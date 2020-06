México. Brutalidad policiaca

Por Cris­tó­bal León Cam­pos, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 6 junio 2020

A ple­na luz la

bru­ta­li­dad poli­cia­ca va en aumen­to en Méxi­co, dife­ren­tes videos, foto­gra­fías y

tes­ti­mo­nios dejan en evi­den­cia la for­ma en que recu­rren­te­men­te los cuer­pos

poli­cia­cos actúan en con­tex­tos de pro­tes­ta social y recla­mos de jus­ti­cia

imple­men­tan­do la vio­len­cia repre­si­va en con­tra de los y las mani­fes­tan­tes, pero

tam­bién, la vio­len­cia que ejer­cen lejos de los gran­des con­glo­me­ra­dos de

per­so­nas, en los rin­co­nes diver­sos de la nación, tal y como hicie­ron en el caso

de Gio­van­ni López, a quien detu­vie­ron arbi­tra­ria­men­te y ase­si­na­ron a man­sal­va

el pasa­do 4 de mayo por el siem­pre pla­cer de ejer­cer su poder.

Con­for­me se van

dan­do a cono­cer estos casos de abu­so de auto­ri­dad y vio­len­cia poli­cia­ca, se

comien­za a sen­tir en las calles de dife­ren­tes ciu­da­des de Méxi­co el repu­dio

con­tra estos hechos, en el esta­do de Jalis­co, las pro­tes­tas exi­gien­do jus­ti­cia

para Gio­van­ni López han sido repri­mi­das, lle­gan­do al gra­do de des­apa­ri­cio­nes y

deten­cio­nes arbi­tra­rias, el uso de la vio­len­cia por par­te del Esta­do, es aba­la­do

por el gober­na­dor Enri­que Alfa­ro, quien hacien­do gala de teo­rías

cons­pi­ra­to­rias, hecha cul­pas al gobierno fede­ral de la situa­ción que se vive y

habla de un com­plot en su con­tra orques­ta­do por mili­tan­tes de More­na, en

reali­dad, lo que Alfa­ro hace, sola­men­te es pre­ten­der dis­traer la

res­pon­sa­bi­li­dad que tie­ne sobre el ase­si­na­to de Gio­van­ni, pues es bien sabi­da

la auto­ri­za­ción que dio a la poli­cía de Jalis­co para de for­ma repre­si­va

hos­ti­gar a la pobla­ción, en refe­ren­cia a la repre­sión con­tra los mani­fes­tan­tes

ha dicho el gober­na­dor de Jalis­co que la poli­cía actuó de mane­ra ade­cua­da y que

mere­ce el reco­no­ci­mien­to ciu­da­dano por ello, elo­gian­do cíni­ca­men­te la vio­la­ción

de los dere­chos huma­nos, más que cla­ra ha que­da­do la for­ma auto­ri­ta­ria y

repre­si­va de gober­nar de Alfa­ro en Jalis­co, por lo cual, debe ser juz­ga­do y

des­ti­tui­do del car­go de gober­na­dor, has­ta la fecha las supues­tas

inves­ti­ga­cio­nes por el caso de Gio­van­ni no han mere­ci­do la deten­ción de los

poli­cías ase­si­nos ni la des­ti­tu­ción de ni un sólo fun­cio­na­rio, es cla­ro el

man­to de impu­ni­dad que cubre a la jus­ti­cia.

Otro caso de

vio­len­cia poli­cia­ca y ase­si­na­to, es el acon­te­ci­do el 29 de mar­zo en Tijua­na,

Baja Cali­for­nia, cuan­do en una gaso­li­ne­ra al sur de la colo­nia Manuel Pare­des,

cer­ca del bule­var Rosas Maga­llón (Libra­mien­to Sur), un poli­cía some­tió a Oli­ver

López con el pie en su cue­llo, sin impor­tar­le que el hom­bre se encon­tra­ba

espo­sa­do y en el piso no opo­nien­do resis­ten­cia, los tes­ti­gos de los hechos

gra­ba­ron un video en don­de se apre­cia la bru­ta­li­dad del poli­cía, los

tes­ti­mo­nios refie­ren como el color de la per­so­na fue cam­bian­do en su ros­tro

has­ta poner­se mora­do, el poli­cía ase­sino inten­tó reani­mar a su víc­ti­ma al

sen­tir la pre­sión de quie­nes obser­va­ban, pero el cri­men esta­ba come­ti­do, Oli­ver

López no podía reac­cio­nar pues ya había sido asfi­xia­do. Las auto­ri­da­des

esta­ta­les median­te la Secre­ta­ría de Segu­ri­dad y Pro­tec­ción Ciu­da­da­na de Tijua­na

han que­ri­do des­vir­tuar los hechos, ale­gan­do que Oli­ver fue dete­ni­do por lan­zar

pie­dras y que al momen­to de la deten­ción comen­zó a con­vul­sio­nar­se, las men­ti­ras

guber­na­men­ta­les no se sos­tie­nen como mues­tra la evi­den­cia gra­ba­da, para las

auto­ri­da­des el caso está cerra­do, el poli­cía ase­sino se dice fue des­ti­tui­do,

pero sin abrír­se­le una inves­ti­ga­ción ni pre­sen­tar car­gos por el ase­si­na­to que

come­tió. Nue­va­men­te la impu­ni­dad se vis­te de lega­li­dad según los intere­ses del

Esta­do.

En la ciu­dad de

Méxi­co, una ado­les­cen­te lla­ma­da Melai­ne de 15 años, fue per­se­gui­da por la

poli­cía y feroz­men­te patea­da en todo su cuer­po cuan­do se encon­tra­ba tira­da en

la calle, la saña de los cuer­pos repre­si­vos se evi­den­cia por la for­ma en como

le agre­den el ros­tro y la cabe­za, Mela­nie se encuen­tra poli­con­tun­di­da y está en

espe­ra de los exá­me­nes neu­ro­ló­gi­cos. A sus com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras que inten­ta­ron

auxi­liar­la al momen­to de la agre­sión poli­cia­ca, tan bien se les agre­dió

vio­len­ta­men­te, por lo menos como resul­ta­do de esos hechos se habla de 20

lesio­na­dos, Mela­nie y sus com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras se encon­tra­ban par­ti­ci­pan en

una mani­fes­ta­ción jus­ta­men­te con­tra la bru­ta­li­dad poli­cia­ca. La bes­tia­li­dad de

los cuer­pos poli­cia­les es evi­den­te.

En el esta­do de

Gua­na­jua­to, en la pobla­ción de San Luis de la Paz, un hom­bre fue gol­pea­do y

some­ti­do por poli­cías de la enti­dad, por el sim­ple moti­vo de no por­tar cubre­bo­cas,

tal y como fue el caso de Gio­van­ni. El video que da tes­ti­mo­nio pue­de obser­var­se

la saña vio­len­ta de los poli­cías que con uso de maca­na agre­den al hom­bre que

úni­ca­men­te pedía se le deja­ra en paz. Des­pués de los hechos, la Pro­cu­ra­du­ría de

los Dere­chos Huma­nos del Esta­do de Gua­na­jua­to (PDHEG) ha abier­to un Expe­dien­te

de Que­ja 23/​20‑D soli­ci­tan­do un infor­me gene­ral a las auto­ri­da­des muni­ci­pa­les,

pero como es cos­tum­bre, nin­gún ele­men­to poli­cia­co invo­lu­cra­do ha sido

san­cio­na­do ni las auto­ri­da­des han emi­ti­do comu­ni­ca­do alguno al res­pec­to.

Pre­fie­ren el silen­cio bus­ca­do todo que­de en el olvi­do.

Los casos

ante­rior­men­te refe­ri­dos con ape­nas una mues­tra de la cons­tan­te vio­la­ción de los

dere­chos huma­nos que se vive en Méxi­co, son una pin­ce­la­da del carác­ter repre­si­vo

de las fuer­zas poli­cia­les, que, pues­tas al ser­vi­cio de los intere­ses pri­va­dos

de la bur­gue­sía gober­nan­te, sir­ve como fuer­za opre­so­ra de la cla­se tra­ba­ja­do­ra

y sec­to­res popu­la­res, como pue­de notar­se en los casos, hay un común actuar por

par­te de los poli­cías, la téc­ni­ca de asfi­xia es una estra­te­gia de some­ti­mien­to

usa­da en todo el mun­do, la vio­len­cia poli­cia­ca es vio­len­cia de Esta­do que debe

ser denun­cia­da y com­ba­ti­da con la orga­ni­za­ción y la cons­cien­cia pro­le­ta­ria y

popu­lar, la bru­tal ola repre­si­va debe dete­ner­se y hacer­se jus­ti­cia a las

víc­ti­mas de estos crí­me­nes. ¡No más vio­len­cia poli­cia­ca!