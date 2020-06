Argentina. Más abusos policiales: Molieron a golpes a un chico de 15 años que había salido a hacer una compra

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 12 junio 2020

“Que alguien me expli­que como un poli­cía pue­de pegar­le de esta mane­ra a mi hijo, con tan­ta vio­len­cia

a un menor, a un chi­co de 15 años que solo salió a com­prar. A mi hijo

me lo molie­ron a gol­pes 2 poli­cías, gra­cias a dios no me lo mata­ron, me

lo tra­ta­ron como un perro o mejor dicho peor que un perro. A mi hijo me

lo tuvie­ron dan­do vuel­ta, lle­ván­do­lo a un lugar para matar­lo a gol­pes, y

cuan­do se die­ron cuen­ta que se pasa­ron de mano bus­ca­ron la for­ma de

hacer­lo reac­cio­nar, pero mi hijo ya esta­ba tira­do en el piso con la

cabe­za toda ropa, ensan­gren­ta­do, y con 4 tiros con balas de goma en sus

pier­nas”.

Que se haga

jus­ti­cia, y que estos dos poli­cías denun­cia­dos por Roxi, su mamá, el

Sub­te­nien­te Gai­tan y el Ofi­cial Aya­la vayan pre­sos, y no vuel­van más a

sus pues­tos, don­de segu­ra­men­te sigan hacien­do lo mis­mo si nadie toma

car­tas en el asun­to.

Inter­vino la Comi­sa­ría 2da de Pol­vo­ri­nes.