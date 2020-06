Colombia. Conspiraciones y divisiones en las Fuerzas Militares (1ra Parte)

Por Tony López R. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 11 de junio de 2020

Seve­ras crí­ti­cas han reci­bi­do el gobierno de Colom­bia y su pre­si­den­te Iván Duque Már­quez, de diver­sos sec­to­res polí­ti­cos y socia­les y de la opi­nión públi­ca nacio­nal e inter­na­cio­nal por la pró­xi­ma lle­ga­da al país de una bri­ga­da éli­te de la 82 Divi­sión Aero­trans­por­ta­da del ejér­ci­to de los Esta­dos Uni­dos, con­for­ma­da por 800 mari­nes, y con esta lle­ga­da la evi­den­te pér­di­da de sobe­ra­nía por­que fue la emba­ja­da de los Esta­dos Uni­dos en Bogo­tá la que anun­ció, a los colom­bia­nos, tal noti­cia.

El anun­cio no lo hizo la can­ci­lle­ría

que es a quien le corres­pon­de, obvia­men­te, lue­go de cum­pli­men­tar los trá­mi­tes

cons­ti­tu­cio­na­les con el Sena­do de la Repú­bli­ca, como esta­ble­ce la ley, pero no

lo hicie­ron y des­co­no­cie­ron la Cons­ti­tu­ción, no es al Minis­te­rio de Defen­sa,

que para col­mo apa­re­ce fir­man­do un

comu­ni­ca­do con­jun­to con la emba­ja­da de Esta­dos Uni­dos, en la prác­ti­ca,

reci­bien­do una orden de una poten­cia extran­je­ra.

Esta uni­dad mili­tar

esta­dou­ni­den­se cuyo nom­bre es “Secu­rity For­ces Assis­tan­ce Bri­ga­de”, en opi­nión

del ana­lis­ta colom­biano Feli­pe A Priast : “es

una fuer­za nue­va crea­da en el 2018 y está encar­ga­da de entre­nar y asis­tir a nacio­nes

alia­das de Esta­dos Uni­dos que tie­nen pro­ble­mas al inte­rior de sus ejér­ci­tos, ya

bien sea que esos esta­dos ven a esos ejér­ci­tos como una ame­na­za o bien por­que

los quie­ren usar como fuer­za de

cho­que con­tra otro esta­do que con­si­de­ra

enemi­go”.

No es des­car­ta­ble que los mari­nes ven­gan a veri­fi­car si hay o no

cri­sis inter­na en las FF​.MM colom­bia­nas, el argu­men­to del com­ba­te al

nar­co­trá­fi­co es poco crea­ti­vo y nada dife­ren­te de los que fue el Plan

Colom­bia, un plan con­tra­in­sur­gen­te y es cla­ro que vie­nen a pre­pa­rar

con­di­cio­nes para una, no dese­cha­ble, acción mili­tar con­tra Vene­zue­la.

Por la ubi­ca­ción de esta

fuer­za en los depar­ta­men­tos de San­tan­der del Nor­te y Arau­ca, su accio­nar apun­ta

a explo­rar el terreno, rea­li­zar actos hos­ti­les uti­li­zan­do a los para­mi­li­ta­res y

mer­ce­na­rios con vis­tas a pro­vo­car una res­pues­ta vene­zo­la­na y le brin­de el

argu­men­to a Esta­dos Uni­dos, para ini­ciar un con­flic­to mili­tar con­tra Vene­zue­la

invo­can­do al TIAR y la des­pres­ti­gia­da OEA.

Esta zona duran­te los

gobier­nos de Álva­ro Uri­be Vélez, Juan Manuel San­tos e Iván Duque, fue­ron

terri­to­rios ocu­pa­dos por los nar­co-para­mi­li­ta­res, que ope­ra­ban y ope­ran

actual­men­te con la ple­na com­pli­ci­dad de sec­to­res de las Fuer­zas Mili­ta­res

colom­bia­nas, pre­ci­sa­men­te, uno de los temas del con­flic­to al inte­rior de las

fuer­zas cas­tren­ses, pero esas ban­das para­mi­li­ta­res pue­den ser uti­li­za­das para

pro­mo­ver la pro­vo­ca­ción.

Exis­te una impor­tan­te

corrien­te inter­na den­tro de la ofi­cia­li­dad del ejér­ci­to que están en con­tra de

esos víncu­los con los nar­co-para­mi­li­ta­res que tan­to daño les ha cau­sa­do al

pres­ti­gio del ejér­ci­to, entre otras razo­nes, por­que la nar­co-polí­ti­ca apli­ca­da

por el ex pre­si­den­te y actual sena­dor Álva­ro Uri­be Vélez, des­de su épo­ca de

gober­na­dor de Antio­quia, los lle­vó a corrom­per a una par­te de la alta

ofi­cia­li­dad y a muchos de ellos los

enri­que­ció con dine­ro del nar­co­trá­fi­co y los indu­jo a una demen­cial

polí­ti­ca con cri­mi­na­les ase­si­na­tos a ino­cen­tes jóve­nes que tra­tan de encu­brir bajo el nom­bre de “fal­sos-posi­ti­vos”. Esos

ase­si­na­tos deben ser lla­ma­do como lo que son, crí­me­nes de gue­rra.

Los escán­da­los públi­cos que se

han veni­do cono­cien­do en los últi­mos tiem­pos, vie­nen de lejos, no olvi­dar que

fue duran­te la gober­na­ción del depar­ta­men­to de Antio­quia de Uri­be Vélez y en

pleno mari­da­je con el minis­tro de Defen­sa Fer­nan­do Bote­ro Zea, pro­mo­vie­ron una

ley y se apro­bó en el Con­gre­so, la

crea­ción de las Coope­ra­ti­vas de Segu­ri­dad Rural Pri­va­das, cono­ci­das como

Con­vi­vir, estas coope­ra­ti­vas están

con­si­de­ra­das la madre del nar­co-para­mi­li­ta­ris­mo, res­pal­da­das por sec­to­res impor­tan­te del

esta­men­to mili­tar.

Como lo seña­la el mayor

Ber­mú­dez Ros­si “fue la lega­li­za­ción y

apo­yo a los capos al nar­co­trá­fi­co, las Coope­ra­ti­vas de Vigi­lan­cia Rural

(Con­vi­vir) no fue más que inser­tar a la pobla­ción civil en la gue­rra y

con­tra­dic­to­rio con el pro­to­co­lo II de Gine­bra, para segu­ri­dad de

terra­te­nien­tes, gana­de­ros, casa­te­nien­tes, y nar­co­tra­fi­can­tes, el con­flic­to

interno se degra­da hacia una gue­rra civil no decla­ra­da”. Los gru­pos de jus­ti­cia

pri­va­da, según el decre­to 356 de 1994, articu­lo 39, bus­can inser­tar­se a todo tran­ce , legal­men­te,

en tales “Coope­ra­ti­vas” (1).

Fue en ese perío­do que se

die­ron varios escán­da­los de algu­nos altos man­dos mili­ta­res vin­cu­la­dos al

nar­co-para­mi­li­ta­ris­mos, como lo fue el del Coman­dan­te en Jefe de las Fuer­zas

Mili­ta­res Cami­lo Zúñi­ga, los gene­ra­les Rito Ale­jo del Rio, Yani­ne Díaz, varios coro­ne­les,

algu­nos encar­ce­la­dos y otros fue­ra de

ser­vi­cio.

Como bien seña­la el cole­ga

vene­zo­lano Ernes­to Sala­zar sobre la cri­sis mili­tar colom­bia­na en la revis­ta On

Line Pue­blo en Armas, “los altos man­dos

de las Fuer­zas Mili­ta­res de Colom­bia no cono­cen hoy a Simón Bolí­var, ni lo

estu­dian ni mucho menos lo hacen cono­cer a las tro­pas: el Pen­tá­gono prohí­be su

estu­dio en las escue­las mili­ta­res lati­no­ame­ri­ca­nas y en el docu­men­to San­ta Fe

IV; lo decla­ra su enemi­go”. Una gran ofen­sa para nues­tros pue­blos

lati­no­ame­ri­ca­nos y cari­be­ños.

No es casual que quien fue­ra

Coman­dan­te en Jefe de las Fuer­zas Mili­ta­res duran­te el gobierno de Uri­be Vélez,

el gene­ral Car­los Alber­to Ospi­na, coman­dan­te de las Fuer­zas Mili­ta­res de

Colom­bia, en entre­vis­ta que con­ce­dió a El Espec­ta­dor…, “decla­re que no es “un espe­cia­lis­ta en Bolí­var”, pues “no ten­go un

cono­ci­mien­to pro­fun­do de él” …; reco­no­cien­do, en cam­bio, que “me gus­tan las

pelí­cu­las de gue­rra. Por ejem­plo, Las boi­nas ver­des con John Way­ne”.

” El entre­vis­ta­dor, Libar­do

Car­do­na Mar­tí­nez, le pre­gun­ta al gene­ral Ospi­na: “¿Cuál es su ído­lo?”, y éste

le res­pon­de: “El maris­cal Rom­mel, un

hom­bre noble, un buen sol­da­do, valien­te. Es un hom­bre muy pare­ci­do a noso­tros”.

Aquí tie­nen nues­tros ami­gos lec­to­res el fiel retra­to de nada menos que el

máxi­mo jefe de las FF​.MM colom­bia­nas cuyo ído­lo no es Simón Bolí­var, ni tan

siquie­ra San­tan­der, sino el maris­cal nazi fas­cis­ta Erwin Rom­mel (1891−1944)

quien fue derro­ta­do por el Maris­cal bri­tá­ni­co Ber­nard L Mont­go­mery (1887−1976)

en la bata­lla de El Ala­mein en 1942.

No es un secre­to que den­tro de

las Fuer­zas Mili­ta­res colom­bia­nas hay un sec­tor impor­tan­te que no está muy de

acuer­do en ser uti­li­za­do para ini­ciar una gue­rra con­tra Vene­zue­la, no es una

posi­ción de este momen­to sino de hace mucho tiem­po. Hace muchos años que den­tro de las Fuer­zas

Mili­ta­res hay una fuer­te posi­ción de impor­tan­tes sec­to­res y man­dos mili­ta­res,

inclu­so, en el alto man­do, que no com­par­ten la idea de inmis­cuir­se en accio­nes

que con­duz­can a un enfren­ta­mien­to mili­tar con Vene­zue­la. Los ex Coman­dan­tes en

Jefe de las Fuer­zas Mili­ta­res, gene­ra­les Fer­nan­do Tapia y José M Bon­net, nun­ca

fue­ron par­ti­da­rio de tal aven­tu­ra.

No exis­te nin­gún argu­men­to

polí­ti­co, eco­nó­mi­co, ni fron­te­ri­zo, que se pue­da uti­li­zar para decla­rar una

gue­rra con Vene­zue­la, por otra par­te, las FF:MM colom­bia­nas son cons­cien­tes que

mili­tar­men­te en una gue­rra con­ven­cio­nal, los vene­zo­la­nos están, no solo, mejor

pre­pa­ra­dos, sino mejor arma­dos, y que los supera en pode­ro­so arma­men­to con

tec­no­lo­gía muy avan­za­da y ade­más cons­cien­tes que defien­den su país, mien­tras

Colom­bia es el agre­sor.

Des­de hace años, las Fuer­zas

Arma­das Boli­va­ria­nas Vene­zo­la­nas están pre­pa­ra­das en la lucha regu­lar, que es

el défi­cit del ejér­ci­to colom­biano, que sí

es nume­ro­so y tie­nen bue­na pre­pa­ra­ción, pero han sido pre­pa­ra­dos en

lucha irre­gu­lar y la estra­te­gia y tác­ti­ca de lucha , así como los medios de

com­ba­tes son dis­tin­tos y dife­ren­tes.

Vene­zue­la cuen­ta con 3

millo­nes de mili­cia­nos, fuer­te­men­te arma­dos, y con algo que es muy impor­tan­te,

empu­ñan un fusil defen­dien­do su patria, es el agre­di­do y las víc­ti­mas son los

vene­zo­la­nos y vene­zo­la­nas, y los colom­bia­nos en qué se con­vier­ten, en puros

mer­ce­na­rios y car­ne de cañón al ser­vi­cio de una poten­cia extran­je­ra para bus­car

sus bene­fi­cios impe­ria­les, de los cua­les Colom­bia no reci­bi­rá nada a cam­bio,

solo muer­te y des­truc­ción.

O se van a creer el cuen­to de

que el tea­tro de ope­ra­cio­nes será solo en terri­to­rio vene­zo­lano, no, creo que, el

ideó­lo­go con­tra el cha­vis­mo Álva­ro Uri­be y su pupi­lo Duque, se equi­vo­can y lo

han dicho altas figu­ras del cha­vis­mo, si nos ata­can e ingre­san a Vene­zue­la

esta­mos en el per­fec­to dere­cho de con­tra­ata­car y entrar en Colom­bia. Aun­que

tam­bién hay que decir, que las rela­cio­nes, entre el pre­si­den­te Duque y el ex

pre­si­den­te Uri­be, hoy no pare­cen andar muy bien, lo cual no se tie­ne un buen

esce­na­rio interno.

Como expli­ca Duque que lla­ma

al deba­te de con­trol polí­ti­co y es de ese deba­te que sale una nue­va

inves­ti­ga­ción de la Cor­te Supre­ma con­tra Uri­be Vélez, lo hizo cons­cien­te e

intere­sa­da­men­te, la res­pues­ta solo la tie­ne él. El gran escán­da­lo por el espio­na­je de sec­to­res

de las FF:MM, cuya infor­ma­ción iba a Uri­be y no al Pre­si­den­te es un hecho

gra­ve, no solo por el des­co­no­ci­mien­to al Jefe de Esta­do, sino por el uso de esa

infor­ma­ción le pue­da dar Uri­be que no es Jefe de Esta­do y las razo­nes que tuvo

para com­par­ti­men­tar­lo es sos­pe­cho­sa.

Será que a Duque se le ha

des­per­ta­do la con­cien­cia, por­que fue, pre­ci­sa­men­te, su padre, don Iván Duque

Esco­bar, cuan­do era gober­na­dor de Antio­quia, el que le pidió al pre­si­den­te

Tur­bay Aya­la que sus­ti­tu­ye­ra al joven Álva­ro Uri­be Vélez como direc­tor de

Aero­náu­ti­ca Civil, por sus víncu­los con el Car­tel de Mede­llín.

Por otra par­te, sí creen que

el gobierno de Trump va a impli­car­se direc­ta­men­te en esa aven­tu­ra, de inva­dir a

Vene­zue­la, se equi­vo­can, en Esta­dos Uni­dos la cosa como dice el dicho “el horno

no está para galle­ti­cas”. La cri­sis que

tie­ne con el Covid-19 y los dis­tur­bios anti racia­les por el ase­si­na­to de Geor­ge

Floyd y la inten­ción de usar al ejér­ci­to con­tra los mani­fes­tan­tes enar­de­ció más

al pue­blo esta­dou­ni­den­se, el Secre­ta­rio de Defen­sa y el gene­ra­la­to le dijo no a

Trump. No pare­ce que EE. UU se impli­quen direc­ta­men­te en una agre­sión, aun­que

del psi­có­pa­ta Trump pue­de espe­rar­se cual­quier cosa.

Y en la hipó­te­sis de un ata­que

y una gue­rra des­de Colom­bia con­tra Vene­zue­la, hay que pre­gun­tar­se qué va a

pasar con la gue­rri­lla del ELN, los fren­tes del EPL y de las FARC-EP, por­que las pro­pias

Fuer­zas Mili­ta­res colom­bia­nas,

han reco­no­ci­do públi­ca­men­te,

en cer­ca de 7000 com­ba­tien­te hoy se

encuen­tra en la filas de las disi­den­cias de las FARC y en los fren­tes for­ma­dos

por FARC-EP Segun­da Mar­que­ta­lia que coman­da Iván Már­quez y que estos ya han

recu­pe­ra­do sus vie­jos terri­to­rios.

De acuer­do a los comu­ni­ca­dos y

obje­ti­vos de estas fuer­zas insur­gen­tes es

lograr la paz con jus­ti­cia social, y acu­san al gobierno de Duque y Uri­be

de haber trai­cio­na­do e incum­pli­do los

Acuer­dos de Paz de la Haba­na, de pre­sio­nar a la JEP y tra­tar de modi­fi­car

lo acor­da­do sobre la Jus­ti­cia Tran­si­cio­nal, así como la masa­cre que se está

come­tien­do con­tra sus ex com­ba­tien­tes y con lide­res socia­les, afro­co­lom­bia­nos e

indí­ge­nas que sobre pasan ya los 1300 ase­si­na­dos.

Des­de hace muchos años, las Fuer­zas

Mili­ta­res colom­bia­nas, han teni­do sus pro­ble­mas inter­nos y sobre todo por­que

una oli­gar­quía libe­ral-con­ser­va­do­ra los ha abu­sa­do y usa­do para sus fines

polí­ti­cos. Las Fuer­zas Mili­ta­res, en todos los paí­ses, se crea­ron para la

defen­sa de sus fron­te­ras y siem­pre para enfren­tar cual­quier acción que ven­ga de

otro país y en defen­der la sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia. Nun­ca por polí­ti­ca de Esta­do

usar esa fuer­za por razo­nes polí­ti­ca inter­na con­tra sus ciu­da­da­nos. Para esos

hay otras depen­den­cias poli­cia­les o las lla­ma­das Guar­dias Nacio­na­les.

En Colom­bia el mane­jo interno

e inde­pen­dien­te Esta­do-FFMM ha sido res­pal­da­do por la Cons­ti­tu­ción de 1886

y la oli­gar­quía libe­ral y con­ser­va­do­ra la usa­ron dis­tin­ta­men­te en su bene­fi­cio, esas polí­ti­cas se apre­cia­ron

con la gue­rra de los Mil Días, el ase­si­na­to

del gene­ral Rafael Uri­be Uri­be, y se acen­tua­ron aún más des­de, él tam­bién ase­si­na­to del pre­si­den­te Ola­ya

Herre­ra, pasan­do por Alfon­so López Puma­re­jo en la déca­da del 30 a quien

inten­ta­ron depo­ner en 1936 y lue­go en el 40 el desan­gre entre libe­ra­les y

con­ser­va­do­res, el mag­ni­ci­dio con­tra el líder revo­lu­cio­na­rio y popu­lar Jor­ge

Elie­cer Gai­tán fue estre­me­ce­dor, tal como él lo pre­di­jo, que su muer­te podría

pro­vo­car gra­ves con­flic­tos en los pró­xi­mos 50 años, esa gue­rra inter­na pro­vo­có 300,000 muer­tos de

1946 a 1958 (2), no se equi­vo­có él caris­má­ti­co y pre­cla­ro líder.

Líder cuyo ejem­plo y

pen­sa­mien­to tra­tan de ocul­tar, así como su his­to­ria, hace unos años visi­té la

casa museo Jor­ge Elie­cer Gai­tán esta­ba muy bien aten­di­da y hoy he teni­do

noti­cias de que la Casa Museo ha sido prác­ti­ca­men­te des­trui­da, pese a las

recla­ma­cio­nes de su fami­lia y de su hija Glo­ria Gai­tán.

Fue en el gobierno de Uri­be Vélez,

cuan­do la oli­gar­quía libe­ral-con­ser­va­do­ra ini­ció una polí­ti­ca de arra­sar con la

Casa Museo y el pen­sa­mien­to e ideas de Jor­ge Elie­cer Gai­tán, abu­san­do de su

poder. Es el pue­blo colom­biano el que

debe exi­gir res­pe­to al gobierno y la recu­pe­ra­ción de la memo­ria his­tó­ri­ca de

sus líde­res y pue­blos. Pue­blo que no

defien­de su his­to­ria ter­mi­na escla­vi­za­do por los gran­des seño­res del poder

auto­ri­ta­rio y monár­qui­co.

El tema de la cri­sis mili­tar

en Colom­bia y los diver­sos pro­ble­mas que han con­fron­ta­do en los últi­mos años,

serán refle­ja­do en la segun­da par­te de esta his­to­ria, que hoy es, ade­más de la

gra­ve pan­de­mia, un tema muy serio, no solo para Vene­zue­la y Colom­bia, sino para

la región.

Tony López R., Perio­dis­ta, poli­tó­lo­go y ana­lis­ta inter­na­cio­nal.

Biblio­gra­fía con­sul­ta­da.

1.-

Pro­nun­cia­mien­tos, cons­pi­ra­cio­nes y gol­pes de esta­do en Colom­bia.

Edic. Expre­sión

1997 autor. Mayor. Gon­za­lo Ber­mú­dez Ros­si.

2.- ¡Bas­ta Ya! Colom­bia Memo­rias de Gue­rra. Gru­po Memo­ria His­tó­ri­ca.

* Fuen­te: Rebe­lión