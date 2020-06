Argentina. Numerosas personalidades y organizaciones sociales solicitan derogar la Resolución oficial sobre la definición de antisemitismo

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 12 junio 2020

foto: Can­ci­ller argen­tino Feli­pe Solá

Docu­men­to que será pre­sen­ta­do en Can­ci­lle­ría:

Des­de nues­tra total con­de­na al anti­se­mi­tis­mo soli­ci­ta­mos dero­gar la Reso­lu­ción 114⁄ 2020

El pasa­do 8 de junio el Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, con la fir­ma del Can­ci­ller Feli­pe Solá, dio a cono­cer la reso­lu­ción 114⁄ 2020 “median­te la cual se adop­ta la Defi­ni­ción de Anti­se­mi­tis­mo de la Alian­za Inter­na­cio­nal para la Reme­mo­ra­ción del Holo­caus­to (IHRA por sus siglas en inglés)”. La defi­ni­ción apro­ba­da en 2016 por la IHRA y que aho­ra asu­me el Esta­do argen­tino seña­la tex­tual­men­te que el anti­se­mi­tis­mo es «una cier­ta per­cep­ción de los judíos que pue­de expre­sar­se como el odio a los judíos. Las mani­fes­ta­cio­nes físi­cas y retó­ri­cas del anti­se­mi­tis­mo se diri­gen a las per­so­nas judías o no judías y/​o a sus bie­nes, a las ins­ti­tu­cio­nes de las comu­ni­da­des judías y a sus luga­res de cul­to”..

Por su par­te, un comu­ni­ca­do sus­cri­to por el Direc­tor de Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les del Cen­tro Simón Wie­senthal, Dr. Shi­mon Samuels decla­ró que “La adop­ción por par­te de Argen­ti­na de la defi­ni­ción que equi­pa­ra anti­sio­nis­mo con anti­se­mi­tis­mo va en la direc­ción correc­ta, como la deci­sión de cali­fi­car a Hez­bo­llah como gru­po terro­ris­ta de hace un año. Espe­ra­mos que el res­to de los paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na pue­dan emu­lar este camino en ambos temas.”

Por esta reso­lu­ción se invi­ta a los res­tan­tes pode­res e ins­ti­tu­cio­nes públi­cas y pri­va­das de la Nación a uti­li­zar la defi­ni­ción para luchar “con­tra el Anti­se­mi­tis­mo en todas sus for­mas, cola­bo­rar en la cons­truc­ción de una cul­tu­ra de pre­ven­ción de la hos­ti­li­dad y la vio­len­cia a que lle­van los pre­jui­cios y la into­le­ran­cia, pro­mo­ver la edu­ca­ción para la plu­ra­li­dad y refor­zar la tarea de garan­ti­zar el cum­pli­mien­to del obje­ti­vo de la edu­ca­ción, la memo­ria y la inves­ti­ga­ción del Holo­caus­to y de sus lec­cio­nes para noso­tros y las gene­ra­cio­nes veni­de­ras.”

Toman­do estos datos del docu­men­to ofi­cial y com­pa­rán­do­los con el comu­ni­ca­do del Cen­tro Wie­senthal no que­da muy cla­ro por qué se con­si­de­ra que esto sig­ni­fi­ca que la defi­ni­ción de anti­se­mi­tis­mo se equi­pa­ra con anti­sio­nis­mo. No es iló­gi­co pen­sar que esto podría dar lugar a una serie de inter­pre­ta­cio­nes que –como ha suce­di­do en muchas oca­sio­nes- lle­va a impe­dir denun­cias sobre vio­la­cio­nes de dere­chos huma­nos, ocu­pa­ción ile­gal de terri­to­rios o apli­ca­ción de polí­ti­cas ava­sa­lla­do­ras de la dig­ni­dad huma­na, como vie­ne ocu­rrien­do des­de hace más de sie­te déca­das con el caso del pue­blo pales­tino, entre otros temas. No lo deci­mos solo noso­tros y noso­tras sino que sec­to­res impor­tan­tes de la socie­dad israe­lí aho­ra mis­mo se están movi­li­zan­do con­tra las polí­ti­cas gue­rre­ris­tas y ane­xio­nis­tas de su gobierno. ¿Pue­den ser tipi­fi­ca­dos ellos tam­bién de anti­se­mi­tas?

Las reac­cio­nes des­me­di­das de las orga­ni­za­cio­nes más radi­ca­li­za­das de la comu­ni­dad judía cuan­do se ejer­ce el dere­cho de la defen­sa de los pue­blos some­ti­dos a una situa­ción colo­nial incum­plien­do las reso­lu­cio­nes de Nacio­nes Uni­das, como suce­de en el caso pales­tino, pare­cen des­ti­na­das a impe­dir el dere­cho de libre expre­sión. Y tam­bién pone la mira sobre cual­quier opi­nión en con­tra­rio que pudie­ra rei­vin­di­car la impor­tan­te comu­ni­dad de ori­gen ára­be o de reli­gión musul­ma­na que habi­ta en Argen­ti­na des­de hace siglos.

Los aba­jo fir­man­tes somos tes­ti­gos de una ver­da­de­ra per­se­cu­ción polí­ti­ca por par­te del gobierno israe­lí y sus orga­nis­mos loca­les, en sus inter­pre­ta­cio­nes sobre anti­se­mi­tis­mo que han afec­ta­do a dece­nas de perio­dis­tas, a orga­ni­za­cio­nes de dere­chos huma­nos, diri­gen­tes socia­les y polí­ti­cos, a escri­to­res como el caso de José Sara­ma­go, a innu­me­ra­bles escri­to­res judíos no sio­nis­tas como Ilán Pap­pé, a músi­cos como Daniel Baren­boim, Gilad Atz­mon o más recien­te­men­te Roger Waters. Inclu­so se lle­gó a cri­ti­car en tér­mi­nos simi­la­res al ex can­ci­ller Héc­tor Timer­man. Hace muy pocos días el pro­pio Cen­tro Wisenthal acu­só de nazi a una de nues­tras figu­ras cien­tí­fi­cas más impor­tan­tes como fue el doc­tor Ramón Carri­llo, res­pe­ta­do en todo el mun­do.

Nos pre­gun­ta­mos enton­ces: ¿No acor­dar con el sio­nis­mo es anti­se­mi­tis­mo? Des­de don­de se lo ana­li­ce esta defi­ni­ción es gra­ve­men­te peli­gro­sa debi­do a las “inter­pre­ta­cio­nes” o como dice el tex­to ofi­cial, a “esa cier­ta per­cep­ción”, total­men­te sub­je­ti­va, que han hecho tan­to daño en Argen­ti­na. Espe­cial­men­te con el caso AMIA cuya inves­ti­ga­ción ha sido obs­ta­cu­li­za­da en for­ma per­ma­nen­te y no por los argen­ti­nos pre­ci­sa­men­te sino impo­nien­do cul­pa­bles sin prue­ba algu­na, vio­lan­do todos los dere­chos inter­na­cio­na­les a la ver­dad.

Des­de nues­tra pro­ba­da voca­ción demo­crá­ti­ca recha­za­mos el anti­se­mi­tis­mo en todas su for­mas, más aún si con­si­de­ra­mos que tam­bién son semi­tas los miem­bros de la comu­ni­dad ára­be. Pero de la mis­ma mane­ra nos opo­ne­mos a la judi­cia­li­za­ción de nues­tra dere­cho a opi­nar nega­ti­va­men­te sobre el sio­nis­mo o cual­quier idea polí­ti­ca racis­ta, dis­cri­mi­na­do­ra y colo­nia­lis­ta con­tra cual­quier ciu­da­dano o pue­blo del mun­do.

Des­de este pen­sa­mien­to es que soli­ci­ta­mos res­pe­tuo­sa­men­te al señor Can­ci­ller Feli­pe Solá que deje sin efec­to la reso­lu­ción 114⁄ 2020 ya que su apli­ca­ción en los tér­mi­nos mani­fes­ta­dos tan­to en el tex­to dado a cono­cer como en el docu­men­to del IHRA, sig­ni­fi­can una abier­ta invi­ta­ción a la cen­su­ra y per­se­cu­ción de ideas, algo que no admi­te des­de nin­gún pun­to de vis­ta la Cons­ti­tu­ción Argen­ti­na.

FIRMAS INDIVIDUALES

Adol­fo Pérez Esqui­vel, Pre­mio Nobel de la Paz

Nora Cor­ti­ñas, Madre de Pla­za de Mayo, Línea Fun­da­do­ra

Ste­lla Callo­ni, perio­dis­ta, escri­to­ra

Ati­lio Boron, poli­tó­lo­go

Nor­man Bris­ki, actor, dra­ma­tur­go

Bei­nuz Sch­muc­kler. Pre­si­den­te Con­sul­ti­vo de la Aso­cia­ción Ame­ri­ca­na de Juris­tas

Fer­nan­do Don­de­ro. Secre­ta­rio Gene­ral Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires

Vicen­te Zito Lema, poe­ta, escri­tor

Julio Dur­val Fuen­tes, Pre­si­den­te de la Con­fe­de­ra­ción Lati­no­ame­ri­ca­na y el Cari­be de Tra­ba­ja­do­res Esta­ta­les

Car­los Azná­rez, perio­dis­ta

Fede­ri­co Giu­lia­ni Secre­ta­rio Gene­ral de ATE y CTA Autó­no­ma pro­vin­cia de Cór­do­ba

Lito Bore­llo, secre­ta­rio DDHH de la UTEP

Mar­ce­lo Yaquet, Corrien­te Polí­ti­ca 17 de Agos­to

Ale­jo Brig­no­le, Escri­tor

Marie­la Flo­res Torres, Docen­te

Sebas­tián Sal­ga­do, perio­dis­ta

Sheij Abdul Karim Paz. Reli­gio­so musul­mán

Sheij Mosen Ali, Casa de Difu­sión del Islam

Vale­ria Agus­ti­na Rodri­guez, poli­tó­lo­ga y comu­ni­ca­do­ra

Andrés Ber­cum, Tra­ba­ja­dor Uni­ver­si­ta­rio Fadu Una

Miguel Maz­zeo, escritor/​docente

Gon­za­lo Armua, Comu­ni­ca­dor social, ALBA Movi­mien­tos

Clau­dia Roc­ca Pre­si­den­ta de la Rama Argen­ti­na de la Aso­cia­ción Ame­ri­ca­na de Juris­tas

Gabriel Fer­nán­dez, perio­dis­ta, Radio Grá­fi­ca

Fer­nan­do Buen Abad, filó­so­fo

Tama­ra Lalli, perio­dis­ta

Pau­la Ferré, tro­va­do­ra

Pau­la Cal­vo, médi­ca

Pau­la Giménez,investigadora del Cen­tro Lati­no­ame­ri­cano de Aná­li­sis Estra­té­gi­co, mili­tan­te de Gene­ra­ción Patrió­ti­ca.

Bea­triz Raj­land, pro­fe­so­ra UBA- FISYP.

Jor­ge Alber­to Krey­ness, Par­ti­do Comu­nis­ta de la Argen­ti­na

Jor­ge Fal­co­ne, Docu­men­ta­lis­ta y escri­tor

Matías Cacia­bue

Pau­la Klach­ko, coor­di­na­do­ra de la REDH cap. Argen­ti­na

Fabián Curot­to. Escri­tor

Sheij Abda­la Mada­ni. Auto­ri­dad Reli­gio­sa de la Asoc. Argen­tino Islá­mi­ca (ASAI), Direc­tor de la Mez­qui­ta Al-Imam de Cañue­las

Car­los Rober­to Mar­tí­nez, Aso­cia­ción Agen­tes Pro­pa­gan­da Médi­ca

Lau­ra Váz­quez, docu­men­ta­lis­ta

Jor­ge Luis Uber­ta­lli O., perio­dis­ta, poe­ta y escri­tor

Clau­dio Yacoy Pre­si­den­te del Foro Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos y Acción Huma­ni­ta­ria /​Secretario de DDHH de la Muni­ci­pa­li­dad de Ave­lla­ne­da

Saúl San­do­val, Mesa Nacio­nal Agrp. Envar El Kadri Pero­nis­mo de Base – APDH Lomas

Juan Fran­cis­co Soto, abo­ga­do y secre­ta­rio gene­ral de la Regio­nal CABA de FETIA

San­tia­go Cúneo, perio­dis­ta

Rober­to Per­día, Abo­ga­do

Mar­ce­lo Lan­gie­ri, soció­lo­go

Prof. Nes­tor Sulei­man, Cen­tro cul­tu­ral Argen­tino-Ira­ki Rosa­rio

Alfre­do Gran­de, psi­quia­tra

Daniel Devi­ta, músi­co

Gerar­do Dure,

Luci­la Pagliai, Lic en Letras /​FfyL /​UBA

Henry Bois­ro­lin, pro­fe­sor uni­ver­si­ta­rio

Gui­ller­mo Vare­la, Ruben Fane­si Maria Bello­ni, Pro­gra­ma Para el pue­blo lo que es del pue­blo de Radio Rebel­de

David Mario Come­di, Pro­fe­sor uni­ver­si­ta­rio e inves­ti­ga­dor en Físi­ca

Ana María Ramb, escri­to­ra

Lucas Rubi­nich, soció­lo­go UBA,

Oscar Abu­da­ra Bini, psi­co­ana­lis­ta, cineas­ta

María Torre­llas, Docu­men­ta­lis­ta

Juan Manuel «Cacho” Mus­ri, Tco en Cons­truc­cio­nes

Luis Mora­do, Docen­te de artes visua­les

Gabriel Savinián,Coordinador Cáte­dra Edward Said

Ana Cris­ti­na Abud, Tec­ni­ca en Medi­ci­na Nuclear

María Gra­cie­la Maset­til Emplea­da

Iri­na San­tes­te­ban, abo­ga­da, sec gral del PL.

Ser­gio Ortiz, Perio­dis­ta. Diri­gen­te del PL

San­dra Lilia­na San­chez. Docen­te

Elia­na Was­ser­mann, actriz, abo­ga­da

Raquel Che­diac

Ser­gio Nica­noff his­to­ria­dor y docen­te

Lic. Alí José Mus­ta­fá, perio­dis­ta

Miguel Angel Ferra­ri, direc­tor del pro­gra­ma radial “Hipó­te­sis”, Radio Uni­ver­si­dad de Rosa­rio.

Mah­mud Aid, Pre­si­den­te Orga­ni­za­ción Islá­mi­ca Argen­ti­na /​Director Mez­qui­ta Ash-Shahid, Tucu­mán

Ana Jose­fi­na Morei­ra

Eli­na Ofe­lia Aguiar. Psi­có­lo­ga

Alda­na Andrea Iba­rro­la, docen­te en his­to­ria

José Luis Heller, Jubi­la­do ban­ca­rio

Ger­mán Leyens, Men­do­za

Fede­ri­co Lopar­do Docen­te y Téc­ni­co de Agri­cul­tu­ra Fami­liar

Gui­ller­mo Roble­do, Obser­va­to­rio de la Riquez

Fer­nan­do Isas

Gui­ller­mo Mar­tín Cavias­ca, His­to­ria­dor. Docen­te Uba . Unlp

Car­los Anto­nio Maria Ríos, Actor y Pro­fe­sor de Tea­tro (Prov del Chu­but)

Rober­to José Tosi

Jor­ge Can­tor

Pau­la iba­rro­la, Pro­fe­so­ra de his­to­ria

Lau­ra Maria López docen­te y Rubén Angel Sosa, Comi­sión Sur por Pales­ti­na

Artu­ro Sol

Fer­nan­do Mau­ren­te

Fran­cis­co Ramos

Tel­ma Luz­za­ni, perio­dis­ta

José Luis Mar­chet­to

Raúl Bei­tel­ma­jer

Ricar­do Ruiz – – Emplea­do.

Pablo Torres

Car­los Camps

Fer­nan­do Saez

Hor­ten­sia Espi­no­la

Cle­men­te Gal­vez Bus­tos

Adhie­ro: Nora I. Frei­tes, Docen­te­Ju­bi­la­da – Cór­do­ba

Ernes­to Rosen­berg, Médi­co – GRAMARPAL Gru­po de Amis­tad Argen­ti­na-Pales­ti­na de Neu­quén)

Juan José Mai­son­na­ve

Nor­ber­to Cham­pa Galiot­ti. Mul­ti­sec­to­rial de Soli­da­ri­dad con Cuba y la Patria Gran­de

Fer­nan­do Roma­naz­zo. Pro­duc­tor y Direc­tor de Cine

Dolo­res Sofía Qui­ro­ga, estu­dian­te

Ricar­do Rafael Zuri­ta, Emplea­do Públi­co

Pablo Scha­bas

Kari­na Pupu­lin, Soció­lo­ga

Leo­nar­do Del Gros­so, perio­dis­ta

Eduar­do Fer­nán­dez

Gra­cie­la Fer­nán­dez, psi­có­lo­ga

Car­los Mar­tí­nez, músi­co

Adam Hesain, Perio­dis­ta

All­ber­to Nadra. Perio­dis­ta y escri­tor

Emi­liano Bilal Assa, Abo­ga­do.

Mariano Selman,periodista

María Can­de­la­ria Sabagh, Dra­ma­tur­ga, Lic en Direc­ción de Artes Dra­má­ti­cas

Zule­ma Patri­cia Marino, Actriz

Adria­na Lowy psi­có­lo­ga

Gui­ller­mo Mon­tag­ne, Canal Voz Alter­na­ti­va

Pablo Good­bar MULCS

Nico­lás Mar­cio­ni – Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán – Corrien­te Nacio­nal

Juan Anzo­re­na, Secre­ta­rio Gene­ral de la CTA Autó­no­ma Almi­ran­te Brown-Pre­si­den­te Perón, y Secre­ta­rio Gene­ral de ATE Almi­ran­te Brown

Nor­ber­to Señor, Secre­ta­rio de Comu­ni­ca­ción de la CTA Autó­no­ma Lomas de Zamo­ra, y Secre­ta­rio Gre­mial de ATE Sur Lomas de Zamo­ra

Susa­na Anca­ro­la, refe­ren­te de dere­chos huma­nos MULCS, y ex Secre­ta­ria Gene­ral de ATE Sur Lomas de Zamo­ra

Ale­xan­der Angu­lo, Refe­ren­te de Secre­ta­ría de Tra­ba­ja­do­res Migran­tes y Refu­giadxs UTEP.

Jor­ge Zuvi­ria, socio­lo­go, docen­te uni­ver­si­ta­rio, docu­men­ta­lis­ta

Lido Iaco­mi­ni

Daniel Moser, Perio­dis­ta y edi­tor

Lilia­na Cos­tan­te – Abo­ga­da

Tania Ferrei­ra Comi­té Inter­na­cio­nal Lula Libre Zona Nor­te BsAs

Gra­cie­la Ramí­rez Cruz, perio­dis­ta

Jor­ge Eli­zon­do, abo­ga­do, docen­te uni­ver­si­ta­rio UNR.

Leti­cia Rovi­ra, Docen­te inves­ti­ga­do­ra UNR

Cla­ra Borinsky

José María Soa­je Pin­to

Gra­cie­la Bea­triz Botas

Jacin­to Nico­lás Fal­cón Espi­na, reha­bi­li­ta­dor físi­co

Cin­tia Ini, Psi­co­lo­ga.

Luis Alber­to Ledes­ma

Mariano Pi (Orga­ni­za­cion para la Libe­ra­ción Argen­ti­na)

Gui­ller­mo Vare­la

Mabel Pei­rú, psi­có­lo­ga

Gra­cie­la Cos­ta

Irma Mar­tín. docen­te

José Víc­tor Oli­va, comu­ni­ca­dor social

Maria Ele­na Nad­deo, docen­te

Ale­jan­dro Braín

Veró­ni­ca Rei­no­so, Pro­fe­sión Docen­te

Agus­tín Vic­to­rel, emplea­do

Car­los Davel Trot­ta, médi­co

Anna Maria Rad­kie­wicz, Médi­ca

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES

Unión Cul­tu­ral Arme­nia

Juven­tud de la Unión Cul­tu­ral Arme­nia

Colec­ti­vo de Comu­ni­ca­ción Con­tra­he­ge­mo­nia

Con­vo­ca­to­ria Segun­da Inde­pen­den­cia

OLP-Resis­tir y Luchar

Cáte­dra Libre de Estu­dios Pales­ti­nos ‘Edward Said’ (Facul­tad de Filo­so­fía y Letras- UBA)

Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das

Movi­mien­to de los Pue­blos: Por un socia­lis­mo femi­nis­ta des­de aba­jo

Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán – Corrien­te Nacio­nal

Izquier­da Lati­no­ame­ri­ca­na Socia­lis­ta

Movi­mien­to 8 de Abril

Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­no­ame­ri­ca­na y el Cam­bio Social

Agru­pa­ción Envar El Kadri Pero­nis­mo de Base

Barrios x Memo­ria y Jus­ti­cia de Lomas de Zamo­ra

Comi­sión de Soli­da­ri­dad con Pales­ti­na de Lomas

Encuen­tro Anti­im­pe­ria­lis­ta de Caba

Secre­ta­ría de Tra­ba­ja­do­res Migran­tes y Refugiados/​as – UTEP

Movi­mien­to por la Jus­ti­cia los dere­chos y la Inclu­sion, Maj­di

Con­se­jo Nacio­nal e Inter­na­cio­nal de la Comu­ni­ca­ción Popu­lar, Conai­cop

Red Argen­ti­na de Soli­da­ri­dad con Pales­ti­na,

Casa para la Difu­sión del Islam

Comu­ni­dad Orga­ni­za­da por el Habi­tat Social Lomas de Zamo­ra

Agru­pa­ción Docen­te Hacha y Tiza – Sute­ba – Lomas de Zamo­ra

Colec­ti­vo de Edu­ca­ción X la Memo­ria la Ver­dad y la Jus­ti­cia de Este­ban Eche­ve­rría

Cen­tro Cul­tu­ral Abel Diez-Pero­nis­mo de Base-CABA Argen­ti­na

Secre­ta­ria de DDHH de APA Per­so­nal Aero­náu­ti­co CTA

Fren­te Sur Fren­te de Coope­ra­ti­vas de Reci­cla­do Urbano

Intran­si­gen­cia y Movi­li­za­ción Pero­nis­ta de Lomas de Zamo­ra

Cau­sa Nacio­nal

Socia­lis­mo San­mar­ti­niano, Izquier­da Nacio­nal en el 21F

Liga Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­ria

Fren­te Pue­blo en Lucha

Comi­té Óscar Rome­ro Bue­nos Aires