Internacional. Declaración internacional de los movimientos y organizaciones populares en solidaridad con la rebelión antirracista en los Estados Unidos

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 6 junio 2020

Denun­cia­mos fir­me­men­te el ase­si­na­to de Geor­ge Floyd por el Depar­ta­men­to de Poli­cía de Min­nea­po­lis y exi­gi­mos jus­ti­cia ple­na e intran­si­gen­te para su fami­lia. Nos uni­mos al lla­ma­do y exi­gi­mos jus­ti­cia para miles de fami­lias en todo Esta­dos Uni­dos que han per­di­do a alguien por la vio­len­cia poli­cial.

Expre­sa­mos nues­tro rotun­do apo­yo al pue­blo de los Esta­dos Uni­dos que, a lo lar­go de su his­to­ria, ha resis­ti­do el racis­mo. Nos soli­da­ri­za­mos con los cien­tos de miles de per­so­nas que hoy en día pro­tes­tan. Repu­dia­mos las narra­ti­vas que divul­gan los gran­des medios cor­po­ra­ti­vos que eti­que­tan a los mani­fes­tan­tes como «terro­ris­tas» y «saquea­do­res» para cri­mi­na­li­zar al movi­mien­to. Esto es par­te de una tác­ti­ca para des­le­gi­ti­mar las pro­tes­tas y divi­dir al pue­blo.

Estas amplias pro­tes­tas han lle­va­do a una rebe­lión anti­rra­cis­ta que ha expues­to aún más al mun­do el pro­fun­do carác­ter racis­ta del esta­do nor­te­ame­ri­cano. Es una injus­ti­cia sis­té­mi­ca e his­tó­ri­ca que impreg­na a toda la socie­dad y ha con­ta­do con la coope­ra­ción acti­va de los prin­ci­pa­les par­ti­dos, cor­po­ra­cio­nes y los medios de comu­ni­ca­ción.

El racis­mo siem­pre ha esta­do en el cora­zón del sis­te­ma socio­eco­nó­mi­co y polí­ti­co de los Esta­dos Uni­dos. Recha­za­mos el uso his­tó­ri­co y con­ti­nuo del racis­mo y el sis­te­ma de supre­ma­cía blan­ca como un medio para defen­der una socie­dad de cla­ses que explo­ta y opri­me a las comu­ni­da­des más vul­ne­ra­bles.

Reco­no­ce­mos que, para erra­di­car el mons­truo del racis­mo, la matan­za sis­té­mi­ca de la comu­ni­dad negra y todas las cri­sis reque­ri­rán del fin del capi­ta­lis­mo y una trans­for­ma­ción com­ple­ta de la socie­dad. El pue­blo de los Esta­dos Uni­dos se ha embar­ca­do en este camino movi­li­zán­do­se a una esca­la sin pre­ce­den­tes en todo el país.

Recha­za­mos la res­pues­ta de Trump, que ha sido lla­mar a tiro­tear a los mani­fes­tan­tes y decla­rar la gue­rra al pue­blo y su dere­cho a pro­tes­tar invo­can­do la Ley de Insu­rrec­ción de 1807. Esta ley ha per­mi­ti­do que el gobierno de los EE. UU. Envíe a los mili­ta­res para que se con­vier­tan en eje­cu­to­res de ley y orden y repri­mir este nue­vo movi­mien­to, como lo hizo en 1992 duran­te el levan­ta­mien­to de Los Ánge­les, Cali­for­nia.

La bur­gue­sía nor­te­ame­ri­ca­na, inclui­dos los demó­cra­tas y los repu­bli­ca­nos, ha faci­li­ta­do los ata­ques de Trump con­tra los mani­fes­tan­tes y la impo­si­ción de toques de que­da injus­tos que se uti­li­zan para jus­ti­fi­car los arres­tos masi­vos de per­so­nas que ejer­cen sus dere­chos. Los toques de que­da for­ta­le­cen el esta­do poli­cial y nor­ma­li­zan la vio­len­cia poli­cial, que se enfo­ca en los cien­tos de miles de per­so­nas que se unen a esta rebe­lión anti­rra­cis­ta.

Nos uni­mos al lla­ma­do de los movi­mien­tos popu­la­res para que el gobierno de los EE. UU. Deje de finan­ciar y inver­tir en el mili­ta­ris­mo y el terror poli­cial, e invier­ta en la infra­es­truc­tu­ra nece­sa­ria para abor­dar las cre­cien­tes nece­si­da­des socia­les y eco­nó­mi­cas del pue­blo nor­te­ame­ri­cano.

Con­de­na­mos el silen­cio cóm­pli­ce de muchos gobier­nos alia­dos de los Esta­dos Uni­dos en todo el mun­do que no han denun­cia­do el ase­si­na­to de Geor­ge Floyd como un cri­men de odio per­pe­tra­do por el esta­do, y la repre­sión mili­tar con­tra cien­tos de miles de mani­fes­tan­tes como una vio­la­ción masi­va de los dere­chos huma­nos.

No es una coin­ci­den­cia que esta rebe­lión anti­rra­cis­ta del pue­blo ocu­rra duran­te la pan­de­mia de Covid-19, que ha pro­vo­ca­do múl­ti­ples cri­sis en la socie­dad nor­te­ame­ri­ca­na y que aho­ra están con­ver­gien­do. Hay una cri­sis de salud públi­ca debi­do al fra­ca­so total del gobierno para pre­pa­rar­se o inclu­so res­pon­der ade­cua­da­men­te, lo que ha pro­vo­ca­do la muer­te de más de 100,000 per­so­nas. Hay una cri­sis eco­nó­mi­ca que ha deja­do a mas de 40 millo­nes de per­so­nas des­em­plea­das. Se esti­ma que 16 millo­nes de empleos sean eli­mi­na­dos per­ma­nen­te­men­te, y que habrá una ola de des­alo­jos en el futu­ro cer­cano. Duran­te este perío­do de cri­sis, cua­ren­te­na e incer­ti­dum­bre para 140 millo­nes de per­so­nas pobres en los Esta­dos Uni­dos, los acti­vos de los mul­ti­mi­llo­na­rios han cre­ci­do en $434 mil millo­nes.

Hoy, los pue­blos de Áfri­ca, Amé­ri­ca Lati­na, Asia y Euro­pa afir­ma­mos que esta­mos uni­dos en la mis­ma lucha con­tra el gobierno de los Esta­dos Uni­dos. Es el mis­mo gobierno que repri­me y ase­si­na a las comu­ni­da­des negras e inva­de, san­cio­na y saquea paí­ses de todo el mun­do. El esta­do que decla­ró la gue­rra al pue­blo de los Esta­dos Uni­dos es el mis­mo que ha libra gue­rras impe­ria­lis­tas con­tra los pue­blos del mun­do.

06 de junio de 2020.

APOYAN

REDES Y ARTICULACIONES INTERNACIONALES

ALBA Movi­mien­tos – Arti­cu­la­ción Con­ti­nen­tal de los Movi­mien­tos Socia­les y Popu­la­res hacia el ALBA

Arti­cu­la­ción Inter­na­cio­nal Juven­tud en Lucha

CLOC – Via Cam­pe­si­na

Vene​zue​la​naly​sis​.com

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Benín – UMOJA – Ligue Pan­afri­cai­ne

Kenia – AUKMW – Amal­ga­ma­ted Union of Ken­ya Metal Wor­kers

Kenia – Revo­lu­tio­nary Socia­list Lea­gue

Mau­ri­ta­nia – Nass­ta­tia Move­ment

Mozam­bi­que – ADECRU – Accao Aca­de­mi­ca para o Des­en­vol­vi­men­to das Comu­ni­da­des Rurais

PAT – Pan Afri­ca­nism Today

Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca de Con­go – Il est Temps

Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca de Con­go – Mou­ve­ment Social BISO PEUPLE

Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca de Con­go – Qua­triè­me Voie

Sudá­fri­ca – Abah­la­li baseM­jon­do­lo

Sudá­fri­ca – SRWP – Socia­list Revo­lu­tio­nary Wor­kers Party

Tan­za­nia – Issa Shiv­ji, Pro­fes­sor Eme­ri­tus in Public Law & First Julius Nye­re­re Pro­fes­sor of Pan-Afri­can Stu­dies

Tan­za­nia – Tan­za­nia Socia­list Forum

Zam­bia – Socia­list Party of Zam­bia

AMÉRICA LATINA

Argen­ti­na – Corrien­te Pero­nis­ta Des­ca­mi­sa­dos

Argen­ti­na – CTA-Auto­no­ma – Cen­tral de Tra­ba­ja­dorxs de la Argen­ti­na

Argen­ti­na – Fede­ra­ción de Coope­ra­ti­vas Auto­ges­tio­na­rias MOI

Argen­ti­na – Fren­te Pátria Gran­de

Argen­ti­na – Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán-Argen­ti­na

Argen­ti­na – Movi­mien­to Popu­lar La Dig­ni­dad

Argen­ti­na – Movi­mien­to de Ocu­pan­tes e Inqui­li­nos de Argen­ti­na

Argen­ti­na – Orga­ni­za­cio­nes Libres del Pue­blo-Resis­tir y Luchar

Argen­ti­na – Resu­men Lati­no­ame­ri­cano

Boli­via – Kaw­sa­chun News

Bra­sil – MAM – Movi­men­to pela Sobe­ra­nia Popu­lar na Mine­ração

Bra­sil – MST – Movi­mien­to de los Tra­ba­ja­do­res Rura­les Sin Tie­rra

Cuba – Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res de Cuba

Cuba – CMLK – Cen­tro Memo­rial Mar­tin Luther King Jr

Cuba – Colec­ti­vo La Tiz­za

Cuba – Disa­mis Arcia Muñoz, Facul­tad de Comu­ni­ca­ción de la Uni­ver­si­dad de La Haba­na

Cuba – Fer­nan­do Luis Rojas López, Ins­ti­tu­to Cubano de Inves­ti­ga­ción Cul­tu­ral Juan Mari­ne­llo

Ecua­dor – FEDAEPS – Fun­da­ción de Estu­dios, Acción y Par­ti­ci­pa­ción Social

Ecua­dor – Net­work of Inte­llec­tuals and Artists in Defen­se of Huma­nity

Ecua­dor – REMTE – Red de Muje­res Trans­for­man­do la Eco­no­mia

El Sal­va­dor – Aso­cia­ción San­ta Mar­ta ADES

Gua­te­ma­la – Alian­za Polí­ti­ca Sec­tor de Muje­res Gua­te­ma­la

Gua­te­ma­la – CUC – Comi­té de Uni­dad Cam­pe­si­na

Hon­du­ras – Muje­res Socia­lis­tas de Hon­du­ras

Méxi­co – ALAI – Agen­cia Lati­no­ame­ri­ca­na de Infor­ma­ción

Méxi­co – Comi­té 68 Pro Liber­ta­des Demo­crá­ti­cas

Méxi­co – Comi­té de Dere­chos Huma­nos de Base de Chia­pas Dig­na Ochoa

Méxi­co – Jóve­nes ante la Emer­gen­cia Nacio­nal

Méxi­co – Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal

Méxi­co – MST/​México – Movi­mien­to Social por la Tie­rra

Méxi­co – Nue­va Cons­ti­tu­yen­te Ciu­da­da­na Popu­lar

Méxi­co – Nue­vo País

Méxi­co – Obser­va­to­rio Lati­no­ame­ri­cano de Geo­po­lí­ti­ca

Movi­mien­to Cen­tro­ame­ri­cano 2 de mar­zo

Nica­ra­gua – Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de Ofi­cia­les en Reti­ro por la Paz

Perú – Acción Polí­ti­ca Socia­lis­ta

Perú – Alba Movi­mien­tos – Capí­tu­lo Perú

Perú – Juven­tud Comu­nis­ta del Perú – Patria Roja

Perú – Juven­tud Comu­nis­ta Patria Roja

Perú – La Jun­ta

Perú – Movi­mien­to Comu­ni­ta­rio Alfa y Ome­ga

Perú – Mun­do Ver­de

Perú – Nor­te Pro­gre­sis­ta

Perú – Todas Somos Micae­las

Puer­to Rico – Comu­na Cari­be-Puer­to Rico

Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na – Arti­cu­la­ción Nacio­nal Cam­pe­si­na

Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na – Movi­mien­to de Cam­pe­si­nos Tra­ba­ja­do­res las Comu­ni­da­des Uni­das

Vene­zue­la – ASG­DRe – Alian­za Sexo-Géne­ro Diver­sa Revo­lu­cio­na­ria

Vene­zue­la – CRBZ – Corrien­te Revo­lu­cio­na­ria Bolí­var y Zamo­ra

Vene­zue­la – Pla­ta­for­ma Comu­ni­ca­cio­nal Femi­nis­ta «La 5ta Ola»

Vene­zue­la – Red Afro­des­cen­dien­tes de Vene­zue­la

ÁSIA

Ban­gla­desh – Adi­va­si Samity

Ban­gla­desh – Bako­light Labor Union

Ban­gla­desh – Ban­gla­desh Labor Fede­ra­tion

Ban­gla­desh – Ban­gla­desh Youth Asso­cia­tion

Ban­gla­desh – Bhu­miheen Samity

Ban­gla­desh – Floa­ting Labor Union

Ban­gla­desh – Floa­ting Women Labor Union

Ban­gla­desh – Ganochha­ya Sans­krit Ken­dro

Ban­gla­desh – Kisha­ni Sabha

Ban­gla­desh – Krishok Fede­ra­tion

Ban­gla­desh – Rural Inte­llec­tuals Front

Ban­gla­desh – Wor­kers Party of Ban­gla­desh

India – Com­mu­nist Party of India (Mar­xist-Leni­nist) Libe­ra­tion

Nepal – Nepal Com­mu­nist Party

EUROPA

Aus­tria – Inter­na­tio­nal Coun­cil of the World Social Forum

Bos­nia-Hezer­go­vi­na – Cen­ter for Youth KVART Pri­je­dor

Cata­lun­ya – CATAC – Inter­sin­di­cal Alter­na­ti­va de Cata­lun­ya

Cata­lun­ya – Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal

Cata­lun­ya – CUP – Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar

Eslo­ve­nia – Levi­ca (The Left)

Espa­ña – Izquier­da Uni­da de Espa­ña

Espa­ña – Movi­mien­to Demo­crá­ti­co de Muje­res

Espa­ña – PCE – Par­ti­do Comu­nis­ta de Espa­ña

Espa­ña – Sin­di­ca­to Anda­luz de Tra­ba­ja­do­res

Espa­ña – Socia­lis­mo 21

Eus­kal Herria – Aska­pe­na

Eus­kal Herria – Ema­ku­meen Mun­du Martxa

Eus­kal Herria – Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta

Eus­kal Herria – LAB sin­di­ka­tua

Eus­kal Herria – Sor­tu, Bas­que Country

Gali­za – Con­fe­de­ra­ción Inter­sin­di­cal Gale­ga

Gali­za – Unión do Povo Gale­go

Gha­na – Socia­list Forum of Gha­na

Gua­te­ma­la – Union Sin­di­cal de Tra­ba­ja­do­res de Gua­te­ma­la-UNSI­TRA­GUA HISTORICA

Hun­gría – ATTAC Hun­gary Asso­cia­tion

Hun­gría – Esz­me­let Buda­pest

Hun­gría – Karl Marx Society

Irlan­da – Ógra Shinn Féin

Ita­lia – Asso­cia­zio­ne [email protected] Mst-Ita­lia

Ita­lia – AWMR Ita­lia – Don­ne della Regio­ne Medi­te­rra­nea

Ita­lia – Par­ti­to della Rifon­da­zio­ne Comu­nis­ta – Sinis­tra Euro­pea

Ita­lia – PCI – Par­ti­to Comu­nis­ta Ita­liano

Ita­lia – Pote­re al Popo­lo!

Ita­lia – Young Com­mu­nists (Par­ti­to della Rifon­da­zio­ne Comu­nis­ta)

Norue­ga – Latin-Ame­ri­ka­grup­pe­ne i Nor­ge

Norue­ga – Nor­we­gian Com­mit­tee in Soli­da­rity with Latin-Ame­ri­ca in Ber­gen

Par­ti­do de la Izquier­da Euro­pea (Euro­pean Left Party)

Por­tu­gal – Con­fe­de­ração Nacio­nal da Agri­cul­tu­ra

Rusia – Coun­cil of Wor­kers of Mos­cow

Rusia – Rus­sian Com­mu­nist Party – Com­mu­nist Party of the Soviet Union

Rusia – Rus­sian Com­mu­nist Wor­kers’ Party

Rusia – Van­guard of Red Youth of Labour Rus­sia

Rusia – Ven­ce­re­mos Move­ment

MAGHREB ÁRABE

Arge­lia – Ligue Algé­rien­ne pour la Défen­se des Droits de l’Homme

Irak – Ira­qi Women Forum

Jor­da­nia – Collec­ti­ve of Wor­kers Unity

Jor­da­nia – Demo­cra­tic Peo­ples’ Party of Jor­dan

Jor­da­nia – Jor­da­nian Peo­ples’ Demo­cra­tic Party

Jor­da­nia – Lea­gue of Demo­cra­tic Youth

Jor­da­nia – Lea­gue of Demo­cra­tic Youth

Marrue­cos – Demo­cra­tic Way

Marrue­cos – Youth of Demo­cra­tic Way

Pales­ti­na – DFLP – Demo­cra­tic Front for the Libe­ra­tion of Pales­ti­ne

Pales­ti­na – Pales­ti­nian Demo­cra­tic Youth Union

Pales­ti­na – PPP – Pales­ti­nian Peo­ples Party

Pales­ti­na – The Pales­ti­nian Demo­cra­tic Women Orga­ni­za­tion – Nada

Túnez – Equa­lity Asso­cia­tion

Túnez – Tuni­sian Wor­kers´ Party

Túnez – Union of Tuni­sian Com­mu­nist Youth

NORTE AMÉRICA

Esta­dos Uni­dos – PEP – Popu­lar Edu­ca­tion Pro­ject