Palestina. Recordando a Razan al-Najjar, honrando a los trabajadores de la salud

La joven enfer­me­ra volun­ta­ria se encon­tra­ba entre un gru­po de res­ca­tis­tas, cami­nan­do con las manos alza­das y ves­ti­dos con cha­le­cos blan­cos, mien­tras se acer­ca­ban a la valla fron­te­ri­za entre Gaza e Israel para tra­tar a un mani­fes­tan­te heri­do.

Duran­te las mani­fes­ta­cio­nes sema­na­les de la Gran Mar­cha del Retorno que comen­za­ron en mar­zo de 2018, Israel des­ple­gó fran­co­ti­ra­do­res mili­ta­res para dis­pa­rar, muti­lar y matar a civi­les des­ar­ma­dos, inclui­dos niños, que se mani­fes­ta­ban con­tra el el blo­queo israe­lí a Gaza y exi­gien­do el dere­cho de los refu­gia­dos a regre­sar a sus hoga­res.

Mien­tras estas mani­fe­ta­cio­nes se acre­cen­ta­ban en Gaza, Razan fue tes­ti­go de repe­ti­dos ata­ques israe­líes.

«Las gue­rras la moti­va­ron a ingre­sar al cam­po de la salud», recuer­da su madre Sabreen en el emo­cio­nan­te video publi­ca­do este lunes por el Comi­té de Ser­vi­cio de Ami­gos Ame­ri­ca­nos (AFSC, según sus siglas en inglés).

«Cuan­do comen­zó la Gran Mar­cha del Retorno, Razan, por supues­to, fue la pri­me­ra mujer joven en ser volun­ta­ria como enfer­me­ra».

“Ella es el pilar prin­ci­pal de nues­tra casa. Ella es la son­ri­sa que se ausen­tó ”, seña­la Sabreen. «Ella era mi her­ma­na, mi ami­ga, mi hija y todo en mi vida».

«No pue­do enten­der que Razan, el ángel de la mise­ri­cor­dia, que esta­ba allí para sal­var y tra­tar a los que Israel ase­si­nó e hirió, que ella mis­ma tam­bién sería ase­si­na­da a san­gre fría».

Las fuer­zas israe­líes mata­ron a más de 200 civi­les pales­ti­nos, inclui­dos más de 40 niños, duran­te esas mani­fes­ta­cio­nes, e hirie­ron a miles más con fue­go vivo.

Nadie ha sido res­pon­sa­bi­li­za­do por nin­guno de esos actos.

El video que recuer­da a Razan es par­te de un lla­ma­do para hon­rar a los tra­ba­ja­do­res de salud pales­ti­nos.

Usan­do el hash­tag, #Pales­ti­nianHealth­ca­reHe­roes, el Comi­té de Ser­vi­cio de Ami­gos Ame­ri­ca­nos está soli­ci­tan­do a las per­so­nas que publi­quen men­sa­jes de apo­yo y soli­da­ri­dad.

Los médi­cos pales­ti­nos están tra­ba­jan­do en un sis­te­ma de salud que ya está al lími­te por el ase­dio de Israel y los ata­ques con­tra civi­les, y aho­ra enfren­tan el desa­fío adi­cio­nal de la pan­de­mia COVID-19.

Esto es par­te de la cam­pa­ña en cur­so Des­blo­quean­do de Gaza para crear con­cien­cia y pre­sión para poner fin al blo­queo israe­lí.

Health wor­kers are pro­tec­ted by int’l huma­ni­ta­rian law, but Israe­li for­ces still kill #Pales­ti­nianHealth­Ca­reHe­roes like #Raza­nAl­Naj­jar.

We sup­port @afsc_org's day of action to sup­port #Pales­ti­nianHealth­Ca­reHe­roes.

