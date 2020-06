Paraguay. La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina recurrirá a tribunales internacionales por asesinato de dos milicianos del EPP

Resu­men lati­no­ame­ri­cano, 7 junio 2020

LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS PEDIRÁ A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES QUE INVESTIGUEN EL SECUESTRO Y FUSILAMIENTO DE DOS CAMPESINOS MILICIANOS DEL EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO (EPP)

Este vier­nes 5 de junio de 2020 nues­tra Gre­mial, por inter­me­dio de un comu­ni­ca­do del EPP (Ejér­ci­to del Pue­blo Para­gua­yo) publi­ca­do por la revis­ta Resu­men Lati­no­ame­ri­cano de nues­tro país, tomo cono­ci­mien­to de la des­apa­ri­ción for­za­da en manos del Esta­do para­gua­yo de dos mili­tan­tes com­ba­tien­tes de esa orga­ni­za­ción.

En dicho comu­ni­ca­do se los iden­ti­fi­ca­ba como Beni­cio y Yonny Argue­llo y se denun­cia­ba que habían sido heri­dos y cap­tu­ra­dos en un enfren­ta­mien­to ocu­rri­do el 20 de Mayo con inter­ven­ción de las Fuer­zas de Tareas Con­jun­tas del Para­guay (FTC)

Inme­dia­ta­men­te, y tam­bién duran­te el día de ayer sába­do, nos pusi­mos en con­tac­to con el Meca­nis­mo Nacio­nal de Pre­ven­ción de la Tor­tu­ra (MNP) del Para­guay (ins­ti­tu­ción de autar­quía fun­cio­nal, esta­ble­ci­da en cum­pli­mien­to del Pro­to­co­lo Facul­ta­ti­vo de la Con­ven­ción con­tra la Tor­tu­ra de la ONU) denun­cian­do la situa­ción como una des­apa­ri­ción for­za­da y mani­fes­tan­do nues­tra volun­tad de impul­sar la exi­gen­cia de su apa­ri­ción con vida, el escla­re­ci­mien­to de los hechos y la deter­mi­na­ción de las corres­pon­dien­tes res­pon­sa­bi­li­da­des.

Esta­ble­ci­mos que duran­te el día de maña­na lunes el MNP se encar­ga­ría de reca­bar las res­pues­tas ofi­cia­les e ins­ti­tu­cio­na­les a esta denun­cia y tra­ta­ría de obte­ner infor­ma­ción local de fami­lia­res, veci­nos, etc.

En el día de hoy, por esa vía y la de com­pa­ñe­ras del Para­guay nos ente­ra­mos de publi­ca­cio­nes en medios de pren­sa para­gua­yos que pri­me­ro habla­ron de un enfren­ta­mien­to ocu­rri­do hoy mis­mo y lue­go de cuer­pos encon­tra­dos des­pués de una denun­cia anó­ni­ma.

Rápi­da­men­te, la Poli­cía Nacio­nal dejó tras­cen­der que se tra­ta­ba de Beni­cio Argüe­llo Lara y su her­mano Yhony Argüe­llo Lara. Y los medios ya ase­gu­ran que se tra­ta de un ajus­ti­cia­mien­to nar­co.

La Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das de la Argen­ti­na denun­cia ante la opi­nión públi­ca inter­na­cio­nal, y par­ti­cu­lar­men­te la de la her­ma­na Repú­bli­ca del Para­guay que esta­mos ante un cri­men de Esta­do, ante un caso de des­apa­ri­ción for­za­da, segu­ra­men­te segui­da de tor­tu­ras y fina­li­za­do con la eje­cu­ción de dos mili­tan­tes gue­rri­lle­ros.

La mis­ma denun­cia rea­li­za­re­mos opor­tu­na­men­te ante los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les per­ti­nen­tes.

Y, ade­más, soli­ci­ta­re­mos al MNP que garan­ti­ce el con­trol inde­pen­dien­te de las autop­sias y de toda otra acti­vi­dad pro­ba­to­ria que se desa­rro­lle en la inves­ti­ga­ción que debe­rá abrir­se. Esta insis­ten­cia nues­tra cobra sen­ti­do e impor­tan­cia por­que cono­ce­mos que el heroís­mo que se requie­re para denun­ciar estos crí­me­nes en Para­guay es gran­de y es esca­so.

Lo hare­mos sin espe­ran­za algu­na de sor­tear el muro de impu­ni­dad que, como ya se ha demos­tra­do una y otra vez, el poder judi­cial para­gua­yo cons­tru­ye alre­de­dor de las accio­nes vio­la­to­rias de los dere­chos y garan­tías de la pobla­ción y, en muchas oca­sio­nes, direc­ta­men­te cri­mi­na­les que lle­va ade­lan­te la Fuer­za de Tarea Con­jun­ta (FTC), bra­zo arma­do de la repre­sión esta­tal con­tra la insur­gen­cia y con­tra el cam­pe­si­na­do del Nor­te para­gua­yo.

Pero lo hare­mos por­que se hace cada vez más nece­sa­rio para nues­tros pue­blos des­en­mas­ca­rar a estas “demo­cra­cias de segu­ri­dad nacio­nal” que no vaci­lan en usar for­mas abier­tas de vio­len­cia y en vol­car a las fuer­zas Arma­das o a las poli­cías mili­ta­ri­za­das (Gen­dar­me­ría, etc.) con­tra toda for­ma de lucha popu­lar que no se encua­dre en los estre­chos mar­cos de sus res­pues­tas ins­ti­tu­cio­na­les a las nece­si­da­des y deman­das popu­la­res.

A la mili­tan­cia popu­lar de Nues­tra Amé­ri­ca nue­va­men­te le enca­re­ce­mos que no dejen olvi­da­dos a nues­tros her­ma­nos para­gua­yos, que cam­bien los ante­ojos de ver de lejos por otros que les per­mi­tan ver acá muy cer­ca la reali­dad de luchas heroi­cas, esta­dos ase­si­nos y cla­ses socia­les que se bene­fi­cian de la mise­ria, del des­po­jo y de esos crí­me­nes para seguir dis­fru­tan­do de estas “demo­cra­cias” y estos “Esta­dos de dere­cho”.

Aso­cia­ción Gre­mial de Abo­ga­dos y Abo­ga­das de la Repú­bli­ca Argen­ti­na

Junio 2020