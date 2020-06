Argentina. Democratizar la pauta es garantizar el pluralismo informativo

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 7 junio 2020

En el Día del Perio­dis­ta, des­de Resu­men Lati­no­ame­ri­cano adhe­ri­mos a este comu­ni­ca­do de enti­da­des repre­sen­ta­ti­vas de muchos y muchas de noso­tros.

Comu­ni­ca­do:

DEMOCRATIZAR LA PAUTA ES GARANTIZAR EL PLURALISMO INFORMATIVO

En este Día del y la Perio­dis­ta, des­de estas redes repre­sen­tan­tes de medios coope­ra­ti­vos, comu­ni­ta­rios y alter­na­ti­vos, que­re­mos expre­sar nues­tra preo­cu­pa­ción por la emer­gen­cia del sec­tor. Mien­tras los medios de los gru­pos eco­nó­mi­cos cobran los ATP y acu­mu­lan la pau­ta publi­ci­ta­ria, para nues­tros medios ape­nas lle­gan las miga­jas o, en muchos casos, ni siquie­ra eso.

El 10 de diciem­bre en el men­sa­je de asun­ción pre­si­den­cial de Alber­to Fer­nán­dez aplau­di­mos la dis­po­si­ción de que la publi­ci­dad del Esta­do sea para ins­ti­tu­cio­nes perio­dís­ti­cas, y ya no para perio­dis­tas indi­vi­dua­les. Cons­ti­tu­ye un pri­mer paso en poder regu­lar otro sótano de la demo­cra­cia, con una caja millo­na­ria y mane­jos dis­cre­cio­na­les.

Por­que muchas veces los gobier­nos han usa­do la pau­ta para pagar favo­res, ope­ra­cio­nes y dis­ci­pli­nar líneas edi­to­ria­les, y muchos empre­sa­rios han uti­li­za­do esos recur­sos públi­cos para hacer nego­cia­dos y lue­go dejar a sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en la calle.

Por eso es nece­sa­rio regu­lar la pau­ta publi­ci­ta­ria con un cri­te­rio demo­crá­ti­co y fede­ral, que se cons­ti­tu­ya como polí­ti­ca públi­ca per­du­ra­ble y estruc­tu­ral de nues­tro país. Se tra­ta de cómo los Esta­dos comu­ni­can su ges­tión, a la vez que es un recur­so fun­da­men­tal tan­to para el sos­te­ni­mien­to como para la equi­dad y la plu­ra­li­dad infor­ma­ti­va: si se dis­tri­bu­ye en pocas manos con­cen­tra­das por­te­ñas, se per­pe­túa y aumen­ta la con­cen­tra­ción; si se dis­tri­bu­ye demo­crá­ti­ca y fede­ral­men­te, se garan­ti­za el plu­ra­lis­mo infor­ma­ti­vo. No es difí­cil de enten­der, pero para garan­ti­zar­lo debe haber un linea­mien­to y polí­ti­ca de Esta­do cla­ros, que no que­de a mer­ced de los cri­te­rios de uno u otro fun­cio­na­rio.

Las redes aba­jo fir­man­tes repre­sen­ta­mos a más de 150 medios de todas las pro­vin­cias argen­ti­nas, don­de tra­ba­ja­mos miles de comu­ni­ca­do­ras y comunicadores.Periódicos, por­ta­les, radios y tele­vi­so­ras naci­das en demo­cra­cia, que con lucha y cons­truc­ción en logra­mos ‑y en muchos casos segui­mos recla­man­do, a más de diez años de san­cio­na­da la Ley de Ser­vi­cios de Comu­ni­ca­ción Audiovisual‑, el mar­co legal para fun­cio­nar.

*El pre­si­den­te de la Nación afir­mó: “Empe­zar por los últi­mos para des­pués lle­gar a todos”. En el caso de los medios esa regla no se está cum­plien­do. De allí nues­tra preo­cu­pa­ción *¿Cómo pue­de ser que has­ta los CEOs de gran­des con­glo­me­ra­dos mediá­ti­cos como Cla­rín y Per­fil cobren ATPs y con­tra­tos millo­na­rios de publi­ci­dad y para un medio comu­ni­ta­rio no haya pau­ta ni otros pro­gra­mas de asis­ten­cia en medio de la pan­de­mia?

En este Día del y la Perio­dis­ta que­re­mos rei­vin­di­car a Mariano Moreno, la ges­ta de 1810 que inau­gu­ró un perio­dis­mo com­pro­me­ti­do con el desa­rro­llo nacio­nal y de uni­dad lati­no­ame­ri­ca­na. Somos par­te de esa mis­ma tra­di­ción.

Por eso afir­ma­mos que no somos neu­tra­les. Ante la pobre­za nos indig­na­mos y denun­cia­mos sus cau­sas. Ante la deu­da exter­na recla­ma­mos inves­ti­ga­ción. Ante la depen­den­cia argen­ti­na pro­po­ne­mos deba­tes per­ma­nen­tes.

En nues­tros medios hablan los movi­mien­tos socia­les, sin­di­ca­les, cul­tu­ra­les y polí­ti­cos, se expre­san “los últi­mos” de los que habla el Pre­si­den­te. Mien­tras los sec­to­res de poder estig­ma­ti­zan, hacen ope­ra­cio­nes per­ma­nen­tes y has­ta jue­gan a favor de los acree­do­res de la deu­da exter­na… nues­tros medios infor­man y dispu­tan agen­da des­de el Pue­blo y des­de el Sur.

Que­re­mos pro­fun­di­zar nues­tra demo­cra­cia, que­re­mos una Argen­ti­na fede­ral, por eso cons­trui­mos en red, por­que “nadie se sal­va sólo”. Cree­mos en la soli­da­ri­dad y la prac­ti­ca­mos.

Por eso en este 7 de junio nos com­pro­me­te­mos a seguir ade­lan­te, a la vez exi­gien­do al Esta­do garan­tías para seguir fun­cio­nan­do. Por­que sin medios comu­ni­ta­rios no hay demo­cra­cia.

FARCO (Foro Argen­tino de Radios Comu­ni­ta­rias)

FADICCRA (Fede­ra­ción Aso­cia­ti­va de Dia­rios y Comu­ni­ca­do­res Coope­ra­ti­vos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na)

CONTA (Coor­di­na­do­ra de Tele­vi­so­ras Alter­na­ti­vas)