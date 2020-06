Detención ilegal y tortura policial a una mujer que protestó por la manifestación de Vox en Granada – La otra Andalucía

En Gra­na­da, cara­va­na de coches con­vo­ca­da por Vox con­tra la ges­tión del Gobierno de Pedro Sán­chez en la cri­sis del coro­na­vi­rus.

Las orga­ni­za­cio­nes Stop Repre­sión y la Aso­cia­ción Pro Dere­chos Huma­nos de Anda­lu­cía denun­cian que los agen­tes no la infor­ma­ron a la mujer, que esta­ba pasean­do a su perro, de los moti­vos de su deten­ción, ade­más de agre­dir­la y ame­na­zar­la

“Estás arres­ta­da, aho­ra vas a ir al cala­bo­zo y a tu perro lo vamos a sacri­fi­car” o “toda­vía no te he pega­do, en comi­sa­ría te vas a ente­rar” son algu­nas de las fra­ses que habría, pro­fe­ri­do los poli­cías, según cons­ta en la denun­cia.



Según infor­man ambas orga­ni­za­cio­nes, una mujer, a la que en la denun­cia se iden­ti­fi­ca como M., se encon­tra­ba pasean­do a su perro cer­ca del reco­rri­do de la con­cen­tra­ción en Gra­na­da y expre­só su des­apro­ba­ción con fra­ses como “no entien­do qué hace tan­ta gen­te jun­ta como está la cosa con el coro­na­vi­rus”. En ese momen­to, varios agen­tes de poli­cía la “retu­vie­ron, aga­rra­ron del cue­llo, zaran­dea­ron y gol­pea­ron, cau­sán­do­le diver­sos hema­to­mas”.

Tras

estas agre­sio­nes, tal y como des­cri­be la denun­cia a la que ha teni­do

acce­so infoLibre, uno de los agen­tes

comen­zó a pro­fe­rir una serie de ame­na­zas hacia la mujer mien­tras revi­sa­ba su

docu­men­ta­ción: “Estás arres­ta­da, aho­ra vas a ir al cala­bo­zo y a tu

perro lo vamos a sacri­fi­car” o “toda­vía no te he pega­do, en

comi­sa­ría te vas a ente­rar”. A pesar de adver­tir­le en varias oca­sio­nes que

esta­ba arres­ta­da en nin­gún momen­to, según se refle­ja en la

denun­cia, le infor­ma­ron del moti­vo de la deten­ción.

Esto supon­dría un deli­to de deten­ción ile­gal: “Es preo­cu­pan­te que a

M. no se le infor­ma­se de los moti­vos de su deten­ción, lo que apun­ta a estar

moti­va­da por un pre­jui­cio esté­ti­co e ideo­ló­gi­co”, seña­lan Stop Repre­sión y

APDHA.

Una

vez en comi­sa­ría y tras comu­ni­car en reite­ra­das oca­sio­nes que pade­cía dia­be­tes,

a la mujer se la tras­la­da al Hos­pi­tal de Neu­ro­trau­ma­to­lo­gía de

Gra­na­da, debi­do tam­bién a las con­tu­sio­nes que tenía. Según seña­la la

denun­cian­te, las agre­sio­nes con­ti­nua­ron inclu­so en la

entra­da del cen­tro hos­pi­ta­la­rio, “tirán­do­la al sue­lo” y

pro­pi­nán­do­le “una bofe­ta­da y una pata­da en la par­te baja de la

espal­da”.

De

vuel­ta en comi­sa­ría y sin reci­bir aten­ción médi­ca, siem­pre según la denun­cia,

una enfer­me­ra la reco­no­ció en depen­den­cias poli­cia­les y “reco­men­dó su

tras­la­do al hos­pi­tal para lle­var a cabo una explo­ra­ción radio­ló­gi­ca en la que

se detec­tó un eri­te­ma, una ero­sión en el hom­bro dere­cho e

infla­ma­ción en la muñe­ca dere­cha“. Ambas orga­ni­za­cio­nes

advier­ten que “las lesio­nes denun­cia­das por M. duran­te el tiem­po que

per­ma­ne­ció bajo cus­to­dia mues­tran un deli­to de tor­tu­ras tal y como es acep­ta­do

por el Pro­to­co­lo de Estam­bul de Nacio­nes Uni­das, así como de acuer­do con la

juris­pru­den­cia del Tri­bu­nal Euro­peo de Dere­chos Huma­nos”.

Según

rela­ta la denun­cia, entre las idas y veni­das entre la comi­sa­ría y el

hos­pi­tal, los agen­tes con­ti­nua­ron con ame­na­zas y comen­ta­rios que mues­tran el

prin­ci­pal moti­vo de la deten­ción: razo­nes “esté­ti­cas e

ideo­ló­gi­cas”, ya que hacen refe­ren­cia a “quién vota”.

Des­de APDHA y Stop Repre­sión con­si­de­ran que “de demos­trar­se su vera­ci­dad,

estas actua­cio­nes poli­cia­les son pro­fun­da­men­te anti­de­mo­crá­ti­cas y

con­tra­rias a todo dere­cho”.

Otros

inci­den­tes en Gra­na­da

Este inci­den­te se pro­du­jo duran­te el

medio­día del pasa­do 23 de mayo, cuan­do las cara­va­nas ultras de Vox inun­da­ban

los prin­ci­pa­les núcleos urba­nos de Espa­ña, inclui­da Gra­na­da, para recla­mar una

“liber­tad” que, a su jui­cio, el Eje­cu­ti­vo les había qui­ta­do al decre­tar

el esta­do de alar­ma.

Ese

mis­mo día, de mane­ra vir­tual, varios usua­rios ponían de mani­fies­to una des­me­di­da actua­ción poli­cial, por una supues­ta com­pli­ci­dad con el

sec­tor más con­ser­va­dor de la socie­dad, con vian­dan­tes que

mani­fes­ta­ban algún tipo de des­acuer­do con la con­cen­tra­ción de extre­ma dere­cha.

Por

ejem­plo, tres chi­cas de Fri­days for Futu­re, una de ellas menor

de edad, pin­ta­ron la noche antes de la mul­ti­tu­di­na­ria cara­va­na el sue­lo con

tiza. Por ello, les han pues­to una san­ción admi­nis­tra­ti­va a

cada una de ellas, según nos infor­ma la orga­ni­za­ción Stop Repre­sión.

Tam­bién, Con­chi­ta David, estu­dian­te de Comu­ni­ca­ción Audio­vi­sual,

denun­cia­ba esa mis­ma noche que había ido a desa­yu­nar con un ami­go cer­ca de la

mani­fes­ta­ción y que habían teni­do “pro­ble­mas con la Guar­dia Civil”.

Des­pués de desa­yu­nar, fue­ron a salu­dar a una pare­ja que cono­cían. “Al

momen­to apa­re­cen cua­tro guar­dias civi­les y nos man­dan poner­nos con­tra la

pared”, cuen­ta Con­chi­ta. Acha­ca­ban que al encon­trar­se en fase 1 no podían

estar para­dos en la calle, a lo que res­pon­die­ron “que solo se habían

para­do a salu­dar”. “Esta­ban con unas mane­ras muy agre­si­vas, ade­más de

que había un mon­tón de gen­te para­da aplau­dien­do a los coches que pasa­ban

–rela­ta – . En la pro­pia mani­fes­ta­ción vimos a más de un

coche de poli­cía con la ban­de­ra de Espa­ña, esta­ban par­ti­ci­pan­do en la pro­tes­ta“.

A la pare­ja que para­ron a salu­dar les impu­sie­ron una mul­ta por des­aca­to a la auto­ri­dad, según nos con­fir­man tam­bién des­de Stop Repre­sión. El moti­vo de esta san­ción fue una con­tes­ta­ción a los agen­tes, afir­man­do que las Fuer­zas y Cuer­pos de Segu­ri­dad del Esta­do esta­ban “defen­dien­do los mis­mos idea­les” que los mani­fes­tan­tes. “Que exis­ta en Gra­na­da un colec­ti­vo sola­men­te dedi­ca­do a la repre­sión poli­cial tie­ne que ver con el hecho de que en Gra­na­da el caso de las lis­tas negras duran­te el 15M fue tan fuer­te que tuvi­mos que dedi­car­nos a orga­ni­zar­nos”. El día de la mani­fes­ta­ción de Vox “está­ba­mos aten­tas por­que sabía­mos que podía pasar”, afir­ma una por­ta­voz de Stop Repre­sión.

