­yen­do el total acu­mu­la­do des­de el prin­ci­pio de la

pan­de­mia.

En Bra­sil viven un total de 305 pue­blos ori­gi­na­rios reco­no­ci­dos ofi­cial­men­te y se con­cen­tra el grue­so de pue­blos indí­ge­nas en ais­la­mien­to volun­ta­rio con­ta­bi­li­za­dos por Sur­vi­val Inter­na­tio­nal, la mayo­ría de ellos ubi­ca­dos en la región ama­zó­ni­ca.

Sani­ta­rios indí­ge­nas de la etnia Kam­be­ba atien­den a un hom­bre en el pue­blo Tres Uni­dos, esta­do de Ama­zo­nas, 21 de mayo de 2020.Bruno Kelly /​Reuters

«Los pro­fe­sio­na­les de salud están enfren­tan­do una pre­ca­rie­dad enor­me

en todo el país, pero espe­cial­men­te en la Ama­zo­nia y, más aún, en las

áreas rura­les. Muchas aldeas indí­ge­nas no tie­nen ni siquie­ra la aten­ción de un equi­po sani­ta­rio, lo que difi­cul­ta lle­var un con­trol de los con­ta­gia­dos», afir­ma Ange­la Ama­nak­wa Kaxu­ya­na,

inte­gran­te de la Coor­di­na­ción de las Orga­ni­za­cio­nes Indí­ge­nas de la

Ama­zo­nia Bra­si­le­ña (COIAB) y miem­bro del pue­blo Kah­ya­na, que vive en el

muni­ci­pio de Ori­xi­mi­ná, esta­do de Pará. «Los indí­ge­nas no tene­mos un

plano de ruta espe­cí­fi­co para todo el mun­do, pero sabe­mos por

expe­rien­cia que vivir en armo­nía con la natu­ra­le­za es una garan­tía para

pro­te­ger nues­tra salud», decla­ra Ama­nak­wa, que aler­ta del ries­go de

pro­pa­ga­ción de cier­tas enfer­me­da­des pro­ve­nien­tes del mun­do ani­mal si sus

hábi­tats son defo­res­ta­dos.

La Ama­zo­nia con­cen­tra la mayor par­te de indí­ge­nas con­ta­gia­dos

«En medio a la pan­de­mia del covid-19 los pue­blos indí­ge­nas de la

Ama­zo­nia bra­si­le­ña viven actual­men­te en una situa­ción de emer­gen­cia

nun­ca ima­gi­na­da», anun­ció el pasa­do vier­nes la COIAB, que ha lan­za­do una

cam­pa­ña inter­na­cio­nal para recau­dar dona­cio­nes. El obje­ti­vo es ayu­dar a

los pue­blos indí­ge­nas con la entre­ga tan­to de ali­men­tos como de

pro­duc­tos bási­cos de higie­ne, así como pro­por­cio­nar recur­sos des­ti­na­dos a

la adqui­si­ción de equi­pos de pro­tec­ción y mate­rial sani­ta­rio para los pro­fe­sio­na­les de la salud, que están evi­tan­do que la pan­de­mia con­ti­núe expan­dién­do­se entre las pobla­cio­nes ori­gi­na­rias.

«El obje­ti­vo es que los equi­pos de salud indí­ge­na pue­dan dar por lo menos una aten­ción bási­ca a las comu­ni­da­des den­tro de las tie­rras indí­ge­nas. Para ello, nece­si­tan tener más­ca­ras y test rápi­dos de covid-19 para con­fir­mar que no están con­ta­gia­dos antes de entrar en cada aldea«, expli­ca Ama­nak­wa.

Van­der­le­cia Orte­ga dos San­tos, enfer­me­ra de la etnia Wito­to, ofre­ce su ayu­da a 700 fami­lias fren­te al covid-19, dis­tri­to Taru­ma, Manaos, 26 de abril de 2020.Bruno Kelly /​Reuters

Las comu­ni­da­des indí­ge­nas son una de las pobla­cio­nes más vul­ne­ra­bles a

la pan­de­mia y que, ade­más, más están sufrien­do las limi­ta­cio­nes del

ser­vi­cio de salud públi­co bra­si­le­ño (SUS, por sus siglas en por­tu­gués). Del total de muer­tes de indí­ge­nas por covid-19, un 88% se regis­tró en los esta­dos bra­si­le­ños de la Ama­zo­nia. Las

mayo­res ciu­da­des colin­dan­tes con el río Ama­zo­nas for­man una espe­cie de

pasi­llo flu­vial con alta inci­den­cia de con­ta­gios de coro­na­vi­rus, debi­do a

que es la prin­ci­pal vía de trans­por­te en la zona, según ha demos­tra­do

un estu­dio de la Uni­ver­si­dad de Pelo­tas, Sao Pau­lo, publi­ca­do en la revis­ta Medi­cal Archi­ve.

Fren­te a la ame­na­za de con­ta­gio, la mayo­ría de comu­ni­da­des tie­nen

blo­quea­das las entra­das y sali­das de las tie­rras indí­ge­nas sal­vo por

cues­tio­nes de pri­me­ra nece­si­dad, entre las que figu­ran el abas­te­ci­mien­to

de ali­men­tos.

«La reali­dad de muchos pue­blos indí­ge­nas es que no con­si­guen auto­sus­ten­tar­se solo con sus cul­ti­vos, son tres meses de con­fi­na­mien­to y en muchos casos se ha per­di­do la sobe­ra­nía ali­men­ti­cia, hay terri­to­rios que sufren por la defo­res­ta­ción ile­gal o por la inva­sión clan­des­ti­na», rela­ta Ama­nak­wa, que es ori­gi­na­ria de la Tie­rra Indí­ge­na Kaxu­ya­na-Tuna­ya­na, ubi­ca­da den­tro del Escu­do de la Gua­ya­nas, una deli­mi­ta­ción geo­grá­fi­ca con una de las mayo­res bio­di­ver­si­da­des del mun­do y, por tan­to, con una ele­va­da pre­ser­va­ción ambien­tal. Su pue­blo, los Kah­ya­na, se han des­pla­za­do a las aldeas más dis­tan­tes que hay den­tro de su pro­pia tie­rra indí­ge­na, orga­ni­za­dos gene­ral­men­te por fami­lias, como medi­da de pro­tec­ción fren­te a la pan­de­mia.

Enfer­me­ra de la etnia Kam­be­ba hace un test de coro­na­vi­rus a un hom­bre en el pue­blo Tres Uni­dos, esta­do de Ama­zo­nas, 21 de mayo de 2020.Bruno Kelly /​Reuters

«La comu­ni­dad se sepa­ra en núcleos fami­lia­res igual que cuan­do van a

cazar en fami­lias, pasan un tiem­po fue­ra y lue­go vuel­ven», expli­ca esta

líder indí­ge­na, que deta­lla que su pue­blo man­tie­ne cier­tos cono­ci­mien­tos

ances­tra­les que les per­mi­ten man­te­ner­se ale­ja­dos de los núcleos urba­nos

en este momen­to, entre ellos la extrac­ción de un tipo de sal

pro­ve­nien­te de una pal­me­ra para cuan­do no tie­nen sal indus­tria­li­za­do. No

obs­tan­te, enfa­ti­za que la mayo­ría de pue­blos indí­ge­nas están vivien­do un momen­to de extre­ma nece­si­dad,

lo que ha lle­va­do a muchos a expo­ner­se a los ries­gos de con­ta­gio y

des­pla­zar­se a las ciu­da­des. Ade­más de la com­pra de ali­men­tos, un moti­vo

de tras­la­do ha sido la ges­tión y el cobro del auxi­lio de emer­gen­cia del

gobierno de unos 200 euros (600 reales) en algu­nas sucur­sa­les de ban­cos

don­de se han for­ma­do gran­des filas.

Asi­mis­mo, la incer­ti­dum­bre fren­te al coro­na­vi­rus ha reavi­va­do memo­rias de otras epi­de­mias. «Mis padres y abue­los con­ti­núan recor­dan­do la expe­rien­cia trau­má­ti­ca de las epi­de­mias que casi exter­mi­na­ron nues­tro pue­blo des­pués de los pri­me­ros con­tac­tos con el exte­rior», cuen­ta Ama­nak­wa. De acuer­do con infor­ma­cio­nes del Ins­ti­tu­to Socio­am­bien­tal (ISA), los Kaxu­ya­na se com­po­nían de entre 300 y 500 per­so­nas cuan­do una epi­de­mia de saram­pión redu­jo este pue­blo a unos 80 miem­bros, de entre los cua­les menos de una dece­na eran adul­tos de más de 30 años y el res­to niños. «Mi pue­blo tam­bién sufrió epi­de­mias de fie­bre ama­ri­lla. Aun­que inten­ta­ron dis­per­sar­se para com­ba­tir­las, per­di­mos en aquel momen­to una gran par­te de la pobla­ción, aña­de la líder indí­ge­na. Hoy en día este pue­blo suma un total de 382 miem­bros.

El coro­na­vi­rus se está expan­dien­do con rapi­dez tam­bién entre los

pue­blos indí­ge­nas de los paí­ses colin­dan­tes. En el total de la

Pan-Ama­zo­nia, que inclu­ye los paí­ses de Bra­sil, Boli­via, Colom­bia,

Ecua­dor, Gua­ya­na, Gua­ya­na Fran­ce­sa, Perú, Suri­na­me y Vene­zue­la, ya se

regis­tran 6.996 casos de con­ta­gios en indí­ge­nas y 629 falle­ci­dos por

covid-19, según datos del

9 de junio de la Coor­di­na­do­ra de las Orga­ni­za­cio­nes indí­ge­nas de la

Cuen­ca Ama­zó­ni­ca (Coi­ca) y de la Red Ecle­sial Pana­ma­zó­ni­ca (REPAM).

La Coi­ca jun­to con otras orga­ni­za­cio­nes, entre las que figu­ran Ama­zon Watch y Rain­fo­rest Foun­da­tion, entre otras,también lan­za­ron a prin­ci­pios de mayo un Fon­do de Emer­gen­cia para la Ama­zo­nia con el obje­ti­vo de recau­dar dona­cio­nes para aten­der a los pue­blos ori­gi­na­rios de la región. «En las fron­te­ras no hay hos­pi­tal, no lle­gan las medi­ci­nas, no hay apo­yo huma­ni­ta­rio. Si no se toman medi­das urgen­tes en esas loca­li­da­des habrá un etno­ci­dio», decla­ró José Gre­go­rio Díaz Mira­bal, coor­di­na­dor gene­ral de la Coi­ca, con moti­vo del lan­za­mien­to del Fon­do. Ade­más, sub­ra­yó su preo­cu­pa­ción sobre el rápi­do avan­ce del coro­na­vi­rus: «No pode­mos seguir espe­ran­do a los gobier­nos ni las polí­ti­cas socia­les de los nue­ve paí­ses».