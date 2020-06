Chile. Culpar al personal de la salud: otra canallada más

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 12 de junio de 2020

La infa­mia de pre­ten­der res­pon­sa­bi­li­zar a la ciu­da­da­nía por el aumen­to expo­nen­cial de los con­ta­gios del COVID-19 es una sucia manio­bra que bus­ca elu­dir las res­pon­sa­bi­li­da­des direc­tas e inme­dia­tas que tie­ne el gobierno en el desas­tro­so mane­jo de esta pan­de­mia, con mayor razón la tie­nen el pre­si­den­te Piñe­ra y su minis­tro de Salud Jai­me Maña­lich.

La des­fa­cha­tez del direc­tor del Hos­pi­tal Regio­nal de Con­cep­ción

Pero esta infa­mia alcan­za ribe­tes alar­man­tes cuan­do se pre­ten­de cul­par a per­so­nal de la salud por encon­trar­se ellos mis­mos con­ta­gia­dos. Esto es más que un absur­do, es una des­fa­cha­tez inau­di­ta. La des­ver­güen­za aho­ra corre por cuen­ta de un indi­vi­duo de nom­bre Car­los Capu­rro, Direc­tor del Hos­pi­tal Gui­ller­mo Grant Bena­ven­te, el Hos­pi­tal Regio­nal de Con­cep­ción, quien ha teni­do el des­ca­ro de res­pon­sa­bi­li­zar y cul­par a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del recin­to hos­pi­ta­la­rio por los bro­tes de con­ta­gio que se han pro­du­ci­do en este cen­tro hos­pi­ta­la­rio afec­tan­do al pro­pio per­so­nal. De todas las abe­rra­cio­nes que han come­ti­do las auto­ri­da­des duran­te el cur­so de esta epi­de­mia, esta inso­len­cia del señor Capu­rro, emi­ti­da en decla­ra­cio­nes a medios de pren­sa, es de las más abo­mi­na­bles pues, entre otras cosas, este inge­nie­ro civil inten­ta elu­dir su pro­pia res­pon­sa­bi­li­dad y encu­brir su pési­ma ges­tión admi­nis­tra­ti­va en gene­ral del cen­tro hos­pi­ta­la­rio y duran­te esta pan­de­mia en par­ti­cu­lar.

Esta estu­pi­dez solo tie­ne un paran­gón en la estu­pi­dez come­ti­da por la direc­to­ra del hos­pi­tal públi­co Clau­dio Vicu­ña, de San Anto­nio, Lilia­na Eche­ve­rría, quien en el mes de abril san­cio­nó a una médi­co del recin­to por haber­se con­ta­gia­do de coro­na­vi­rus mien­tras aten­día pacien­tes afec­ta­dos de COVID-19 en el pro­pio cen­tro hos­pi­ta­la­rio.

Sin embar­go, Capu­rro la supera por­que si hay per­so­nas que duran­te estos tres meses de pan­de­mia han hecho lo impo­si­ble por hacer las cosas bien son pre­ci­sa­men­te los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud de todos los esta­men­tos sani­ta­rios. Es dema­sia­da la estu­pi­dez y el des­par­pa­jo, res­pon­sa­bi­li­zar a estas per­so­nas por haber­se con­ta­gia­do en el cum­pli­mien­to de sus labo­res. No se con­ta­gia­ron duran­te unas vaca­cio­nes en cual­quier con­fín del pla­ne­ta y lle­ga­ron de vuel­ta con el virus a cues­tas; no se con­ta­gia­ron en fies­tas clan­des­ti­nas ni en reco­rri­dos por algún cen­tro comer­cial, ni yen­do a los cul­tos evan­gé­li­cos que pre­go­na el nefas­to Sere­mi de Salud del Bío Bío; ni siquie­ra se con­ta­gia­ron en las obli­ga­to­rias e inter­mi­na­bles filas que deben hacer miles de per­so­nas para con­se­guir abas­te­cer­se de pro­duc­tos bási­cos o solu­cio­nar obli­ga­to­rios trá­mi­tes buro­crá­ti­cos. Los con­ta­gia­dos del hos­pi­tal HGGB se con­ta­gia­ron en el ejer­ci­cio de sus fun­cio­nes labo­ra­les, duran­te sus jor­na­das de tra­ba­jo, en sus luga­res de tra­ba­jo, y es dema­sia­do sucio pre­ten­der car­gar­los de cul­pa por haber con­traí­do la enfer­me­dad que com­ba­ten.

Más inacep­ta­ble resul­ta la acti­tud de este direc­tor pues, en espe­cí­fi­co duran­te la pan­de­mia y a cau­sa de esta, el per­so­nal de este cen­tro hos­pi­ta­la­rio ha esta­do some­ti­do a un per­ma­nen­te ago­bio y recar­go de labo­res (al igual que todos los cen­tros públi­cos del país), cues­tión que se gene­ra por la limi­ta­ción de equi­pa­mien­tos y esca­sez de insu­mos que en el caso del HGGB el señor Capu­rro ha sido inca­paz de corre­gir y solu­cio­nar, por las limi­ta­cio­nes de per­so­nal en todos los sec­to­res médi­cos, y por la recar­ga de pacien­tes crí­ti­cos que se reci­ben des­de San­tia­go pro­duc­to de las errá­ti­cas deci­sio­nes que adop­ta el minis­tro Maña­lich y el min­sal. No con­for­me con eso, el direc­tor Capu­rro en sus decla­ra­cio­nes, se da el gus­to de emi­tir ame­na­zas y anun­ciar san­cio­nes a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que sean sor­pren­di­dos, según su apre­cia­ción, vul­ne­ran­do reglas de dis­tan­cia­mien­to duran­te su per­ma­nen­cia en el lugar de tra­ba­jo, con lo que evi­den­cia su abso­lu­ta fal­ta de sen­si­bi­li­dad social y su com­ple­ta igno­ran­cia de lo que sig­ni­fi­ca el tra­ba­jo sani­ta­rio y médi­co en un cen­tro de salud. Lo cier­to es que si estas des­ati­na­das decla­ra­cio­nes y ame­na­zas no fue­ron res­pon­di­das con una movi­li­za­ción o con un paro de acti­vi­da­des, se debe úni­ca­men­te al com­pro­mi­so de las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res con la gra­ve situa­ción sani­ta­ria del país y con la salud de los pacien­tes de los recin­tos hos­pi­ta­la­rios públi­cos.

Si la can­ti­dad de víc­ti­mas fata­les no se ha dis­pa­ra­do expo­nen­cial­men­te en estos meses des­de el comien­zo de la epi­de­mia en el país, ha sido esen­cial­men­te por el esfuer­zo, el tra­ba­jo, el com­pro­mi­so y el sacri­fi­cio de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud. Esta es una gran ver­dad que la ciu­da­da­nía chi­le­na reco­no­ce, aun a pesar del ama­ña­mien­to de las cifras tota­les de falle­ci­dos en que incu­rre el minis­tro Maña­lich y su equi­po mani­pu­la­dor de cri­sis. El peli­gro­so aumen­to de los con­ta­gia­dos no es atri­bui­ble en modo alguno al per­so­nal de la salud ni a la pobla­ción en gene­ral sino a la intran­si­gen­te inope­ran­cia del gobierno.

La sobre­car­ga de tra­ba­jo y de fun­cio­nes del HGGB la está pro­vo­can­do su direc­tor, Car­los Capu­rro, y el señor Maña­lich, quien ha pre­fe­ri­do deri­var enfer­mos hacia este hos­pi­tal y a otros recin­tos de pro­vin­cia en lugar de dis­tri­buir­los en los cen­tros hos­pi­ta­la­rios de las enti­da­des uni­for­ma­das y poli­cia­les en San­tia­go y en los recin­tos y clí­ni­cas pri­va­das de la capi­tal. Por nego­cio o por des­dén de cla­se, el minis­tro pre­fie­re man­te­ner into­ca­bles los recin­tos de sus ami­gos y joder a las pro­vin­cias.

El fra­ca­so del gobierno es el fra­ca­so del gobierno

Este direc­tor sigue la sen­da de las auto­ri­da­des de la salud y fun­cio­na­rios supe­rio­res, como Sere­mis, que han sido una ver­güen­za en el mane­jo de la pan­de­mia a nivel nacio­nal, regio­nal y local, fra­ca­san­do estre­pi­to­sa­men­te en evi­tar la pro­pa­ga­ción de con­ta­gios y de las muer­tes. Fra­ca­so que este gobierno hace ingen­tes esfuer­zos por disi­mu­lar, dis­fra­zar, de ocul­tar a la apre­cia­ción de la ciu­da­da­nía. En ese afán el gobierno y la alian­za gober­nan­te han demos­tra­do no tener lími­tes éti­cos ni mora­les, cues­tión que ya tenía­mos asu­mi­da, pero cons­ta­tar que aún en pan­de­mia sani­ta­ria y huma­ni­ta­ria no aban­do­nen sus méto­dos infa­mes resul­ta into­le­ra­ble y abru­ma­dor.

Una expre­sión bur­da y gro­se­ra de esta infa­mia es la imple­men­ta­ción de una cam­pa­ña mediá­ti­ca, a tra­vés de spot publi­ci­ta­rios, difun­di­da pro­fu­sa­men­te por los medios empre­sa­ria­les de comu­ni­ca­ción, que res­pon­sa­bi­li­za a la pobla­ción por la pro­pa­ga­ción del virus por ciu­da­des y pue­blos. Nada nue­vo, sólo que esta cam­pa­ña raya en la demen­cia y sólo sir­ve para que el señor Piñe­ra siga mal­gas­tan­do los recur­sos del Esta­do para tra­tar de sal­var su deca­den­te ima­gen.

No logra­rá sal­var la ima­gen pro­pia ni de su inope­ran­te gobierno con cam­pa­ñas como esta o como aque­llas des­ti­na­das a uti­li­zar con fines polí­ti­cos la dis­tri­bu­ción de ali­men­tos. Las men­ta­das cajas de ali­men­tos han sido una for­ma de cam­pa­ña elec­to­re­ra, mez­qui­na y sucia, que uti­li­za la pan­de­mia y se apro­ve­cha de las nece­si­da­des bási­cas de la pobla­ción para hacer publi­ci­dad polí­ti­ca y cam­pa­ña elec­to­re­ra encu­bier­ta. Las cajas de ayu­da se han con­ver­ti­do no solo en un gran nego­cio de «caji­tas feli­ces» para los gran­des empre­sa­rios del retail del rubro ali­men­ta­rio, sino tam­bién en un masi­vo acto de cohe­cho, abier­to y des­ca­ra­do. Así lo dejan de mani­fies­to los mise­ra­bles ins­truc­ti­vos que han sido impar­ti­dos des­de el gobierno hacia los fun­cio­na­rios dedi­ca­dos a la dis­tri­bu­ción de estas cajas en los barrios y comu­nas popu­la­res; ins­truc­ti­vo que deta­lla has­ta la minu­cia el cómo sacar mejor pro­ve­cho polí­ti­co y mediá­ti­co del acto cari­ta­ti­vo de Piñe­ra y del gobierno. Sólo les fal­ta poner el letre­ro de «dona­do por mi» y «Vote X» para que el ilí­ci­to fue­ra com­ple­to, por­que lo que no men­cio­na el ins­truc­ti­vo es que esas caji­tas se com­pran con dine­ros del Esta­do, con fon­dos del fis­co, con pla­ta de todos los chi­le­nos. Pero más allá del paga­dor real de estas caji­tas, lo repug­nan­te es el hecho delez­na­ble de tra­tar de sacar pro­ve­cho de todo, de la pan­de­mia, de la nece­si­dad, de la mise­ria, de la cri­sis que ellos mis­mos han pro­vo­ca­do. Estos gober­nan­tes son un asco de auto­ri­da­des en todo el sen­ti­do repul­si­vo de la pala­bra.

A decir ver­dad, esta uti­li­za­ción y des­ver­güen­za no solo la ejer­cen los per­so­ne­ros ins­ta­la­dos en la Mone­da, sino que hacen uso y abu­so de ella una gran par­te de los com­po­nen­tes de la alian­za polí­ti­ca gober­nan­te. El ines­cru­pu­lo­so alcal­de de Las Con­des, Joa­quín Lavín, ha reba­sa­do todas las barre­ras de la decen­cia, del deco­ro, de la pru­den­cia, de la ver­güen­za, hacien­do un abu­so a lími­tes into­le­ra­bles de cual­quier cosa rela­cio­na­da con la pan­de­mia en que él y su frac­ción polí­ti­ca crean que pue­den sacar algu­na ven­ta­ja. Se gene­ra la duda, con este per­so­na­je, de si efec­ti­va­men­te esta­rá hacien­do cua­ren­te­na pre­ven­ti­va o si sólo es una varian­te prác­ti­ca, una inno­va­ción escé­ni­ca para sacar­le más pro­ve­cho a la situa­ción de pan­de­mia; de otra mane­ra resul­ta difí­cil enten­der que el paté­ti­co alcal­de se halla inter­na­do en una resi­den­cia sani­ta­ria para hacer la cua­ren­te­na pre­ven­ti­va (aun­que des­de allí sigue ocu­pa­do de apa­re­cer en los medios), lo que repre­sen­ta una ver­da­de­ra bur­la para las cien­tos de per­so­nas que tie­nen la real nece­si­dad de obte­ner un cupo en estos espa­cios (finan­cia­dos por el fis­co), pues pade­cen real­men­te la enfer­me­dad en algu­na de sus for­mas pri­ma­rias, y viven en reales con­di­cio­nes de haci­na­mien­to, y que tie­nen reales limi­ta­cio­nes de espa­cio físi­co en sus luga­res de vivien­da; en cam­bio el señor Lavín no pue­de argüir nin­gu­na de estas situa­cio­nes y las que inven­te son fácil­men­te des­en­mas­ca­ra­das por la reali­dad de sus domi­nios. Solo lo mue­ve la mise­ra­ble moti­va­ción de hacer un uso polí­ti­co has­ta de las alcan­ta­ri­llas. Por si que­da algu­na duda, Lavín «obtu­vo» el cupo en un par de horas, en cam­bio hay cien­tos de per­so­nas que se pasan días sin obte­ner siquie­ra una res­pues­ta, otros cien­tos obtie­nen res­pues­ta pero se pasan días espe­ran­do un cupo que nun­ca lle­ga, otros se mue­ren espe­ran­do y los más ni siquie­ra se ente­ran de estos recin­tos, que depen­den de una plé­ya­de de inep­tos Sere­mis. Una bur­la. La impu­di­cia se que­da cor­ta para defi­nir com­por­ta­mien­tos como el de este indi­vi­duo, sólo com­pa­ra­ble con el pro­pio pre­si­den­te Piñe­ra que hacien­do uso de su car­go, por las pre­rro­ga­ti­vas del mis­mo, pue­de encu­brir o inten­tar jus­ti­fi­car los abu­sos en que incu­rre casi de mane­ra natu­ral.

Piñe­ra y su Minis­tro de Salud Jai­me Maña­lich son los prin­ci­pa­les res­pon­sa­bles del desas­tre

La per­ver­sa lógi­ca gober­nan­te de res­pon­sa­bi­li­zar a la pobla­ción por el incre­men­to expo­nen­cial de la pan­de­mia es de las accio­nes más inno­bles, más cana­llas, que pue­de tener un gobierno res­pec­to de los habi­tan­tes de un país. Es repul­si­vo cons­ta­tar que nos ha toca­do la des­gra­cia de pade­cer la pre­sen­cia y con­duc­ción de estos gober­nan­tes para enfren­tar esta cri­sis sani­ta­ria. Ha sido una des­gra­cia que el esta­lli­do social de octu­bre pasa­do no alcan­za­ra para que el país se des­hi­cie­ra de ellos antes del arri­bo del virus.

Fuen­te: Resu​men​.cl