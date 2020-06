Argentina. Resumen gremial.Coronavirus: Un informe alarmante de residentes y concurrentes de hospitales porteños/ Mendoza anticipó que pagará los aguinaldos en forma escalonada hasta diciembre/ “No mostraron ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral” … (Más info)

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 11 de junio de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Enfo­que gre­mial, Línea sin­di­cal, Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cia ACTA, Agen­cias

En el 51% de los hos­pi­ta­les y cen­tros de salud de la Ciu­dad no se cum­plen los pro­to­co­los con­tra la covid-19

Coro­na­vi­rus: Un infor­me alar­man­te de resi­den­tes y con­cu­rren­tes de hos­pi­ta­les por­te­ños

La asam­blea de resi­den­tes y con­cu­rren­tes ela­bo­ró un infor­me que reve­la las con­di­cio­nes abso­lu­ta­men­te pre­ca­rias en las que se tra­ba­ja. El efec­to no solo impac­ta sobre los tra­ba­ja­do­res y pacien­tes sino que se trans­for­ma en foco hacia toda la socie­dad.

Por Nahuel Lag

Ima­gen: Ber­nar­dino Avi­la

Los aplau­sos de las 21 para home­na­jear el ser­vi­cio de les tra­ba­ja­do­res de la salud ya que­da­ron entre las anéc­do­tas del ini­cio de la pan­de­mia de la covid-19, pero resi­den­tes y con­cu­rren­tes de la Ciu­dad de Bue­nos Aires denun­cian que con­ti­núan ponién­do­le el cuer­po al virus con «los mis­mos pro­ble­mas labo­ra­les y estruc­tu­ra­les que al ini­cio de la pan­de­mia, agra­va­dos por el aumen­to de casos» sin ser escu­cha­dos por las auto­ri­da­des por­te­ñas.

En el mar­co de un jor­na­da nacio­nal de lucha, jun­to a sin­di­ca­tos del sec­tor, la Asam­blea de Tra­ba­ja­do­res Resi­den­tes y Con­cu­rren­tes de CABA publi­có un rele­va­mien­to rea­li­za­do en los 35 cen­tros de aten­ción de salud por­te­ños, que reve­la que aún en el 83% de los efec­to­res, don­de se atien­den pacien­tes con covid-19, no cuen­tan con los insu­mos de bio­se­gu­ri­dad, en el 51% de los hos­pi­ta­les y cen­tros de salud no se apli­can pro­to­co­los para el ais­la­mien­to del per­so­nal, en el 50 % no hay espa­cios físi­cos don­de ais­lar a los pacien­tes sos­pe­cho­sos y solo en 7 ins­ti­tu­cio­nes con­fir­man haber reci­bi­do capa­ci­ta­ción.

En esas con­di­cio­nes, ya son 102 les pro­fe­sio­na­les de la salud que die­ron posi­ti­vo por covid-19 en la Ciu­dad de Bue­nos Aires, según el rele­va­mien­to de la asam­blea, entre ellos, 10 resi­den­tes y 6 con­cu­rren­tes, ade­más de varios ais­la­dos por con­tac­to estre­cho en los hos­pi­ta­les Ramos Mejía, Fer­nán­dez, Riva­da­via y San­to­jan­ni.

«A medi­da que pasan los días, no pode­mos creer que toda­vía no ten­ga­mos los recur­sos nece­sa­rios. El per­so­nal empie­za a con­ta­giar­se y esa es la expre­sión de todo los pro­ble­mas que mues­tra el infor­me. La pan­de­mia dejó al des­cu­bier­to el vacia­mien­to del sis­te­ma de salud», sos­tu­vo May­ra Coatz, voce­ra de la asam­blea en diá­lo­go con PáginaI12. Según el rele­va­mien­to, 9 ser­vi­cios en dis­tin­tos hos­pi­ta­les ya fue­ron cerra­dos en medio de la pan­de­mia y cua­tro hos­pi­ta­les están al lími­te de ocu­pa­ción de camas de tera­pia inten­si­va.

Pre­ca­ri­za­dos y sobre­ex­plo­ta­dos

A la fal­ta de insu­mos para pro­te­ger­se del virus y los pro­ble­mas edi­li­cios pre­exis­ten­tes mag­ni­fi­ca­dos por la pan­de­mia, se suma otra con­di­ción de lar­ga data: la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, denun­cia­da por la asam­blea en las his­tó­ri­cas jor­na­das de lucha de diciem­bre pasa­do, cuan­do logra­ron fre­nar una ley pro­pues­ta por la ges­tión de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta que regu­la­ba la situa­ción de pre­ca­rie­dad labo­ral.

Les resi­den­tes car­gan con jor­na­das pro­me­dio de 70 horas sema­na­les por sala­rios que están por deba­jo de la canas­ta fami­liar, sin que se les pague el suple­men­to por guar­dia en 15 de los 25 cen­tros don­de se brin­da el ser­vi­cio. Mien­tras que les con­cu­rren­tes –sin sala­rio ni ART– hacen un tra­ba­jo volun­ta­rio esen­cial en algu­nas áreas: en 15 de los cen­tros de salud por­te­ños, les con­cu­rren­tes pres­tan ser­vi­cios sos­te­ni­dos solo por ellos, ya que no cuen­tan siquie­ra con resi­den­tes que desem­pe­ñen las tareas.

Solo en 3 hos­pi­ta­les –Pen­na, Muñiz y Durand– se deci­dió con­tra­tar, en cali­dad de suplen­tes, a con­cu­rren­tes para cubrir horas de guar­dia. Mien­tras que en 5 hos­pi­ta­les, el tra­ba­jo volun­ta­rio y sin segu­ro de les con­cu­rren­tes es uti­li­za­do para aten­der en las Uni­da­des Febri­les de Urgen­cia (UFUS) , don­de lle­gan casos sos­pe­cha­dos de covid-19.

«La Direc­ción de Capa­ci­ta­ción ha saca­do una nor­ma­ti­va en la cual incor­po­ra las Uni­da­des Febri­les como espa­cios for­ma­ti­vos, de modo de jus­ti­fi­car las tareas que no corres­pon­den ser rea­li­za­das por resi­den­tes y con­cu­rren­tes pero que en la reali­dad ocu­rren», denun­cia el infor­me y agre­ga que tam­bién se los obli­ga a ser par­te de los ser­vi­cios de tria­ge, con el que se deri­van los casos de urgen­cia.

En ese sen­ti­do, como se le recla­mó al gobierno por­te­ño des­de el ini­cio de la pan­de­mia , la asam­blea recuer­da en el infor­me que apro­xi­ma­da­men­te 1400 resi­den­tes, con­cu­rren­tes y jefes con­clu­ye­ron su for­ma­ción aca­dé­mi­ca a fines de mayo y están en con­di­cio­nes de ser incor­po­ra­dos al sis­te­ma de salud. «Esta opor­tu­ni­dad ha sido recha­za­da por las auto­ri­da­des corres­pon­dien­tes, negan­do la posi­bi­li­dad for­ta­le­cer el sis­te­ma de salud y pre­ve­nir la sobre­ex­plo­ta­ción», apun­tan.

Situa­ción de ries­go

Les resi­den­tes y con­cu­rren­tes advier­ten en el infor­me que en el 37% de los cen­tros de aten­ción no se garan­ti­za la apli­ca­ción de pro­to­co­los para el abor­da­je del virus y en el 49% no hay garan­tía para la aten­ción del res­to de los pacien­tes, lo que «gene­ra mane­jos anár­qui­cos, con sobre­ex­plo­ta­ción de per­so­nal e irre­gu­la­ri­da­des en la aten­ción». Eso se agra­va con más de la mitad de los efec­to­res don­de no hay pro­to­co­los de ais­la­mien­to de casos sos­pe­cho­sos.

Algo simi­lar ocu­rre con la capa­ci­ta­ción para hacer fren­te a la pan­de­mia. En 15 efec­to­res del sis­te­ma públi­co denun­cian no haber reci­bi­do ins­truc­ción, mien­tras que otros 12 fue­ron les resi­den­tes los que auto­ges­tio­na­ron los espa­cios de capa­ci­ta­ción, algo simi­lar a lo ocu­rri­do en el defi­cien­te sis­te­ma de para­do­res para per­so­nas en situa­ción de calle .

A la fal­ta de pro­to­co­los y capa­ci­ta­ción, los encues­ta­dos advir­tie­ron la fal­ta de insu­mos de bio­se­gu­ri­dad, cami­so­li­nes y bar­bi­jos fue­ron los más denun­cia­dos. En el caso de los bar­bi­jos, el infor­me resal­ta que no poseen fil­tros, ni cer­ti­fi­ca­dos de garan­tía de cali­dad. La fal­ta de insu­mos se denun­ció en el 83% de las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas que tra­tan a pacien­tes con covid-19.

Tam­bién el infor­me advier­te que en 23 de los 35 efec­to­res del sis­te­ma hay fal­tan­te en can­ti­dad y cali­dad de Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal. «La gran mayo­ría de los ser­vi­cios, en estos meses de pan­de­mia, se han abas­te­ci­do en base a dona­cio­nes», denun­cia la asam­blea sobre la res­pon­sa­bi­li­dad del Esta­do.

«La fal­ta de la cen­tra­li­za­ción del sis­te­ma de salud es un pro­ble­ma fren­te a la fal­ta de recur­sos. No hay una polí­ti­ca públi­ca en salud. Se está sos­te­nien­do el ser­vi­cio por nues­tro tra­ba­jo, pero por mucho que uno le quie­ra poner el cuer­po si no tene­mos recur­so, no tenés equi­pos de pro­tec­ción, y te expo­nes al con­ta­gio, en algún momen­to la situa­ción se des­bor­da», anti­ci­pa la voce­ra de la asam­blea.

Drás­ti­ca con­trac­ción de la capa­ci­dad ins­ta­la­da de la indus­tria: cayó 42%, míni­mo his­tó­ri­co

En el pri­mer mes com­ple­to de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio para pre­ve­nir el coro­na­vi­rus, la uti­li­za­ción de la capa­ci­dad ins­ta­la­da de la indus­tria se hun­dió al 42% y tocó su míni­mo his­tó­ri­co de acuer­do a lo difun­di­do por el INDEC.

De esta mane­ra, en abril se per­ci­bió una nota­ble con­trac­ción res­pec­to al mis­mo mes de 2019, cuan­do la indus­tria había ope­ra­do al 61,6% de su poten­cial, cifra que igual­men­te era baja en tér­mi­nos his­tó­ri­cos. Des­de que se tie­nen regis­tros, la cifra más baja has­ta el momen­to había sido la de enero de 2002, con un uso del 48,2%.

En este con­tex­to, el INDEC expu­so que, debi­do a los efec­tos rece­si­vos gene­ra­dos por la pan­de­mia, solo un ter­cio de la indus­tria pudo pro­du­cir con nor­ma­li­dad. Y otras direc­ta­men­te no tuvie­ron acti­vi­dad, como el sec­tor auto­mo­triz y el del taba­co, que ope­ra­ron al 0% de sus capa­ci­da­des debi­do a que no estu­vie­ron enmar­ca­das den­tro de los rubros esen­cia­les.

Asi­mis­mo, la indus­tria tex­til uti­li­zó ape­nas el 4,2% de su capa­ci­dad ins­ta­la­da mien­tras que la metal­me­cá­ni­ca, la de pro­duc­tos mine­ra­les no metá­li­cos, la de pro­duc­tos metá­li­cos bási­cos y la de cau­cho y plás­ti­co tam­bién exhi­bie­ron nive­les por deba­jo de la media.

Para­le­la­men­te, el sec­tor de refi­na­ción de petró­leo, que sue­le tener un índi­ce alto de apro­ve­cha­mien­to de sus recur­sos, fun­cio­nó al 46,2% de su poten­cial, lo cual refle­jó una caí­da de casi 26 pun­tos res­pec­to a abril de 2019, pro­duc­to de la reduc­ción en la cir­cu­la­ción de vehícu­los auto­mo­to­res y la sus­tan­cial dis­mi­nu­ción en la can­ti­dad de vue­los.

Por el con­tra­rio, sec­to­res como el sus­tan­cias y pro­duc­tos quí­mi­cos y el de ali­men­tos, que fue­ron los menos afec­ta­dos por la pan­de­mia, pre­sen­ta­ron indi­ca­do­res simi­la­res a los del año ante­rior.

Men­do­za anti­ci­pó que paga­rá los agui­nal­dos en for­ma esca­lo­na­da has­ta diciem­bre

El gober­na­dor radi­cal men­do­cino Rodol­fo Suá­rez con­fir­mó este jue­ves que el pago de los agui­nal­dos de los tra­ba­ja­do­res públi­cos se pos­ter­ga has­ta el mes de sep­tiem­bre, en el mar­co de la impor­tan­te cri­sis finan­cie­ra de la pro­vin­cia.

El diri­gen­te radi­cal venía anti­ci­pan­do hace sema­nas que su dis­tri­to no se encon­tra­ba en con­di­cio­nes de afron­tar el pago de sala­rios por la fuer­te caí­da de la recau­da­ción que sufrió la pro­vin­cia en el mar­co de la exten­sa cua­ren­te­na por el coro­na­vi­rus, que para­li­zó la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca duran­te meses.

El minis­tro de Hacien­da y Finan­zas de la pro­vin­cia Lisan­dro Neri expli­có: “No pode­mos para los pró­xi­mos meses dar nin­gún tipo de cer­te­za del pago en tiem­po de los suel­dos”. La estra­te­gia del equi­po eco­nó­mi­co men­do­cino para la rene­go­cia­ción de la impor­tan­te deu­da públi­ca pasa por un fuer­te ajus­te del gas­to pro­vin­cial, que ade­más de la pos­ter­ga­ción del pago de agui­nal­dos inclui­ría un freno a la obra públi­ca. El 19 de mayo la pro­vin­cia pidió 30 días de pla­zo para el pago de un ven­ci­mien­to de deu­da por 25 millo­nes de dóla­res, que debe­rá afron­tar este 18 de junio a ries­go de entrar en default.

Este miér­co­les Suá­rez se reu­nió con inten­den­tes de la pro­vin­cia para pre­sen­tar­les un cro­no­gra­ma de pago esca­lo­na­do del medio agui­nal­do a par­tir de sep­tiem­bre para los esta­ta­les que cobran has­ta 40 mil pesos (30% de la plan­ta), mien­tras que los que cobran has­ta 60 mil (26% del total) recién comen­za­rían a cobrar en octu­bre, los de has­ta 80 mil (24% de la plan­ti­lla) en noviem­bre y el res­to en el mes de diciem­bre. Aun­que este esque­ma aún no se apro­bó, ya algu­nos inten­den­tes anti­ci­pa­ron que lo repli­ca­rán a nivel muni­ci­pal.

La úni­ca alter­na­ti­va para poder afron­tar el pago de los agui­nal­dos en tiem­po y for­ma sería por medio de una asis­ten­cia esta­tal, una pers­pec­ti­va impro­ba­ble en el mar­co de la cre­cien­te ten­sión polí­ti­ca entre opo­si­ción y ofi­cia­lis­mo y el fuer­te gas­to públi­co que el Esta­do nacio­nal vie­ne rea­li­zan­do en múl­ti­ples sec­to­res de la eco­no­mía en bus­ca de con­te­ner el impac­to de la cua­ren­te­na sobre los sec­to­res más vul­ne­ra­bles.

Por lo menos 20 con­ta­gios en una sucur­sal de COTO de Quil­mes

Este jue­ves tra­ba­ja­do­res de una sucur­sal de COTO ubi­ca­da en el cen­tro de la loca­li­dad de Quil­mes, en el sur del conur­bano bonae­ren­se, con­fir­ma­ron que tras el cie­rre del super­mer­ca­do y el ais­la­mien­to de casi 200 tra­ba­ja­do­res, impues­to a la empre­sa median­te un paro, se habría con­fir­ma­do que por lo menos 20 de ellos die­ron posi­ti­vo por coro­na­vi­rus. Tra­ba­ja­do­res y gre­mio denun­cia­ron que la empre­sa no cum­ple con los pro­to­co­los corres­pon­dien­tes en estos casos.

El día domin­go, lue­go de que varios tra­ba­ja­do­res die­ran posi­ti­vo en las últi­mas sema­nas, los tra­ba­ja­do­res de la sucur­sal de Hipó­li­to Yri­go­yen al 380 tuvie­ron que lle­var ade­lan­te un paro de acti­vi­da­des, para visi­bi­li­zar la dra­má­ti­ca situa­ción en las que los ponía la empre­sa. Denun­cia­ban que des­pués de que se con­fir­ma­ron casos posi­ti­vos se obli­gó a ir a tra­ba­jar a per­so­nas que habían teni­do con­tac­to direc­to con los con­ta­gia­dos y no se cum­plió con los meca­nis­mos obli­ga­to­rios de desin­fec­ción.

Ante esta pro­tes­ta, el día lunes de esta sema­na inclu­so se acer­có a la sucur­sal la inten­den­ta de Quil­mes May­ra Men­do­za, quien jun­to a las auto­ri­da­des de la fir­ma y repre­sen­tan­tes gre­mia­les deci­die­ron la clau­su­ra pre­ven­ti­va para una desin­fec­ción a fon­do y el ais­la­mien­to de todos los tra­ba­ja­do­res de la sucur­sal por 14 días para rea­li­zar los che­queos corres­pon­dien­tes. Dos días des­pués la sucur­sal reabrió con per­so­nal deri­va­do de otras sedes.

Rober­to Rodrí­guez, secre­ta­rio gene­ral del Cen­tro de Emplea­dos de Comer­cio de Quil­mes (CEC), rati­fi­có que la clau­su­ra se logró lue­go de varios días de recla­mo por par­te del cuer­po de dele­ga­dos y repre­sen­tan­tes del sin­di­ca­to que “insis­tie­ron con­ti­nua­men­te a la empre­sa para que ajus­ta­ra el pro­to­co­lo de pre­ven­ción de con­ta­gios y cui­da­do de la salud de los tra­ba­ja­do­res ante los pri­me­ros casos”.

Días atrás, la empre­sa pro­pie­dad de Alfre­do Coto que­dó en el cen­tro de otra polé­mi­ca, esta vez por inci­den­tes en su sede de Ban­fi­eld. Lue­go de con­fir­mar que uno de los tra­ba­ja­do­res de la sucur­sal había dado posi­ti­vo, ésta siguió tra­ba­jan­do con nor­ma­li­dad has­ta que se con­fir­mó el con­ta­gio de una caje­ra, ins­tan­cia en la que recién se reali­zó la desin­fec­ción. El sába­do por la tar­de per­so­nal de la muni­ci­pa­li­dad de Lomas de Zamo­ra debió des­alo­jar al públi­co que esta­ba hacien­do sus com­pras para lle­var ade­lan­te el pro­ce­so de desin­fec­ción, pro­vo­can­do asom­bro en el públi­co que no esta­ba al tan­to de los con­ta­gios.

La empre­sa de Coto ya había sido denun­cia­da por la Cáma­ra de Comer­cio de Lomas de Zamo­ra por estas prác­ti­cas reñi­das con la segu­ri­dad exi­gi­da por los pro­to­co­los de fun­cio­na­mien­to de los super­mer­ca­dos duran­te la pan­de­mia, así como la fami­lia del remi­se­ro que tras­la­dó al pri­mer infec­ta­do, al que no se le noti­fi­có que esta­ba trans­por­tan­do a una per­so­na con­ta­gia­da, ponién­do­la a su vez en una situa­ción de gra­ve ries­go.

Pedro Cruz Henes­tro­sa, abo­ga­do de la fami­lia del remi­se­ro, sos­tu­vo que la empre­sa no pue­de ale­gar des­co­no­ci­mien­to de los pro­to­co­los ante la con­fir­ma­ción de casos posi­ti­vos de con­ta­gio. Y agre­gó: “Por eso, no deja de lla­mar la aten­ción que si había una per­so­na con un caso sos­pe­cho­so haya sido tras­la­da­da no en una ambu­lan­cia sino con un remis de mane­ra par­ti­cu­lar y de mane­ra inter­ju­ri­dic­cio­nal, con lo cual agra­va aún más la situa­ción. Así como está plan­tean­do hay una obje­ti­va situa­ción de deli­to. Es una figu­ra muy espe­ci­fi­ca que es la de vio­lar reglas para evi­tar la pro­pa­ga­ción de una epi­de­mia. Está con­tem­pla­do en el artícu­lo 205 del códi­go penal y pre­vé una pena de pri­sión de seis meses has­ta dos años”.

Pro­vin­cia apues­ta a la for­ma­ción labo­ral de pre­si­dia­rios para lograr menos rein­ci­den­cia de deli­tos

La pro­vin­cia de Bue­nos Aires, a tra­vés del pro­gra­ma «más tra­ba­jo, menos rein­ci­den­cia», anun­ció la apues­ta para la for­ma­ción labo­ral de reclu­sos para que no rein­ci­dan en la acti­vi­dad delic­ti­va. Para lograr este obje­ti­vo, exis­te una mesa Inter­ju­ris­dic­cio­nal de inclu­sión social peni­ten­cia­ria y post peni­ten­cia­ria inte­gra­da por dis­tin­tos acto­res.

Según infor­ma­ron fuen­tes ofi­cia­les, se va a ela­bo­rar mate­rial peda­gó­gi­co espe­cí­fi­co diri­gi­do a los inter­nos que cur­san algún nivel del sis­te­ma edu­ca­ti­vo pro­vin­cial y, con estas accio­nes, se avan­za­rá de mane­ra arti­cu­la­da «en el desa­rro­llo de pro­pues­tas y accio­nes edu­ca­ti­vas para imple­men­tar en con­tex­tos de encie­rro mien­tras con­ti­nua la sus­pen­sión tem­po­ra­ria de las cla­ses pre­sen­cia­les».

Tam­bién se garan­ti­zó la con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca de las per­so­nas pri­va­das de liber­tad en las uni­da­des pena­les y alcai­días del Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio Bonae­ren­se (SPB) en medio de la pan­de­mia. Diver­sas orga­ni­za­cio­nes socia­les y auto­ri­da­des de dife­ren­tes uni­ver­si­da­des par­ti­ci­pa­rán cola­bo­ra­rán en la arti­cu­la­ción del pro­gra­ma a nivel local con los inten­den­tes.

De este anun­cio par­ti­ci­pa­ron auto­ri­da­des nacio­na­les, pro­vin­cia­les, dis­tin­tos inten­den­tes, legis­la­do­res y refe­ren­tes de orga­ni­za­cio­nes socia­les y de la Igle­sia.

Medios audio­vi­sua­les en tiem­pos de Coro­na­vi­rus: una acti­vi­dad en ple­na pelea por sala­rios y pro­to­co­los

En medio de una gra­ve cri­sis del sec­tor de medios audio­vi­sua­les, pro­duc­to de la pan­de­mia de Covid19, con­ti­núa la pelea sin­di­cal por el pago de sala­rios en la empre­sa Pol­ka, que al momen­to no ha depo­si­ta­do los suel­dos del mes.

El atra­so moti­vó una audien­cia en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, en la cual “la empre­sa lo úni­co que pro­pu­so fue el pago del 50% del sala­rio lo cual fue recha­za­do por noso­tros” afir­mó el secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Tele­vi­sión, Hora­cio Arre­cey­gor, situa­ción que gene­ró un nue­vo encuen­tro for­mal en el que se espe­ra “encon­trar algu­na solu­ción al tema y garan­ti­zar los pagos de mayo y junio”. Al res­pec­to, en Esta­do de Aler­ta con­tó que “lo que le esta­mos pidien­do a la empre­sa es que asig­nen otro 30% y noso­tros pro­lon­gar un 30% para más ade­lan­te, cuan­do la empre­sa esté fun­cio­nan­do”.

En el caso de las pro­duc­to­ras que rea­li­zan fic­ción y las que hacen depor­tes, seña­ló que “están total­men­te para­das, no hay tra­ba­jo, están cerra­das con todo el per­so­nal en la casa» cues­tión que tam­bién hace difi­cul­to­sa la nego­cia­ción”, reco­no­ció el diri­gen­te gre­mial.

Por su par­te insis­tió en que “se ape­la a los más de 25 años que tie­ne Pol-Ka en el mer­ca­do, una empre­sa con el 55% per­te­ne­cien­te al Gru­po Cla­rín, que tie­ne res­pal­do para palear la actual situa­ción”, sobre todo, por­que la empre­sa reci­bi­rá el ATP del gobierno, como lo hizo el mes pasa­do, expre­só el titu­lar del SATSAID.

En este con­tex­to, Arre­cey­gor dife­ren­ció el caso de la tele­vi­sión, don­de seña­ló que «las cosas están fun­cio­nan­do bien, a pleno, tan­to en la pro­duc­ción de pro­gra­mas como en empre­sas de cable que brin­dan inter­net ‑que en par­te son repre­sen­ta­das por nosotros‑, no esta­mos tenien­do incon­ve­nien­tes”, ase­gu­ró.

Otro pun­to a tran­si­tar es la apli­ca­ción de pro­to­co­los que según cele­bró “se están cum­plien­do a raja­ta­blas” y dijo: “toca­mos made­ra que has­ta el día de hoy en nin­guno de los cana­les, ni en los móvi­les tene­mos nin­gún caso posi­ti­vo, así que se están hacien­do las cosas bien”, en par­te, ‑agra­de­ció Arre­cey­gor- a “un con­trol muy espe­cí­fi­co por par­te de los dele­ga­dos.

Res­pec­to a la nece­si­dad de rein­ven­tar la acti­vi­dad seña­ló que están per­ma­nen­te­men­te “obser­van­do otros paí­ses” y al res­pec­to remar­có que “noso­tros inte­gra­mos una inter­na­cio­nal de gre­mios don­de vamos pidien­do algu­na legis­la­ción al res­pec­to de otros paí­ses como para ver cómo es la nue­va fic­ción con dis­tan­cia­mien­to social”.

El diri­gen­te, reco­no­ci­do como hin­cha de San Loren­zo y cer­cano al con­duc­tor Mar­ce­lo Tine­lli, con­tó que «se estu­dian los pro­to­co­los para el regre­so de un nue­vo ciclo de su pro­gra­ma a la tele­vi­sión» pero des­car­tó una vuel­ta al fút­bol y en ese sen­ti­do dijo que «las ver­sio­nes de que vuel­va a reini­ciar­se el fút­bol hoy por hoy son todas espe­cu­la­cio­nes».

Los clu­bes están todos cerra­dos y a dis­po­si­ción de los gobier­nos y la pan­de­mia con un “fuer­te tra­ba­jo social”. “De hecho si vol­ve­mos a los entre­na­mien­tos en julio, San Loren­zo no podría entre­nar en su can­cha por­que la tene­mos uti­li­zan­do para hacer el tes­teo para nues­tros veci­nos”, fina­li­zó el faná­ti­co cuer­vo.

“No mos­tra­ron nin­gún apo­yo ni soli­da­ri­dad con las fami­lias que per­dían su fuen­te labo­ral”

Tra­ba­ja­do­res de Vicen­tin

Tras la mar­cha en Ave­lla­ne­da, San­ta Fe, con­vo­ca­da por diri­gen­tes polí­ti­cos de la opo­si­ción a favor de los intere­ses empre­sa­ria­les de Vicen­tin, tra­ba­ja­do­res acei­te­ros advier­ten que “cuan­do esta empre­sa deci­dió cerrar dos de los sec­to­res icó­ni­cos, dejan­do varios emplea­dos sin tra­ba­jo, no mos­tra­ron apo­yo ni soli­da­ri­dad con las fami­lias”. Ade­más seña­lan que los diri­gen­tes no deben hablar en nom­bre de los tra­ba­ja­do­res por­que des­co­no­cen su reali­dad, “que es muy dis­tin­ta a la de aque­llos que ocu­pan car­gos jerár­qui­cos en la fir­ma”. Por ANRed.

El mar­tes pasa­do, el inten­den­te de la loca­li­dad san­ta­fe­si­na de Ave­lla­ne­da, Dio­ni­sio Scar­pín, con­vo­có a un “ban­de­ra­zo” con­tra la inter­ven­ción y el pro­yec­to de expro­pia­ción de Vicen­tin anun­cia­do por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez. Scar­pín es afi­lia­do a la Unión Cívi­ca Radi­cal, fue a elec­cio­nes para la inten­den­cia en el Fren­te Pro­gre­sis­ta y en las nacio­na­les no dudó en mos­trar su apo­yo a Cam­bie­mos e hizo cam­pa­ña por Mau­ri­cio Macri.

Ante quie­nes se movi­li­za­ron a abra­zar la sede admi­nis­tra­ti­va de Vicen­tin, el inten­den­te afir­mó que se vivían momen­tos de “angus­tia y bron­ca”. “No pode­mos per­mi­tir que una empre­sa de estas carac­te­rís­ti­cas se expro­pie, que roben 90 años de his­to­ria. Que roben 90 años de sacri­fi­cio, de humil­dad, de esfuer­zo, de inte­li­gen­cia para poder lle­var a Ave­lla­ne­da al res­to del mun­do”, al tiem­po que se refi­rió a Vicen­tin como “una empre­sa fami­liar ejem­plo y que ha aho­rra­do toda su vida”. En su dis­cur­so agre­gó que “hay que con­ven­cer a nues­tro gober­na­dor Omar Perot­ti para que nos ayu­de. Que haga de inter­me­dia­rio entre la empre­sa y el Pre­si­den­te de la Nación. Esto no tie­ne sen­ti­do común y las cosas que no tie­nen sen­ti­do común no deben pros­pe­rar. Esto es mano­tear, es robar”.

Sin embar­go, no hizo men­ción a uno de los prin­ci­pa­les pun­tos por los que se inter­vino Vicen­tin: una deu­da ban­ca­ria de más de $23.500 millo­nes, de los cua­les $18.500 millo­nes corres­pon­den a cré­di­tos otor­ga­dos por el Ban­co Nación. Como Scar­pín, Vicen­tin apo­yó a Cam­bie­mos en las elec­cio­nes pre­si­den­cia­les, sien­do su mayor apor­tan­te en las PASO con al menos $13,5 millo­nes de pesos.

Fren­te a este ban­de­ra­zo, tra­ba­ja­do­res acei­te­ros de San­ta Fe y de Vicen­tin en par­ti­cu­lar mani­fes­ta­ron su dis­con­for­mi­dad: “Que­re­mos expre­sar el males­tar que nos gene­ra ver cómo algu­nos diri­gen­tes polí­ti­cos, por todos cono­ci­dos en nues­tras loca­li­da­des de Ave­lla­ne­da y Recon­quis­ta, salie­ron a mani­fes­tar­se a favor de los intere­ses de los empre­sa­rios, arro­gán­do­se hablar en nom­bre de los tra­ba­ja­do­res. Se tra­ta de las mis­mas per­so­nas que el año pasa­do, cuan­do esta empre­sa deci­dió cerrar dos de los sec­to­res icó­ni­cos como lo han sido la refi­ne­ría y la enva­sa­do­ra de acei­te ale­gan­do que era poco ren­ta­ble man­te­ner­los en la región, y dejan­do así varios emplea­dos sin tra­ba­jo, no mos­tra­ron apo­yo ni soli­da­ri­dad con las fami­lias que per­dían así su fuen­te labo­ral”. Y se pre­gun­ta­ron “¿Dón­de esta­ban estos diri­gen­tes polí­ti­cos cuan­do las millo­na­rias inver­sio­nes que se hicie­ron en sus plan­tas no fue­ron en Ave­lla­ne­da si no al sur de la pro­vin­cia? ¿Qué opi­nan de que esas inver­sio­nes se rea­li­za­ron gra­cias a los prés­ta­mos del Esta­do y al finan­cia­mien­to de los pro­duc­to­res a los que han deja­do de pagar?”.

Asi­mis­mo, afir­ma­ron que esos diri­gen­tes polí­ti­cos “debe­rían mos­trar­se en favor de la socie­dad toda y no sólo de los sec­to­res más pode­ro­sos” y lla­ma­ron a la socie­dad “a empa­ti­zar con los que tra­ba­jan en las plan­tas del com­ple­jo para que pue­dan con­tar­les su reali­dad, que es muy dis­tin­ta a la de aque­llos que ocu­pan car­gos jerár­qui­cos en la fir­ma”.

Difun­di­mos el Comu­ni­ca­do com­ple­to de los tra­ba­ja­do­res:

Recon­quis­ta, 11 de junio de 2020.

Des­de el Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos Acei­te­ros y Des­mo­ta­do­res de los Depar­ta­men­tos Gene­ral Obli­ga­do y San Javier Pro­vin­cia de San­ta Fe, en carác­ter de Comi­sión Direc­ti­va, Comi­sión Inter­na y Dele­ga­dos de Base, y sobre todo tra­ba­ja­do­res de la empre­sa Vicen­tin Saic, expre­sa­mos nues­tro apo­yo a la deci­sión del Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal de inter­ve­nir la empre­sa.

Con­fia­mos en que esta medi­da lle­gue para poner fin al perío­do de incer­ti­dum­bre que viven los tra­ba­ja­do­res del Com­ple­jo Indus­trial Vicen­tin de Ave­lla­ne­da, Pro­vin­cia de San­ta Fe.

En efec­to, des­de diciem­bre de 2019, cuan­do se decla­ró el “estrés finan­cie­ro”, no hemos obte­ni­do res­pues­tas con­cre­tas por par­te de los repre­sen­tan­tes de la fir­ma sobre el futu­ro de la empre­sa y de los pues­tos de tra­ba­jo. Fue­ron seis meses de puja cons­tan­te por reci­bir infor­ma­ción cer­te­ra y per­ci­bir las remu­ne­ra­cio­nes corres­pon­dien­tes. Sólo hubo dila­cio­nes, pos­ter­ga­cio­nes de cual­quier solu­ción entre audien­cias y reunio­nes que al día de la fecha no lle­ga­ron a nin­gún fin, y ni siquie­ra logra­mos que la empre­sa abo­ne los sala­rios corres­pon­dien­tes a la esca­la vigen­te, ni el bono de fin de año que debió pagar en el mes de enero.

Que­re­mos expre­sar ade­más el males­tar que nos gene­ra ver cómo algu­nos diri­gen­tes polí­ti­cos, por todos cono­ci­dos en nues­tras loca­li­da­des de Ave­lla­ne­da y Recon­quis­ta, ante el arri­bo de la comi­sión inter­ven­to­ra el día 9 de junio salie­ron a mani­fes­tar­se a favor de los intere­ses de los empre­sa­rios, arro­gán­do­se hablar en nom­bre de los tra­ba­ja­do­res. Se tra­ta de las mis­mas per­so­nas que el año pasa­do, cuan­do esta empre­sa deci­dió cerrar dos de los sec­to­res icó­ni­cos como lo han sido la refi­ne­ría y la enva­sa­do­ra de acei­te ale­gan­do que era poco ren­ta­ble man­te­ner­los en la región, y dejan­do así varios emplea­dos sin tra­ba­jo, no mos­tra­ron apo­yo ni soli­da­ri­dad con las fami­lias que per­dían así su fuen­te labo­ral.

¿Dón­de esta­ban estos diri­gen­tes polí­ti­cos cuan­do las millo­na­rias inver­sio­nes que se hicie­ron en sus plan­tas no fue­ron en Ave­lla­ne­da si no al sur de la pro­vin­cia? ¿Qué opi­nan de que esas inver­sio­nes se rea­li­za­ron gra­cias a los prés­ta­mos del Esta­do y al finan­cia­mien­to de los pro­duc­to­res a los que han deja­do de pagar? No mos­tra­ron nin­gún apo­yo ni soli­da­ri­dad con las fami­lias que per­dían su fuen­te labo­ral, ni se preo­cu­pa­ron por la des­in­ver­sión en la zona.

Estos diri­gen­tes polí­ti­cos que hoy se arro­gan el dere­cho de hablar en nues­tro nom­bre nada decían cuan­do los tra­ba­ja­do­res recla­ma­mos el pago ínte­gro de los sala­rios. En ese sen­ti­do, en vir­tud de haber sido elec­tos por el con­jun­to de la ciu­da­da­nía, debe­rían mos­trar­se en favor de la socie­dad toda y no sólo de los sec­to­res más pode­ro­sos, como lo demos­tra­ron con­vo­can­do a una mani­fes­ta­ción que incum­plió con todos los pro­to­co­los de salud ‑en el mar­co de una pan­de­mia- en favor de los empre­sa­rios, e ins­tan­do a la socie­dad a acom­pa­ñar­los omi­tien­do infor­ma­ción como la reali­dad sala­rial de los tra­ba­ja­do­res.

A la socie­dad que­re­mos tras­la­dar­le la incer­ti­dum­bre que gene­ra tra­ba­jar en estas con­di­cio­nes, e invi­tar­los a empa­ti­zar con los que tra­ba­jan en las plan­tas del com­ple­jo para que pue­dan con­tar­les su reali­dad, que es muy dis­tin­ta a la de aque­llos que ocu­pan car­gos jerár­qui­cos en la fir­ma.

La prio­ri­dad en esta cri­sis deben ser los tra­ba­ja­do­res, sus fuen­tes de tra­ba­jo y las fami­lias de la región. Apos­ta­mos fir­me­men­te que la reso­lu­ción del Gobierno de la Nación brin­de una res­pues­ta en favor de la recu­pe­ra­ción de la capa­ci­dad pro­duc­ti­va garan­ti­zan­do los pues­tos de tra­ba­jo y mejo­ran­do las con­di­cio­nes labo­ra­les, para todos los tra­ba­ja­do­res y las fami­lias del nor­te de San­ta Fe.

Comi­sión Direc­ti­va del Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos Acei­te­ros y Des­mo­ta­do­res de los Depar­ta­men­tos Gene­ral Obli­ga­do y San Javier Pro­vin­cia de San­ta Fe.

Comi­sión Inter­na, Dele­ga­dos de Base y tra­ba­ja­do­res de Vicen­tin Saic

La Con­fe­de­ra­ción de Ali­men­ta­ción advier­te sobre pro­ble­mas en el sec­tor

La Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Sin­di­ca­tos de la Indus­tria de la Ali­men­ta­ción (CASIA), denun­cia que muchas patro­na­les están come­tien­do irre­gu­la­ri­da­des res­pec­to al pago de sala­rios, las con­di­cio­nes labo­ra­les y los pro­to­co­los de cui­da­do en el con­tex­to de la pan­de­mia. Tam­bién recla­man por la pos­ter­ga­ción de la dicu­sión paritaria.11/06/2020 17:35:00

La Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Sin­di­ca­tos de la Indus­tria de la Ali­men­ta­ción (CASIA), aler­tó que en el sec­tor de la indus­tria ali­men­ta­ria «el accio­nar de muchas patro­na­les, bus­ca cer­ce­nar los dere­chos bási­cos de los tra­ba­ja­do­res, como es el pago del sala­rio o las con­di­cio­nes labo­ra­les bási­cas de cui­da­do en medio de esta pan­de­mia».

«La pro­ble­má­ti­ca del sec­tor es into­le­ra­ble por­que debe­mos sopor­tar el pago par­cial de los habe­res de los tra­ba­ja­do­res, las sus­pen­sio­nes, las pér­di­das de pues­tos de tra­ba­jo y el poco cui­da­do que dan las empre­sas a los gru­pos de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en ries­go y la pos­ter­ga­ción de la dis­cu­sión pari­ta­ria», sub­ra­yó la CASIA en un comu­ni­ca­do.

En for­ma uná­ni­me, remar­ca­ron la preo­cu­pa­ción «por la difí­cil situa­ción que atra­vie­san las Obras Socia­les, por los ele­va­dos cos­tos en los insu­mos y el retra­so y la for­mas de redis­tri­bu­ción de fon­dos que vie­ne rea­li­zan­do la Super­in­ten­den­cia de Ser­vi­cios de Salud».

En la reu­nión pre­si­di­da por el Secre­ta­rio Gene­ral de la Con­fe­de­ra­ción, Raúl Álva­rez, las 17 enti­da­des gre­mia­les que la con­for­man, rati­fi­ca­ron la fir­me volun­tad de seguir tra­ba­jan­do en for­ma «uni­da y soli­da­ria, en defen­sa de los intere­ses y dere­chos de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del sec­tor».

Tra­ba­jo le dio 48 horas al call cen­ter de Tele­cen­tro, YPF y La Caja para que retro­trai­ga des­pi­dos y sus­pen­sio­nes y abo­ne sala­rios

La inti­ma­ción de la car­te­ra labo­ral lle­ga des­pués de que los tra­ba­ja­do­res pre­sen­ta­ran situa­cio­nes de des­pi­dos y sus­pen­sio­nes sin goce de habe­res. En caso de no cum­plir se le apli­ca­rán san­cio­nes.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación inti­mó al call cen­ter ACC GROUP, que rea­li­zan tareas de aten­ción y ven­tas tele­fó­ni­cas para gran­des empre­sas como Tele­cen­tro, la esta­tal YPF y la ase­gu­ra­do­ra La Caja, entre otras de pri­me­ra línea, a retro­traer des­pi­dos y sus­pen­sio­nes en el pla­zo de 48 horas. Ade­más debe­rá abo­nar los sala­rios adeu­da­dos.

«Corres­pon­de inti­mar a la empre­sa ACC GROUP S.A. a que, en caso de haber efec­tua­do sus­pen­sio­nes y/​o des­pi­dos, en el pla­zo de 48 horas los dejen sin efec­to y retro­trai­gan la situa­ción a la exis­ten­te con ante­rio­ri­dad al ini­cio del con­flic­to, abo­nan­do a los tra­ba­ja­do­res los sala­rios adeu­da­dos», dice el dic­ta­men al que acce­dió Info­Gre­mia­les.

La reso­lu­ción de la car­te­ra labo­ral lle­ga des­pués de que los emplea­dos denun­cia­ran en dife­ren­tes audien­cia los incum­pli­mien­tos de la empre­sa a las nor­mas labo­ra­les.

«Des­de el comien­zo del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio, bajo la ame­na­za de des­cuen­tos sala­ria­les, los tra­ba­ja­do­res son obli­ga­dos a des­pla­zar­se al lugar de tra­ba­jo y vio­lar la cua­ren­te­na, aun cuan­do no pres­tan nin­gu­na tarea esen­cial ni que requie­ra pre­sen­cia físi­ca», habían señal­do los emplea­dos a Info­Gre­mia­les.

La fir­ma, con pro­ble­mas des­de el ini­cio del ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, sus­pen­dió sin goce de habe­res des­de el 1 de abril a una por­ción de su per­so­nal, hecho que es vio­la­to­rio lo decre­ta­do por el Pre­si­den­te de la Nación. Y así lo cons­ta­tó el Minis­te­rio.

«El incum­pli­mien­to a las dis­po­si­cio­nes del pre­sen­te dará lugar a la apli­ca­ción de las san­cio­nes pre­vis­tas en el Régi­men Gene­ral de San­cio­nes por Infrac­cio­nes Labo­ra­les ?Ane­xo II? del Pac­to Fede­ral del Tra­ba­jo, rati­fi­ca­do por la Ley No 25.212, de acuer­do a la cali­fi­ca­ción de las infrac­cio­nes que se veri­fi­quen. Asi­mis­mo, la auto­ri­dad admi­nis­tra­ti­va del tra­ba­jo podrá soli­ci­tar la sus­pen­sión, reduc­ción o pér­di­da de los sub­si­dios, exen­cio­nes, cré­di­tos o bene­fi­cios pro­mo­cio­na­les de cual­quier espe­cie que le fue­ran otor­ga­dos por orga­nis­mos del Esta­do Nacio­nal, Pro­vin­cial o Muni­ci­pal al emplea­dor infrac­tor», expli­ca el dic­ta­men de Tra­ba­jo.

La mitad de los tra­ba­ja­do­res teme per­der el empleo si se extien­de la cua­ren­te­na

El 64% de los argen­ti­nos teme por el impac­to nega­ti­vo de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus sobre su segu­ri­dad labo­ral, de acuer­do con los resul­ta­dos del últi­mo Work­mo­ni­tor de la con­sul­to­ra Rands­tad, estu­dio que rele­va las expec­ta­ti­vas, esta­dos de áni­mo y com­por­ta­mien­to de los tra­ba­ja­do­res en diver­sos países.11/06/2020 14:50:00

El estu­dio reve­la que el 51% de los tra­ba­ja­do­res argen­ti­nos cree que per­de­rá su tra­ba­jo si la evo­lu­ción del nego­cio de su emplea­dor se ve seria­men­te afec­ta­da por la cri­sis de Covid-19, y el 64% de los tra­ba­ja­do­res argen­ti­nos está preo­cu­pa­do por el impac­to nega­ti­vo que la pan­de­mia pue­da tener sobre su segu­ri­dad labo­ral.

«Con un hori­zon­te com­ple­jo en tér­mi­nos de evo­lu­ción de la eco­no­mía, con una pre­vi­sión de caí­da del PBI de entre 5 y 6 pun­tos para este año, es lógi­co que el humor social se vea afec­ta­do y mues­tre las preo­cu­pa­cio­nes por el impac­to que la cri­sis va a tener en el empleo en el mediano pla­zo», dijo Andrea Ávi­la, CEO de Rands­tad para Argen­ti­na y Uru­guay.

Tan­to las orga­ni­za­cio­nes como los tra­ba­ja­do­res tuvie­ron que adap­tar­se a una nue­va reali­dad labo­ral con una velo­ci­dad impen­sa­da: el 82% de los encues­ta­dos en Argen­ti­na ase­gu­ra haber­se adap­ta­do a la nue­va situa­ción labo­ral gene­ra­da por la pan­de­mia, al tiem­po que el 59% de los tra­ba­ja­do­res sien­te que la cri­sis por coro­na­vi­rus tuvo un impac­to nega­ti­vo en su tra­ba­jo.

El estu­dio tam­bién avan­za sobre la per­cep­ción que tie­nen los tra­ba­ja­do­res res­pec­to de la acti­tud de con­ten­ción adop­ta­da por las empre­sas en medio de la cri­sis.

En este sen­ti­do, el 80% de los con­sul­ta­dos sien­te que su emplea­dor está cui­dan­do el bien­es­tar emo­cio­nal de sus cola­bo­ra­do­res duran­te la pan­de­mia.

Asi­mis­mo, el 68% de los par­ti­ci­pan­tes afir­ma que tie­ne regu­lar­men­te reunio­nes vir­tua­les de equi­po a tra­vés de video­con­fe­ren­cias, con el obje­ti­vo de man­te­ner­los infor­ma­dos y ali­nea­dos.

En cuan­to a los recur­sos, reque­ri­mien­tos téc­ni­cos y habi­li­da­des digi­ta­les que deman­da la rea­li­za­ción del tele­tra­ba­jo, el 85% de los con­sul­ta­dos afir­mó que se sien­te equi­pa­do para enfren­tar el nue­vo for­ma­to de tra­ba­jo digi­tal impues­to por la cua­ren­te­na.

Asi­mis­mo, el 60% indi­có que su emplea­dor invir­tió en desa­rro­llos de tec­no­lo­gía y herra­mien­tas digi­ta­les para ayu­dar a los tra­ba­ja­do­res a adap­tar­se al nue­vo entorno labo­ral.

Por otra par­te, el 58% de los encues­ta­dos afir­mó que su emplea­dor espe­ra que esté dis­po­ni­ble fue­ra de su hora­rio labo­ral habi­tual, con­tri­bu­yen­do con la sen­sa­ción de «bur­nout» que pade­cen muchos tra­ba­ja­do­res con la acu­mu­la­ción de días de home offi­ce y de los efec­tos de tan­tos días de con­fi­na­mien­to.

«Que el tra­ba­jo se desa­rro­lle en el hogar y la fal­ta de las barre­ras o lími­tes que impli­can el tras­la­do a la ofi­ci­na, pro­vo­can muchas veces que la línea que sepa­ra la vida labo­ral y per­so­nal se des­di­bu­je, gene­ran­do la sen­sa­ción de que nun­ca se ter­mi­na de des­co­nec­tar de las obli­ga­cio­nes labo­ra­les», dijo Ávi­la.

«Des­de las orga­ni­za­cio­nes tene­mos que acom­pa­ñar a nues­tros cola­bo­ra­do­res para que aún en estas cir­cuns­tan­cias adver­sas pue­dan encon­trar un sano equi­li­brio», con­clu­yó.

Gre­mio del neu­má­ti­co denun­cia que Brid­ges­to­ne obli­ga a tra­ba­jar a con­tac­tos estre­chos de Covid19

El Sin­di­ca­to Úni­co de Tra­ba­ja­do­res de Neu­má­ti­co denun­ció que Brid­ges­to­ne Argen­ti­na se nie­ga a cum­plir con la cua­ren­te­na de 14 días para quie­nes estu­vie­ron en con­tac­to estre­cho con tra­ba­ja­do­res que die­ron posi­ti­vo de covid-19.11/06/2020 12:05:00

El Sin­di­ca­to Úni­co de Tra­ba­ja­do­res del Neu­má­ti­co Argen­tino (SUTNA) denun­ció ayer que la empre­sa Brid­ges­to­ne Argen­ti­na se nie­ga a que sus emplea­dos cum­plan con la cua­ren­te­na de 14 días orde­na­da por el Gobierno Nacio­nal para aque­llos que tuvie­ron con­tac­to estre­cho con pacien­tes que die­ron posi­ti­vo de Covid19.

«El absur­do argu­men­to que las auto­ri­da­des de la empre­sa sos­tie­nen es que el tra­ba­ja­dor no tuvo nin­gún con­tac­to estre­cho den­tro de plan­ta, en una suer­te de que­rer apa­gar el incen­dio con naf­ta», seña­ló el gre­mio que con­du­ce Ale­jan­dro Cres­po.

«Pre­ten­de impo­ner una peli­gro­sa polí­ti­ca de in-segu­ri­dad y fal­sa-pre­ven­ción, en momen­tos que aumen­tan los con­ta­gios», aña­dió el escri­to de pren­sa.

Ade­más espe­ci­fi­ca­ron que den­tro de la plan­ta hay con­tac­to entre los emplea­dos y que en la fábri­ca «se mez­clan los tur­nos (no hay sepa­ra­ción entre turno y turno)»,

«Se con­vo­ca a tra­ba­jar a com­pa­ñe­ros en for­ma inne­ce­sa­ria para hacer­los deam­bu­lar por dife­ren­tes sec­to­res», acu­sa­ron.

Por últi­mo la orga­ni­za­ción le exi­gió a la empre­sa que aban­do­ne «esta peli­gro­sa polí­ti­ca anti-sani­ta­ria y adver­ti­mos que de no ser así recu­rri­re­mos a todos los méto­dos admi­nis­tra­ti­vos, lega­les, denun­cias públi­cas y accio­nes gre­mia­les».

Moyano lan­zó un paro y una olla popu­lar en Code­cop por deu­das sala­ria­les

El gre­mio de Hugo y Pablo Moyano comen­zó ayer un paro total y una olla popu­lar en los por­to­nes de la empre­sa de trans­por­te de cau­da­les. Le debe sala­rios a los más de 300 camio­ne­ros y una por­ción del bono de fin de año.11/06/2020 09:44:00

El secre­ta­rio Adjun­to de Camio­ne­ros, Pablo Moyano, comu­ni­có ayer el ini­cio de un con­flic­to en la rama de cau­da­les del sin­di­ca­to. Se tra­ta, con­cre­ta­men­te, de una medi­da de fuer­za en la fir­ma Code­cop que adeu­da una por­ción de los sala­rios a los cho­fe­res.

«Segui­mos con el paro en la empre­sa Code­cop de trans­por­te de cau­da­les que no abo­nó toda­vía el suel­do y no abo­nó par­te del bono de fin de año», seña­la el hijo de Hugo Moyano.

Ade­más recla­mó mejo­ras en la con­di­cio­nes de tra­ba­jo: «Hay camio­nes en for­mas deplo­ra­bles, no tene­mos ves­tua­rios, no nos dan ropa de tra­ba­jo, las uni­da­des no están en con­di­cio­nes«, expli­ca el camio­ne­ro.

Por esos moti­vos, Pablo Moyano rela­ta: «Con­ti­nua­mos con un paro y olla popu­lar en la empre­sa has­ta que ven­ga y pague toda la dife­ren­cia sala­rial, las deu­das con sus tra­ba­ja­do­res y pon­ga en con­di­cio­nes la empre­sa para que los com­pa­ñe­ros pue­dan lle­var ade­lan­te, en for­ma dig­na, su tarea».

«Así que por más cua­ren­te­na y por más pan­de­mia que haya, noso­tros segui­mos tra­ba­jan­do para rei­vin­di­car los dere­chos de los camio­ne­ros en todo el país«, cie­rra.

Sala­rios frac­cio­na­dos y la ame­na­za de 340 des­pi­dos en OCA, que espe­ra un sal­va­ta­je de Moyano

(Por Ana Flo­res Sorro­che @anisjoplin) Daniel Palla­dino, secre­ta­rio Gene­ral del sin­di­ca­to de Jerár­qui­cos de Correos Pri­va­dos y Logís­ti­ca – AECPRA habló sobre la lici­ta­ción de OCA, la pelea para evi­tar 340 des­pi­dos, los sala­rios en cuo­tas y el plan de la empre­sa para fre­nar los casos de COVID posi­ti­vos en sucursales.11/06/2020 00:05:00

El correo pri­va­do OCA en quie­bra con con­ti­nui­dad con un fallo del juez Pablo Teja­da, a car­go del Juz­ga­do Civil y Comer­cial 10 de Lomas de Zamo­ra des­de abril de 2019, está en vías de cam­biar de due­ño pero toda­vía están ter­mi­nan­do de nego­ciar los tér­mi­nos del plie­go de ven­ta ya que el per­so­nal jerár­qui­co en las con­di­cio­nes actua­les podría sufrir la baja de unos 340 tra­ba­ja­do­res que com­po­ne la mitad de los jerár­qui­cos.

Info­Gre­mia­les dia­lo­gó con Daniel Palla­dino, secre­ta­rio gene­ral del sin­di­ca­to de Jerár­qui­cos de Correos Pri­va­dos y Logís­ti­ca – AECPRA, quien ade­más fun­dó el sin­di­ca­to en 2007, para con­sul­tar­le por el esta­do en que se encuen­tran las nego­cia­cio­nes que vie­nen sien­do muy com­ple­jas.

Es que el nego­cio pue­de ser prós­pe­ro. Si bien, en abril de 2019 la empre­sa car­ga­ba con un pasi­vo de 8.000 millo­nes de pesos, que al día de hoy ascien­de a 15.000 millo­nes, de la cual la Agen­cia Fede­ral de Ingre­sos Públi­cos (AFIP) es la prin­ci­pal acree­do­ra con 6.500 millo­nes, la empre­sa actual­men­te está tasa­da en 37 millo­nes de dóla­res. Post pan­de­mia, segu­ra­men­te más.

En mayo lle­gó la úni­ca ofer­ta que se hizo públi­ca y fue de la empre­sa Fic­sa SA con­tro­la­da por los her­ma­nos Gon­za­lo y Mau­ri­cio Cam­pi­ci, a su vez rela­cio­na­dos con los Moyano. La ofer­ta no alcan­zó, el refuer­zo tam­po­co y fue recha­za­da.

El juez Teja­da abrió el jue­go a una lici­ta­ción elec­tró­ni­ca, en la que exi­gen 17,6 millo­nes de base y 18,5 millo­nes para con­tin­gen­cias y los lici­ta­do­res deben estar acre­di­ta­dos en el ENACOM. Por su par­te, el Sin­di­ca­to de Camio­ne­ros logró garan­ti­zar los pues­tos, la anti­güe­dad y las con­di­cio­nes de tra­ba­jo bajo el con­ve­nio 40⁄ 89 de todos sus agre­mia­dos, que son el 90% de los 6.800 tra­ba­ja­do­res tota­les.

Quie­nes que­da­ron com­pli­ca­dos fue­ron los tra­ba­ja­do­res jerár­qui­cos, que cum­plien­do con los reque­ri­mien­tos de la Ley de Quie­bras cer­ti­fi­ca­ron sus cré­di­tos labo­ra­les, que acre­di­tan la deu­da que tie­ne el emplea­dor con el tra­ba­ja­dor. Esto les tra­jo pro­ble­mas por­que en el plie­go de ven­ta se le garan­ti­za al gana­dor de la lici­ta­ción la posi­bi­li­dad de echar al 5% de los emplea­dos que hayan cer­ti­fi­ca­do sus cré­di­tos en la pri­me­ra eta­pa de la quie­bra. Camio­ne­ros no lo hizo.

«El pro­ble­ma está en que el juez no deja expli­ci­ta­do las con­di­cio­nes en las que van a pasar los jerár­qui­cos y los deja a la deri­va. El nue­vo due­ño pue­de hacer lo que quie­ra. El plie­go de ven­ta tam­bién dice que aque­llos tra­ba­ja­do­res que pre­sen­ta­ron sus cré­di­tos, que noso­tros lo hici­mos con la sal­ve­dad de que sola­men­te pue­den ser uti­li­za­dos si la empre­sa no con­ti­nua­ra, lo hicie­ron por­que tenían la volun­tad de irse y no es así.», rela­tó Palla­dino.

Al con­sul­tar­le por qué cree que el juez lle­ga a esa con­clu­sión ase­gu­ra no saber pero le resul­ta «más que cla­ro que está total­men­te diri­gi­do a los jerár­qui­cos, por­que somos los úni­cos que pre­sen­ta­mos los cré­di­tos». Es más, «en el mis­mo plie­go pone que no pue­de res­pe­tar las con­di­cio­nes de quie­nes no tie­nen un con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo y noso­tros no tene­mos. Fui­mos for­man­do con­ve­nio pero no lo tene­mos plas­ma­do».

AECPRA pre­sen­tó peti­to­rios para la revo­ca­ción de la par­te del plie­go que refie­re a sus afi­lia­dos y para que se espe­ci­fi­quen las con­di­cio­nes en las que van a pasar esos tra­ba­ja­do­res al nue­vo due­ño, acla­ran­do que nin­gún tra­ba­ja­dor pre­sen­tó los cré­di­tos con la inten­ción de des­vin­cu­lar­se de la empre­sa. El juez res­pon­dió ele­van­do el pedi­do a la Cáma­ra y le dio par­te a todos los inter­vi­nien­tes del comi­té de con­trol de la lici­ta­ción, para que resuel­van qué hacer.

El sin­di­ca­to de jerár­qui­cos de OCA ade­más pidió la inter­ven­ción del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, están en con­ver­sa­cio­nes con la Sin­di­ca­tu­ra y ase­gu­ra que cuen­ta con el apo­yo de múl­ti­ples sin­di­ca­tos, ade­más de los que inte­gran la CTA Autó­no­ma de la que for­man par­te, pero la car­ta fuer­te sería con­tar con el apo­yo de Camio­ne­ros.

El mar­tes por la maña­na se reu­nió con Pablo Moyano en una char­la que des­cri­bió como «muy ame­na» para pedir­le que inter­ven­ga en la Fede­ra­ción de Camio­ne­ros en favor de sus pedi­dos y ase­gu­ró que se com­pro­me­tió a apo­yar­los aun­que toda­vía res­ta ver si ese apo­yo se plas­ma en la res­pues­ta al tras­la­do del juez. Así mis­mo, con­tó que la char­la se exten­dió sobre otros temas: «Muchas veces hemos esta­do en uni­dad ante el ava­sa­lla­mien­to de algu­na empre­sa«.

Sin embar­go, advir­tió que si no se modi­fi­ca el plie­go «si no se resuel­ve a favor nues­tro, de modo que espe­ci­fi­quen cómo van a ser nues­tras con­di­cio­nes labo­ra­les y que no haya des­pi­dos, vamos a ini­ciar accio­nes, y no sólo lega­les. Vamos a hacer asam­blea e ire­mos al paro, no hay vuel­ta. No pode­mos per­mi­tir que des­pi­dan a 350 tra­ba­ja­do­res o que los lle­ven a los ‘noven­ta”».

Palla­dino acla­ró que los des­pi­dos no están con­tem­pla­dos por el decre­to pre­si­den­cial que los prohí­be por­que la ley de Quie­bras hace que se pos­ter­guen los dere­chos labo­ra­les, lo que inclui­ría al DNU 329⁄ 20 . Así mis­mo, rela­tó que des­de el sin­di­ca­to están impul­san­do un pro­yec­to para que se modi­fi­que dicha ley por­que con la actual los que ter­mi­nan sien­do más per­ju­di­ca­dos son los tra­ba­ja­do­res. «Noso­tros no vamos a poder acce­der pero se tie­ne que modi­fi­car a futu­ro».

Info­Gre­mia­les con­sul­tó tam­bién por una denun­cia que lle­gó a la redac­ción sobre 5 casos de COVID posi­ti­vo y unos 5 espe­ran­do el resul­ta­do del hiso­pa­do, todos tra­ba­ja­do­res de la gran sucur­sal de Par­que Cen­te­na­rio se encuen­tra cerra­da des­de el domin­go. Palla­dino con­fir­mó la infor­ma­ción y res­pon­dió que lo habla­ron con los geren­tes «des­de el día cero, ya que al ser ser­vi­cio esen­cial, pedi­mos que armen equi­pos de tra­ba­jo y pon­gan las con­di­cio­nes y los insu­mos nece­sa­rios como alcohol en gel, bar­bi­jos y esas cues­tio­nes, pero sabía­mos que por más dis­tan­cia­mien­to social y cui­da­do que ten­gan, al ser una acti­vi­dad que con­ti­nua­men­te mue­ve gen­te por todos lados, iba a entrar».

Para cerrar, se le con­sul­tó si hubo aumen­to del volu­men de tra­ba­jo a raíz de la pan­de­mia y ase­gu­ró que cre­ció en un 50%, enton­ces ¿aún así no es posi­ble mejo­rar las con­di­cio­nes de cobro de sala­rios de los tra­ba­ja­do­res? Palla­dino ase­gu­ró que este repun­te «recién se va a ver refle­ja­do el mes que vie­ne.» Ade­más, expli­có que ANSES se retra­só en el pago de los sala­rios com­ple­men­ta­rios de mayo, por lo que OCA tuvo que cubrir esa par­te. «Si esto con­ti­núa así, recién aho­ra se pue­de lle­gar a levan­tar un poqui­to, a tener mejo­ras. Lo sé por­que los jerár­qui­cos tene­mos acce­so a la infor­ma­ción de las finan­zas, noso­tros mete­mos pre­sión pero si no entra la pla­ta…».

Esta sema­na se sabrá si la Fede­ra­ción de Camio­ne­ros res­pon­dió al juez apo­yan­do los peti­to­rios de AECPRA y en la otra sema­na esta­rá la res­pues­ta de la Cáma­ra sobre si se modi­fi­ca el plie­go para pro­te­ger a los 340 tra­ba­ja­do­res que podrían ser des­pe­di­dos o no.

Esta­ta­les cor­do­be­ses pre­sen­ta­rán acción de incons­ti­tu­cio­na­li­dad con­tra la refor­ma pre­vi­sio­nal

Los gre­mios lo deci­die­ron en un ple­na­rio. La pre­sen­ta­cion ante el Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia se hará de for­ma elec­tró­ni­ca hoy. Ya suman 23 las enti­da­des sin­di­ca­les, pro­fe­sio­na­les y de jubi­la­dos que recla­man fre­nar la Ley 10.694.11/06/2020 00:02:00

Los gre­mios esta­ta­les agru­pa­dos en la CGT Cór­do­ba deci­die­ron fir­mar en con­jun­to una acción de incons­ti­tu­cio­na­li­dad en con­tra de la Ley 10.694 de refor­ma jubi­la­to­ria y harán la pre­sen­ta­ción este miér­co­les a las 9.

Des­de la CGT infor­ma­ron que 14 gre­mios se ple­ga­ron a la fir­ma de esta acción que será pre­sen­ta­da direc­ta­men­te al Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia pro­vin­cial (TSJ).

Según afir­ma­ron en un comu­ni­ca­do que publi­có La Voz, la deci­sión fue toma­da por el Sin­di­ca­to de Emplea­dos Públi­cos (SEP), la Unión de Edu­ca­do­res de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba (UEPC), Aso­cia­ción Ban­ca­ria, Unión Obre­ra Grá­fi­ca, la Aso­cia­ción Gre­mial de Emplea­dos del Poder Judi­cial (AEGPJ), Fede­ra­ción de Muni­ci­pa­les, Aso­cia­ción del Magis­te­rio de Ense­ñan­za Téc­ni­ca (Amet), Aso­cia­ción de Médi­cos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, el Sin­di­ca­to de Docen­tes Pri­va­dos (Sadop), Ade­me, el sin­di­ca­to de Emplea­dos Legis­la­ti­vos, Sin­di­ca­to Vial Cór­do­ba, Apse y tra­ba­ja­do­res de Casi­nos. Todos ellos, apor­tan­tes a la Caja de Jubi­la­cio­nes de la Pro­vin­cia.

El estu­dio jurí­di­co de Pedro Men­di­za­bal será quien haga la pre­sen­ta­ción. Con este últi­mo gru­po de gre­mios, ya suman 23 las enti­da­des sin­di­ca­les, pro­fe­sio­na­les y de jubi­la­dos que recla­man fre­nar la Ley.

La cen­tral obre­ra pro­ta­go­ni­zó en las últi­mas sema­nas, en con­jun­to y por gre­mio, algu­nas mani­fes­ta­cio­nes con­tra la san­ción de la ley que impul­só el gober­na­dor Juan Schia­ret­ti para redu­cir el défi­cit en la Caja de Jubi­la­cio­nes. Con esta ini­cia­ti­va, impu­so el recor­te de habe­res en aque­llos casos de pen­sio­na­dos y jubi­la­dos que per­ci­ban doble ingre­so y la armo­ni­za­ción de las con­di­cio­nes de jubi­la­ción con el sis­te­ma pre­vi­sio­nal nacio­nal.

Estos cam­bios supo­nen recor­tes en las jubi­la­cio­nes, por lo que los gre­mios rápi­da­men­te salie­ron a defen­der los dere­chos con­quis­ta­dos recos­tán­do­se en la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y Pro­vin­cial en cuan­to a lo que refie­re a la intan­gi­bi­li­dad del sala­rio y las jubi­la­cio­nes. Esto prin­ci­pio repre­sen­ta­ría una pro­tec­ción cons­ti­tu­cio­nal ya que pro­te­ge a los ingre­sos de los asa­la­ria­dos con­tra cual­quier medi­da regre­si­va.

La CGI del SiPre­BA en La Nación ante el espio­na­je de la AFI

Recla­ma a la empre­sa una acción con­tun­den­te en defen­sa de sus tra­ba­ja­do­res y de la pro­tec­ción de sus dere­chos.

Comu­ni­ca­do de la Comi­sión Gre­mial Inter­na fren­te al espio­na­je sufri­do por com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo

La Comi­sión Gre­mial Inter­na de Prensa/​SiPreBA recla­ma a S.A. La Nación una acción con­tun­den­te en defen­sa de sus tra­ba­ja­do­res y de la pro­tec­ción de sus dere­chos.

En los últi­mos días se ha cono­ci­do una lis­ta de perio­dis­tas espia­dos por la AFI en oca­sión de la reu­nión del G‑20 en Argen­ti­na, así como el segui­mien­to y espio­na­je sobre perio­dis­tas de La Nación fue­ra de ese con­tex­to par­ti­cu­lar.

Estos hechos vio­lan la prohi­bi­ción que la ley impo­ne a la AFI de rea­li­zar acti­vi­da­des de inte­li­gen­cia inter­na.

Las leyes argen­ti­nas pro­te­gen tam­bién los datos per­so­na­les y penan la per­se­cu­ción por acti­vi­dad pro­fe­sio­nal, ideo­ló­gi­ca, cues­tio­nes de raza o cul­tu­ra­les, así como ase­gu­ra la liber­tad de expre­sión y el dere­cho a la comu­ni­ca­ción.

Mini­mi­zar la gra­ve­dad de estos hechos vul­ne­ra­ría un bien que el dia­rio La Nación defien­de con fir­me­za des­de sus pági­nas, con lo cual la con­duc­ción empre­sa­rial des­pro­te­ge­ría sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que sufrie­ron esta vio­la­ción de sus dere­chos por rea­li­zar tareas encar­ga­das por sus jefa­tu­ras labo­ra­les.

No publi­car dicha infor­ma­ción silen­cia­ría la gra­ve­dad del hecho, expon­dría a sus afec­ta­dos, y dete­rio­ra­ría la con­fian­za y cre­di­bi­li­dad del medio en el que tra­ba­ja­mos.

El perio­dis­mo y su defen­sa deben ser ejer­ci­dos con la mis­ma obje­ti­vi­dad sobre unos y otros, y la pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras no pue­de estar ata­da a la ideo­lo­gía de la línea edi­to­rial empre­sa­rial sino al res­pe­to de la ley.

Exhor­ta­mos a la direc­ción del dia­rio a sub­sa­nar este error y poner a dis­po­si­ción de los afec­ta­dos las herra­mien­tas lega­les que corres­pon­dan.

Página/​12: 33 años, 33 cuen­tas pen­dien­tes

En un nue­vo ani­ver­sa­rio, las y los tra­ba­ja­do­res enu­me­ran las 33 deu­das de la empre­sa para con ellxs.

Página/​12: 33 años, 33 cuen­tas pen­dien­tes

Mien­tras el Gru­po Octu­bre se expan­de y la direc­ción de Página/​12 auto­ce­le­bra su ani­ver­sa­rio, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que hace­mos el dia­rio día a día tene­mos 33 razo­nes para seguir luchan­do:

1. Página/​12 paga suel­dos por deba­jo de la línea de pobreza.2. Simu­la igno­rar las pari­ta­rias que fir­ma como par­te de AEDBA has­ta que se homo­lo­gan, a con­tra­mano de las empre­sas de pren­sa escri­ta y de la pro­pia Página/​12 has­ta la lle­ga­da del Gru­po Octubre.3. Deva­lúa nues­tros sala­rios con esa excu­sa al pagar retro­ac­ti­vos sin intere­ses y en lar­gas cuotas.4. Cues­tio­na hacia afue­ra y usu­fruc­túa hacia aden­tro la depre­cia­ción de sala­rios duran­te 2016⁄ 2019 .5. Se limi­ta a pagar la peor pari­ta­ria del país, impues­ta por AEDBA sin con­tra­par­te de les trabajadores.6. Se nie­ga a nego­ciar mejo­ras sala­ria­les con nues­tros ver­da­de­ros representantes.7. Simu­la igno­rar que, al día de hoy, apli­ca una pari­ta­ria ven­ci­da hace más de sie­te meses.8. Por estos días paga el suel­do fue­ra de tér­mino ampa­rán­do­se en los tiem­pos del pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) que apor­ta el Estado.9. Aumen­ta sus ganan­cias a cos­ta de redac­to­res y fotó­grafxs pre­ca­ri­za­dos a quie­nes per­pe­túa como “cola­bo­ra­do­res” y con pasan­tes de la UBA que renue­va anualmente.10. No paga el adi­cio­nal por anti­güe­dad a “cola­bo­ra­do­res per­ma­nen­tes”, inclu­so habien­do algu­nos con más de 25 años en la empresa.11. No les reco­no­ce el dere­cho de tener vaca­cio­nes y licen­cias médicas.12. No les garan­ti­za un piso de notas y por ende de ingresos.13. Dejó de apli­car la cláu­su­la de engan­che de les “cola­bo­ra­do­res mono­tri­bu­tis­tas” que regía has­ta la lle­ga­da del Gru­po Octubre.14. Los con­ge­la sis­te­má­ti­ca­men­te (léa­se deja de publi­car­les) antes de que alcan­cen su 24ª nota anual para no tener que reca­te­go­ri­zar­los como “cola­bo­ra­do­res permanentes”.15. Los con­ge­la tam­bién si piden su reca­te­go­ri­za­ción cuan­do por error de la empre­sa supe­ra­ron ese umbral.16. Des­de la lle­ga­da del Gru­po Octu­bre el valor de las notas de les “cola­bo­ra­do­res mono­tri­bu­tis­tas” prác­ti­ca­men­te no tuvo aumen­tos. Sólo aumen­tó la demo­ra para cobrar.17. Paga una “asig­na­ción estí­mu­lo” mise­ra­ble a les pasan­tes de la UBA, a quie­nes a los fines del cálcu­lo asi­mi­la con aspi­ran­tes pese a que tra­ba­jan de redactores.18. Obli­ga a tra­ba­jar los fines de sema­na a les pasan­tes de la UBA pese a que lo prohí­be la ley de pasantías.19. Regis­tra a muchxs de sus tra­ba­ja­do­res en cate­go­rías dis­tin­tas a las tareas reales que ejercen.20. Hace un uso arbi­tra­rio de la cate­go­ría “reem­pla­zos” para no men­sua­li­zar a compañeres.21. Ter­ce­ri­za his­tó­ri­ca­men­te la con­tra­ta­ción de los com­pa­ñe­ros de mensajería.22. Pre­ca­ri­za a quie­nes tra­ba­jan en los sec­to­res de Redes, SEO y Socios, a quie­nes obli­ga a fac­tu­rar inclu­so a otra razón social dis­tin­ta a la del diario.23. No paga la tota­li­dad de los viá­ti­cos a todes les trabajadores.24. No paga un adi­cio­nal por los gas­tos que impli­ca el tele­tra­ba­jo mien­tras se aho­rra los gas­tos de los ser­vi­cios de la redac­ción des­de que rige el ais­la­mien­to obligatorio.25. No actua­li­za des­de hace años el adi­cio­nal por refri­ge­rio, que des­de siem­pre for­mó par­te de nues­tro salario26. No pro­vee a sus tra­ba­ja­do­res de todas las herra­mien­tas nece­sa­rias para trabajar.27. No repo­ne los obso­le­tos equi­pos fotográficos.28. No cubre los pues­tos que se gene­ran por jubi­la­cio­nes o falle­ci­mien­tos, ni los que gene­ró el Gru­po Octu­bre al pro­mo­ver reti­ros voluntarios.29. Man­tie­ne una fuer­te dis­pa­ri­dad de géne­ro en los pues­tos de trabajo.30. No reco­no­ce la licen­cia por situa­cio­nes de vio­len­cia de géne­ro ela­bo­ra­da por las trabajadoras.31. No imple­men­ta un espa­cio de lac­ta­rio para las com­pa­ñe­ras en situa­ción de lactancia.32. No ins­tru­men­ta capa­ci­ta­cio­nes en géne­ro que pro­mue­van espa­cios de tra­ba­jo libres de vio­len­cias y víncu­los más igua­li­ta­rios entre tra­ba­ja­do­res y trabajadoras.33. Cen­su­ra sis­te­má­ti­ca­men­te cier­tos temas, notas y per­so­na­jes.

Espio­na­je ile­ga­lA­TE y CLATE se pre­sen­ta­ron en la jus­ti­cia como que­re­llan­tes en la cau­sa de espio­na­je ile­gal

En el día de ayer tan­to ATE y la CLATE se pre­sen­ta­ron en el Juz­ga­do Fede­ral núme­ro 8, ante el Juez Mar­ce­lo Mar­tí­nez de Gior­gi, en la cau­sa núme­ro 2916⁄ 2020 sobre espio­na­je ile­gal, cuya denun­cian­te es la inter­ven­to­ra de la AFI Cris­ti­na Caa­ma­ño y los impu­tados el ex pre­si­den­te Mau­ri­cio Macri y Gus­ta­vo Arri­bas, ex titu­lar de la AFI.

La soli­ci­tud fue pre­sen­ta­da por Hugo Godoy, Secre­ta­rio Gene­ral de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res el Esta­do (ATE) y Julio Fuen­tes, miem­bro de la con­duc­ción de ATE y pre­si­den­te de la CLATE (Con­fe­de­ra­ción Lati­no­ame­ri­ca­na de Tra­ba­ja­do­res Esta­ta­les), con­jun­ta­men­te con los diri­gen­tes espia­dos: Hora­cio Fer­nán­dez e Igna­cio Rodrí­guez, inte­gran­tes de esta aso­cia­ción des­de de su Con­fe­de­ra­ción Lati­no­ame­ri­ca­na.

En la pre­sen­ta­ción judi­cial se expre­sa que “veni­mos a cons­ti­tuir­nos como que­re­llan­tes en la pre­sen­te cau­sa, ya que los sus­crip­tos Hora­cio Fer­nán­dez e Igna­cio Rodrí­guez, apa­re­cen como los espia­dos en los artícu­los perio­dís­ti­cos “Espio­na­je a perio­dis­tas, sin­di­ca­lis­tas y aca­dé­mi­cos” del dia­rio Per­fil y “Esa manía de espiar” de El Cohe­te a la Luna con­tra los men­cio­na­dos impu­tados.

La pre­sen­ta­ción con­jun­ta se fun­da en el hecho de que las dos per­so­nas espia­das lo fue­ron por su acti­vi­dad pro­fe­sio­nal en la esfe­ra de ATE y CLATE, por lo que el inte­rés con­jun­to en esta cau­sa resul­ta legí­ti­mo.

Asi­mis­mo y des­co­no­cien­do los datos que se han obte­ni­do a tra­vés de dicho espio­na­je es que se soli­ci­ta que se extien­da copia digi­tal de los mis­mos, a efec­tos de poder cote­jar­los, ello en los tér­mi­nos de la Ley 25.326.* Equi­po de Comu­ni­ca­ción de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE-CTA)

NO AL VACIAMIENTO DEL HOGAR EVA DUARTE

El gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires quie­re «mudar» el Hogar Eva Duar­te. Esta ins­ti­tu­ción es la úni­ca depen­dien­te del GCBA que alo­ja y acom­pa­ña a ado­les­cen­tes madres y/​o emba­ra­za­das con sus hijes, que han atra­ve­sa­do situa­cio­nes de vio­len­cia de géne­ro, en con­tex­tos de vul­ne­ra­bi­li­dad social. Des­de hace más de 6 años, el Hogar fun­cio­na en el barrio de La Pater­nal, en un ala del edi­fi­cio del Hogar San Mar­tin, el cual alo­ja pobla­ción de adultxs mayo­res. Cabe seña­lar que las pobla­cio­nes de ambos hoga­res no tie­nen nin­gún espa­cio común.

Nues­tra loca­ción garan­ti­za todas las con­di­cio­nes nece­sa­rias para brin­dar un espa­cio segu­ro y adap­ta­do a las deman­das espe­cí­fi­cas de las ado­les­cen­tes y sus hijxs, cum­plien­do con los pro­to­co­los actua­les y los con­tro­les sani­ta­rios dis­pues­tos, a fin de ele­var al máxi­mo las medi­das de pre­ven­ción por la cir­cu­la­ción del virus Cov Sars 2.

Des­de el comien­zo de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, las tra­ba­ja­do­ras veni­mos soli­ci­tan­do a las auto­ri­da­des per­ti­nen­tes que per­mi­tan el ingre­so de las ado­les­cen­tes y sus hijes que requie­ran ser alo­ja­das. Sin embar­go, dichos ingre­sos vie­nen sien­do nega­dos sin nin­gún fun­da­men­to de carác­ter legal ó acción por pro­to­co­lo de Salud que así lo indi­que, dejan­do al des­am­pa­ro y expo­nien­do a todo tipo de ries­go a dicha pobla­ción. El GCBA con­du­ci­do por Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, por tan­to, es res­pon­sa­ble de la vul­ne­ra­ción de dere­chos y el incum­pli­mien­to de la Ley Nacio­nal N° 26.061 y la N° 114 de la CABA, ambas de Pro­tec­ción Inte­gral de Dere­chos de Niñas, Niños y Ado­les­cen­tes, así como tam­bién los tra­ta­dos inter­na­cio­na­les con­tem­pla­dos en la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal, en mate­ria de situa­cio­nes de vio­len­cia de géne­ro y dere­chos huma­nos en gene­ral. Actual­men­te enton­ces, no se cuen­ta con nin­gún efec­tor esta­tal que alo­je estas par­ti­cu­la­ri­da­des.

En el día de ayer, nos comu­ni­ca­ron des­de la Sub­se­cre­ta­ría de “For­ta­le­ci­mien­to Per­so­nal, Fami­liar y Comu­ni­ta­rio” a car­go de la Lic. Jaz­mín Ler­ner el cie­rre de nues­tro Hogar y la pró­xi­ma redis­tri­bu­ción de pobla­ción y tra­ba­ja­do­ras. Infor­man que el moti­vo de la mudan­za es en pos del cui­da­do de las dos pobla­cio­nes que habi­tan el pre­dio. Somos cons­cien­tes del cui­da­do nece­sa­rio para las per­so­nas mayo­res en este con­tex­to, sin embar­go las pobla­cio­nes de los dos hoga­res no tie­nen con­tac­to alguno.

La redis­tri­bu­ción de pobla­ción y tra­ba­ja­do­ras del Hogar Eva Duar­te, trae como con­se­cuen­cia con­di­cio­nes de haci­na­mien­to en otros dis­po­si­ti­vos, ya que ante el recru­de­ci­mien­to de los casos por vio­len­cia de géne­ro, los efec­to­res están colap­sa­dos y no lle­gan a cubrir la deman­da. Esta deci­sión impli­ca de hecho, el vacia­mien­to de esta polí­ti­ca públi­ca y la vul­ne­ra­ción de los dere­chos de las ado­les­cen­tes y sus hijes.

Las tra­ba­ja­do­ras de la Direc­ción Gene­ral de la Mujer deci­mos:

No es Mudan­za, es Des­alo­jo.

No al cie­rre del Hogar Eva Duar­te.

No al vacia­mien­to y de las polí­ti­cas públi­cas.

Bas­ta de ajus­te sobre las pobla­cio­nes más vul­ne­ra­bles. Pre­su­pues­tos de emer­gen­cia acor­des al con­tex­to de cri­sis socio eco­nó­mi­co sani­ta­ria.

