Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 2 de junio de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

¿De cuán­to es el aumen­to sala­rial que pro­yec­tan las empre­sas para este año? (más info…)

El impac­to de la cri­sis gene­ra­da por la

pan­de­mia de Coro­na­vi­rus las hizo recal­cu­lar. Con las nego­cia­cio­nes que

se ave­ci­na­na, las empre­sas mues­tran sus pro­yec­cio­nes para sus emplea­dos.

02/​06/​2020 12:05:00

El incre­men­to sala­rial pre­vis­to por las empre­sas en

pro­me­dio para este año se redu­jo 3,1 pun­tos por­cen­tua­les, des­de 41,2% en

mar­zo a 38,1% en mayo, de acuer­do con un rele­va­mien­to rea­li­za­do por la

con­sul­to­ra Mer­cer.

La mayor par­te de las indus­trias

mues­tran dis­mi­nu­ción en los aumen­tos anua­les pro­yec­ta­dos con res­pec­to al

son­deo de mar­zo, con excep­ción de las fin­tech (ser­vi­cios finan­cie­ros

tec­no­ló­gi­cos), la acti­vi­dad auto­mo­triz y de auto­par­tes, y el sec­tor de

con­su­mo masi­vo, que refle­jan una leve alza.

El

infor­me iden­ti­fi­ca la reca­len­da­ri­za­ción de una par­te de los incre­men­tos

del pri­mer semes­tre al segun­do y un cre­ci­mien­to, en la prác­ti­ca, de

otor­gar un solo incre­men­to anual.

El 39% de las empre­sas

res­pon­die­ron que tan­to en mar­zo como en mayo de 2020 dis­mi­nu­ye­ron sus

inten­cio­nes de incre­men­tos sala­ria­les, con una reduc­ción pro­me­dio de 11

pun­tos por­cen­tua­les.

El 41% de las com­pa­ñías man­tie­ne el

incre­men­to anual esti­ma­do para este año, mien­tras que un 20% esti­mó un

aumen­to anual supe­rior en pro­me­dio de 4 pun­tos por­cen­tua­les.

En

rela­ción con la dota­ción de per­so­nal, entre las ini­cia­ti­vas que ya están

en cur­so se encuen­tran el con­ge­la­mien­to de las incor­po­ra­cio­nes

ori­gi­nal­men­te pre­vis­tas para 2020 (31%) y las sus­pen­sio­nes (9%).

No

obs­tan­te, un 41% mani­fes­tó que no está toman­do accio­nes y un 18% que

aún las está eva­luan­do; un 12% decla­ró que redu­jo la dota­ción y un 7%

que reali­zó otras accio­nes.

«Una vez más esta­mos vien­do que,

fren­te a un con­tex­to desa­fian­te, en pos de res­guar­dar el empleo, las

empre­sas están optan­do por ser más con­ser­va­do­ras en los aumen­tos de

sala­rio», seña­ló Iva­na Thorn­ton, direc­to­ra de Career de Mer­cer.

Agre­gó que «vemos

cla­ra­men­te un impac­to en el mer­ca­do fren­te a la situa­ción que gene­ró la

Covid-19», que lle­vó a «revi­sar los por­cen­ta­jes de incre­men­to y, en

algu­nos casos, otor­gar aumen­tos meno­res a los ori­gi­nal­men­te pre­vis­tos o

reca­len­da­ri­zar­los para el segun­do semes­tre», en fun­ción de cómo

evo­lu­cio­ne el con­tex­to actual.

La cuar­ta encues­ta sobre el impac­to de la Covid-19 en empre­sas fue rea­li­za­da por Mer­cer entre el 7 y el 12 de mayo entre más de 250 com­pa­ñías líde­res de la Argen­ti­na con el obje­ti­vo de cono­cer prác­ti­cas, deci­sio­nes, desa­fíos e ini­cia­ti­vas que se están imple­men­tan­do en el mer­ca­do como con­se­cuen­cia de la coyun­tu­ra.

Sin ofer­ta sala­rial de par­te del Gobierno, ATE le avi­sa a Fer­nán­dez que toda­vía res­ta cerrar la pari­ta­ria 2019

Tras la pri­me­ra reu­nión pari­ta­ria entre

Esta­ta­les y el Gobierno Nacio­nal en la que no hubo ofer­ta sala­rial, ATE

espe­ra un nue­vo encuen­tro den­tro de los pró­xi­mos 15 días. «Nece­si­ta­mos

un aumen­to de suel­do para cerrar la pari­ta­ria 2019 y así poder abrir la

de 2020», avi­sa.

02/​06/​2020 00:04:00

En lo que fue el pri­mer encuen­tro pari­ta­rio entre el Gobierno

nacio­nal y los gre­mios del sec­tor públi­co, no hubo pro­pues­ta sala­rial.

Por ese moti­vo ATE afir­mó que «no da por cerra­das las nego­cia­cio­nes,

las cua­les se reto­ma­rán en los pró­xi­mos días».

«Esta con­vo­ca­to­ria a

pari­ta­ria es el resul­ta­do de una serie de reunio­nes con Jefa­tu­ra de

Gabi­ne­te y la Secre­ta­ría de Ges­tión y Empleo Públi­co en don­de ATE

plan­teó la urgen­te nece­si­dad de recom­po­ner el sala­rio bru­tal­men­te

recor­ta­do por el macris­mo y al que el sin­di­ca­to siem­pre se opu­so»,

seña­la­ron des­de el gre­mio ceteís­ta.

«A

la cri­sis eco­nó­mi­ca con la que se ini­ció el año se suma una cri­sis

socio-sani­ta­ria mun­dial pro­vo­ca­da por la pan­de­mia del Covid-19 que pone

la dis­cu­sión pari­ta­ria en un lugar muy com­ple­jo», agre­ga­ron.

De

la reu­nión par­ti­ci­pa­ron, como repre­sen­tan­tes del Esta­do emplea­dor, por

la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te de Minis­tros, Gas­tón Suá­rez; por la

Sub­se­cre­ta­ría de Empleo Públi­co, Mariano Boie­ro y Mau­ro Palum­bo; y por

el Minis­te­rio de Eco­no­mía, Flo­ren­cia Jal­da. Por la Aso­cia­ción de

Tra­ba­ja­do­res del Esta­do par­ti­ci­pa­ron los Pari­ta­rios Nacio­na­les Fla­vio

Ver­ga­ra y Pablo Spa­ta­ro, la Secre­ta­ria de Orga­ni­za­ción a nivel nacio­nal

Mer­ce­des Cabe­zas y la ase­so­ra jurí­di­ca, Maria­na Amar­tino. La

repre­sen­ta­ción de UPCN fue inte­gra­da por Feli­pe Carri­llo y Die­go

Gutié­rrez Con­de.

En el acuer­do que­dó plan­tea­do que, den­tro de los

pró­xi­mos 15 días y en el trans­cur­so del mes, se vol­ve­rán a reu­nir las

par­tes para tra­tar todos estos temas que hacen a las con­di­cio­nes dig­nas

de tra­ba­jo de las com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros.

Tras la reu­nión, el secre­ta­rio Gene­ral de ATE Nacio­nal, Hugo «Cacho­rro» Godoy decla­ró: «Lo

posi­ti­vo es que en la reu­nión se abrió la pari­ta­ria, aun­que lo nega­ti­vo

es que no se abor­dó el tema sin­di­cal y se pos­ter­gó para más ade­lan­te.

Tam­bién fue bueno que se acor­da­ra redis­cu­tir un con­ve­nio para los

emplea­dos jerár­qui­cos y una cláu­su­la de pre­sen­tis­mo, temas que se habían

nego­cia­do con el Gobierno de Macri».

«Nece­si­ta­mos

un aumen­to de suel­do para cerrar la pari­ta­ria 2019 y así poder abrir la

de 2020. El Gobierno le esta adeu­dan­do a las y los tra­ba­ja­do­res

esta­ta­les la revi­sión de la pari­ta­ria pau­ta­da de noviem­bre de 2019 y

mar­zo de 2020, pero lle­gó mayo y toda­vía no ha con­vo­ca­do al

ámbi­to pari­ta­rio para ter­mi­nar de cerrar la cues­tión sala­rial ni las

dis­cu­sio­nes de los ámbi­tos labo­ra­les. Tene­mos que recu­pe­rar­nos de los

dere­chos que hemos per­di­do en retra­so sala­rios y per­jui­cios labo­ra­les»,

agre­gó Godoy.

«La situa­ción se hace más urgen­te a par­tir de la pan­de­mia que agu­di­zó la cri­sis eco­nó­mi­ca. Noso­tros tene­mos tra­ba­ja­do­res en la pri­me­ra línea, en tareas de aten­ción esen­cial como por ejem­plo las y los tra­ba­ja­do­res de la Salud que para col­mo toda­vía no han per­ci­bi­do los aumen­tos anun­cia­dos por el Gobierno; y en varios orga­nis­mos más, como es el caso de SENASA y de otras áreas del Esta­do, que están cum­plien­do tareas expo­nien­do sus vidas pero a con­cien­cia de aten­der las nece­si­da­des de la pobla­ción en esta emer­gen­cia sani­ta­ria», cerró el diri­gen­te de ATE Nacio­nal

Tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de La Nir­va con­cen­tran nue­va­men­te en la fábri­ca ante suel­dos impa­gos

Foto: Agus­ti­na Sali­nas Andrés Masot­to (La Reta­guar­dia)

El con­flic­to de La Nir­va pare­ce no tener fin. Una vez más, el

empre­sa­rio Matías Para­di­so, due­ño de la reco­no­ci­da empre­sa de alfa­jo­res

de Lomas del Mira­dor (La Matan­za), no pagó los suel­dos

en tiem­po y for­ma. Por eso, tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res con­cen­tra­rán

este mar­tes 2 a las 16.30 nue­va­men­te fren­te a las puer­tas de la fábri­ca

(Cono­rel Dorre­go 874), para recla­mar por sus sala­rios impa­gos. “Matías

Para­di­so nos sigue mitien­do y esta­fan­do. Con­vo­ca­mos a todes a rodear de

soli­da­ri­dad nues­tra lucha”, sos­tie­nen en la con­vo­ca­to­ria. De esta

mane­ra, La Nir­va incum­ple con el acta acuer­do fir­ma­do por las par­tes en

el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, lue­go de sie­te

meses de con­flic­to. Asi­mis­mo, le exi­gie­ron al Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros

que inter­ven­ga: “le exi­gi­mos que no nos dé la espal­da y que nos apo­ye

des­pués de 8 meses de sole­dad”. Por ANRed.

Asó lo infor­ma­ron en su cuen­ta de Twit­ter @LaNirvaenlucha las tra­ba­ja­do­ras de la empre­sa de alfa­jo­res: “hoy, fecha lími­te, 1⁄ 6 , no nos paga­ron nada. Matías Para­di­so nos sigue min­tien­do y esta­fan­do – denun­cia­ron – Lla­ma­mos

a todos para que nos sigan apo­yan­do en esta lucha. Los con­vo­ca­mos a

rodear de soli­da­ri­dad nues­tra lucha. Los espe­ra­mos en la fábri­ca el día

mar­tes 2⁄ 6 a las 16:30“.

Asi­mis­mo, apun­ta­ron nue­va­men­te a la ausen­cia del Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros en el con­flic­to, por “mirar para otro lado” y “que ni un vaso de agua” les dio, remar­ca­ron: “les exi­gi­mos que no nos dé la espal­da y que nos apo­ye des­pués de ocho meses en sole­dad“. Final­men­te, expre­sa­ron: “nos man­te­ne­mos en la lucha”.

El 18 de mayo, median­te

un acta acuer­do fir­ma­da por las par­tes en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de

la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, las y los tra­ba­ja­do­res de la empre­sa de

alfa­jo­res La Nir­va habían con­si­gui­do que, tras sie­te de meses de

con­flic­to, la patro­nal efec­ti­vi­ce el pago de los suel­dos atra­sa­dos. Se

había lle­ga­do al acuer­do tras deba­tir­se en asam­blea. Las y los

emplea­dos die­ron el vis­to bueno al pac­to y, con ello, se con­vir­tie­ron en

un ejem­plo de lucha sin­di­cal en tiem­pos de pan­de­mia y con­flic­tos

labo­ra­les por el com­por­ta­mien­to de las patro­na­les.

El con­flic­to vie­ne de hace sie­te meses, a par­tir de que un día de octu­bre del año pasa­do, por la maña­na y bien tem­prano, cuan­do las y los tra­ba­ja­do­res se encon­tra­ron con los por­to­nes de su empre­sa cerra­das. A su vez, los direc­ti­vos de la fir­ma, per­te­ne­cien­te al gru­po Blen­de – quien había adqui­ri­do la tota­li­dad de las accio­nes en octu­bre de 2018 -, blo­quea­ron la entra­da con can­da­dos y aban­do­na­ron la pro­duc­ción.

Así, deja­ron a 83 ope­ra­rias y ope­ra­rios, con mayo­ría de jefas de

fami­lia, que, de la noche a la maña­na, se que­da­ron sin su sus­ten­to, y,

para peor, con meses de suel­do atra­sa­do.

Fue des­de ese mis­mo momen­to en que se desa­rro­lló un des­plie­gue enor­me

coro­na­do por el emble­má­ti­co acam­pe, lugar de lucha, ten­sio­nes y, sobre

todo, soli­da­ri­dad con­se­gui­da por la sen­ci­lla y desin­te­re­sa­da acción de

innu­me­ra­bles veci­nos y orga­ni­za­cio­nes de lucha.

Coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo: «Van millo­nes y millo­nes para los empre­sa­rios y nada para la ges­tión obre­ra»

Coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo que inclu­yen a más de 170.000 tra­ba­ja­do­res de dis­tin­tos sec­to­res pro­duc­ti­vos del país recla­ma­ron que se las inclu­ya en el pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) para afron­tar las difi­cul­ta­des que atra­vie­san en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. 02/​06/​2020

«Lle­va­mos más de 70 días con un 90% de las aso­cia­das

para­das, las que están excep­tua­das están fun­cio­nan­do pero con la cade­na

de valor rota», dijo a Télam el pre­si­den­te de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res Coope­ra­ti­vos Aso­cia­dos (Conar­co­op), Rami­ro Mar­tí­nez.

«El

pri­mer paso para acce­der al ATP es el for­mu­la­rio de rela­ción de

depen­den­cia», dijo Mar­tí­nez, para pre­ci­sar que las coope­ra­ti­vas «no

tie­nen per­so­nal en esa rela­ción».

«Cuan­do

salió el pri­mer decre­to para la asis­ten­cia de empre­sas de capi­tal

tra­di­cio­nal enten­día­mos que el siguien­te actor a incluir era nues­tro

for­ma­to, la úni­ca dife­ren­cia que tene­mos con otra empre­sa es nues­tro

esta­tu­to jurí­di­co. Esta matriz de naci­mien­to del ATP no nos tuvo en cuen­ta», agre­gó el diri­gen­te coope­ra­ti­vis­ta.

A

ren­glón segui­do dijo que ‑en el caso de no poder acce­der al ATP-

«esta­mos dis­pues­tos al diá­lo­go para apli­car un pro­gra­ma que ya exis­te,

que es el de tra­ba­jo auto­ges­tio­na­do (PTA), en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo

des­de 2005».

En tan­to, el pre­si­den­te de la Con­fe­de­ra­ción Nacio­nal de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­jo (CNCT), Chris­tian Miño, dijo a Télam que «varias

coope­ra­ti­vas están reci­bien­do $ 6.500 del pro­gra­ma de tra­ba­jo

auto­ges­tio­na­do, que exis­tía antes de 2015, que el Gobierno de (Mau­ri­cio)

Macri lo dio de baja y aho­ra con la pan­de­mia se reac­ti­vó».

«Pero que­re­mos que no haya dife­ren­cia entre pymes y coope­ra­ti­vas y acce­der al ATP. El sec­tor está muy devas­ta­do des­pués de cua­tro años de macris­mo y aho­ra la pan­de­mia», seña­ló Miño.

Por

su par­te, el secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to Cera­mis­ta, Ale­jan­dro

López, dijo a Télam que «antes de la pan­de­mia venía­mos muy com­pli­ca­dos y

todas las medi­das nos han deja­do afue­ra».

«Noso­tros en

Zanón tene­mos un sala­rio de $ 3.000 por sema­na, lo cual serían 12.000

más los $ 8.000 que reci­bi­mos de ayu­da social des­de antes de la

pan­de­mia, Son $ 20.000. Esta­mos por deba­jo de todos los índi­ces; ade­más

el cos­to de vida acá en Neu­quén es muy alto», deta­lló López.

El

sin­di­ca­to repre­sen­ta a unos 280 tra­ba­ja­do­res de Fasin­pat (ex Zanon),

Cer­sin­pat (ex Ste­fa­ni) y Coope­ra­ti­va Con­fluen­cia (ex Cerá­mi­ca Neu­quén).

«No

tene­mos nin­gu­na medi­da de urgen­cia a par­tir de la pan­de­mia; van

millo­nes y millo­nes para los empre­sa­rios y nada para la ges­tión obre­ra;

somos un esla­bón impor­tan­te en la eco­no­mía, esta­mos liga­dos a la obra

públi­ca, esta­mos en una situa­ción muy com­ple­ja», afir­mó López.

En

tan­to, Fede­ri­co Tona­re­lli, vice­pre­si­den­te del Hotel Bauen y pre­si­den­te

de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­ja­do­res

Auto­ges­tio­na­dos (FACTA), expli­có que «las coope­ra­ti­vas de

tra­ba­jo, como la inmen­sa mayo­ría de los tra­ba­ja­do­res, esta­mos sufrien­do

el impac­to eco­nó­mi­co que repre­sen­ta la pan­de­mia y el ais­la­mien­to social

pre­ven­ti­vo, con el cual esta­mos abso­lu­ta­men­te de acuer­do».

Por

últi­mo, Fede­ri­co Ami­go, pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va Tiem­po Argen­tino,

dijo a Télam que la situa­ción de las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo «vie­ne de

una cri­sis gene­ra­da duran­te el macris­mo y la pan­de­mia lo que hizo fue

ace­le­rar­la».

«Tra­ba­ja­mos los últi­mos cua­tro años con dis­tin­tas difi­cul­ta­des, pero sobre todo con sala­rios o reti­ros muy por deba­jo del mer­ca­do y esta situa­ción lo que hizo es ace­le­rar esa cri­sis», indi­có Ami­go.

Hos­pi­tal San Mar­tín de La Pla­ta: el ser­vi­cio de higie­ne atra­vie­sa su peor cri­sis

En el mar­co de la asam­blea de dele­ga­dos y dele­ga­das de

tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras auto­con­vo­ca­das del Hos­pi­tal Inter­zo­nal

Gene­ral de Agu­dos (HIGA) San Mar­tín de La Pla­ta se reu­nie­ron para

deba­tir y recla­mar sobre aque­llas pro­ble­má­ti­cas que aque­jan al cen­tro de

salud. Actual­men­te, el ingre­so de per­so­nal de lim­pie­za es el tema

prin­ci­pal. La direc­ción pre­ten­de el regre­so de la tota­li­dad de los y las

tra­ba­ja­do­ras de higie­ne, que has­ta el momen­to venían tra­ba­jan­do a

tra­vés de un sis­te­ma de guar­dias y con cohor­tes. Por Lucas Lenz, para ANRed.

Repre­sen­tan­tes de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res Esta­ta­les (ATE), la Aso­cia­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de le Salud

de le Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (CICOP), la Unión Per­so­nal Civil de la

Nación (UPCN) y del Sin­di­ca­to Salud Públi­ca (SSP), man­tu­vie­ron una

reu­nión con los direc­ti­vos del Hos­pi­tal San Mar­tín por el con­flic­to que

acon­te­ce en lim­pie­za, hacien­do mucho hin­ca­pié sobre todo en el ingre­so

de per­so­nal efe­ti­vo que serían un total de 45 ope­ra­rios.

La direc­ción coin­ci­dió en que es nece­sa­rio el ingre­so de per­so­nal de

higie­ne, pero que depen­de de la volun­tad polí­ti­ca del Minis­te­rio de

Salud de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. Los sin­di­ca­tos pre­sen­ta­ron la

pro­pues­ta labo­ral efec­tua­da por los y las tra­ba­ja­do­ras. Sin embar­go, la

direc­ción no dio lugar a la pro­pues­ta. No obs­tan­te, se logró que se

man­ten­gan las guar­dias e insis­tie­ron que, en caso de que no se

efec­ti­vi­cen esos nom­bra­mien­tos, se saca­rá un comu­ni­ca­do y se rea­li­za­rá

una con­fe­ren­cia de pren­sa para dar a cono­cer la situa­ción públi­ca­men­te.

“Levan­tar los cohor­tes se ins­cri­be como una medi­da anti­sa­ni­ta­ria, que

pone en peli­gro la vida del per­so­nal de la salud, ya que si se infec­ta

un solo agen­te de higie­ne, el con­jun­to del ser­vi­cio debe­rá ser ais­la­do”,

ase­ve­ró Lucio Le Moal, ope­ra­rio de ese ser­vi­cio en el turno ves­per­tino.

Ade­más agre­gó: “la direc­cion inten­ta frac­tu­rar la lucha y ais­lar el

pro­ble­ma. Hacien­do res­pon­sa­ble a higie­ne, cuan­do se sabe que es un

pro­ble­ma estruc­tu­ral e inte­gral”. Para con­cluir remar­có: “nece­si­ta­mos

que ingre­se per­so­nal de inme­dia­to y en eso coin­ci­di­mos toda la comu­ni­dad

hos­pi­ta­la­ria.” Según un rele­va­mien­to efec­tua­do por la asam­blea de

tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, se nece­si­ta­ría al menos el doble del núme­ro

que mane­jan los gre­mios y la direc­ción.

La situa­ción del Hos­pi­tal San Mar­tín es crí­ti­ca y cono­ci­da. Los

nive­les de pre­ca­rie­dad son muy altos. Ascen­so­res que se caen, cor­tes de

luz, caños rotos que pier­den agua, pare­des que se elec­tri­fi­can, pasi­llos

que se inun­dan, esca­sez de insu­mos, fal­ta de equi­pa­mien­to en ser­vi­cios,

enfer­me­ros que se tie­nen que hacer car­go de una sala con más de vein­te

pacien­tes y ope­ra­rios de higie­ne que lle­gan a lim­piar has­ta dos o tres

salas.

Los direc­ti­vos abdu­cen cono­cer la situa­ción del hos­pi­tal, sin embar­go

no bus­can solu­cio­nes a estos vie­jos y cono­ci­dos pro­ble­mas, sino que

tra­tan de ais­lar el pro­ble­ma e inten­tan seguir pos­ter­gan­do el ingre­so de

per­so­nal. Esto que­da en evi­den­cia al momen­to de obli­gar a que el

ser­vi­cio de higie­ne regre­se en su tota­li­dad al tra­ba­jo nor­mal, como sino

hubie­se exis­ti­do tal pan­de­mia.

El gobierno nacio­nal y pro­vin­cial debe orien­tar todos los recur­sos

eco­nó­mi­cos al ser­vi­cio de la salud públi­ca, al mejo­ra­mien­to de

hos­pi­ta­les y uni­da­des de pri­me­ros auxi­lios, no solo dotán­do­lo de

equi­pa­mien­to téc­ni­co e insu­mos, sino tam­bién de capi­tal humano. Hoy la

coyun­tu­ra nos dice que la salud debe ser prio­ri­dad y que el tra­ba­jo en

los hos­pi­ta­les siem­pre es escen­cial.

CÓRDOBA /​Ban­ca­rios con­vo­ca­ron a un paro por la refor­ma pre­vi­sio­nal

La Aso­cia­ción Ban­ca­ria (AB) con­vo­có a un paro de 24 horas

para este miér­co­les en Cór­do­ba, dis­pues­to por las sec­cio­na­les, que

alcan­za­rá a enti­da­des que apor­tan al sis­te­ma jubi­la­to­rio pro­vin­cial, con

pre­sen­cia en los luga­res de tra­ba­jo y que invo­lu­cra­rá a la moda­li­dad

tele­tra­ba­jo, en repu­dio a la refor­ma pre­vi­sio­nal en la pro­vin­cia,

infor­mó el gre­mio.

— — — — — — — — — — -

La huel­ga alcan­za de for­ma exclu­si­va a las enti­da­des ban­ca­rias que

rea­li­zan sus apor­tes a las Cajas de Jubi­la­cio­nes, Reti­ros y Pen­sio­nes de

la pro­vin­cia (Ban­co de Cór­do­ba, Cajas de Pre­vi­sión, Lote­ría de Cór­do­ba y

Ban­ca­rios Trans­fe­ri­dos), expli­có.

El sin­di­ca­to cali­fi­có como «un frau­de sór­di­do y opor­tu­nis­ta y

con­su­ma­do a espal­das de la socie­dad» la refor­ma del régi­men jubi­la­to­rio

impues­to en Cór­do­ba, y afir­mó que «el Gobierno pro­vin­cial y quie­nes lo

acom­pa­ña­ron en una Legis­la­tu­ra valla­da cono­cían de ante­mano el repu­dio

de los tra­ba­ja­do­res y el pue­blo».

Ser­gio Palaz­zo y Eduar­do Berroz­pe, secre­ta­rios Gene­ral y de Pren­sa,

dije­ron que la refor­ma afec­tó dere­chos de tra­ba­ja­do­res jubi­la­dos y

acti­vos y des­pre­ció «la irre­duc­ti­bi­li­dad» de los habe­res dis­pues­ta por

el artícu­lo 57 de la Cons­ti­tu­ción pro­vin­cial.

Se impu­so una nue­va base y modo de cálcu­lo y la reduc­ción del 6% en

la rela­ción con el sala­rio de bol­si­llo del tra­ba­ja­dor acti­vo, y se sumó

en cin­co años una reba­ja del 15% (del 82 al 67), pun­tua­li­za­ron en un

comu­ni­ca­do.

Ade­más, «el pro­me­dio para el haber ini­cial que has­ta aho­ra se hace

sobre los de los últi­mos cua­tro años de acti­vi­dad se rea­li­za­rá sobre los

últi­mos diez, con un índi­ce infe­rior al de la infla­ción y del

incre­men­to sala­rial», afir­ma­ron.

Los diri­gen­tes denun­cia­ron tam­bién «el retra­so de dos meses en

rela­ción con los acti­vos en el pago de futu­ros aumen­tos y una reduc­ción

de has­ta el 20% para quie­nes sean titu­la­res de más de un haber

jubi­la­to­rio».

Para la Ban­ca­ria, no son los tra­ba­ja­do­res acti­vos o jubi­la­dos del

ámbi­to nacio­nal o los sec­to­res popu­la­res de Cór­do­ba quie­nes deben abo­nar

«una pési­ma ges­tión de la deu­da pro­vin­cial, sino quie­nes se

enri­que­cie­ron con un esque­ma socio-eco­nó­mi­co invia­ble, con el que se

tuvo una gran com­pla­cen­cia».

La CGT cali­fi­có de cana­lla­da la deno­mi­na­ción de «Infec­ta­du­ra»

La cen­tral obre­ra sacó un duro comu­ni­ca­do y se

sumó a las múl­ti­ples crí­ti­cas que reci­bió la car­ta ela­bo­ra­da por una

inves­ti­ga­do­ra ali­nea­da con el macris­mo y fir­ma­da por «un gru­po

vario­pin­to de libre­pen­sa­do­res». Los repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les des­ta­ca­ron

que los líde­res con res­pon­sa­bi­li­dad de gobierno de todos los par­ti­dos

polí­ti­cos apo­ya­ron cada medi­da toma­da por el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal.

02/​06/​2020 17:20:00

Repre­sen­tan­tes de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT)

emi­tie­ron un comu­ni­ca­do para recha­zar el gra­ve cues­tio­na­mien­to que

hicie­ron diver­sos cien­tí­fi­cos, perio­dis­tas, inte­lec­tua­les, pro­fe­so­res,

entre otros al mane­jo de las auto­ri­da­des polí­ti­cas de la pan­de­mia.

La

auto­ra de la car­ta es la cien­tí­fi­ca e inves­ti­ga­do­ra del Coni­cet, San­dra

Pit­ta, mili­tan­te opo­si­to­ra al gobierno y ali­nea­da con el macris­mo. Su

argu­men­ta­ción radi­ca en que, debi­do al con­tex­to de posi­ble con­ta­gio, los dos Pode­res que más tra­ba­ja­do­res movi­li­zan a nivel país

no están fun­cio­nan­do del todo. «La demo­cra­cia no exis­te si no hay

ins­ti­tu­cio­nes fuer­tes y que fun­cio­nen. La Jus­ti­cia no está fun­cio­nan­do,

el Poder Legis­la­ti­vo lo está hacien­do en for­ma limi­ta­da». Tres­cien­tas

per­so­nas pusie­ron su fir­ma en el docu­men­to para acom­pa­ñar su acu­sa­ción

que lle­ga al pun­to de hablar de «Infec­ta­du­ra».

Las res­pues­tas no tar­da­ron en lle­gar y la CGT deci­dió dar su pun­to de vis­ta: «Es

una cana­lla­da deno­mi­nar «infec­ta­du­ra» al gobierno sur­gi­do del voto

libre y demo­crá­ti­co de más del 50% de los argen­ti­nos hace ape­nas seis

meses.», recor­da­ron.

«Los tra­ba­ja­do­res jun­to al res­to del pue­blo, en for­ma abru­ma­do­ra, nos pro­nun­cia­mos en favor de un Esta­do Pre­sen­te», con­tras­tan­do con los cua­tro años de macris­mo y resal­tan que esto que­dó demos­tra­do en las urnas.

Los repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les tam­bién men­cio­na­ron un pun­to no menor: «Los

líde­res de todos los par­ti­dos polí­ti­cos con res­pon­sa­bi­li­dad de gobierno

han brin­da­do su apo­yo a cada acción de gobierno y han actua­do en

con­se­cuen­cia en cada uno de los dis­tri­tos del país». No se tra­ta sólo del PEN, en manos del Fren­te de Todos, encar­na­do en Alber­to Fer­nán­dez.

Fir­man Julio Piu­ma­to, Secre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos, Jor­ge Sola, Secre­ta­rio de Pren­sa, Car­los Acu­ña y Héc­tor Daer, Secre­ta­rios Gene­ra­les de la CGT.

En ple­na cri­sis, Mc Donald’s cerró una de sus tien­das en Mar del Pla­ta

La empre­sa tomó la deci­sión de bajar la

per­sia­na en la tien­da de la calle Gue­mes y ase­gu­ró que sus emplea­dos

serán reubi­ca­dos en otros loca­les.

02/​06/​2020 16:06:00

La cade­na mul­ti­na­cio­nal de comi­das rápi­das Mc Donald’s

con­fir­mó en las últi­mas horas que bajó las per­sia­nas de una de las

sucur­sa­les que posee en el dis­tri­to bonae­ren­se de Mar de Pla­ta. No obs­tan­te, acla­ró que los tra­ba­ja­do­res del local serán reubi­ca­dos y no per­de­rían sus empleos.

A

tra­vés de un comu­ni­ca­do, la empre­sa indi­có que «Arcos Dora­dos Argen­ti­na

siem­pre está eva­luan­do dis­tin­tas inver­sio­nes y la dis­tri­bu­ción de sus

loca­les según dife­ren­tes pers­pec­ti­vas del nego­cio con el obje­ti­vo de que

sus clien­tes pue­dan dis­fru­tar de la mejor expe­rien­cia en McDonald?s.

Por tal moti­vo, ha deci­di­do cerrar el local ubi­ca­do en la calle Gue­mes

de la ciu­dad del Mar del Pla­ta».

«Nin­gún

pues­to de tra­ba­jo se verá afec­ta­do ya que los emplea­dos que se

des­em­pa­ña­ban allí serán reubi­ca­dos en res­tau­ran­tes cer­ca­nos, por lo que

con­ser­va­rán su fuen­te labo­ral. Arcos Dora­dos reafir­ma su

com­pro­mi­so de más de 30 años con el país y espe­ra a sus clien­tes en sus

más de 220 loca­les en toda Argen­ti­na», aña­dió.

En tan­to, según publi­có La Capi­tal de Mar del Pla­ta, el secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Pas­te­le­ros, Car­los Vaque­ro, seña­ló que «está todo muy com­pli­ca­do, sobre todo en piz­ze­rias y casas de comi­das. Por el momen­to no tene­mos más cie­rres pero todo pen­de de un hilo».

WALTER CORREA:»Tenemos que trans­for­mar el tra­ba­jo en la casa en tele­tra­ba­jo»

(Por Jor­ge Duar­te @ludistas) El dipu­tado

nacio­nal y líder de Cur­ti­do­res, Wal­ter Correa, pre­sen­tó un pro­yec­to de

ley para que el tele­tra­ba­jo sea incor­po­ra­do a la Ley de Con­tra­to de

Tra­ba­jo. «Tene­mos que trans­for­mar el tra­ba­jo en la casa en tele­tra­ba­jo»,

seña­ló.

02/​06/​2020 14:20:00

El jue­ves pasa­do el secre­ta­rio Gene­ral del Sin­di­ca­to de

Cur­ti­do­res y dipu­tado nacio­nal, Wal­ter Correa, pre­sen­tó un pro­yec­to de

ley para que el tele­tra­ba­jo sea incor­po­ra­do a la Ley de Con­tra­to de

Tra­ba­jo. La ini­cia­ti­va lle­va, tam­bién, la fir­ma de la refe­ren­ta de los

judi­cia­les y pre­si­den­ta de la Comi­sión de Legis­la­ción de Tra­ba­jo en el

Con­gre­so nacio­nal, Vane­sa Siley, y pro­po­ne garan­ti­zar un piso de dere­chos para quie­nes acce­dan a la moda­li­dad.

«Es

suma­men­te urgen­te regu­lar y encua­drar el tele­tra­ba­jo por­que de bue­nas a

pri­me­ras muchos com­pa­ñe­ros y muchas com­pa­ñe­ras tuvie­ron que empe­zar a

desa­rro­llar tareas en sus domi­ci­lios, sin la nor­ma­ti­va corres­pon­dien­te», le dijo Correa a Info­Gre­mia­les.

Está

cla­ro que des­de hace dos meses la pan­de­mia empu­jó a cien­tos de miles a

cum­plir tareas des­de sus casas, sin regu­la­ción ni nor­ma­ti­vas. Tam­po­co

hay pro­vi­sión de ser­vi­cios, ni de herra­mien­tas labo­ra­les: «Los com­pa­ñe­ros nos cuen­tan que tie­nen que pagar los ser­vi­cios y les piden estar todo el día a dis­po­si­ción de la empre­sa», con­tó el diri­gen­te gre­mial.

Sobre

el naci­mien­to del borra­dor, en el que se con­tem­pla regu­lar la jor­na­da

de tra­ba­jo, el dere­cho a la des­co­ne­xión y la posi­bi­li­dad de inter­ac­tuar

con el sin­di­ca­to, Correa rela­tó que sur­gió como fru­to de «un

tra­ba­jo de las Muje­res Sin­di­ca­lis­tas que mili­ta­ron este pro­yec­to, y que

toma­ron los recla­mos y el deba­te de amplios sec­to­res de tra­ba­ja­do­res y

tra­ba­ja­do­ras orga­ni­za­das. Ade­más tie­ne un amplio res­pal­do de las

regio­na­les de la CGT y de la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res».

El cur­ti­dor expli­có que «el pro­yec­to está abier­to a la dis­cu­sión y al deba­te para lograr el mejor posi­ble».

Es que en Dipu­tados son 13 los borra­do­res que apun­tan a dar un mar­co a

la moda­li­dad y que por estas horas espe­ran ser dis­cu­ti­dos.

Pre­sen­té pro­yec­to de ley, con acom­pa­ña­mien­to de la com­pa­ñe­ra @Vsiley , para que sea incor­po­ra­do el tele­tra­ba­jo a la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, con regu­la­ción espe­cí­fi­ca y pers­pec­ti­va de géne­ro para el corres­pon­dien­te res­guar­do de los y las tra­ba­ja­do­res.

El

pasa­do mar­tes 26 se reali­zó en la cui­dad de Para­ná, una jor­na­da de

pro­tes­ta fren­te a la Casa de Gobierno pro­vin­cial. Es la pri­me­ra acción

rea­li­za­da en la capi­tal pro­vin­cial por tra­ba­ja­dorxs de la edu­ca­ción en

el mar­co del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio (ASPO). Fue

orga­ni­za­da por varias agru­pa­cio­nes de izquier­da del gre­mio AGMER y

tam­bién por docen­tes auto­con­vo­cadxs. Des­de Perió­di­co El Roble dia­lo­ga­ron

con Ale­jo Mayor, docen­te de Para­ná, sobre el con­flic­to en la pro­vin­cia y

algu­nas pro­ble­má­ti­cas que atra­vie­sa la edu­ca­ción en el mar­co de la

pan­de­mia y el ASPO.

El Roble: ¿Cómo se ini­cia el con­flic­to docen­te en Para­ná?

Ale­jo Mayor:

El con­flic­to docen­te en toda la pro­vin­cia de Entre Ríos, del mis­mo modo

que el de lxs tra­ba­ja­dorxs de la edu­ca­ción de todo el país, es un

con­flic­to cró­ni­co que se reite­ra año a año en con­di­cio­nes de infla­ción:

sis­te­má­ti­ca­men­te antes del ini­cio de cada ciclo lec­ti­vo, lxs docen­tes

nos vemos ante la situa­ción de tener que ini­ciar las cla­ses con un

sala­rio cada vez más empo­bre­ci­do y con una escue­la públi­ca en peo­res

con­di­cio­nes de infra­es­truc­tu­ra. Con el recam­bio de gobierno, muchxs

cole­gas se entu­sias­ma­ron con el retorno de la mal lla­ma­da “pari­ta­ria

nacio­nal docen­te” (digo mal lla­ma­da, por­que en defi­ni­ti­va las pari­ta­rias

docen­tes se defi­nen en cada pro­vin­cia, con situa­cio­nes bas­tan­te

disi­mi­les entre las regio­nes). Sin embar­go, en nues­tra pro­vin­cia el

gobierno “bici­cle­teó” la dis­cu­sión sala­rial para lue­go del ini­cio de las

cla­ses, por lo que, al igual que en gran par­te del país, las cla­ses no

comen­za­ron y des­de el colec­ti­vo docen­te sos­tu­vi­mos un paro de 72 hs.

ade­más de adhe­rir y con­vo­car al paro inter­na­cio­nal de muje­res el 9⁄ 3

(que fue una movi­li­za­ción his­tó­ri­ca en Para­ná, ante la indig­na­ción por

el femi­ci­dio de Fáti­ma Ace­ve­do). Hubo movi­li­za­ción al Con­se­jo Gene­ral de

Edu­ca­ción en Para­ná el 2⁄ 3 y una Mar­cha pro­vin­cial el 4⁄ 3 , amen de

accio­nes en los dis­tin­tos depar­ta­men­tos. La res­pues­ta del gobierno fue

la de ofer­tar un 0% de aumen­to: una fal­ta de res­pe­to. Es así como, sin

ofer­ta de recom­po­si­ción sala­rial de par­te del gobierno y en pleno plan

de lucha, con asam­bleas y paros, nos encon­tró esta situa­ción excep­cio­nal

e ines­pe­ra­da de la pan­de­mia del COVID-19. Toda medi­da de fuer­za y

acción se sus­pen­die­ron, lo mis­mo que la dis­cu­sión sala­rial, pero

nues­tros pro­ble­mas no solo no se solu­cio­na­ron, sino que aumen­ta­ron y se

inten­si­fi­ca­ron.

De gol­pe y porra­zo lxs docen­tes nos encon­tra­mos en

una nue­va situa­ción, tra­ba­jan­do des­de nues­tras casas, muchas veces sin

recur­sos ni for­ma­ción espe­cí­fi­ca en el uso y mane­jo de pla­ta­for­mas

vir­tua­les, con­ver­ti­dos en una suer­te de emplea­do full time, lo que

impli­ca una gran com­pli­ca­ción de nues­tra orga­ni­za­ción fami­liar, una

sobre­car­ga labo­ral y un empo­bre­ci­mien­to extra del sala­rio por­que la

infra­es­truc­tu­ra y los recur­sos los pone­mos nosotrxs des­de nues­tros

bol­si­llos (des­de la inter­net, los dis­po­si­ti­vos, has­ta el mobi­lia­rio).

Esto aumen­ta las des­igual­da­des pre exis­ten­tes y a la vez aca­rrea

pro­ble­mas de salud extra para les docen­tes (des­de el stress has­ta

pro­ble­mas de vis­ta deri­va­dos de la alta expo­si­ción a pan­ta­llas o no

con­tar con una ilu­mi­na­ción ade­cua­da en nues­tros hoga­res, pro­ble­mas de

pos­tu­ra, etc.) Por eso se exi­ge ade­más una regu­la­ción de este tra­ba­jo

que esta fun­cio­nan­do como si fue­se tra­ba­jo a des­ta­jo.

Todas estas

cues­tio­nes las veni­mos dis­cu­tien­do con varixs com­pa­ñerxs, con las

gran­des difi­cul­ta­des que nos impo­ne el con­tex­to, y hemos acor­da­do en la

nece­si­dad de rom­per con la des­mo­vi­li­za­ción y vol­ver a poner estas

dis­cu­sio­nes sobre el tape­te. Eso fue lo que alen­tó la jor­na­da de lucha

del pasa­do mar­tes.

ER: ¿cuá­les son las prin­ci­pa­les deman­das?

AM:

Las prin­ci­pa­les deman­das son las de urgen­te reaper­tu­ra de las

pari­ta­rias y el de regu­la­ción del tra­ba­jo vir­tual. Cuan­do pedi­mos una

regu­la­ción no esta­mos pidien­do una refor­ma de la Ley de Edu­ca­ción

Nacio­nal que cris­ta­li­cé la fle­xi­bi­li­za­ción de nues­tro tra­ba­jo en

con­tex­tos de vir­tua­li­dad, sino lo con­tra­rio: par­ti­mos de la defen­sa de

la pre­sen­cia­li­dad como acto peda­gó­gi­co irrem­pla­za­ble. A su vez, si una

situa­ción de excep­cio­na­li­dad como esta nos impo­ne estas con­di­cio­nes de

cur­sa­da, exi­gi­mos igual­dad de acce­so a la tec­no­lo­gía para todos los

estu­dian­tes y docen­tes. Caso con­tra­rio, la bre­cha y la des­igual­dad

edu­ca­ti­va se sigue ensan­chan­do.

Tam­bién se exi­ge un bono extra, la

correc­ta liqui­da­ción de los sala­rios y la con­ti­nui­dad labo­ral de

aque­llos com­pa­ñe­ros que se que­da­ron sin horas, así como la desig­na­ción

en los espa­cios vacan­tes ya que la inte­rrup­ción de los con­cur­sos

com­pli­có enor­me­men­te a la enor­me masa de tra­ba­ja­do­res que viven de las

suplen­cias.

ER: ¿Qué posi­ción tuve el sin­di­ca­to fren­te a esto?

AM:

En gene­ral, las diri­gen­cias sin­di­ca­les no solo docen­tes sino de todo el

arco tra­ba­ja­dor, han man­te­ni­do un gran silen­cio sobre estos temas, así

como han apla­za­do inde­fi­ni­da­men­te la dis­cu­sión sobre lo sala­rial. Hoy

lxs docen­tes entre­rrianxs tene­mos sala­rios de ham­bre, y somos cada vez

más los que con­si­de­ra­mos que la situa­ción no da para más. La con­duc­ción

del AGMER se man­tie­ne fiel a gobierno actual des­de antes de la irrup­ción

de la pan­de­mia, por eso con­si­de­ro que les ha veni­do bár­ba­ro esta

situa­ción para plan­char todo tipo de dis­cu­sión sobre sala­rios e

infra­es­truc­tu­ra con su gobierno, así como otras cues­tio­nes como las del

pago de la deu­da o el impues­to a las gran­des for­tu­nas. Hay que rom­per

con esta iner­cia, y cuan­do se la pirá­mi­de se mue­ve por aba­jo, por arri­ba

es más difí­cil man­te­ner el equi­li­brio…

ER: ¿Cuál fue la res­pues­ta des­de la base?

AM:

La mayo­ría de los tra­ba­ja­dorxs de la edu­ca­ción se encuen­tra en estos

momen­tos con una sobre­car­ga labo­ral, ponién­do­se al hom­bro las falen­cias y

ausen­cias del Esta­do como tan­tas otras veces, muchas veces tami­za­das

con ese vie­jo berre­tín de la “voca­ción docen­te”, que pare­cie­se ser una

suer­te volun­tad cua­si ins­tin­ti­va de rea­li­zar tareas para las cua­les uno

no esta cua­li­fi­ca­do ni for­ma­do espe­cí­fi­ca­men­te de mane­ra gra­tui­ta (des­de

cor­tar pas­to, pin­tar escue­las, dar de comer a los estu­dian­tes has­ta ser

sos­tén emo­cio­nal), por el solo hecho de ser docen­tes y sos­te­ner las

escue­las públi­cas. Nun­ca será sufi­cien­te la admi­ra­ción y reco­no­ci­mien­to

por esos docen­tes que hacen todo lo que este a su alcan­ce y más para

garan­ti­zar el dere­cho a la edu­ca­ción públi­ca y gra­tui­ta. Pero con­si­de­ro

que no debe ser dicha “voca­ción” el enduí­do que tapa los baches que el

Esta­do debe­ría aten­der, por­que redun­da en degra­da­ción de la edu­ca­ción

que esta­mos brin­dan­do. La des­mo­vi­li­za­ción y la iner­cia que muchas

con­duc­cio­nes gre­mia­les han ati­za­do, suma­dos al com­pren­si­ble temor por la

salud en está situa­ción es muy fuer­te, por eso es difí­cil para la

mayo­ría de los com­pa­ñe­ros ver la posi­bi­li­dad de reto­mar la lucha en la

calle. Sin embar­go, aten­dien­do todas las medi­das sani­ta­rias y de

dis­tan­cia­mien­to social reco­men­da­das por los pro­fe­sio­na­les y tra­ba­ja­do­res

de la salud, en aque­llos luga­res don­de no exis­te cir­cu­la­ción del virus,

con­si­de­ra­mos que es hora de ir replan­teán­do­nos como con­ti­nuar la lucha.

ER: ¿Qué pers­pec­ti­va le ves al con­flic­to?

AM:

De a poco la cosa empie­za a mover­se. Hici­mos una pri­me­ra acción fren­te a

casa de gobierno con com­pa­ñe­ros docen­tes de varias agru­pa­cio­nes y

tam­bién auto­con­vo­cadxs. Tam­bién se movi­li­za­ron los acom­pa­ñan­tes

tera­péu­ti­cos que fue­ron cesan­tea­dos por la obra social de la pro­vin­cia.

Los tra­ba­ja­dorxs de la salud tam­bién rea­li­za­ron una acción en el

Hos­pi­tal San Mar­tín. A medi­da que se agra­va la situa­ción y se hace más

difí­cil lle­gar a fin de mes, cada vez será más difí­cil hacer como si

nada estu­vie­ra pasan­do. Esta­mos lle­gan­do a la mitad de año, con más de

diez pun­tos de infla­ción, y los docen­tes entre­rria­nos no hemos teni­do la

más míni­ma recom­po­si­ción. Ni siquie­ra una pro­pues­ta. Creo que es

fun­da­men­tal orga­ni­zar­nos por la base para, así como los empre­sa­rios,

gober­nan­tes y todos los de arri­ba encon­tra­ron nue­vas for­mas de

explo­ta­ción y de man­te­ner sus ganan­cias, los de aba­jo debe­mos hacer lo

mis­mo y encon­trar nue­vas for­mas de hacer sen­tir nues­tros recla­mos en

este con­tex­to. La soli­da­ri­dad con otros sec­to­res de tra­ja­dorxs, tan­to

del Esta­do como del ámbi­to pri­va­do, será fun­da­men­tal para hacer sen­tir

nues­tros recla­mos y vol­ver a ganar la calle por nues­tros dere­chos.

Por Corres­pon­sal para El Roble.