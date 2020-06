México. A once años del caso de la Guardería ABC, padres colocan ofrenda y exigen justicia

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 7 de junio de 2020

A once años del incen­dio de la Guar­de­ría ABC en Sono­ra, por el que murie­ron 49 niños y cien­tos resul­ta­ron heri­dos, los padres de las víc­ti­mas colo­ca­ron flo­res, glo­bos y papa­lo­tes en el Anti­mo­nu­men­to 49ABC, fren­te a la ofi­ci­na cen­tral del Ins­ti­tu­to Mexi­cano del Segu­ro Social (IMSS), para exi­gir recor­dar a sus hijos y exi­gir jus­ti­cia a las auto­ri­da­des.

En medio de la pan­de­mia por coro­na­vi­rus, los padres de los 49 niños, pro­te­gi­dos con cubre­bo­cas, se reu­nie­ron y nom­bra­ron a cada uno de las víc­ti­mas, segui­do de un “no debió morir”. Al tér­mino de la cere­mo­nia, los padres deja­ron volar 49 glo­bos.

Los fami­lia­res de los niños ase­gu­ra­ron que a once de los hechos no hay jus­ti­cia. “Lo que hay es impu­ni­dad y un desin­te­rés de todos los gobier­nos y las fis­ca­lías que han pasa­do para resol­ver el caso, inclu­yen­do la actual. Al fis­cal Gene­ral (Ale­jan­dro Gertz) no lo hemos vis­to una sola vez”, acu­só José Fran­cis­co Gar­cía Quin­ta­na, padre de uno de los niños falle­ci­dos y voce­ro del Movi­mien­to 5 de Junio.

A más de una déca­da de la tra­ge­dia, no hay per­so­nas dete­ni­das por el caso ni se ha repa­ra­do el daño a las más de cien fami­lias afec­ta­das.

“Todo ha sido una bur­la en estos años. Una toma­da de pelo. Lle­va­mos ya cin­co pro­cu­ra­do­res dis­tin­tos y aho­ra un fis­cal a nivel fede­ral y lo úni­co que han mos­tra­do es que no les impor­ta. Este cri­men ocu­rrió en una guar­de­ría subro­ga­da del IMSS, hay fun­cio­na­rios impli­ca­dos. Es un cri­men de Esta­do, pero no les impor­ta”, agre­gó Gar­cía Quin­ta­na.

Las fami­lias de las víc­ti­mas ase­gu­ra­ron que con­ti­nua­rán con la exi­gen­cia de jus­ti­cia y con la inten­ción de que el caso lle­gue a la Comi­sión Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nosy pos­te­rior­men­te a la Cor­te Inter­na­cio­nal.

FUENTE: des­In­for­me­mo­nos