Silencio Con Trump. Vociferantes con Venezuela.

Por Pablo Jofre Leal. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 3 de junio de 2020

Cuan­do se tra­ta de com­pa­rar las reac­cio­nes que tie­nen los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les, ins­ti­tu­cio­nes defen­so­ras de los dere­chos huma­nos y gobier­nos en gene­ral, cons­ta­ta­mos la hipo­cre­sía exis­ten­te, con ese silen­cio obse­quio­so cuan­do se vio­lan los dere­chos huma­nos en Esta­dos Uni­dos y el bulli­cio estri­den­te cuan­do se con­de­na a Vene­zue­la.

Esta­dos Uni­dos, bajo la admi­nis­tra­ción Trump vive horas acia­gas, ya

sea por la pan­de­mia del Covid 19 que lo sitúa como el país con el mayor

núme­ro de con­ta­gios (1.800.000) y la mayor can­ti­dad de muer­tes (110 mil)

que repre­sen­ta en ambos casos un 30% del total mun­dial, sin que exis­tan

visos de freno a esta catás­tro­fe sani­ta­ria con cla­ros efec­tos en la

eco­no­mía, que ha lle­va­do a 40 millo­nes de ciu­da­da­nos a soli­ci­tar

sub­si­dio de des­em­pleo.

Hoy, debe­mos sumar una rebe­lión social, que se extien­de

como regue­ro de pól­vo­ra por el país tras la bru­tal deten­ción y pos­te­rior

muer­te en la ciu­dad de Min­nea­po­lis, de Geor­ge Floyd, un ciu­da­dano

esta­dou­ni­den­se de raza negra, que vol­vió a encen­der los fue­gos de lucha

racial en el país nor­te­ame­ri­cano. Las mani­fes­ta­cio­nes, con cien­tos de

miles de per­so­nas en las calles ya suman 150 ciu­da­des del país, inclu­so

en Washing­ton DC, don­de se gene­ra­ron incen­dios de pro­pie­da­des a pocos

metros de la Casa Blan­ca. Ciu­da­des que está hoy bajo toque de que­da, 20

mil miem­bros de la Guar­dia Nacio­nal y dece­nas de miles de poli­cías en

las calles han mili­ta­ri­za­do la repre­sión social.

El esta­lli­do social en Esta­dos Uni­dos, cata­li­za­do por el

ase­si­na­to de Geor­ge Floyd a manos del agen­te poli­cial blan­co Dereck

Chau­vin (que ya poseía 18 expe­dien­tes por bru­ta­li­dad poli­cia­ca) per­mi­te

demos­trar, den­tro de múl­ti­ples ele­men­tos de aná­li­sis, que la socie­dad

esta­dou­ni­den­se sigue sien­do pro­fun­da­men­te dis­cri­mi­na­to­ria en lo racial y

en lo social, con rela­ción a sus ciu­da­da­nos, prin­ci­pal­men­te negros y

lati­nos. Esto, deja al des­cu­bier­to, que aque­llas gran­des movi­li­za­cio­nes

por los dere­chos civi­les de los años 60 del siglo XX, se vuel­ven a poner

en el tape­te de las nece­si­da­des rei­vin­di­ca­ti­vas de los sec­to­res más

des­po­seí­dos de la nación nor­te­ame­ri­ca­na.

Cie­gos, sor­dos y mudos.

A lo seña­la­do se com­prue­ba, no sólo en este pro­ce­so de revuel­ta,

ini­cia­do en la ciu­dad de Min­nea­po­lis, que cuan­do se tra­ta de Esta­dos

Uni­dos el aná­li­sis de pro­tes­tas y vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos,

sue­le tener, des­de los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les una mira­da

abso­lu­ta­men­te hipó­cri­ta y laxa. Léa­se, ins­ti­tu­cio­nes como la

Orga­ni­za­ción de las Nacio­nes Uni­das (ONU) y su Ofi­ci­na de la Alta

Comi­sio­na­da de las Nacio­nes Uni­das para los Dere­chos Huma­nos (ACNUDH).

La Orga­ni­za­ción de Esta­dos Ame­ri­ca­nos (OEA) y su Comi­sión Inter­ame­ri­ca­na

de Dere­chos Huma­nos (CIDH). La igle­sia cató­li­ca a tra­vés del Vati­cano.

La Unión Euro­pea, que sue­le dar cáte­dra de dere­chos huma­nos a lo lar­go y

ancho del mun­do. Orga­nis­mos, como Human Rights Watch, evi­den­te y

cró­ni­ca­men­te crí­ti­co de gobier­nos como el de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de

Vene­zue­la, por ejem­plo pero silen­te cuan­do se tra­ta del gobierno del

país don­de se encuen­tran sus ofi­ci­nas prin­ci­pa­les.

Nin­gu­na de las Orga­ni­za­cio­nes men­cio­na­das, al mar­gen de

cier­ta retó­ri­ca de preo­cu­pa­ción como la expre­sa­da por Amnis­tía

Inter­na­cio­nal y por la ex pre­si­den­ta chi­le­na y actual encar­ga­da de la

Ofi­ci­na de la ACNUDH, Miche­lle Bache­let (1) ha lla­ma­do a denun­ciar

inter­na­cio­nal­men­te al gobierno de Donald Trump y la bru­ta­li­dad poli­cia­ca

y de la Guar­dia Nacio­nal, en momen­tos que la cifra de muer­tos, heri­dos y

dete­ni­dos se ele­va a la par de las decla­ra­cio­nes incen­dia­rias del

pre­si­den­te Donald Trump.

No hemos vis­to, leí­do y menos escu­cha­do, en aque­llos

clá­si­cos orga­nis­mos, ins­ti­tu­cio­nes defen­so­ras de los dere­chos huma­nos,

la exi­gen­cia para con­vo­car al Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU, para

ana­li­zar el esta­lli­do social en Esta­dos Uni­dos y la repre­sión esta­tal y

sacar una reso­lu­ción con­de­na­to­ria por suce­sos cla­ra­men­te aten­ta­to­rios

con­tra los dere­chos huma­nos de par­te impor­tan­te de la pobla­ción

esta­dou­ni­den­se. El tra­to comu­ni­ca­cio­nal, polí­ti­co, diplo­má­ti­co entre lo

que acon­te­ce en Esta­dos Uni­dos y el aná­li­sis y accio­nes toma­das cuan­do

se tra­ta de Vene­zue­la es mues­tra de un doble rase­ro ver­gon­zo­so. Una

hipo­cre­sía que tiñe las rela­cio­nes inter­na­cio­na­les y el papel que jue­gan

los gobier­nos y las ins­ti­tu­cio­nes inter­na­cio­na­les.

Con­tra Vene­zue­la y su defen­sa de la revo­lu­ción

boli­va­ria­na, tan­to en el plano interno como externo, se gene­ran

múl­ti­ples pro­ce­sos de des­es­ta­bi­li­za­ción, que se lle­van a cabo con el

apo­yo de paí­ses como el pro­pio Esta­dos Uni­dos, el gru­po de Lima

con­for­ma­do por gobier­nos dere­chis­tas ame­ri­ca­nos, el aval de paí­ses de la

Unión Euro­pea y el papel acti­vo, inclu­so de orga­nis­mos como la OEA. Y,

sin embar­go en lugar de con­de­nar esas accio­nes, se imple­men­tan cam­pa­ñas

de máxi­ma pre­sión con­tra el gobierno de la nación sud­ame­ri­ca­na, a la que

se acu­sa de vio­lar el dere­cho de reu­nión, cuan­do en ver­dad la opo­si­ción

se mani­fies­ta, se reúne cada vez con menos adhe­ren­tes y se dedi­ca a

pon­ti­fi­car y lla­mar a derro­car al gobierno sin que exis­ta difi­cul­tad

algu­na en ello.

Opo­si­to­res que se exhi­ben cuan­tas veces lo desean, sus

medios de infor­ma­ción lla­man al mag­ni­ci­dio y sin embar­go, es con­tra el

gobierno pre­si­di­do por Nico­lás Madu­ro, que se gene­ran los emba­tes don­de

se ama­ñan las leyes inter­na­cio­na­les, se pre­sio­na al país des­de todos los

ámbi­tos, eje­cu­tan­do ope­ra­cio­nes de blo­queos, san­cio­nes, se le per­si­gue

en los foros inter­na­cio­na­les, se le impi­de un desa­rro­llo eco­nó­mi­co, para

así ir mer­man­do el apo­yo popu­lar. Y, como aque­llo no bas­ta, se ape­la a

la cons­pi­ra­ción, el sabo­ta­je e inva­sio­nes con mer­ce­na­rios

esta­dou­ni­den­ses, paga­dos por el mun­do opo­si­tor, trai­cio­nan­do a su pro­pio

país, usan­do el dine­ro roba­do de las empre­sas vene­zo­la­nas que han

sufri­do expo­lio de sus reser­vas en el extran­je­ro.

En Esta­dos Uni­dos la repre­sión ha sido pro­mo­cio­na­da y

esti­mu­la­da por cau­ces vio­len­tos por el pro­pio pre­si­den­te de un Esta­do

poli­cial y racis­ta. Éste, seña­ló en uno de sus clá­si­cos Twit­ter

incen­dia­rios, con rela­ción a los mani­fes­tan­tes a los que acu­sa, como no,

de radi­ca­les e izquier­dis­tas que «Estos mato­nes están des­hon­ran­do la

memo­ria de Geor­ge Floyd y no voy a dejar que eso ocu­rra. Aca­bo de

hablar con el gober­na­dor (del esta­do) Tim Walz y le he dicho que el

Ejér­ci­to está con él has­ta el final. Asu­mi­re­mos el con­trol si comien­zan

las difi­cul­ta­des pero cuan­do empie­zan los saqueos, empie­zan los

dis­pa­ros. ¡Gra­cias!». Y con­tra estas pala­bras, los orga­nis­mos

mul­ti­rre­gio­na­les y regio­na­les como la ONU y la OEA, mutis por el foro.

Esta­mos ad por­tas que se acu­se al gobierno de Vene­zue­la, Cuba, Rusia e

inclu­so Irán de estar detrás de estos inci­den­tes.

La pro­pia empre­sa Twit­ter seña­ló que este men­sa­je de Trump

repre­sen­ta una Apo­lo­gía a la vio­len­cia y deci­dió poner una adver­ten­cia

sobre este lla­ma­do seña­lan­do “Este tuit incum­plió las Reglas de Twit­ter

rela­ti­vas a glo­ri­fi­car la vio­len­cia. Sin embar­go, Twit­ter deter­mi­nó que

pue­de ser de inte­rés públi­co que dicho tuit per­ma­nez­ca acce­si­ble». Esta

deci­sión des­ató la furia de Trump ya enfras­ca­do en una agria dispu­ta

con la empre­sa y cuyo deseo, expre­sa­do públi­ca­men­te “espe­ro poder

cerrar­la, si pudie­ra” y a la que acu­sa de tener una cam­pa­ña en su

con­tra, jun­to a otros con­glo­me­ra­dos vin­cu­la­dos a las redes socia­les.

El pasa­do 28 de mayo, Trump, cuya per­so­na­li­dad mega­ló­ma­na

le impi­de acep­tar las derro­tas, fir­mó una orden eje­cu­ti­va para hacer

cam­bios a la sec­ción 230 de la ley fede­ral cono­ci­da como Com­mu­ni­ca­tions

Decency Act (CDA), la cual absuel­ve a las pla­ta­for­mas digi­ta­les de

res­pon­sa­bi­li­dad legal por el con­te­ni­do publi­ca­do por los usua­rios, entre

otras deter­mi­na­cio­nes. Una deci­sión que com­prue­ba que al man­da­ta­rio

esta­dou­ni­den­se sólo le gus­tan aque­llas infor­ma­cio­nes que lo glo­ri­fi­can,

las empre­sas y gobier­nos incon­di­cio­na­les a su visión de mun­do. Si esto

no es así, deben asu­mir que ten­drán a este tor­men­to­so man­da­ta­rio sobre

sus cabe­zas.

Trump ade­más, ha cali­fi­ca­do de “débi­les” a los

gober­na­do­res don­de las pro­tes­tas no se han dete­ni­do seña­lan­do que si

esto gober­na­do­res no ter­mi­na con la vio­len­cia uti­li­za­rá el ejér­ci­to

para sofo­car lo que ha deno­mi­na­do como “terro­ris­mo domés­ti­co” Es decir,

con­si­de­rar a la pobla­ción como enemi­go interno, pro­pio de la doc­tri­na de

segu­ri­dad nacio­nal que tan­to daño oca­sio­nó a los pue­blos de

Lati­noa­mé­ri­ca, gene­ran­do muer­tos, heri­dos, dete­ni­do des­apa­re­ci­dos,

tor­tu­ra­dos, exi­lia­dos y paí­ses cas­tra­dos en su demo­cra­cia. Según seña­ló

la cade­na CBS las pala­bras exac­tas de Trump diri­gi­das a los

gober­na­do­res fue “tie­nen que ser capa­ces de domi­nar, sino domi­nan están

per­dien­do el tiem­po: Van a pasar por enci­ma de uste­des y van a que­dar

como un puña­do de imbé­ci­les “. Trump se puso como ejem­plo ante los

gober­na­do­res seña­lan­do “Tie­nen que arres­tar a la gen­te y pro­ce­sar­los y

deben ir a la cár­cel por perío­dos de tiem­po lar­go. Lo esta­mos hacien­do

en Washing­ton DC. Vamos a hacer algo que la gen­te nun­ca ha vis­to antes” Y

con­tra estas pala­bras, los orga­nis­mos mul­ti­re­gio­na­les y regio­na­les como

la ONU y la OEA, mutis por el foro

Trump esta deci­di­do a pasar a la his­to­ria como el she­riff

que más balas dis­pa­ra, el hom­bre que supues­ta­men­te le devol­ve­rá la

tran­qui­li­dad a una socie­dad, que vive las más gran­des movi­li­za­cio­nes

socia­les des­de aque­llas que pedía el fin de la gue­rra con­tra Viet­nam,

como tam­bién la lucha por los dere­chos civi­les de los negros. Trump no

habla de com­pren­der los recla­mos, de avan­zar por el camino del diá­lo­go,

por recon­ci­liar a una socie­dad pro­fun­da­men­te divi­di­da, ¡no! Lo de Trump

es la bofe­ta­da, el pun­ta­pié, el bala­zo arte­ro, la mano dura. El

pen­den­cie­ro mega­ló­mano sabe que la impu­ni­dad lo acom­pa­ña y la

com­pli­ci­dad de aque­llos orga­nis­mos inter­na­cio­na­les, que le temen más a

que Trump cor­te del flu­jo de finan­cia­mien­to a sus orga­nis­mos y con ello

la pér­di­da de jugo­sas remu­ne­ra­cio­nes, que la dig­ni­dad y la jus­ti­cia como

con­cep­tos que han olvi­da­do hace mucho tiem­po.

Las pala­bras de Trump no se que­da­ron en meras

decla­ra­cio­nes y deci­dió pro­cla­mar a la orga­ni­za­ción Anti­fa

(anti­fa­cis­ta), que par­ti­ci­pa acti­va­men­te de las mani­fes­ta­cio­nes, como

una orga­ni­za­ción terro­ris­ta aun­que ella, según opi­nio­nes dadas a cono­cer

e medios de pren­sa aca­rrea­ría pro­ble­mas, ya que Esta­dos Uni­dos no

cuen­ta con una legis­la­ción sobre terro­ris­mo interno y Anti­fa no es una

enti­dad que pue­da ser cali­fi­ca­da como una orga­ni­za­ción con un líder, una

estruc­tu­ra den­tro de los cáno­nes tra­di­cio­na­les y según lo plan­tea­do

por una ex fun­cio­na­ria del Depar­ta­men­to de Jus­ti­cia de Esta­dos Uni­dos,

Mary McCord “Trump no podría defi­nir­la como orga­ni­za­ción terro­ris­ta pues

cual­quier inten­to de tal desig­na­ción plan­tea­ría impor­tan­tes

preo­cu­pa­cio­nes de la Pri­me­ra Enmien­da». Anti­fa ha sido defi­ni­da como un

gru­po con­for­ma­do por célu­las loca­les con una ideo­lo­gía con­tra­ria a la

extre­ma dere­cha, con­tra al racis­mo y al sexis­mo. Dota­do de un dis­cur­so

anti­ca­pi­ta­lis­ta sue­le vin­cu­lár­se­le más a gru­pos anar­quis­tas, que a

gru­pos de izquier­da tra­di­cio­nal.

Lo con­tra­dic­to­rio es que una serie de repor­tes (2)

ema­na­dos de medios como Vice News y New York Times, entre otros, dan

cuen­ta que mili­cias ultra­de­re­chis­tas están apro­ve­chan­do la situa­ción de

cri­sis social, para lle­var ade­lan­te su pro­pia agen­da de vio­len­cia. Una

con­duc­ta, que sin duda redi­túa y lle­va agua a los moli­nos de la polí­ti­ca

repre­si­va de Trump, quien sue­le mover­se como pez en el agua en mate­ria

de ofre­cer com­ba­tir a aque­llos que “des­de la vio­len­cia izquier­dis­ta o

vin­cu­la­dos a agen­tes exter­nos” como sue­le lla­mar a los que lo cri­ti­can,

ofre­cien­do sim­ple­men­te más repre­sión, más dis­pa­ros, más muer­tes.

La vio­len­cia ultra­de­re­chis­ta y supre­ma­cis­ta es oxí­geno

para Trump, pues le per­mi­te mos­trar un esce­na­rio de caos gene­ra­li­za­do

don­de “sólo él es capaz de ofre­cer paci­fi­ca­ción”. El obje­ti­vo

ultra­de­re­chis­ta es cla­ro: gene­rar caos, avan­zar hacia una gue­rra racial

come­tien­do actos vio­len­tos con­tra negros, lati­nos y otras mino­rías como

lo han expre­sa­do por redes socia­les, gru­pos que se auto­de­no­mi­na

“ace­le­ra­cio­nis­tas” en el sen­ti­do de cata­li­zar los enfren­ta­mien­tos,

ten­sio­nar los con­flic­tos étni­cos y esta­ble­cer un camino de con­trol

social.

Las denun­cias res­pec­to a la pre­sen­cia de infil­tra­dos de

estos gru­pos racis­tas, den­tro de los mani­fes­tan­tes que se expre­san por

el ase­si­na­to de Geor­ge Floyd se han mul­ti­pli­ca­do, suman­do tam­bién a

otras expre­sio­nes de gru­pos vio­len­tos liga­dos a la dere­cha como los

lla­ma­dos Boo­ga­loos Boys carac­te­ri­za­dos por los medios esta­dou­ni­den­ses

como “liber­ta­rios” pero con corrien­tes en su inte­rior iden­ti­fi­ca­dos como

mili­cias arma­das, de cor­te supre­ma­cis­ta y anti­gu­ber­na­men­ta­les.

La solu­ción para Trump, en el plano interno y en polí­ti­ca

exte­rior son balas, bom­bar­deos, muer­te, des­truc­ción. Es la con­sig­na para

que el orden hege­mó­ni­co en la socie­dad esta­dou­ni­den­se y aquel que

quie­re man­te­ner en el mun­do no sucum­ban, aun­que todo indi­ca que sus

accio­nes van a la baja. La muer­te de negros a manos de la poli­cía no son

inci­den­tes ais­la­dos. Los ciu­da­da­nos afro­des­cen­dien­tes son 3 veces más

pro­pen­sos a ser víc­ti­mas de dis­pa­ros poli­cia­les que los blan­cos.

Repre­sen­tan el 14% de la pobla­ción esta­dou­ni­den­se y sin embar­go son el

40% de la pobla­ción penal y repre­sen­tan el 24% de las víc­ti­mas mor­ta­les

por dis­pa­ros en el país a manos de poli­cías. Cuer­po poli­cial don­de

muchos de sus miem­bros han sido acu­sa­dos de ser com­po­nen­tes o

sim­pa­ti­zan­tes de gru­pos de odio, orga­ni­za­cio­nes con­tra­rias a la

inmi­gra­ción y otras abier­ta­men­te fas­cis­tas.

El Doble Rase­ro

La muer­te de Geor­ge Floyd ha levan­ta­do muchí­si­ma indig­na­ción pero

nin­gu­na con­de­na efec­ti­va a Trump, que es un cata­li­za­dor del odio racial,

de la vio­len­cia des­de el poder, usan­do al gobierno y sus ins­ti­tu­cio­nes

repre­so­ras. Resul­ta intere­san­te dar cuen­ta de aque­llos estu­dios sobre

este­reo­ti­pos racia­les lle­va­dos a cabo en los pro­pios Esta­dos uni­dos. Por

ejem­plo, aquel de aso­ciar raza negra con cri­men, como par­te de lo que

se ha deno­mi­na­do la ”psi­co­lo­gía del ses­go” que ha per­mi­ti­do demos­trar

que se tien­de a ver más a los negros como ame­na­za que a los cau­cá­si­cos.

Cues­tión que ata­ñe no sólo a la visión que se tie­ne de las mino­rías, por

par­te de los cuer­pos poli­cia­les o de los orga­nis­mos de gobierno sino

tam­bién de nues­tras pro­pias socie­da­des.

Lorie Fri­dell pro­fe­so­ra aso­cia­da de cri­mi­no­lo­gía en la

Uni­ver­si­dad del Sur de Flo­ri­da afir­ma “Sos­pe­char de una per­so­na de una

raza deter­mi­na­da por el este­reo­ti­po aso­cia­do a esa raza lo que pro­du­ce

un com­por­ta­mien­to dis­cri­mi­na­dor, inclu­so en indi­vi­duos que recha­zan del

todo los pre­jui­cios. En los pri­me­ros estu­dios lle­va­dos a cabo por

exper­tos en la psi­co­lo­gía del ses­go, se sen­ta­ba a un suje­to ante una

compu­tado­ra y se le mos­tra­ban de for­ma muy rápi­da foto­gra­fías de hom­bres

blan­cos y negros. Cada uno de ellos tenía indis­tin­ta­men­te una pis­to­la o

un obje­to neu­tral en la mano. Al suje­to se le decía que, si per­ci­bía

una ame­na­za, pul­sa­ra el botón de dis­pa­rar y si no la per­ci­bía, que

pul­sa­ra el de no dis­pa­rar. Los resul­ta­dos de estos estu­dios sugie­ren que

los ses­gos implí­ci­tos afec­tan a la deci­sión de dis­pa­rar o no. Algu­nos

de ellos demues­tran que los par­ti­ci­pan­tes «dis­pa­ran» antes a un hom­bre

negro des­ar­ma­do que a uno blan­co arma­do” (3)

El ase­si­na­to de Floyd (cali­fi­ca­do por los foren­ses como

homi­ci­dio deri­va­do de una asfi­xia) se une al de tan­tos otros negros en

Esta­dos Uni­dos, ulti­ma­dos por la poli­cía o por supre­ma­cis­tas blan­cos.

Afro­des­cen­dien­tes como Eric Gar­ner, Alton Ster­ling, Breo­nar Tay­lor,

Tamir Rice, Phi­lan­do Cas­ti­le, Cedric Chat­man, Stephon Clarck, Keith

Scott, Eman­tic Brad­ford, Von­de­rrit Myers, Teren­ce Crut­cher, Anto­nio

Mar­tin, Fred­die Gray. Nor­mal Cooper, Michael Brown. La muer­te de Floyd

tie­ne el mis­mo sen­ti­do y sen­ti­mien­to de impu­ni­dad, que es par­te de la

cró­ni­ca habi­tual con­tra aque­llos con­si­de­ra­dos ciu­da­da­nos de segun­da

cla­se, par­te de una mino­ría que pare­ce no tener dere­chos. Negros y

lati­nos sin dis­tin­go.

El cri­men de odio de Geor­ge Floyd y las diver­sas

reac­cio­nes sus­ci­ta­das en este cri­men de odio, me hacen recor­dar el

ase­si­na­to de Orlan­do Figue­ra, joven vene­zo­lano, de raza negra, apu­ña­la­do

y que­ma­do vivo por ser cha­vis­ta, a manos de hor­das opo­si­to­ras diri­gi­das

por los mis­mos que pro­pi­cian gol­pes de esta­do e inva­sio­nes en

Vene­zue­la. En ambos casos: Floyd y Figue­ra, el obje­to del odio es el

mis­mo, pero el tra­ta­mien­to mediá­ti­co es dis­tin­to, como diver­sa es

tam­bién la reac­ción de los gobier­nos, las socie­da­des influi­das por la

pro­pa­gan­da adver­sa al gobierno vene­zo­lano y de las ins­ti­tu­cio­nes

inter­na­cio­na­les, prin­ci­pal­men­te aque­llas dedi­ca­das a la pro­mo­ción y

defen­sa de los dere­chos huma­nos.

Orlan­do Figue­ra fue ase­si­na­do en la ciu­dad de Cara­cas, en

los alre­de­do­res de Pla­za Alta­mi­ra, en mayo del año 2017 sin que una mano

inter­na­cio­nal se haya alza­do en defen­sa de la vida a dife­ren­cia de los

múl­ti­ples apo­yos polí­ti­cos, mone­ta­rios y comu­ni­ca­cio­na­les que reci­bían

estos opo­si­to­res vene­zo­la­nos cuyas accio­nes eran cali­fi­ca­das de “lucha

por la demo­cra­cia”, que ocul­ta­ban al mun­do sus manos man­cha­das de

san­gre. Nin­gu­na de las ins­ti­tu­cio­nes con las cua­les nos hemos dota­do,

para hacer cum­plir las leyes en el mun­do levan­tó su voz con­de­na­to­ria

con­tra el cri­men de Figue­ra y otra dece­nas de poli­cías, civi­les y

mili­tan­tes cha­vis­tas, pero que en una con­duc­ta des­pre­cia­ble, pro­pia de

genu­fle­xos, se han dedi­ca­do a ata­car, san­cio­nar, blo­quear, embar­gar y

cons­pi­rar con­tra el gobierno vene­zo­lano y su pue­blo.

Para Floyd, afro­des­cen­dien­te esta­dou­ni­den­se y para

Figue­ra, un afro­des­cen­dien­te vene­zo­lano no hubo pie­dad ni orga­nis­mo

inter­na­cio­nal que vela­ra por sus dere­chos pre­vio a su muer­te, siem­pre

actuan­do reac­ti­va­men­te cuan­do se tra­ta de las mino­rías, de aque­llos

con­si­de­ra­dos mar­gi­na­les, per­so­nas con dere­chos con­cul­ca­dos, ciu­da­da­nos

de segun­da cla­se. Más aún, en el caso del ase­si­na­to de Figue­ra las

crí­ti­cas se cen­tra­ron en el gobierno boli­va­riano, no en la opo­si­ción,

que ha sido cos­tum­bre como par­te de todo el pro­ce­so de des­es­ta­bi­li­za­ción

con­tra el país sud­ame­ri­cano. Inclu­so se ter­gi­ver­so el hecho de su

mili­tan­cia cha­vis­ta, pre­sen­tán­do­lo como un delin­cuen­te que había sido

atra­pa­do en un robo y per­se­gui­do por la cater­va opo­si­to­ra, para dar­le su

mere­ci­do. No muy dis­tin­to a las pri­me­ras infor­ma­cio­nes sobre Floyd de

quien se dijo que era un sos­pe­cho­so de haber paga­do en una tien­da con un

bille­te fal­so de vein­te dóla­res. Para los negros fue­go y asfi­xia, para

los negros los males del infierno pues no impor­ta: son negros,

mar­gi­na­les, sub­hu­ma­nos en el ima­gi­na­rio supre­ma­cis­ta esta­dou­ni­den­se,

que no difie­re mucho del pen­sa­mien­to polí­ti­co opo­si­tor ultra­de­re­chis­ta

vene­zo­lano.

A Esta­dos Uni­dos y Euro­pa (inclu­yen­do sus alia­dos

incon­di­cio­na­les como el sio­nis­mo y el waha­bis­mo, por ejem­plo) se les

per­mi­ten los más viles atro­pe­llos, no sólo en sus pro­pios paí­ses sino

que en aque­llas par­tes del mun­do don­de cla­van sus garras. Y ¡no pasa

nada, abso­lu­ta­men­te nada! y la ente­le­quia inter­na­cio­nal deno­mi­na­da

Orga­ni­za­ción de las Nacio­nes Uni­das, más allá de argu­men­ta­cio­nes

bala­díes, para no ten­der un man­to total de ver­güen­za sobre su actuar

ter­mi­na sepul­tan­do la nece­si­dad de jus­ti­cia y equi­dad sin dis­tin­ción.

Nues­tras socie­da­des no cuen­tan con quien nos pro­te­ja fren­te a los abu­sos

del Esta­do y sus cuer­pos mili­ta­res, poli­cia­les y en gene­ral aque­llos

que tie­nen el mono­po­lio de la fuer­za.

Reque­ri­mos, que las ins­ti­tu­cio­nes inter­na­cio­na­les como la

ONU y sus orga­nis­mos defen­so­res de los dere­chos huma­nos, así como las

enti­da­des no guber­na­men­ta­les, no ocul­ten ni mini­mi­cen las vio­la­cio­nes a

esos dere­chos y que su actuar sea corres­pon­dien­te con la igual­dad sea un

esta­do pode­ro­so o uno más débil. Recor­de­mos, que Guan­tá­na­mo como cár­cel

aún fun­cio­na, fue­ra de cual­quier con­trol de los defen­so­res de la

lega­li­dad inter­na­cio­nal y los dere­chos huma­nos, con­si­de­ran­do ade­más que

es un terri­to­rio usur­pa­do a la sobe­ra­nía cuba­na. Abu Ghraib ha sido, por

otra par­te, un sím­bo­lo de la degra­da­ción de las tro­pas esta­dou­ni­den­ses

inva­so­ras en Irak bajo la cegue­ra intere­sa­da del Con­se­jo de Dere­chos

Huma­nos de la ONU, de la ACNUDH, de Amnis­tía inter­na­cio­nal de Human

Rigths Watch, que sue­len que­dar­se sólo en la cons­ta­ta­ción cuan­do se

tra­ta de Esta­dos Uni­dos. Una cár­cel don­de se han come­ti­do las más

atro­ces vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos, por par­te de los mis­mos,

que pon­ti­fi­ca­ban que iban a Irak a esta­ble­cer una demo­cra­cia

Has­ta aho­ra, no exis­te nin­gún lla­ma­do al Con­se­jo de

Segu­ri­dad, para que se tra­te, en esa ins­tan­cia, el esta­lli­do social en

Esta­dos Uni­dos, la repre­sión a la pobla­ción, la ins­tau­ra­ción de toque de

que­da en medio cen­te­nar de ciu­da­des. Sali­da de tro­pas mili­ta­ri­za­das. No

se ha escu­cha­do, por par­te de gobier­nos euro­peos, por ejem­plo, que se

san­cio­ne al gobierno de Trump por vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos en

mate­ria de coar­tar la liber­tad a de expre­sión, repri­mir las

mani­fes­ta­cio­nes y cla­si­fi­car como terro­ris­tas a orga­ni­za­cio­nes de la

pro­pia socie­dad. No han sali­do voces para exi­gir la expul­sión de Esta­dos

Uni­dos ya sea de la OEA, por no cum­plir la Car­ta Demo­crá­ti­ca o sacar

reso­lu­cio­nes del Con­se­jo de dere­chos huma­nos de la ONU, de la CIDH.

Com­por­ta­mien­to vil y ras­tre­ro, que se ha lle­va­do con­tra Vene­zue­la sin

un atis­bo de ver­güen­za.

Es el doble rase­ro hipó­cri­ta y des­ver­gon­za­do, pues cuan­do

el tema es Vene­zue­la, a pesar de ser víc­ti­ma de ata­ques, cons­pi­ra­cio­nes,

blo­queo y san­cio­nes por par­te del pro­pio Esta­dos Uni­dos y sus socios

agru­pa­do en el gru­po de Lima, los medios de infor­ma­ción afi­nes, los

gobier­nos que sue­len obe­de­cer las orien­ta­cio­nes de Washing­ton

imple­men­tan todo tipo de accio­nes con­tra el gobierno de Nico­lás Madu­ro.

Se esta­ble­cen con­tra Vene­zue­la lla­ma­dos urgen­tes al Con­se­jo de

Segu­ri­dad, se tra­ba­ja por ayu­da huma­ni­ta­ria, se con­vo­can a los gobier­nos

a imple­men­tar ata­ques, blo­queos y has­ta que pro­por­cio­nen tro­pas para un

posi­ble ata­que: se lla­ma a eje­cu­tar inten­tos de entra­da de camio­nes

supues­ta­men­te car­ga­dos de ayu­da huma­ni­ta­rio, se finan­cian ope­ra­cio­nes

mili­ta­res de inva­sión al terri­to­rio vene­zo­lano. Todo sir­ve para ata­car a

la nación sud­ame­ri­ca­na. Cuan­do el país es Esta­dos Uni­dos, los

“valien­tes” defen­so­res de los dere­chos huma­nos recu­lan en for­ma indig­na e

incli­nan la cer­viz, como sue­len hacer­lo los cobar­des y adu­la­do­res.

(1) Tras la muer­te de otro ciu­da­dano esta­dou­ni­den­se de ori­gen afro­ame­ri­cano bajo cus­to­dia poli­cial, la res­pon­sa­ble de ONU Dere­chos Huma­nos, Miche­lle Bache­let, ase­gu­ra que los agen­tes que recu­rren al uso exce­si­vo de la fuer­za deben ser pro­ce­sa­dos y con­de­na­dos por los deli­tos come­ti­dos. Tam­bién debe exa­mi­nar­se a fon­do, reco­no­cer­se ade­cua­da­men­te y abor­dar­se el papel que jue­ga en esas muer­tes la dis­cri­mi­na­ción racial arrai­ga­da y gene­ra­li­za­da. Bache­let quien mos­tró su cons­ter­na­ción por «tener que aña­dir el nom­bre de Geor­ge Floyd al de Eric Gar­ner, Michael Brown y muchos otros afro­ame­ri­ca­nos des­ar­ma­dos que han muer­to a manos de la poli­cía duran­te los últi­mos años, así como per­so­nas como Ahmaud Arbery y Tray­von Mar­tin que fue­ron ase­si­na­dos por agen­tes públi­cos arma­dos». Bache­let empla­zó a las auto­ri­da­des esta­dou­ni­den­ses «a tomar medi­das serias para dete­ner los ase­si­na­tos» y que garan­ti­cen «que se impar­ta jus­ti­cia cuan­do se pro­duz­can». Aña­dió que es nece­sa­rio cam­biar los pro­ce­di­mien­tos, esta­ble­cer­se sis­te­mas de pre­ven­ción y, sobre todo, que los agen­tes de poli­cía que recu­rren al uso exce­si­vo de la fuer­za sean pro­ce­sa­dos y con­de­na­dos por los deli­tos come­ti­dos». https://​news​.un​.org/​e​s​/​s​t​o​r​y​/​2​0​2​0​/​0​5​/​1​4​7​5​132

(2) Gru­pos de extre­ma dere­cha están apa­re­cien­do arma­dos en las pro­tes­tas con­tra la bru­ta­li­dad poli­cial que han esta­lla­do en todo el país, inten­tan­do gene­rar caos y vio­len­cia, según un repor­te de Vice News que reco­ge varias publi­ca­cio­nes en redes socia­les y entre­vis­tas en medios loca­les.

(3) https://​www​.bbc​.com/​m​u​n​d​o​/​n​o​t​i​c​i​a​s​-​i​n​t​e​r​n​a​c​i​o​n​a​l​-​3​6​7​3​8​267

* Fuen­te Tele­SUR