Hoy Patxi cum­ple su 25º día en huel­ga de ham­bre. A estos, hay que sumar la huel­ga de sed man­te­ni­da duran­te los 12 pri­me­ros días. Sigue ais­la­do en el módu­lo de enfer­me­ría.

25 días en huel­ga de ham­bre son muchos en cual­quier caso, pero aún más para una per­so­na que duran­te los pri­me­ros 12 días ha per­ma­ne­ci­do sin beber nada. Son varios los agen­tes polí­ti­cos que han dicho con fri­vo­li­dad que Patxi no tenía razo­nes sufi­cien­tes para tomar la acti­tud que ha toma­do. Pero la car­ta de Patxi publi­ca­da ante­ayer, escri­ta antes de ser hos­pi­ta­li­za­do ( leer aquí), ha deja­do en evi­den­cia la cru­de­za de la cár­cel y de lo vivi­do por Patxi. Quien se man­tie­ne impa­si­ble ante esta car­ta pier­de toda legi­ti­mi­dad para hablar de empa­tía y éti­ca. La situa­ción de Patxi es muy gra­ve y todos los que miran hacia otra par­te solo están pen­san­do en sus intere­ses pro­pios.

Hoy, por enési­ma vez, tene­mos que denun­ciar los ata­ques de EH Bil­du al Movi­mien­to Pro Amnis­tía y a quie­nes están actuan­do a favor de Patxi. Esta vez ha sido Arnal­do Ote­gi, Coor­di­na­dor Gene­ral de la coa­li­ción, el que ha com­pa­ra­do a quie­nes defien­den a Patxi con los res­pon­sa­bles direc­tos de su situa­ción. Según ha dicho, el úni­co obje­ti­vo que bus­ca­mos los unos y los otros es debi­li­tar a EH Bil­du.

Es real­men­te insul­tan­te tener que vol­ver a escu­char cosas como esa. Una vez más EH Bil­du y Ote­gi actúan como si fue­ran el ombli­go del mun­do, como si Patxi hubie­ra ele­gi­do la cam­pa­ña elec­to­ral para hacer huel­ga ham­bre. Com­por­ta­mien­tos así son de sobra cono­ci­dos en Eus­kal Herria, ya que esa es la acti­tud habi­tual del PNV: situar­se en una equi­dis­tan­cia entre unos y otros para hacer­se la víc­ti­ma.

Ante­rior­men­te ya hemos dicho que no todo vale, y las decla­ra­cio­nes que están hacien­do lxs repre­sen­tan­tes de EH Bil­du y Sor­tu, ade­más de ser dema­gó­gi­cas, faci­li­tan la repre­sión con­tra un sec­tor polí­ti­co deter­mi­na­do (así nos lla­man) de este pue­blo. Polí­ti­ca es mucho que más que lo que se hace en las ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas, y pre­ci­sa­men­te es la que se desa­rro­lla fue­ra de ese mar­co a la que ata­can los enemi­gos de la cla­se tra­ba­ja­do­ra de Eus­kal Herria. Si algo nos ocu­rre, pedi­mos a lxs repre­sen­tan­tes de EH Bil­du y Sor­tu que lue­go no ven­gan a mos­trar­nos su fal­sa soli­da­ri­dad para poder seguir en el poli­ti­queo. Ya es sufi­cien­te, por­que esto no es un jue­go.

Al igual que en días pre­ce­den­tes, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión hace un lla­ma­mien­to a Eus­kal Herria a seguir movi­li­zán­do­se y a impul­sar diná­mi­cas por Patxi.

En lo que se refie­re a las diná­mi­cas que hay en mar­cha para soli­da­ri­zar­se con Patxi, son las siguien­tes:

En la cár­cel:

Des­de el 12 de mayo: Ibai Agi­na­ga en txa­peo (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras y Aitor Cotano recha­zan­do la ban­de­ja de comi­da que da la cár­cel (Puer­to III).

Des­de el 14 de mayo: Jon Kepa Pre­cia­do en txa­peo (Cór­do­ba).

Des­de el 18 de mayo: Iran­tzu Gallas­te­gi ha comen­za­do a recha­zar la ban­de­ja de comi­da que ofre­ce la cár­cel.

Des­de el 18 de mayo: Iña­ki Etxe­be­rria está recha­zan­do la ban­de­ja de comi­da que da la cár­cel.

Des­de el 19 de mayo: Orkatz Gallas­te­gi (Cas­te­lló I) ha ini­cia­do ayu­nos inter­mi­ten­tes, diná­mi­ca que plan­tea de mane­ra con­ti­nua­da.

Des­de el 19 de mayo: Itziar Moreno y Saioa Sán­chez recha­zan la comi­da que repar­te la cár­cel, cada día una de ellas.

Des­de el 22 de mayo: Lola López ini­cia un txa­peo en la cár­cel de Brie­va. Tam­bién ha envia­do sen­das car­tas a los direc­to­res de Brie­va y Mur­cia II.

Des­de el 30 de mayo: Ando­ni Goi­koetxea rea­li­za un ayuno de 24 horas y comien­za un txa­peo por tiem­po inde­fi­ni­do en la cár­cel de Due­ñas-Palen­cia. Recha­za la ban­de­ja de comi­da que da la cár­cel des­de el 31 de mayo.

Cada jue­ves: el pre­so polí­ti­co del PCEr Juan Gar­cía Mar­tín recha­za la ban­de­ja de comi­da que repar­te la cár­cel.

Cada vier­nes: el pre­so polí­ti­co del GRAPO Israel Torral­ba recha­za la ban­de­ja de comi­da que repar­te la cár­cel.

Cada vier­nes: lxs presxs polí­ticxs del GRAPO Móni­ca Refo­xos y San­tia­go Rodrí­guez recha­zan la ban­de­ja de comi­da que repar­te la cár­cel.

En la calle:

Des­de el 24 de mayo: en La Txan­trea ponen en mar­cha una diná­mi­ca per­ma­nen­te y rota­ti­va de ayunos/​encierros de 24 horas.

Pró­xi­mas movi­li­za­cio­nes:

A dia­rio

Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elka­rre­ta­ratzea.

Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kon­tzen­tra­zioa eta giza-katea.

Mutri­ku: 20:00etan Erro­ton­dan. Kon­tzen­tra­zioa.

Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Beran­go: 20:00etan Fron­to­ia­ren aurrean. Kon­tzen­tra­zioa (Kon­tzen­tra­zio ezber­di­nen bat ira­gar­tzen ez denean).

Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kon­tzen­tra­zioa.

Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kon­tzen­tra­zioa.

Baio­na: 17:30ean. Kon­tzen­tra­zioa.

Altsa­su: 20:00etan Pla­zan.

Lekei­tio: 20:00etan Aba­deen Moi­la.

Cada jue­ves

Hoy, 4 de junio

Bil­bo: 20:00etan PSOE­ren egoitza­ren aurrean (Ala­me­da Rekal­de 27)

Onda­rroa: 20:00etan Ala­me­dan. Kon­tzen­tra­zioa.

Iru­ñea: 20:00etan Amnis­tia­ren Txo­koan, Erlo­ju Laran­ja (Txan­trea). Giza-kate ibil­ta­ria..

Beran­go: 20:00etan Guda­rien Enpa­ran­tzan. Kon­tzen­tra­zioa.

Maña­na, 5 de junio

Baio­na: 18:30ean Herri­ko Etxea­ren aitzi­nean. Kon­tzen­tra­zioa.

Mau­le: 18:30ean Gurutze Xurian. Kon­tzen­tra­zioa.

Bur­la­ta: 20:00etan Askas Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Deus­tu: 19:00etan San Pedro Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Beran­go: 20:00etan. Patxi­re­kin elkar­ta­sun poteoa, ura eda­nez eta taber­ne­ta­tik infor­ma­zioa bana­tuz.

Tolo­sa: 20:00etan Trian­ge­lu­tik. Mani­fes­ta­zioa.

Elgoi­bar: 19:30ean Kale­goen Pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Basau­ri: 19:30ean Ben­ta­ko Pla­za. Kon­tzen­tra­zioa.

Bar­tze­lo­na: 20:00etan Plaça de l’Es­ta­ció de Sant Andreu Are­nal, Nou Barris.

6 de junio

Basau­ri­ko kar­tze­la­ren aurrean: 13:00etan. Kon­tzen­tra­zioa.

Donos­tia: 20:15ean Bule­tik. Mani­fes­ta­zioa.

Iru­ñea: 17:00etan Txan­trea­ko Sabi­kas Pla­zan. Mani­fes­ta­zioa.

Beran­go: 10:00etan kotxe-kara­ba­na Milla­tik Basau­ri­ko kar­tze­la­raino.

Legu­tio: 19:30ean pla­zan. Kon­tzen­tra­zioa.

Derry eta Dublin (Irlan­da): Kon­tzen­tra­zioak.

7 de junio

En Eus­kal Herria, a 4 de junio 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.