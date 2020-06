Bolivia. La autoproclamada Añez en toda su esencia: cierra Ministerios de Cultura, de Deporte y dos embajadas.

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano 5 de junio de 2020

La deci­sión de la pre­si­den­ta Jea­ni­ne Áñez de fusio­nar los minis­te­rios de Depor­tes y Cul­tu­ras y Turis­mo a Edu­ca­ción y el de Comu­ni­ca­cón a Pre­si­den­cia, para aho­rrar recur­sos públi­cos e inver­tir­los en for­ta­le­cer la salud y la lucha con­tra el coro­na­vi­rus COVID-19, gene­ró recha­zo y crí­ti­cas de dife­ren­tes sec­to­res de la socie­dad.

Con esta medi­da, el Gobierno redu­ce de 20 a 17 los minis­te­rios. Asi­mis­mo, dis­pu­so el cie­rre de las Emba­ja­das de Boli­via en Nica­ra­gua e Irán. Por otro lado, ins­tru­yó “un aná­li­sis y revi­sión a deta­lle de los car­gos y los gas­tos inne­ce­sa­rios del Movi­mien­to Al Socia­lis­mo (MAS)”.

Reac­cio­nes ante la medi­da.

La alian­za Cree­mos esti­mó que el aho­rro no será supe­rior a 30 millo­nes de boli­via­nos, por lo que el anun­cio es una “bur­la”.

Expli­có, a tra­vés de un comu­ni­ca­do, que el Pre­su­pues­to Gene­ral del

Esta­do (PGE) de 2020, en la par­ti­da de ser­vi­cios per­so­na­les­pa­ra los

minis­te­rios eli­mi­na­dos suma 107.059.426 boli­via­nos.

“Bue­na par­te de la estruc­tu­ra (los recur­sos huma­nos) se incor­po­ra­rán a

los Minis­te­rios que los absor­ven, por lo que el aho­rro ver­da­de­ro no

será supe­rior a 30 millo­nes. No se pue­de hacer creer que va a ser la

solu­ción a la pan­de­mia y for­ta­le­cer nues­tro sis­te­ma de salud”, indi­có.

Recor­dó tam­bién que esta can­ti­dad es infe­rior a la del con­tra­to por

los res­pi­ra­do­res “en que nos roba­ron 37 millo­nes de boli­via­nos”,

con­ti­nuó.

“Nos enga­ñan una vez más al anun­ciar­nos gran­des medi­das que no lo son

y que no sir­ven. Es una nue­va bur­la y no logra­rá los obje­ti­vos”,

seña­ló.

En el ámbi­to cul­tu­ral.

En las redes socia­les tam­bién cues­tio­na­ron la deci­sión, prin­ci­pal­men­te rela­cio­na­da con el cie­rre del Minis­te­rio de Cul­tu­ras y Turis­mo.

“La cul­tu­ra nun­ca ha sido un gas­to, es inver­sión social”, recor­da­ron.

La can­tau­to­ra de músi­ca fol­cló­ri­ca boli­via­na y una de las mejo­res

voces feme­ni­nas del país, a tra­vés de Twit­ter, cri­ti­có la deci­sión de

Áñez.

“Una vez más pue­do com­pro­bar que la Cul­tu­ra es para el Esta­do la

quin­ta rue­da del carro, com­pro­ban­do que jamás se asig­na­rá un pre­su­pues­to

ade­cua­do para lograr el sitial que le corres­pon­de”.

Los inter­nau­tas tam­bién obser­va­ron que en otros paí­ses hacen “ajus­tes

más inte­li­gen­tes, valo­ran y poten­cian la cul­tu­ra, el arte y el turis­mo,

aquí lo fácil es eli­mi­nar. La pobla­ción pidió el cam­bio de la Minis­tra,

no la eli­mi­na­ción del Minis­te­rio”, dije­ron.

Advir­tie­ron tam­bién con “hacer sen­tir la fuer­za del sec­tor cul­tu­ral para no seguir sien­do mal­tra­ta­dos”, a tra­vés de las redes.

«Soy artis­ta, no soy un gas­to absur­do», ha sido el gri­to y la denun­cia.

Otras deci­sio­nes.

En su men­sa­je al país, Áñez tam­bién se diri­gió a las fami­lias y a los micro­em­pre­sa­rios. Pidió empren­der jun­tos para la reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca del país, pero toman­do todas las medi­das de bio­se­gu­ri­dad para evi­tar mayo­res con­ta­gios del coro­na­vi­rus.

Sobre el Plan Tra­ba­jo afir­mó que este pro­gra­ma, duran­te los pró­xi­mos

dos años, bene­fi­cia­rá a más de 600.000 per­so­nas de mane­ra direc­ta o

indi­rec­ta. Tam­bién se refi­rió al Plan Sala­rio que está en cur­so y pidió a

las empre­sas no des­pe­dir a los tra­ba­ja­do­res y recu­rrir a este cré­di­to

para ase­gu­rar el empleo. Asi­mis­mo, se refi­rió al pago de cré­di­tos e

impues­tos que siguen sus­pen­di­dos a tiem­po de con­vo­car a la pobla­ción a

rea­li­zar el cobro en las enti­da­des finan­cie­ras habi­li­ta­das.

«En salud segui­re­mos con la cua­ren­te­na diná­mi­ca, pero vie­nen tiem­pos duros como los que vive Beni, San­ta Cruz y el Cha­pa­re a todos ellos le digo no están solos», con­clu­yó.

* Fuen­te: Opi­nión