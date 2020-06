El Fis­cal Gene­ral de Bol­si­llo, señor Fran­cis­co Bar­bo­sa, ha deja­do a los colom­bia­nos asom­bra­dos y boquia­bier­tos al orde­nar la cap­tu­ra de los agen­tes de la Dijin que legal­men­te inter­cep­ta­ron las comu­ni­ca­cio­nes del nar­co­trafi­can­te José Her­nán­dez, (el Ñeñe Her­nán­dez), y gra­ba­ron los audios que hoy son prue­ba rei­na, en el caso de la finan­cia­ción de la cam­pa­ña pre­si­den­cial de Iván Duque con dine­ros del nar­co­tráfi­co.

¡Qué Fis­cal tan des­ca­ra­do! En lugar de cap­tu­rar y san­cio­nar judi­cial­men­te a los invo­lu­cra­dos en el deli­to, le colo­ca las espo­sas, no a éstos, sino a los inves­ti­ga dores que halla­ron las prue­bas.

Aprehen­der a los téc­ni­cos de la Dijin y no a los inves­ti­ga­dos, igno­ran­do la aplas­tan­te cata­ra­ta de evi­den­cias, hace pen­sar que Fran­cis­co Bar­bo­sa, o, atra­vie­sa un momen­to de con­fu­sión men­tal que ame­ri­ta con­sul­ta urgen­te con un buen sicó­lo­go, o sen­ci­lla­men­te, es un des­fa­cha­ta­do y des­com­pues­to que ha toma­do la deci­sión cons­cien­te, de defen­der la impu­ni­dad de unos jefes polí­ti­cos podri­dos que lo colo­ca­ron en la Fis­ca­lía Gene­ral de la Nación, pre­ci­sa men­te para eso.

Bar­bo­sa ya está superan­do en mate­ria de jus­ti­cia tor­ci­da al ex fiscal Nés­tor Hum­ber­to Mar­tí­nez; por eso se enco­ge de hom­bros ante la res­pon­sa­bi­li­dad de María Clau­dia Daza, o «la Caya» –como la lla­man sus fami­lia­res y amigos‑, inte­gran­te prin­ci­pal de la UTL del sena­dor, Álva­ro Uri­be. Ella es “laca­ya” de Duque y “laca­ya” de Uri­be, como laca­yo de los mis­mos, tam­bién es, el actual Fis­cal Gene­ral de la Nación.

Si no hace­mos nada, si no reac­cio­na­mos, esta­mos es man­da­dos a reco­ger. No pode­mos tole­rar, ni un minu­to más, los abu­sos de es- tos ban­di­dos enco­pe­ta­dos empo­tra­dos en el poder. ¡Cómo qui­sié­ra­mos que Colom­bia, no fue­ra nun­ca más, un país de fun­cio­na­rios laca­yos del cri­men y la impu­ni­dad!

Que Duque, no trai­cio­ne sus pro­pias pala­bras en cam­pa­ña pre­si­den­cial cuan­do ase­gu­ró que: «en caso de ingre­so de dine­ros ilí­ci­tos a las cam­pa­ñas, no solo deben ir a la cár­cel los teso­re­ros, sino tam­bién los can­di­da­tos».

Que demues­tre que no enga­ña­ba con dema­go­gia bara­ta. Si hubie­se con­se­cuen­cia con aque­llas pala­bras, el pro­pio Duque debie­ra estar pre­so, y tam­bién Uribe…Y tras las rejas debie­ran estar los Ger­lein y los Char, unta­dos has­ta la coro­ni­lla con los dine­ros mal habi­dos del Ñeñe y con la com­pra des­ver­gon­za­da de votos y el frau­de elec­to­ral, denun­cia­dos por la ex con­gre­sis­ta Aída Mer­lano.

FARC-EP Segun­da Mar­que­ta­lia Junio 7 de 2020