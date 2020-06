Espinosa de los Monteros (Vox) elogia a un conocido dirigente del PSOE – La otra Andalucía

Abel Caba­lle­ro, alcal­de «socia­lis­ta» de Vigo, com­pa­re­ció ante la Comi­sión para la Recons­truc­ción Social y Eco­nó­mi­ca del Con­gre­so de los dipu­tados en cali­dad de pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Espa­ño­la de Muni­ci­pios y Pro­vin­cias.

Al ter­mi­nar, y en el turno de répli­ca, el diri­gen­te de Vox dijo que:

“Yo, que le he escu­cha­do aten­ta­men­te, si no le cono­cie­ra no sabría decir de qué par­ti­do es usted por­que lo que ha dicho, en gran medi­da o en gran­dí­si­ma medi­da, son cosas de sen­ti­do común, que creo que no tie­nen que ver con pola­ri­za­ción ni a favor de la izquier­da ni de la dere­cha ni del cen­tro. Son cosas que tie­nen bas­tan­te lógi­ca”, ase­gu­ró en el Con­gre­so Espi­no­sa de los Mon­te­ros.

