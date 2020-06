La ful­mi­nan­te devas­ta­ción socio­eco­nó­mi­ca cau­sa­da por la ace­le­ra­ción ver­ti­gi­no­sa de la cri­sis socio­na­tu­ral for­ma­da por el capi­tal y la pan­de­mia está sus­ci­tan­do refle­xio­nes de toda índo­le. Una de ellas, deci­si­va des­de cual­quier pun­to de vis­ta, es la que gira sobre las siguien­tes pre­gun­tas orien­ta­das a la mis­ma pro­ble­má­ti­ca: ¿has­ta qué pun­to el Covid-19 ha intro­du­ci­do «nue­vas» nece­si­da­des y obje­ti­vos en la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta? ¿En qué medi­da debe­mos adap­tar la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta tenien­do en cuen­ta los cam­bios socia­les pre­ci­pi­ta­dos a raíz de la cri­sis socio­na­tu­ral que vul­ga­ri­za­mos peli­gro­sa­men­te con el nom­bre de Covid-19?

Como digo, es una refle­xión que va exten­dién­do­se como un regue­ro de pól­vo­ra entre las izquier­das y muy en espe­cial entre las de las nacio­nes opri­mi­das: ¿qué soli­da­ri­dad debe rea­li­zar la izquier­da aber­tza­le, por ejem­plo, hacia el pue­blo pales­tino, mar­ti­ri­za­do has­ta casi el geno­ci­dio por Israel duran­te la pan­de­mia, sabien­do que, según dice la pren­sa del sis­te­ma, el úni­co labo­ra­to­rio del Esta­do espa­ñol capaz de pro­du­cir deter­mi­na­das vacu­nas con­tra el Covid-19 se encuen­tra en Eus­kal Herria? ¿Debe la izquier­da aber­tza­le ini­ciar una cam­pa­ña estra­té­gi­ca hacia la nacio­na­li­za­ción obre­ra de esa empre­sa para que prio­ri­ce la ayu­da al pue­blo pales­tino, al saha­raui o a otros…, a la vez que impi­da que esa posi­ble vacu­na, si se crea, no sea una mer­can­cía y arma de gue­rra sani­ta­ria en manos de la cruel far­ma­in­dus­tria que tie­ne en D. Trump su «puño de ace­ro»? Ten­ga­mos en cuen­ta que aho­ra mis­mo varios colec­ti­vos se movi­li­zan para que la empre­sa CAF no cola­bo­re con la masa­cre israe­lí, tam­bién otros denun­cian el envío de armas para ase­si­nar al pue­blo yeme­ní, recor­de­mos la per­ma­nen­te soli­da­ri­dad vas­ca con el pue­blo saha­raui, por no hablar de Nues­tra­mé­ri­ca.

Si nos fija­mos, una de las carac­te­rís­ti­cas de este inter­na­cio­na­lis­mo es su direc­ta rela­ción con la defen­sa de la vida en lo más bási­co, dere­cho ele­men­tal que cobra día a día más impor­tan­cia dado que el capi­tal lo ata­ca con más saña día a día, como se ha demos­tra­do con el Covid-19. Por su radi­cal defen­sa de la vida, este inter­na­cio­na­lis­mo es anta­gó­ni­co con sus intere­ses, en este caso con los de la bur­gue­sía vas­ca y del clien­te­lis­mo que le sos­tie­ne. Es una nece­si­dad urgen­te empe­zar des­de ya a con­cien­ciar al pue­blo tra­ba­ja­dor para que cree las con­di­cio­nes de fuer­za popu­lar capaz de lograr la nacio­na­li­za­ción obre­ra de empre­sas vita­les y de otros avan­ces huma­nos incues­tio­na­bles. Hacer­lo según unos obje­ti­vos y pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca con su corres­pon­dien­te estra­te­gia, tran­si­cio­nes y tác­ti­cas. Pues bien, avan­zar en esta nece­si­dad agu­di­za la lucha de cla­ses den­tro de Eus­kal Herria, se admi­ta o no. Al final, debe­re­mos vol­ver a este pun­to.

Pero el inter­na­cio­na­lis­mo tam­bién se ejer­ce de for­ma indi­rec­ta, o sea, cuan­do la pro­pia lucha bene­fi­cia a las de otras cla­ses y pue­blos, cuan­do las impul­sa con el ejem­plo. Vea­mos la doble lec­ción del inter­na­cio­na­lis­mo de la izquier­da aber­tza­le de fina­les de los años 70 y comien­zos de los 80 cuan­do derro­tó al pode­ro­sí­si­mo lobby nuclear que, con el apo­yo de la dic­ta­du­ra y de la bur­gue­sía, que­ría hacer de nues­tra peque­ña nación el lugar más nuclea­ri­za­do de Euro­pa: aho­ra no exis­te nin­gu­na cen­tral nuclear. La doble lec­ción es esta: una, la inter­ac­ción de las for­mas de lucha ven­ció al increí­ble poder del capi­tal nuclea­ri­za­do; y dos, en los deba­tes con el eco­lo­gis­mo refor­mis­ta y con la izquier­da dog­má­ti­ca, la izquier­da aber­tza­le demos­tra­ba que el mejor inter­na­cio­na­lis­mo para sal­var la vida en el pla­ne­ta era aca­bar con la nuclea­ri­za­ción vas­ca.

Antes, duran­te y des­pués de aque­lla cru­cial vic­to­ria, hoy silen­cia­da, nues­tro pue­blo obtu­vo logros que aho­ra mues­tran su valor inter­na­cio­na­lis­ta: la uni­fi­ca­ción y revi­ta­li­za­ción del eus­ka­ra y de la cul­tu­ra popu­lar vas­ca, por ejem­plo, aho­ra que la indus­tria cul­tu­ral impe­ria­lis­ta ani­qui­la len­guas a dia­rio. Uni­da a esta con­quis­ta que aho­ra mini­mi­zan, está la crea­ción de una viva, hori­zon­tal e inter­ac­ti­va red de medios de comu­ni­ca­ción crí­ti­ca sos­te­ni­da por y a la vez refle­jo de la famo­sa «cuar­ta pata», el movi­mien­to popu­lar, incom­pa­ti­ble con el par­la­men­ta­ris­mo elec­to­ra­le­ro. Los valo­res colec­ti­vos de hori­zon­ta­li­dad y auto orga­ni­za­ción resul­tan deci­si­vos para ven­cer la mise­ria indi­vi­dua­li­za­da del capi­ta­lis­mo actual, refor­za­da por el terror páni­co al con­ta­gio del virus. Pero las apor­ta­cio­nes inter­na­cio­na­lis­tas de las pro­pias luchas son efec­ti­vas en la medi­da en que se difun­den, son cono­ci­das y deba­ti­das en y por otros pue­blos, lo que exi­ge un nivel orga­ni­za­ti­vo.

Hemos hecho esta bre­ve refe­ren­cia a las dos caras del inter­na­cio­na­lis­mo, para faci­li­tar la com­pren­sión de las res­pues­tas a las tres pre­gun­tas que nos han pro­pues­to:

Defi­ni­ción cla­ra del inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio y dife­ren­cia­ción del cos­mo­po­li­tis­mo o el inter­na­cio­na­lis­mo bur­gués. Ha habi­do «inter­na­cio­na­lis­mos» en socie­da­des tri­bu­ta­rias, escla­vis­tas y cam­pe­si­nas con sus corres­pon­dien­tes gru­pos arte­sa­nos. Pero el inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio solo se ini­cia en la prác­ti­ca des­de el momen­to en el que la uni­dad de con­tra­rios anta­gó­ni­cos de burguesía/​proletariado es domi­nan­te en lo eco­nó­mi­co y en lo polí­ti­co en zonas de Euro­pa des­de fina­les del siglo XIV, aun­que se tra­te de un pro­to inter­na­cio­na­lis­mo idea­li­za­do median­te here­jías o inter­pre­ta­cio­nes reli­gio­sas hete­ro­do­xas. Con el socia­lis­mo utó­pi­co, el anar­quis­mo y el comu­nis­mo utó­pi­co, la soli­da­ri­dad de cla­se empie­za a tener visos teó­ri­cos por­que las repre­sio­nes y la emi­gra­ción por ham­bre pusie­ron en con­tac­to a las cla­ses pro­le­ta­rias des­de comien­zos del siglo XIX. La pri­me­ra expo­si­ción teó­ri­ca del inter­na­cio­na­lis­mo apa­re­ce en el Mani­fies­to comu­nis­ta de 1848 y su expre­sión prác­ti­ca cohe­ren­te en 1864, con la Pri­me­ra Inter­na­cio­nal. El inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio es la prác­ti­ca y la teo­ría de que exis­te una uni­dad y lucha de con­tra­rios incon­ci­lia­ble entre el capi­tal y el tra­ba­jo a esca­la mun­dial. Por tan­to, todas, abso­lu­ta­men­te todas las varia­das y muy dife­ren­tes expre­sio­nes par­ti­cu­la­res y sin­gu­la­res de la lucha de cla­ses res­pon­den, en últi­mo aná­li­sis, a ese anta­go­nis­mo mun­dial entre la cla­se pro­pie­ta­ria de las fuer­zas pro­duc­ti­vas y la cla­se que para mal­vi­vir tie­ne que ven­der lo úni­co que tie­ne: su fuer­za de tra­ba­jo, o sea, ven­der­se ella. Para resol­ver los agu­dos pro­ble­mas que sur­gen del cúmu­lo de dife­ren­cias par­ti­cu­la­res y sin­gu­la­res, his­tó­ri­cas, nacio­na­les, etno-nacio­na­les, cul­tu­ra­les, de sexo-géne­ro, con­tex­tua­les, etc., entre las muchas prác­ti­cas de la lucha de cla­ses en su uni­ver­sa­li­dad, para ello, es impres­cin­di­ble una orga­ni­za­ción inter­na­cio­nal que faci­li­te el aco­pla­mien­to de las dife­ren­cias obje­ti­vas y sub­je­ti­vas en una estra­te­gia mun­dial deba­ti­da colec­ti­va­men­te. La expe­rien­cia ense­ña qué difí­cil es enten­der la dia­léc­ti­ca mun­dial de la lucha de cla­ses y su rela­ción con las múl­ti­ples expre­sio­nes con las que se mate­ria­li­za. La expe­rien­cia de las cri­sis de las suce­si­vas Inter­na­cio­na­les, y de la «trai­ción» de la Segun­da Inter­na­cio­nal pasan­do a ser un deci­si­vo ins­tru­men­to impe­ria­lis­ta a manos del capi­tal, mues­tra cuan nece­sa­rio es el rigor teó­ri­co-polí­ti­co, la demo­cra­cia obre­ra y la éti­ca socia­lis­ta en la lucha inter­na­cio­nal. Cos­mo­po­li­ta quie­re decir «ciu­da­dano del mun­do», pero no hay que con­fun­dir como hace la ideo­lo­gía bur­gue­sa el con­cep­to grie­go o romano de «ciu­da­da­nía», con el bur­gués: es un enga­ño pro­pa­gan­dís­ti­co des­ti­na­do a negar la explo­ta­ción, la opre­sión y la domi­na­ción capi­ta­lis­ta, cua­li­ta­ti­va­men­te más dañi­na que la que sufrían los ciu­da­da­nos, es decir, per­so­nas libres, aun­que en pro­ce­so de empo­bre­ci­mien­to, y por tan­to con dere­chos cada vez más limi­ta­dos en la prác­ti­ca, en Gra­cia y Roma. El cos­mo­po­li­tis­mo sir­ve para que­dar bien en reunio­nes selec­tas hablan­do sobre los dere­chos abs­trac­tos de las y los niños saha­rauis, o los y las empo­bre­ci­das en Madrid o París, ocul­tan­do así la indi­fe­ren­cia o la cola­bo­ra­ción pasi­va con el impe­ria­lis­mo. Exis­te un inter­na­cio­na­lis­mo bur­gués ope­ra­ti­vo par­cial­men­te des­de fina­les del siglo XIV en las gue­rras de las ciu­da­des del nor­te ita­liano, sobre todo, en la revo­lu­ción husi­ta del siglo XV y de for­ma mani­fies­ta ya con las luchas y revo­lu­cio­nes bur­gue­sas des­de el siglo XVI en ade­lan­te. Marx dijo que fren­te al pro­le­ta­ria­do todos los gobier­nos bur­gue­ses de hacen uno solo. Pero tam­bién mos­tró que este inter­na­cio­na­lis­mo era muy pobre y egoís­ta, limi­ta­do por la ley de la com­pe­ten­cia que enfren­ta cai­ni­ta­men­te a una bur­gue­sía con otra. Con­for­me la lucha de cla­ses en su for­ma de libe­ra­ción anti­im­pe­ria­lis­ta toma fuer­za, el inter­na­cio­na­lis­mo bur­gués es la excu­sa que jus­ti­fi­ca que la poten­cia impe­ria­lis­ta más pode­ro­sa obli­gue u obten­ga por inte­rés el apo­yo cri­mi­nal de bur­gue­sías más débi­les, inclu­so sin Esta­do: el total apo­yo a Madrid de la bur­gue­sía cata­la­na y vas­ca para bene­fi­ciar­se del subim­pe­ria­lis­mo espa­ñol y en menor esca­la del impe­ria­lis­mo en gene­ral. Esta­ble­ci­mien­to de patro­nes comu­nes y gene­ra­li­za­bles has­ta cier­to pun­to en la pra­xis revo­lu­cio­na­ria con­tem­po­rá­nea sobre qué impli­ca real­men­te «prac­ti­car el inter­na­cio­na­lis­mo». Y des­de estas cues­tio­nes poder abor­dar colec­ti­va­men­te refle­xio­nes que nos lle­ven a esta­ble­cer cuál es la mejor for­ma de reac­cio­nar des­de aquí ante, por ejem­plo, deten­cio­nes por ope­ra­cio­nes fan­tas­ma a jóve­nes aber­tza­les, agre­sio­nes impe­ria­lis­tas con­tra el Kur­dis­tán o gol­pes de esta­do en Lati­noa­mé­ri­ca. ¿Es un comu­ni­ca­do de apo­yo sufi­cien­te? ¿O una con­cen­tra­ción delan­te de una emba­ja­da con­cre­ta? Dado que la lucha de cla­ses es mun­dial en lo deci­si­vo, el inter­na­cio­na­lis­mo ha de inci­dir en toda prác­ti­ca soli­da­ria que refuer­ce al pro­le­ta­ria­do y mine al poder del capi­tal en la nación o Esta­do al que va diri­gi­da. La esen­cia del buen inter­na­cio­na­lis­mo se mide, en su prác­ti­ca exte­rior, en que bus­ca refor­zar el poder y la con­cien­cia del pue­blo al que ayu­da en su lucha con­tra su opre­sor. Depen­de de cada con­tex­to his­tó­ri­co, de cada coyun­tu­ra y cir­cuns­tan­cia par­ti­cu­lar o sin­gu­lar que esa ayu­da sea mera­men­te cul­tu­ral, huma­ni­ta­ria, social, eco­nó­mi­ca en múl­ti­ples for­mas, etc., siem­pre según las peti­cio­nes rea­li­za­das por el pue­blo o cla­se explo­ta­da, o fran­ja social…, nun­ca de for­ma impues­ta. Y en su prác­ti­ca inter­na, es decir, en el seno de la pro­pia nación a la que per­te­ne­ce el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta, el cri­te­rio debe ser el mis­mo pero inci­dien­do en la denun­cia y en la movi­li­za­ción con for­mas ade­cua­das a lo que se bus­ca: des­de ciclos de con­fe­ren­cias y char­las expli­ca­ti­vas con pre­sen­cia extran­je­ra, has­ta movi­li­za­cio­nes sos­te­ni­das en el tiem­po en deter­mi­na­dos espa­cios sim­bó­li­cos amplia­men­te cono­ci­dos, pasan­do por fies­tas de masas, recau­da­ción de ayu­da y de medios de soli­da­ri­dad, etc. Pero estas accio­nes, por ejem­plo, los casos expues­tos en la pre­gun­ta, deben sos­te­ner­se en una pro­fun­da visión teó­ri­ca y polí­ti­ca del inter­na­cio­na­lis­mo que per­mi­ta res­pon­der a las dudas y nece­si­da­des con­cre­tas en cada caso. Lo bási­co es que la soli­da­ri­dad sea per­ma­nen­te en las cues­tio­nes cen­tra­les: la uni­dad de los pue­blos fren­te a la opre­sión; la coyun­tu­ra y el con­tex­to mun­dial y esta­tal en el que hay que ser soli­da­rio con vas­cos, kur­dis­ta­níes, lati­no­ame­ri­ca­nos…; la expli­ca­ción peda­gó­gi­ca en cada caso den­tro de su gene­ra­li­dad… Y que esa cons­tan­cia y per­ma­nen­cia esté orien­ta­da des­de un obje­ti­vo cuá­dru­ple y simul­tá­neo: for­ta­le­cer la lucha del pue­blo con­cre­to que reci­be esa soli­da­ri­dad deter­mi­na­da; for­ta­le­cer el sen­ti­do bidi­rec­cio­nal de la soli­da­ri­dad, que sea de ida y vuel­ta; for­ta­le­cer las luchas anti­im­pe­ria­lis­tas en todas par­tes, en su glo­ba­li­dad, y for­ta­le­cer la libe­ra­ción del pro­pio pue­blo. Final­men­te tam­bién des­de qué pers­pec­ti­va: ¿ele­ván­do­nos como suje­to revo­lu­cio­na­rio o adop­tan­do posi­cio­nes ter­cer­mun­dis­tas (como la Rote Army Frak­tion-RAF) que pon­gan en el foco de la lucha des­es­ta­bi­li­zar los gobier­nos del cen­tro con tal de cola­bo­rar con las fuer­zas revo­lu­cio­na­rias del ter­cer mun­do para que lide­ren la eman­ci­pa­ción mun­dial? Esta for­ma de inter­na­cio­na­lis­mo, aun sien­do par­cial­men­te váli­do, no pue­de res­pon­der a los cam­bios habi­dos en el capi­ta­lis­mo en últi­mo ter­cio de siglo. La implo­sión de la URSS en 1991 impac­tó en la izquier­da y muy espe­cial­men­te en la bur­gue­sía ale­ma­na, Des­de el Tra­ta­do de Maas­tricht de 1992 la Unión Euro­pea se lan­zó ya sin tapu­jo alguno por la vía del neo­li­be­ra­lis­mo. No es casua­li­dad que la RAF ace­le­ra­se su auto­ex­tin­ción des­de 1993, pro­du­cién­do­se esta en 1998, pero sin entre­gar las armas a la bur­gue­sía. La cri­sis de 2007 mos­tró la fero­ci­dad de la Unión Euro­pea para explo­tar a las nacio­nes empo­bre­ci­das, aun­que fue­ran for­mal­men­te inde­pen­dien­tes. El caso grie­go, su bru­tal saqueo por Euro­ale­ma­nia, así lo con­fir­ma y la dispu­ta actual en la Unión Euro­pea sobre las for­mas de cobro de las «ayu­das» a las bur­gue­sías más débi­les para que se recom­pon­gan del desas­tre del Covid-19 y pue­dan apli­car con algu­na cre­di­bi­li­dad la tác­ti­ca de la zanaho­ria y el palo: sobor­nar con limos­nas euro­peas a sus pro­le­ta­ria­dos para que no se suble­ven y repri­mir con bru­ta­li­dad a quie­nes se suble­ven. El refor­za­mien­to del arse­nal repre­si­vo en todas las bur­gue­sías tie­ne ese obje­ti­vo. Más aún, la deba­cle socio­sa­ni­ta­ria actual, que ha cul­mi­na­do con el ago­ta­mien­to pre­vio de la indus­tria auto­mo­triz mun­dial, con el des­man­te­la­mien­to ya pre­vis­to de Nis­san en Bar­ce­lo­na y con el terror del des­em­pleo de alre­de­dor de 23.000 fami­lias, es una gota del tsu­na­mi des­en­ca­de­na­do. La casa cen­tral de Nis­san en Japón ha adver­ti­do que tam­bién pue­de cerrar su fac­to­ría en Gran Bre­ta­ña depen­dien­do de cómo le bene­fi­cie o le per­ju­di­que la nego­cia­ción del Bre­xit, la rup­tu­ra entre Gran Bre­ta­ña y la Unión Euro­pea: vemos que la mun­dia­li­za­ción de la cade­na de valor hace que has­ta un país tan lejano como Japón inci­de en la suer­te del pro­le­ta­ria­do euro­peo. El inter­na­cio­na­lis­mo es mun­dial por esen­cia y, aho­ra, en esta fase bes­tial de la dic­ta­du­ra del sala­rio, debe hacer honor a su iden­ti­dad, o pere­cer. Quie­re esto decir que, por seguir con el ejem­plo del auto­mo­tor, el inter­na­cio­na­lis­mo ha de empe­zar a mirar a Asia, a Japón, a Chi­na y, a la vez, al pro­le­ta­ria­do de la Unión Euro­pea, a las masas empo­bre­ci­das y gol­pea­das en Detroit y zonas des­in­dus­tria­li­za­das de Esta­dos Uni­dos, por citar a la extin­ta «fabri­ca mun­dial del coche». El inter­na­cio­na­lis­mo debe ade­cuar­se a los cam­bios pro­du­ci­dos en la lucha de cla­ses mun­dial como efec­to de las gran­des cri­sis his­tó­ri­cas: si, por decir­lo de algún modo, la pri­me­ra gran depre­sión de 1873 gene­ró la nece­si­dad de que el inter­na­cio­na­lis­mo sal­ta­se de la lucha mera­men­te anti­co­lo­nia­lis­ta a la fron­tal lucha anti­im­pe­ria­lis­ta, sobre todo des­de 1917 en ade­lan­te; y si la segun­da gran depre­sión de 1929 hizo que la lucha anti­im­pe­ria­lis­ta se enri­que­cie­ra con la anti­fas­cis­ta y por el socia­lis­mo; la actual ter­ce­ra gran depre­sión ini­cia­da en 2007 y con un tre­men­do esta­lli­do a comien­zos de 2020, ha hecho que el inter­na­cio­na­lis­mo pase direc­ta­men­te a luchar por la vida huma­na no mer­can­ti­li­za­da, por­que es incues­tio­na­ble que la «ven­gan­za de la natu­ra­le­za» nos obli­ga a hacer jus­ti­cia y evi­tar la catás­tro­fe avan­zan­do al comu­nis­mo. Lle­ga­dos a este momen­to de sal­to cua­li­ta­ti­vo irre­ver­si­ble en la incom­pa­ti­bi­li­dad entre el capi­tal y la natu­ra­le­za, el inter­na­cio­na­lis­mo con­cre­to de una izquier­da deter­mi­na­da, la que fue­re, ha de asu­mir que él tam­bién es incon­ci­lia­ble con los intere­ses de su bur­gue­sía. Aca­ba­mos así vol­vien­do a lo dicho al comien­zo cuan­do plan­teá­ba­mos la nece­si­dad de for­ta­le­cer la rei­vin­di­ca­ción de las nacio­na­li­za­cio­nes obre­ras en la estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta, sobre todo las que ase­gu­ran la sobe­ra­nía sani­ta­ria: «nues­tra» bur­gue­sía como par­te del capi­tal mun­dial, tam­bién es enemi­ga mor­tal de nues­tro inter­na­cio­na­lis­mo. No debe­mos olvi­dar­lo nun­ca y menos cuan­do vol­va­mos a oír can­tos de sire­na que quie­ran enga­tu­sar­nos con «pac­tos demo­crá­ti­cos» con ella…, bas­ta ver cómo apo­ya los ata­ques a Vene­zue­la.

Iña­ki Gil de San Vicen­te

Eus­kal Herria, 4 de junio de 2020