Guatemala. Claves para entender el asesinato de Domingo Choc, guía espiritual Maya asesinado.

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 12 de junio de 2020

El día 6 de junio, Domin­go Choc Che fue ase­si­na­do en un horren­do cri­men por sus prác­ti­cas de vida. Se tra­ta­ba de un guía espi­ri­tual Maya que, según Moni­ca Ber­ger, tra­ba­ja­do­ra de la Uni­ver­si­dad del Valle de Gua­te­ma­la «era un guía com­pro­me­ti­do con pre­ser­var y trans­mi­tir el cono­ci­mien­to ances­tral sobre la pro­tec­ción de Madre Natu­ra­le­za y su medi­ci­na, a las nue­vas gene­ra­cio­nes y al mun­do». Un gru­po de pobla­do­res de Chi­may, San Luis, Petén, le pren­dió fue­go a Domin­go, y éste murió por la gra­ve­dad del hecho. Lo acu­sa­ban de bru­jo y de ser el res­pon­sa­ble de la muer­te de una per­so­na en el lugar por­que le había hecho «bru­je­ría».

Muchos fue­ron los comen­ta­rios en redes socia­les de repu­dio ante el cri­men, pidien­do inclu­so que los res­pon­sa­bles paga­ran de igual o peor mane­ra. Otros esta­ban ató­ni­tos sin poder expli­car por qué ocu­rrió este acto tan bru­tal. Para enten­der un poco más acer­ca de este hecho, debe­mos ana­li­zar sus cau­sas, sien­do una de éstas, el extre­mis­mo reli­gio­so. Quie­nes lo prac­ti­can, son per­so­nas con acti­tu­des o pos­tu­ras ideo­ló­gi­cas extre­mas que de mane­ra indi­vi­dual o gru­pal alcan­zan lími­tes peli­gro­sos, ya que pue­den ame­na­zar la segu­ri­dad, la vida, la salud o la inte­gri­dad físi­ca de una per­so­na, (tal y como le ocu­rrió a Domin­go Choc). Para­ra sus­ten­tar sus ideas y alcan­zar sus obje­ti­vos, no vaci­lan en usar la vio­len­cia.

En el país, las sec­tas fun­da­men­ta­lis­tas han ido aumen­tan­do con el paso de los años a par­tir de la intro­duc­ción de las igle­sias evan­gé­li­cas en los años 80. Nume­ro­sas deno­mi­na­cio­nes e igle­sias de dife­ren­tes nom­bres se han mul­ti­pli­ca­do; aque­llas sec­tas más extre­mas obli­gan a sus miem­bros a dese­char prác­ti­cas sin daño alguno para la socie­dad pero que son con­si­de­ran por ellos como satá­ni­cas. Cual­quier prác­ti­ca que se con­si­de­re ale­ja­da de Dios pue­de ser con­de­na­da y esto inclu­ye las prác­ti­cas mayas ances­tra­les. Cuan­do hace algún tiem­po Entre­Mun­dos publi­có un video sobre una anti­gua prác­ti­ca Maya Mam en San Mar­tín Chi­le Ver­de para hon­rar al agua en la lagu­na de Chi­ca­bal, hubo algu­nos comen­ta­rios en face­book de per­so­nas que acu­sa­ban a los pobla­do­res de rea­li­zar bru­je­ría por orar y pedir­le «a una enti­dad sin vida». La cone­xión pro­fun­da con la madre tie­rra, son des­pre­cia­das por muchas de estas sec­tas.

Domin­go Choc, era una per­so­na con esta cone­xión y con amplios cono­ci­mien­tos sobre la natu­ra­le­za, en espe­cial de las plan­tas. Móni­ca Ber­ger indi­ca: «Hace tan solo unos meses el Abue­lo Domin­go cami­na­ba por el bos­que en un via­je etno botá­ni­co para iden­ti­fi­car espe­cies de plan­tas medi­ci­na­les. Él expli­ca­ba como hacer las invo­ca­cio­nes para pedir per­mi­so a la esen­cia de la plan­ta antes de cor­tar­la, incluía todo el aspec­to de la sabi­du­ría y la cien­cia Maya ances­tral sobre su uso, cómo pre­pa­rar­la, alma­ce­nar­la, apli­car­la. Está­ba­mos tra­ba­jan­do un inven­ta­rio de espe­cies medi­ci­na­les para poder docu­men­tar y pro­te­ger el cono­ci­mien­to Q’eqchi’ y el cono­ci­mien­to indí­ge­na. Él esta­ba escri­bien­do un libro en el que que­da­ría la evi­den­cia de la cien­cia her­bal maya Q’eqchi’, como un meca­nis­mo de docu­men­tar la pro­pie­dad inte­lec­tual de su Pue­blo».

La cul­tu­ra vio­len­ta ins­ta­la­da en el país es un cal­do de cul­ti­vo para estas sec­tas reli­gio­sas, ya que da paso al fana­tis­mo y a la jus­ti­fi­ca­ción de accio­nes de cual­quier tipo para eli­mi­nar lo que a su jui­cio, «va en con­tra de Dios». La tesis de Edgar Flo­ren­cio Mon­tu­far, men­cio­na: «El lin­cha­mien­to es un fenó­meno que expre­sa la debi­li­dad y ausen­cia del orden social en Gua­te­ma­la; es una expre­sión social de pro­tes­ta, ante la incon­for­mi­dad y/​o recha­zo a los meca­nis­mos for­ma­les de reso­lu­ción de con­flic­tos». Aun­que exis­te un Pro­gra­ma Nacio­nal de Pre­ven­ción de Lin­cha­mien­tos, este deli­to sigue ocu­rrien­do y pare­cie­ra como si no hay for­ma de dete­ner­lo. Aun­que exis­ten enti­da­des como la Pro­cu­ra­du­ría de Dere­chos Huma­nos para velar por el res­pe­to a la vida e inte­gri­dad de los gua­te­mal­te­cos, ésta no siem­pre tie­ne éxi­to en sus deman­das. Ellos lan­za­ron este comu­ni­ca­do al res­pec­to.

El bajo nivel de edu­ca­ción, y no sólo en las áreas rura­les, hace que la pobla­ción actúe sin con­cien­cia ni medi­da. Lo des­co­no­ci­do, es temi­do, y ante la igno­ran­cia sobre las prác­ti­cas Mayas, quie­nes no las cono­cen pien­san que están rela­cio­na­das con la bru­je­ría. Las víc­ti­mas de esta des­con­fian­za hacia lo des­co­no­ci­do, no han sido sólo per­so­nas, inclu­so se han regis­tra­do casos de ani­ma­les que han sufri­do las con­se­cuen­cias al haber­los aso­cia­do con seres mito­ló­gi­cos y dia­bó­li­cos, como el lin­cha­mien­to y muer­te de un mico­león y una nutria, por­que pen­sa­ron que eran seres «satá­ni­cos». En Cos­ta Rica, exis­ten tam­bién gru­pos reli­gio­sos evan­gé­li­cos que ha daña­do y mata­da a osos pere­zo­sos por­que pien­san que son «seres del dia­blo» por su pecu­liar movi­mien­to y for­ma de cami­nar.

Tal y como Ber­ger indi­ca: «Es nece­sa­rio crear cons­cien­cia y edu­car­nos como socie­dad para apren­der a cono­cer­nos entre gua­te­mal­te­cos, dejar de temer­nos, de per­se­guir­nos. Nece­si­ta­mos enten­der, reco­no­cer­nos, res­pe­tar­nos en nues­tra diver­si­dad”. Ade­más de la edu­ca­ción y con­cien­cia, es indis­pen­sa­ble que las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas en mate­ria de jus­ti­cia reali­cen un buen tra­ba­jo por­que la gen­te ha per­di­do la cre­di­bi­li­dad en estas ins­ti­tu­cio­nes. Esto, da paso a un esta­do casi de anar­quía en don­de cier­tos luga­res se con­vier­ten en «tie­rra sin ley». Ejem­plo de ello, es que fue muy difí­cil para la Poli­cía Nacio­nal Civil y el Minis­te­rio Públi­co entrar en la aldea Chi­may, don­de se come­tió este hecho tan lamen­ta­ble.

Ésta no ha sido la úni­ca vez que ase­si­nan a un guía espi­ri­tual. En Suchi­te­pé­quez, Ber­nar­dino Sol­val, fue ase­si­na­do a tiros. Era cono­ci­do por rea­li­zar cere­mo­nias mayas. Oja­lá fue­ra la últi­ma vez que alguien es ase­si­na­do por sus prác­ti­cas reli­gio­sas y cul­tu­ra­les. Aun­que no sabe­mos si los res­pon­sa­bles de este ase­si­na­to enfren­ta­rán la jus­ti­cia, nos que­da divul­gar esta infor­ma­ción y exi­gir jus­ti­cia, rea­li­zan­do accio­nes des­de nues­tros espa­cios. Los medios de comu­ni­ca­ción pode­mos comen­zar por infor­mar de mane­ra res­pon­sa­ble sobre este hecho, sin sen­sa­cio­na­lis­mo. Quie­nes prac­ti­quen una reli­gión, deben abrir su men­te para no juz­gar nega­ti­va­men­te prác­ti­cas dife­ren­tes a las suyas, y cues­tio­nar si has­ta el momen­to han apo­ya­do acti­tu­des simi­la­res que cri­ti­quen des­truc­ti­va­men­te y menos­pre­cien las creen­cias y cul­tu­ra de los demás. Final­men­te, los invi­ta­mos a cola­bo­rar hacien­do una dona­ción a la cuen­ta de la fami­lia Choc, quie­nes ade­más de lidiar con el trau­ma por tan lamen­ta­ble muer­te, deben pagar los gas­tos del fune­ral y otros daños que serán difí­ci­les de supe­rar.

Cuen­ta para el apo­yo:

Núme­ro: 4062114119

Ban­co: Ban­ru­ral

Nom­bre: María Ange­li­na Valle Choc

* Fuen­te: entre​mun​dos​.org