Cuba. La atención a los turistas en tiempos de pandemia

Por Lau­ra V. Mor, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano Corres­pon­sa­lía Cuba, 6 junio 2020.-

Villa Bacu­ra­nao es una de las pri­me­ras pla­yas de Haba­na del Este y uno de los cen­tros turís­ti­cos des­ti­na­dos por el gobierno cubano para alo­jar a los visi­tan­tes extran­je­ros que se encon­tra­ban en casas par­ti­cu­la­res de ren­ta en Cuba al momen­to del cie­rre de fron­te­ras has­ta que pudie­ran regre­sar a su país de ori­gen.

Fotos: Yai­mi Rave­lo.

La ins­ta­la­ción de la cade­na hote­le­ra Isla­zul ha aten­di­do a casi 4.000 hués­pe­des según comen­tó a Resu­men Lati­no­ame­ri­cano Modes­to Her­nán­dez Miran­da, Direc­tor de la Villa. El esta­ble­ci­mien­to, según nos infor­mó, cuen­ta con 54 caba­ñas y 128 capa­ci­da­des y ha reajus­ta­do sus pre­cios debi­do a esta con­tin­gen­cia a razón de lo que los turis­tas solían abo­nar en las casas de ren­ta. Con­sul­ta­do sobre aque­llos turis­tas que podían no dis­po­ner de con­di­cio­nes eco­nó­mi­cas para afron­tar la pro­lon­ga­ción de la esta­día, Her­nán­dez afir­mó que «Cuba ha cubier­to los gas­tos de alo­ja­mien­to de los turis­tas que se han que­da­do sin dine­ro y han reci­bi­do el apo­yo de las Emba­ja­das”.

Allí se encuen­tran alo­ja­dos aún 27 turis­tas extran­je­ros (entre ita­lia­nos, cana­dien­ses, chi­nos, rusos, corea­nos y espa­ño­les) que no pudie­ron regre­sar a su país tras decla­ra­da la pan­de­mia de Covid-19 en el mun­do.

Wang Chang­dong por ejem­plo, no pudo regre­sar a Argen­ti­na, país don­de resi­de al can­ce­lar­se los vue­los. «Me sien­to como en casa aquí. Cuba nos ha pro­por­cio­na­do todo lo que nece­si­ta­mos para tener una esta­día pla­cen­te­ra a pesar del virus«, comen­tó.

Los ita­lia­nos Rober­to Brun­du y Gior­gio Qui­ci, por el con­tra­rio, deci­die­ron que­dar­se en Cuba has­ta que pase la pan­de­mia. “Para mí ha sido una suer­te estar aquí cuan­do apa­re­ció esta enfer­me­dad que está cau­san­do momen­tos muy difí­ci­les en todo el mun­do» afir­mó Rober­to, nota­ble­men­te emo­cio­na­do. «Agra­dez­co a las dos bri­ga­das médi­cas cuba­nas que están luchan­do con­tra COVID-19 en Ita­lia por su apo­yo».

La Dra. Aria­na Rave­lo, Médi­ca Gene­ral Inte­gral, nos comen­tó que si bien no han teni­do nin­gún caso posi­ti­vo a la Covid-19, dos pasa­je­ros habían sido remi­ti­dos a las ins­ta­la­cio­nes hos­pi­ta­la­rias para con­trol al pre­sen­tar fie­bre y dia­rrea, pero que afor­tu­na­da­men­te die­ron nega­ti­vo en los tests.

Al ita­liano Gior­gio, quien lle­va­ba ya 10 meses en Cuba aten­dien­do un pro­yec­to de fút­bol en Gua­na­bo en el que cola­bo­ra, su hijo le pidió que per­ma­ne­cie­ra en la isla “tan­to como le fue­ra posi­ble, pues el pano­ra­ma en Ita­lia era bien des­alen­ta­dor”.

“El sis­te­ma de salud públi­ca cubano ha adop­ta­do todas las medi­das para que se man­ten­gan sanos y segu­ros” comen­tó Aria­na, al tiem­po que nos expli­ca­ba que a los hués­pe­des se les con­tro­la la tem­pe­ra­tu­ra dos veces al día y que la Villa dis­po­ne de un equi­po de médi­cos y enfer­me­ros dis­po­ni­ble las 24 horas para asis­tir­los en caso de ser nece­sa­rio.

El hijo de Gior­gio no se equi­vo­ca­ba. A pesar de no poder bañar­se en las bellas pla­yas haba­ne­ras, cada uno de los turis­tas ha encon­tra­do la tran­qui­li­dad de saber­se aten­di­do y con­te­ni­do, aún en un país que no es el pro­pio.