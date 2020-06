Palestina. Estudiantes palestinos luchan contra la militarización de la Universidad Hebrea

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, Por *Oren Ziv, 5 de junio de 2020. — -

Los estu­dian­tes pales­ti­nos publi­ca­ron un video el día de Nak­ba que des­ta­ca la cre­cien­te mili­ta­ri­za­ción de su cam­pus uni­ver­si­ta­rio, lo que pro­vo­có lla­ma­dos de la dere­cha para una inves­ti­ga­ción cri­mi­nal.

Un recien­te video­clip sobre la Nak­ba y la mili­ta­ri­za­ción de la Uni­ver­si­dad Hebrea de Jeru­sa­lén, ela­bo­ra­do por un gru­po de estu­dian­tes de izquier­da, ha pro­vo­ca­do una reac­ción vio­len­ta por par­te de gru­pos de dere­cha y polí­ti­cos que afir­man que el clip inci­ta a la vio­len­cia con­tra los sol­da­dos. Un miem­bro de la Knes­set pidió una inves­ti­ga­ción cri­mi­nal mien­tras otros acto­res exi­gie­ron que se cerra­ra la sec­ción estu­dian­til del par­ti­do socia­lis­ta Hadash, que creó y publi­có el video.

El video comien­za con el men­sa­je «72 años de la Nak­ba pales­ti­na y la Nak­ba con­ti­núa has­ta la fecha» y pre­sen­ta una línea de tiem­po de la Nak­ba. Lue­go hace varias afir­ma­cio­nes sobre la mili­ta­ri­za­ción de la Uni­ver­si­dad Hebrea, inclui­do el hecho de que muchos sol­da­dos asis­ten a la uni­ver­si­dad, que los estu­dian­tes pales­ti­nos están sien­do reti­ra­dos de los dor­mi­to­rios del cam­pus y que los fran­co­ti­ra­do­res israe­líes están esta­cio­na­dos en los teja­dos de los edi­fi­cios de la uni­ver­si­dad para dis­pa­rar con­tra los mani­fes­tan­tes en la veci­na Issa­wi­ya, que ha sido el esce­na­rio de una exten­di­da cam­pa­ña de vio­len­cia poli­cial.

El video tam­bién abor­da un con­tro­ver­ti­do pro­gra­ma de entre­na­mien­to de inte­li­gen­cia del ejér­ci­to en la Uni­ver­si­dad, que se lan­zó el año pasa­do, que pre­pa­ra a los estu­dian­tes uni­ver­si­ta­rios duran­te un perío­do pro­lon­ga­do en la uni­dad de inte­li­gen­cia del ejér­ci­to y que ha vis­to un fuer­te aumen­to en el núme­ro de estu­dian­tes uni­for­ma­dos y arma­dos que asis­ten a cla­ses en las ins­ta­la­cio­nes.

El obje­ti­vo del video, expli­ca Shi­rin Hamad, estu­dian­te de segun­do año de la Uni­ver­si­dad y miem­bro del gru­po de estu­dian­tes Hadash, era «pre­sen­tar el pun­to de vis­ta de los estu­dian­tes ára­bes en la Uni­ver­si­dad Hebrea. Que­ría­mos mos­trar lo que expe­ri­men­ta­mos a dia­rio. Cuan­do vimos ofi­cia­les de poli­cía en el teja­do de la uni­ver­si­dad (vigi­lan­do Issa­wi­ya – Jeru­sa­lén Este. O.Z) fue muy ate­rra­dor, hace que cada estu­dian­te ára­be se sien­ta ame­na­za­do. La aca­de­mia tam­bién nece­si­ta luchar con­tra la ocu­pa­ción».

Según Hamad, la admi­nis­tra­ción de la uni­ver­si­dad no ha hecho un esfuer­zo serio para con­si­de­rar por qué los estu­dian­tes ára­bes, así como algu­nos estu­dian­tes judíos, tie­nen mie­do cuan­do ven uni­for­mes y armas en el cam­pus. «Creo que no entien­den, ven a los sol­da­dos como pro­tec­to­res y no como una ame­na­za», dice ella.

Las orga­ni­za­cio­nes de dere­cha se han cen­tra­do en el hecho de que las caras de los sol­da­dos en el video no están borro­sas, ale­gan­do que el clip, por lo tan­to, repre­sen­ta un inten­to de dañar a los sol­da­dos. Des­pués de la publi­ca­ción del video, la Radio del Ejér­ci­to de Israel infor­mó de que los sol­da­dos en la Uni­ver­si­dad reci­bi­rían una mayor segu­ri­dad. Tras una soli­ci­tud de la Uni­ver­si­dad, el gru­po de estu­dian­tes de Hadash subió una nue­va ver­sión del clip con los ros­tros de los sol­da­dos borro­sos.

Yas­sin recha­za la suge­ren­cia de que mos­trar las caras de los sol­da­dos alien­ta los ata­ques con­tra ellos. «No hubo un lla­ma­do a dañar a los sol­da­dos», dice, y agre­ga que Hadash «lucha por el bien de ambos pue­blos, por el pue­blo pales­tino, pero tam­bién por los dere­chos huma­nos en Israel que han sido piso­tea­dos por un dis­cur­so mili­ta­ris­ta».

El dipu­tado Ofir Sofer, del par­ti­do dere­chis­ta Yami­na, pre­sen­tó una que­ja ante el fis­cal gene­ral exi­gién­do­le que inves­ti­gue a los crea­do­res y dis­tri­bui­do­res del video. Mien­tras tan­to varios gru­pos de estu­dian­tes de dere­cha y cen­tro­de­re­cha, inclui­dos Im Tir­tzu y aso­cia­cio­nes estu­dian­ti­les afi­lia­das a Likud y a Azul y Blan­co, han pedi­do a la Uni­ver­si­dad Hebrea que res­pon­da enér­gi­ca­men­te con­tra los estu­dian­tes de Hadash y mues­tre apo­yo a los sol­da­dos en el cam­pus.

Ofek, el gru­po estu­dian­til aso­cia­do con el Par­ti­do Labo­ris­ta de Israel, con­de­nó el video por ser «sus­cep­ti­ble de ser inter­pre­ta­do como un lla­ma­do a dañar a gru­pos de estu­dian­tes sol­da­dos» y al mis­mo tiem­po expre­só el deseo de esta­ble­cer una «aso­cia­ción genui­na» con el gru­po de Hadash . La Aso­cia­ción de Estu­dian­tes de la Uni­ver­si­dad Hebrea expre­só su aper­tu­ra a escu­char crí­ti­cas y opi­nio­nes dife­ren­tes, pero cri­ti­có la «cali­fi­ca­ción de los estu­dian­tes comu­nes y el lla­ma­do a la vio­len­cia o la inci­ta­ción con­tra ellos».

Sol­da­dos arma­dos en cla­se

La Uni­ver­si­dad res­pon­dió que los fotó­gra­fos de la poli­cía, en lugar de los fran­co­ti­ra­do­res, están esta­cio­na­dos en los teja­dos de la ins­ti­tu­ción. La Uni­ver­si­dad afir­mó ade­más que «nin­gún estu­dian­te ára­be ha sido des­alo­ja­do de los dor­mi­to­rios» y que cuan­do los estu­dian­tes cam­bian de alo­ja­mien­to anual­men­te algu­nos estu­dian­tes ára­bes se mudan a un nue­vo dor­mi­to­rio. Pero Tareq Yas­sin, coor­di­na­dor nacio­nal de estu­dian­tes de Hadash y estu­dian­te de pos­gra­do en la Uni­ver­si­dad Abier­ta, afir­ma lo con­tra­rio.

«Están negan­do hechos cono­ci­dos por todos los estu­dian­tes», dice. “Todo el nivel infe­rior de uno de los dor­mi­to­rios está vacío, expul­sa­ron a los estu­dian­tes un mes antes de sus exá­me­nes. Per­so­nal­men­te sé de varios estu­dian­tes que fue­ron pre­sio­na­dos para aban­do­nar su alo­ja­mien­to sin que se les ofre­cie­ra una vivien­da de reem­pla­zo y este año se muda­ron a apar­ta­men­tos pri­va­dos».

Yas­sin agre­ga que se han colo­ca­do puer­tas elec­tró­ni­cas y guar­dias de segu­ri­dad arma­dos fue­ra de los dor­mi­to­rios, que se ase­me­jan a una «base mili­tar». Ade­más seña­la que la asig­na­ción de espa­cio para los cuar­tos de los sol­da­dos ha agre­ga­do «cien­tos de sol­da­dos al cam­pus», así como poli­cías adi­cio­na­les, y que esto ha crea­do la sen­sa­ción de que la Uni­ver­si­dad está invo­lu­cra­da en «la repre­sión del pue­blo pales­tino, espe­cial­men­te debi­do a la ubi­ca­ción [del cam­pus] al lado de Issa­wi­ya «.

Hamad tam­bién con­fir­ma que los estu­dian­tes fue­ron expul­sa­dos​de sus dor­mi­to­rios el año pasa­do. «En julio del año pasa­do, duran­te la sema­na final del cur­so lec­ti­vo, envia­ron un men­sa­je de des­alo­jo de los dor­mi­to­rios la sema­na siguien­te», recuer­da. “Muchos estu­dian­tes vinie­ron a noso­tros y se que­ja­ron, pre­gun­tán­do­nos por qué, a pesar de que la uni­ver­si­dad les dijo que debía per­mi­tir una reno­va­ción urgen­te, des­pués de un mes y medio que­dó cla­ro que la ver­da­de­ra razón era dar paso a un pro­gra­ma de inte­li­gen­cia para entre­na­mien­to del ejér­ci­to». Hamad agre­ga que otra ola de estu­dian­tes fue des­alo­ja­da de los dor­mi­to­rios en enero de este año.

Un pro­fe­sor de la Uni­ver­si­dad Hebrea que pidió per­ma­ne­cer en el ano­ni­ma­to dijo que el núme­ro de sol­da­dos arma­dos en el cam­pus ha aumen­ta­do des­de que comen­zó el pro­gra­ma de entre­na­mien­to de inte­li­gen­cia del ejér­ci­to el año pasa­do. Seña­ló ade­más que algu­nas ins­ta­la­cio­nes estu­dian­ti­les habían sido auto­ri­za­das para el bene­fi­cio del pro­gra­ma. Los pales­ti­nos cons­ti­tu­yen una pro­por­ción rela­ti­va­men­te alta de los resi­den­tes de los dor­mi­to­rios, lo que sig­ni­fi­ca que han sido des­pro­por­cio­na­da­men­te afec­ta­dos por la asig­na­ción de vivien­das para estu­dian­tes a los sol­da­dos.

Aca­de­mia for Equa­lity, un gru­po aca­dé­mi­co acti­vis­ta, y New Pro­fi­le, una orga­ni­za­ción femi­nis­ta que tra­ba­ja para ter­mi­nar con el mili­ta­ris­mo en la socie­dad israe­lí, publi­có una car­ta con­jun­ta expre­san­do su apo­yo a los estu­dian­tes pales­ti­nos que luchan con­tra la «mili­ta­ri­za­ción» de su cam­pus. La car­ta seña­la que, con­tra­ria­men­te a lo que afir­ma la Uni­ver­si­dad, los estu­dian­tes pales­ti­nos fue­ron saca­dos de los dor­mi­to­rios que pos­te­rior­men­te fue­ron asig­na­dos a los sol­da­dos.

La car­ta tam­bién des­ta­ca el impac­to del pro­gra­ma de inte­li­gen­cia del ejér­ci­to, argu­men­tan­do que la Uni­ver­si­dad «debe seguir sien­do una ins­ti­tu­ción civil» y que tie­ne la res­pon­sa­bi­li­dad de pro­te­ger a los estu­dian­tes pales­ti­nos que «se sien­ten ame­na­za­dos por la atmós­fe­ra mili­tar que se apo­de­ra» del cam­pus.

Res­pon­dien­do a una soli­ci­tud de comen­ta­rios, la Uni­ver­si­dad Hebrea decla­ró que “la pelí­cu­la ori­gi­nal fue des­co­nec­ta­da lue­go de la soli­ci­tud de la uni­ver­si­dad al gru­po de Hadash. La pelí­cu­la, que se dis­tri­bu­yó en las redes socia­les, divul­gó decla­ra­cio­nes fal­sas sobre la Uni­ver­si­dad… En todos los rin­co­nes los estu­dian­tes de la socie­dad israe­lí están segu­ros y libres, comen­zan­do con sol­da­dos del ejér­ci­to en el pro­gra­ma más pres­ti­gio­so de los mili­ta­res, estu­dian­tes ára­bes, estu­dian­tes ultra­or­to­do­xos, etc.

“El retra­to del cam­pus como un entorno inse­gu­ro es com­ple­ta­men­te fal­so. La pelí­cu­la no repre­sen­ta los pun­tos de vis­ta de la Uni­ver­si­dad y su admi­nis­tra­ción, sino sola­men­te los del gru­po de Hadash».

Una ver­sión de este artícu­lo se publi­có ori­gi­nal­men­te en hebreo en Local Call.

*Oren Ziv es foto­pe­rio­dis­ta, miem­bro fun­da­dor del colec­ti­vo de foto­gra­fía Acti­ves­tills y escri­tor de Local Call.

Fuen­te: https://​www​.972​mag​.com/​p​a​l​e​s​t​i​n​i​a​n​-​s​t​u​d​e​n​t​s​-​m​i​l​i​t​a​r​i​z​a​t​i​o​n​-​h​e​b​r​e​w​-​u​n​i​v​e​r​s​i​ty/

Tra­du­ci­do del inglés para Rebe­lión por J. M.