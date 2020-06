México: masiva movilización a un mes del asesinato de Giovanni López

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 5 junio 2020

El

pasa­do 4 de mayo el alba­ñil Gio­van­ni López fue bru­tal­men­te ata­ca­do y

dete­ni­do por la poli­cía de Jalis­co. Horas des­pués fue repor­ta­do como

falle­ci­do. Su cuer­po mos­tra­ba mar­cas de gol­pes y un impac­to de bala en

una pier­na. Ayer se desa­rro­lló una masi­va movi­li­za­ción al cum­plir­se un

mes de su ase­si­na­to. La movi­li­za­ción se da en el mar­co de pro­tes­tas en

todo el mun­do con­tra el racis­mo y el abu­so poli­cial impul­sa­das tras el

ase­si­na­to de Geor­ge Floyd en Min­nea­po­lis. Por ANRed.

Ale­jan­dro Gio­van­ni López, de 30 años, tra­ba­ja­ba como alba­ñil en el esta­do de Jalis­co, has­ta que la noche del 4 de mayo, en el muni­ci­pio de Ixtlahua­cán de los Mem­bri­llos,

fue ase­si­na­do lue­go de ser arres­ta­do por cua­tro poli­cías muni­ci­pa­les

que por­que “no tenía pues­to el tapa­bo­cas”. La fami­lia de Gio­van­ni lo

bus­có en las sedes poli­cia­les, pero no esta­ba: Gio­van­ni López había muer­to en e Hos­pi­tal Civil por trau­ma­tis­mo cra­neo­en­ce­fá­li­co.

De acuer­do con un tes­ti­mo­nio del her­mano de la víc­ti­ma, el cuer­po de

Gio­van­ni pre­sen­ta­ba sig­nos de tor­tu­ra y una heri­da por arma de fue­go en

una de sus pier­nas.

No sola­men­te la muer­te de Gio­van­ni cau­só indig­na­ción entre el pue­blo

jalis­cien­se. La caí­da del velo tras su homi­ci­dio dejó muchas mues­tras de

impu­ni­dad. La ausen­cia de denun­cias tras casi un mes del hecho,

inten­tos de soborno y has­ta ame­na­zas a la fami­lia fue­ron la “gota que

derra­mó el vaso” en la socie­dad, que no aguan­tó más. El ase­si­na­to de

Gio­van­ni cum­plió un mes ayer, 4 de junio, y has­ta el momen­to no hubo

nin­gún poli­cía dete­ni­do, a pesar de que en un video se ve la fla­gran­cia

en la que actua­ron los uni­for­ma­dos.

Mien­tras las auto­ri­da­des no dan res­pues­ta, el recla­mo se suma al de

jus­ti­cia por Geor­ge Floyd y toma vue­lo en diver­sas for­mas. Cele­bir­da­des

de renom­bre inter­na­cio­nal ya se pro­nun­cia­ron exi­gien­do jus­ti­cia por

Gio­va­ni, des­de Sal­ma Hayek has­ta Gui­ller­mo de Toro, se pro­nun­cua­ron al res­pec­to.

Foto publi­ca­da por Sal­ma Hayek des­de su cuen­ta de Ins­ta­gram

El escri­tor, direc­tor, guio­nis­ta y pro­duc­tor Gui­ller­mo de Toro arre­me­tió, su cuen­ta ofi­cial de Twit­ter, con­tra Enri­que Alfa­ro Ramí­rez, gober­na­dor del esta­do de Jalis­co;

tam­bién cri­ti­có a las fis­ca­lías esta­tal y fede­ral; así como a la

Comi­sión Nacio­nal de los Dere­chos Huma­nos (CNDH) por su inac­ción ante un

ase­si­na­to de quien en vida se dedi­ca­ra al sec­tor de la cons­truc­ción.

fuen­te ANred