Nuevo paso para el proyecto CEUS en la costa atlántica andaluza (vídeo) – La otra Andalucía

La recien­te tri­ful­ca en el Par­la­men­to sobre el Cen­ter of Exce­llen­ce of Unma­ned Sys­tem (CEUS) ha pues­to de relie­ve la pro­gre­si­va mili­ta­ri­za­ción de la cos­ta atlán­ti­ca anda­lu­za. A la base naval de Rota y la pre­sen­cia del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Téc­ni­ca Aero­es­pa­cial (INTA) ‑ads­cri­to al Minis­te­rio de Defen­sa y don­de se hacen prue­bas con todo tipo de vehícu­los de avia­ción mili­tar- se aña­de el CEUS. El CEUS será ‑si no lo reme­dia el Pue­blo Anda­luz- un cen­tro de expe­ri­men­ta­ción y cer­ti­fi­ca­ción de avio­nes no tri­pu­la­dos (de apli­ca­ción fun­da­men­tal­men­te mili­tar) que se va a implan­tar en Moguer, adya­cen­te al INTA y ubi­ca­do en los bor­des del Par­que Nacio­nal de Doña­na.

El engan­che dia­léc­ti­co entre C’s y PSOE era sobre la cesión de los terre­nos del muni­ci­pio de Moguer para este pro­yec­to, que desa­rro­lla­rá el pro­pio INTA. Ni los unos ni los otros cues­tio­na­rían el cre­ci­mien­to del INTA con este pro­yec­to CEUS en un entorno natu­ral pri­vi­le­gia­do, al bor­de de Doña­na. Tan­to los par­ti­do de gobierno como el PSOE son fie­les sier­vos de los intere­ses del impe­ria­lis­mo y la OTAN. Por eso Susa­na Díaz le lan­za­ba a Juan Marín que “cada día per­di­do sin que el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Téc­ni­ca Aero­es­pa­cial (INTA) sea pro­pie­ta­rio de estos sue­los es un día per­di­do para el pro­yec­to CEUS”. Y el por­ta­voz de C’s le ase­gu­ra­ba que el Gobierno de la Jun­ta de Anda­lu­cía, de PP, C’s y Vox, “ha hecho sus debe­res” y recor­da­ba que la Con­se­je­ría de Agri­cul­tu­ra, Gana­de­ría, Pes­ca y Desa­rro­llo Sos­te­ni­ble dio luz ver­de en un tiem­po récord “tras años de pará­li­sis”, al cam­bio de uso de estos terre­nos que has­ta aho­ra eran de uso fores­tal.

El Pro­yec­to CEUS es una actua­ción pro­mo­vi­da con­jun­ta­men­te por el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Téc­ni­ca Aero­es­pa­cial (INTA), ads­cri­to al Minis­te­rio de Defen­sa, y la Agen­cia de Inno­va­ción y Desa­rro­llo de Anda­lu­cía (IDEA), ads­cri­ta a la Con­se­je­ría de Eco­no­mía, Inno­va­ción, Cien­cia y Empleo de la Jun­ta de Anda­lu­cía, que tie­ne por obje­to la implan­ta­ción de un Cen­tro de Ensa­yos para desa­rro­llo e inves­ti­ga­ción con sis­te­mas no tri­pu­la­dos. El Pro­yec­to CEUS ocu­pa 75 hec­tá­reas del mon­te públi­co. A con­ti­nua­ción repro­du­ci­mos un vídeo pro­pa­gan­dís­ti­co sobre el CEUS:

Este tipo de pro­yec­tos de inves­ti­ga­ción mili­tar sue­len ser “pozos sin fon­do” para las inver­sio­nes, gene­ran­do poco empleo en rela­ción a la gran can­ti­dad de recur­sos que nece­si­tan. Por eso la Con­se­je­ría de Eco­no­mía ulti­ma con el INTA el pro­to­co­lo de actua­ción con el obje­ti­vo de garan­ti­zar los fon­dos que este pro­yec­to “para el que exis­te acuer­do para su impul­so entre el Gobierno anda­luz y el Gobierno” esta­tal, nece­si­ta para su pues­ta en mar­cha.

