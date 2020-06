Colombia. Instrumento político de la estrategia de EEUU contra Venezuela

Por Martha Orte­ga. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 4 de junio de 2020.

La

his­to­ria colom­bia­na recien­te debe­mos enten­der­la a par­tir del auge de la

mega indus­tria mun­dial del nar­co­trá­fi­co que cabal­ga sobre el con­flic­to

arma­do más lar­go de la his­to­ria con­tem­po­rá­nea, y que con fre­cuen­cia es

pues­to en segun­do plano. Esto ocu­rre, entre otras cosas, para evi­tar

expli­car sus cau­sas y evi­den­ciar las debi­li­da­des estruc­tu­ra­les de la

ins­ti­tu­cio­na­li­dad del esta­do colom­biano en su con­jun­to.

Es

una reali­dad inob­je­ta­ble: el nar­co­trá­fi­co es el motor que mue­ve la

polí­ti­ca colom­bia­na y su estre­cha rela­ción con Esta­dos Uni­dos ha sido

deter­mi­na­da por la impor­tan­cia que este fac­tor de pri­mer orden tie­ne en

la agen­da polí­ti­ca.

Ha

dado ori­gen al Plan Colom­bia con ingen­tes recur­sos a fuer­zas mili­ta­res y

poli­cia­les para “el com­ba­te con­tra el nar­co­trá­fi­co y la lucha

con­tra­in­sur­gen­te” que en gran medi­da se trans­for­ma en com­pra de equi­pos y

armas.

Tras bas­ti­do­res, la cocaí­na es su prin­ci­pal pro­duc­to de expor­ta­ción cuyo des­tino es Esta­dos Uni­dos.

Esta­dos Uni­dos dele­ga en Colom­bia el tra­ba­jo sucio

Des­de

la lle­ga­da de Iván Duque al poder el 7 de agos­to de 2018, la éli­te

colom­bia­na ha inten­ta­do por todas las vías lavar­se la cara

cri­mi­na­li­zan­do al gobierno legí­ti­mo del pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro.

Resal­ta

que duran­te la toma de pose­sión del jefe de Nari­ño, el dis­cur­so de

Ernes­to Macías, pre­si­den­te del Con­gre­so para ese enton­ces, se plan­tea­ra

la supues­ta preo­cu­pa­ción por el aumen­to del nar­co­trá­fi­co y se rati­fi­ca­ra

la impor­tan­cia de con­tar con el apo­yo de EEUU para com­ba­tir­lo.

Dijo tex­tual­men­te Macías:

“Hoy

reci­be usted un país que tie­ne el des­hon­ro­so récord de ser el pri­mer

pro­duc­tor de cocaí­na del mun­do, más de 210 mil hec­tá­reas sem­bra­das, 921

mil tone­la­das métri­cas de cocaí­na (…) Colom­bia no pue­de que­dar­se con la

dis­cul­pa que recien­te­men­te plan­teó el ex pre­si­den­te San­tos a un medio de

comu­ni­ca­ción, cul­pan­do a los EEUU del aumen­to de los cul­ti­vos ilí­ci­tos

por­que los nue­vos con­su­mi­do­res de cocaí­na se incre­men­ta­ron en ese país.

Por el con­tra­rio, debe­mos asu­mir con deci­sión la erra­di­ca­ción y

sus­ti­tu­ción de cul­ti­vos ilí­ci­tos, eso sí con el apo­yo de ese gran alia­do

de Colom­bia, Esta­dos Uni­dos”.

Un mes des­pués de la toma de pose­sión, The Inter-Ame­ri­can Dia­lo­gue (tan­que de pen­sa­mien­to nor­te­ame­ri­cano diri­gi­do a posi­cio­nar las per­cep­cio­nes esta­dou­ni­den­ses sobre temas en Amé­ri­ca Lati­na) orga­ni­zó un even­to con el can­ci­ller desig­na­do por Iván Duque, Car­los Hol­mes Tru­ji­llo, don­de tam­bién­par­ti­ci­pa­ron Fran­cis­co Carrión, emba­ja­dor de Ecua­dor en Esta­dos Uni­dos; Andrew Selee, pre­si­den­te del Ins­ti­tu­to de Polí­ti­cas Migra­to­rias; y Pedro Bure­lli, ex direc­tor externo de PDVSA.

Ex can­ci­ller y actual minis­tro de Defen­sa colom­biano, Car­los Hol­mes Tru­ji­llo. Foto: The Dia­lo­gue

El

even­to estu­vo cen­tra­do en la con­so­li­da­ción del rela­to de cómo “la

cri­sis de Vene­zue­la afec­ta a la región” y las accio­nes polí­ti­cas que

debían empren­der­se en con­jun­to.

Más

allá de la cono­ci­da repe­ti­ción de la narra­ti­va anti­ve­ne­zo­la­na, este

con­ver­sa­to­rio resul­tó ser una espe­cie de ofi­cia­li­za­ción de la entra­da en

esce­na del gobierno de Iván Duque en su rol de arma­dor polí­ti­co de

Esta­dos Uni­dos y su plan de inter­ven­ción con­tra Vene­zue­la.

Duran­te

el con­ver­sa­to­rio, el mode­ra­dor Michael Schif­ter (quien tam­bién fue

direc­tor del pro­gra­ma lati­no­ame­ri­cano de la Natio­nal Endow­ment for

Demo­cracy) seña­ló que el recién elec­to pre­si­den­te Duque toma­ba su

man­da­to con preo­cu­pa­ción por la “renar­co­ti­za­ción” de las rela­cio­nes

colom­bo-esta­dou­ni­den­ses, y pre­gun­tó a Hol­mes Tru­ji­llo sobre la

“preo­cu­pan­te” posi­bi­li­dad de que, nue­va­men­te, el tema de la dro­ga fue­se

la prio­ri­dad de las rela­cio­nes bila­te­ra­les, en des­me­dro del abor­da­je de

otros asun­tos, en cla­ra refe­ren­cia al con­flic­to vene­zo­lano.

Por

otra par­te, el emba­ja­dor ecua­to­riano Fran­cis­co Carrión afir­mó que su

país ha sido gene­ro­so con Colom­bia al aco­ger a 300 mil colom­bia­nos

víc­ti­mas de la vio­len­cia, y que debi­do a esta situa­ción a Ecua­dor le

resul­ta­ba casi impo­si­ble reci­bir a los migran­tes vene­zo­la­nos.

La

res­pues­ta del can­ci­ller Hol­mes Tru­ji­llo fue que esta­ban dis­pues­tos a

dis­cu­tir con Ecua­dor las mejo­res sali­das a estas inquie­tu­des, pero dio

por con­clui­da la dis­cu­sión seña­lan­do que “este tipo de des­acuer­dos

podría afec­tar la cohe­sión polí­ti­ca nece­sa­ria entre sus paí­ses para

coor­di­nar ata­ques de dis­tin­ta índo­le con­tra Vene­zue­la”.

Cla­ra­men­te

el can­ci­ller colom­biano deja­ba saber que la fina­li­dad de dicho even­to

era pen­sar una coa­li­ción de paí­ses con­tra Vene­zue­la. Los “otros asun­tos”

a los que se refe­ría Schif­ter.

El

infal­ta­ble momen­to “sor­pre­sa” del even­to ocu­rrió cuan­do un par­ti­ci­pan­te

anó­ni­mo que se iden­ti­fi­có como “habi­tan­te colom­biano del Cho­có” se

comu­ni­có vía tele­fó­ni­ca para denun­ciar que su región “sir­ve de corre­dor

para el paso de cuba­nos y vene­zo­la­nos que lo usan como puen­te para el

nar­co­trá­fi­co hacia Cen­troa­mé­ri­ca y EEUU, lo cual ha gene­ra­do en esta

zona un foco de vio­len­cia”.

Un con­ve­nien­te tes­ti­mo­nio a la medi­da de las inten­cio­nes anti­ve­ne­zo­la­nas de Hol­mes Tru­ji­llo y el Inter-Ame­ri­can Dia­lo­gue.

Con­trol de daños pen­sa­do des­de Washing­ton

El

fra­ca­so de la Ope­ra­ción Gedeón lle­va­da a cabo a prin­ci­pios de mayo dejó

en cla­ra evi­den­cia el rol de Colom­bia y su papel de van­guar­dia de la

“coa­li­ción mul­ti­la­te­ral” con­tra Vene­zue­la.

Iván

Duque y su men­tor Álva­ro Uri­be han acep­ta­do su rol como arma­do­res de la

estra­te­gia de Esta­dos Uni­dos, dejan­do al des­nu­do la debi­li­dad

ins­ti­tu­cio­nal de todo el esta­do colom­biano cuan­do su gobierno, por un

lado, ase­gu­ra no tener nada que ver con la falli­da ope­ra­ción mer­ce­na­ria,

y por otro, denun­cia públi­ca­men­te la fuga de infor­ma­ción des­de sus

apa­ra­tos de segu­ri­dad que ter­mi­na­ron con­fir­man­do su par­ti­ci­pa­ción

direc­ta en la incur­sión falli­da por las cos­tas vene­zo­la­nas.

Pero

la baja más impor­tan­te de esta ope­ra­ción es la legi­ti­mi­dad del

inte­ri­na­to ima­gi­na­rio de Juan Guai­dó. ¿Cómo negar sus víncu­los con el

nar­co­trá­fi­co?

No obs­tan­te, los inten­tos por resu­ci­tar la estra­te­gia Guai­dó con­ti­núan des­de el think tank The Inter-Ame­ri­can Dia­lo­gue.

El 18 de mayo dicha ins­ti­tu­ción nue­va­men­te orga­ni­zó un even­to de cor­te anti­ve­ne­zo­lano deno­mi­na­do “Con­ver­sa­cio­nes con Juan Guaidó”,en el cual de nue­vo Michael Schif­ter tra­zó la línea dis­cur­si­va al afir­mar que “bus­car la mane­ra de poner fin a la pesa­di­lla que están vivien­do los vene­zo­la­nos ha sido y sigue sien­do la más urgen­te prio­ri­dad de diá­lo­go inter­ame­ri­cano”.

Foto: The Dia­lo­gue

El

foro orga­ni­za­do por Schif­ter tuvo la par­ti­ci­pa­ción espe­cial de la ex

pre­si­den­ta de Cos­ta Rica, Lau­ra Chin­chi­lla, cuyas pri­me­ras pala­bras

expre­sa­ron “el gran honor que muy pocos jefes de esta­do han podi­do

tener”en refe­ren­cia al reci­bi­mien­to que le hicie­ra Donald Trump a Juan Guai­dó en la Casa Blan­ca a prin­ci­pios de febre­ro.

Impo­si­bi­li­ta­da

para eva­dir el tema de la falli­da Ope­ra­ción Gedeón, Chin­chi­lla se

refi­rió a lo suce­di­do el 3 de mayo como “una situa­ción a la que el

régi­men ha logra­do sacar pro­ve­cho”, sugi­rien­do a Juan Guai­dó que este

inci­den­te lo lle­va­ba “nece­sa­ria­men­te a replan­tear o

recon­si­de­rar el uso de la fuer­za como uno de los esce­na­rios para

resol­ver la situa­ción en Vene­zue­la”.

Chin­chi­lla no tuvo repa­ros en repe­tir el des­gas­ta­do man­tra de “la

cul­pa es de Madu­ro” al refe­rir­se a la situa­ción nacio­nal, par­ti­ci­pan­do

como una pie­za menor en el anda­mia­je de con­trol de daños lle­va­do

ade­lan­te por la mal lla­ma­da “comu­ni­dad inter­na­cio­nal” des­pués del

fra­ca­so de la ope­ra­ción.

El últi­mo capí­tu­lo de la ya men­cio­na­da manio­bra de con­trol de daños para tapar la con­tun­den­cia del fra­ca­so de la Ope­ra­ción Gedeón tuvo lugar con la orga­ni­za­ción de la lla­ma­da “Con­fe­ren­cia de Donan­tes”, que se reali­zó con el supues­to obje­ti­vo de reca­bar 2 mil 800 millo­nes de dóla­res para los migran­tes vene­zo­la­nos en paí­ses lati­no­ame­ri­ca­nos.

Josep Borrell, jefe de la diplo­ma­cia de la Unión Euro­pea, en la Con­fe­ren­cia de Donan­tes. Foto: EFE

En

el even­to, en nin­gún momen­to se con­si­de­ró a los miles de vene­zo­la­nos

que están regre­san­do al país, huyen­do del colap­so pro­vo­ca­do por el

Covid-19 en estos paí­ses, así como de la mar­gi­na­ción, la xeno­fo­bia y la

estig­ma­ti­za­ción.

El

retorno de los vene­zo­la­nos a su país des­mo­ta un esfuer­zo dis­cur­si­vo de

varios años, per­fec­ta­men­te fabri­ca­do des­de estos tan­ques de pen­sa­mien­to

con sede en Washing­ton.

Vale

la pena pre­gun­tar­nos, des­pués de Gedeón, ¿cómo se arti­cu­la de nue­vo a

la lla­ma­da “comu­ni­dad inter­na­cio­nal”? La res­pues­ta es cla­ra: orga­ni­zan­do

una con­fe­ren­cia de donan­tes don­de cada país exi­ge su par­te de dicho

dine­ro para for­mar par­te de la “cohe­sión mul­ti­la­te­ral con­tra el

régi­men”.

Sin sor­pre­sa algu­na duran­te la con­fe­ren­cia, Iván Duque seña­ló que:

“…si

bien esta es una reu­nión don­de esta­mos hablan­do esen­cial­men­te de la

aten­ción a los refu­gia­dos, esta tie­ne que ser una opor­tu­ni­dad para

mani­fes­tar con con­tun­den­cia que si no ter­mi­na rápi­da­men­te esa dic­ta­du­ra

en Vene­zue­la, esa situa­ción se va agra­var”, sen­ten­cian­do tam­bién que

debía “cesar la usur­pa­ción, hacer una tran­si­ción amplia, elec­cio­nes

libres y recons­truc­ción”.

Que­da

en evi­den­cia que si algo tie­nen en común Guai­dó y Duque es que rin­den

hono­res a los mis­mos padres fun­da­do­res, los mis­mos que aca­ban de man­dar

un con­tin­gen­te de más de 800 efec­ti­vos mili­ta­res para la supues­ta lucha

anti­dro­gas en el Cata­tum­bo colom­biano.

No hace fal­ta acla­rar las inten­cio­nes reales de este movi­mien­to.

La

migra­ción vene­zo­la­na de ida o de vuel­ta, la supues­ta cri­sis huma­ni­ta­ria

y “la dic­ta­du­ra de Madu­ro” segui­rán sien­do las excu­sas per­fec­tas de la

oli­gar­quía colom­bia­na para no ver­se el ombli­go, para que otros no vean

su debi­li­dad ins­ti­tu­cio­nal, su gue­rra y su indus­tria del nar­co­trá­fi­co

des­ple­ga­do por la región.

Des­pués de todo, has­ta las lan­chas que se des­ama­rran allá ter­mi­nan aquí en la tie­rra de Bolí­var.

* Fuen­te: Misión Ver­dad