Perú. Ha fallecido Carlos Romanville, periodista y militante inagotable por una Latinoamérica liberada / Era integrante de ALBA Movimientos

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 3 junio 2020

Con dolor debe­mos comu­ni­car la par­ti­da de un her­mano de lucha y cole­ga en esto de prac­ti­car un perio­dis­mo al ser­vi­cio de los más humil­des, de aque­llos y aque­llas que en el Perú y el res­to del con­ti­nen­te luchan a dia­rio para no seguir sien­do sojuz­ga­dos. Se nos fue el que­ri­do Car­los Roman­vi­lle, de la orga­ni­za­ción Alfa y Ome­ga e impul­sor de radio Cie­lo. Mili­tan­te acti­vo de la cau­sa revo­lu­cio­na­ria perua­na e inte­gran­te des­ta­ca­do del Capí­tu­lo Perú de ALBA Movi­mien­tos.

Cón Car­los nos hemos cru­za­do en dife­ren­tes paí­ses, siem­pre en el mar­co de acti­vi­da­des del inter­na­cio­na­lis­mo soli­da­rio, apo­yan­do la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, la Cuba­na y cada uno de los pro­ce­sos libe­ra­do­re de nues­tros pue­blos. Era un hom­bre de pen­sa­mien­to crí­ti­co y accio­nar cons­tan­te. Recien­te­men­te, en ese mar­co había sido uno de los artí­fi­ces de una Escue­la de Cua­dros en Perú, y esta­ba más que entu­sias­ma­do con los resul­ta­dos inme­dia­tos de la mis­ma.

Para su orga­ni­za­ción su par­ti­da deja un espa­cio difí­cil de lle­nar, para ALBA Movi­mien­tos per­de­mos a un cua­dro nece­sa­rio para las difí­ci­les bata­llas que se ave­ci­nan, pero nos deja el lega­do de su con­se­cuen­cia y su prác­ti­ca libe­ra­do­ra.

Com­pa­ñe­ro Car­los Roman­vi­lle, que­ri­do her­mano de lucha, tu siem­bra la for­ta­le­ce­re­mos con redo­blar cada vez más la mili­tan­cia por la Segun­da Inde­pen­den­cia de este con­ti­nen­te, como vos que­rías. Has­ta la Vic­to­ria Siem­pre.

Car­los Azná­rez, por el CONSEJO DE DIRECCION DE RESUMEN LATINOAMERICANO y la Coor­di­na­ción Polí­ti­ca del Capí­tu­lo Argen­tino de ALBA MOVIMIENTOS

PUBLICAMOS UN RECIENTE ENTREVISTA A CARLOS ROMANVILLE

Car­los Romain­vi­lle: “Des­de hace mucho tiem­po tene­mos un sis­te­ma de salud colap­sa­do y en vías de pri­va­ti­za­ción”

Revis­ta Trin­che­ra dia­lo­gó con el perio­dis­ta Car­los Romain­vi­lle,

Radio Cie­lo de la Repú­bli­ca del Perú y Coor­di­na­dor del Movi­mien­to Alfa y

Ome­ga, quien ana­li­za cómo está enfren­tan­do ese país al COVID-19.

¿Cuál era la situa­ción gene­ral del país pre­via a la apa­ri­ción de la pan­de­mia?

El Perú es un país que esta sien­do víc­ti­ma de polí­ti­ca

neo­li­be­ra­les des­de hace 30 años, por lo cual la situa­ción, des­de el

pun­to de vis­ta social, ya era bas­tan­te difí­cil por la des­igual­dad

gene­ra­da: un sis­te­ma de salud colap­sa­do con una epi­de­mia de Den­gue que

ya le había cos­ta­do la vida a 25 con­ciu­da­da­nos.

Des­de hace mucho tiem­po tene­mos un sis­te­ma de salud colap­sa­do y en

vías de pri­va­ti­za­ción. Antes de que apa­re­cie­ra el COVID-19, Viz­ca­rra

había anun­cia­do la entre­ga de hos­pi­ta­les impor­tan­tes a la admi­nis­tra­ción

del sec­tor pri­va­do.

Las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les tam­bién esta­ban avan­zan­do en la

pri­va­ti­za­ción del agua, de la edu­ca­ción, en la fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral y

con paque­tes de recor­tes en cur­so.

Si bien hoy la situa­ción ha empeo­ra­do por la pan­de­mia, lo cier­to es que la acti­tud del gobierno para enfren­tar al COVI-19, aún está enmar­ca­da en esta lógi­ca. Si bien en par­te ha habi­do algu­nas medi­das para tra­tar de palear la situa­ción, lo cier­to es que son muy pocas. Los gru­pos de poder ‑espe­cial­men­te la banca‑, siguen apro­ve­chán­do­se inclu­so de la cri­sis, lo cual en el fon­do demues­tra que Viz­ca­rra es un gober­nan­te que no tie­ne el poder ni siquie­ra para deci­dir algu­nas polí­ti­cas serias.

Si bien es cier­to que se han des­ti­na­do algu­nos bonos con la fina­li­dad

de ayu­dar a pasar la cua­ren­te­na, éstos aún no lle­gan a esos bol­so­nes de

pobre­za bas­tan­te serios que tene­mos en nues­tro país.

El Perú, ade­más, ya se encon­tra­ba en una situa­ción de avan­ce de la

pobre­za, con un índi­ce de de niños con ane­mia muy alto (apro­xi­ma­da­men­te

el 43,5 %), un por­cen­ta­je simi­lar de des­nu­tri­ción y estan­do en el 2do

lugar en Amé­ri­ca Lati­na en can­ti­dad de casos de Tubercu­losis. Con

pro­ble­mas serios de denun­cias de con­ta­mi­na­ción mine­ra y con con­flic­tos

socia­les en casi todo el país, en gene­ral rela­cio­na­dos a pro­ble­má­ti­cas

con el medio ambien­te.

¿Cómo carac­te­ri­za­rías la acti­tud del gobierno nacio­nal para enfren­tar al COVID-19?

El Coro­na­vi­rus encuen­tra al gobierno en una situa­ción de bas­tan­te

des­cui­do del sec­tor de la salud y con una pro­le­ta­ri­za­ción de millo­nes de

perua­nos. Esta situa­ción hizo mucho más difí­cil al gobierno poder

abor­dar los pro­ble­mas que siguen sien­do estruc­tu­ra­les en nues­tro país.

Lo que Viz­ca­rra está hacien­do es tomar algu­nas medi­das para palear la

situa­ción, pero en las últi­mas decla­ra­cio­nes hubo un sin­ce­ra­mien­to de

que ya se rom­pió la posi­bi­li­dad de cubrir la situa­ción y han teni­do que

reco­no­cer que va a haber mucha gen­te que va a morir en sus casas, otros

en las calles, otros en los hos­pi­ta­les, por­que ya se rebal­só la

capa­ci­dad del sis­te­ma de salud. Inclu­so ha habi­do actos de corrup­ción en

com­pras que se han veni­do denun­cian­do.

¿A qué le atri­buís la acti­tud adop­ta­da por el gobierno?

El gobierno de Viz­ca­rra en reali­dad es el de un pre­si­den­te que no

tie­ne un par­ti­do, que se mane­ja con algu­nos ase­so­res y que

ver­da­de­ra­men­te es muy débil como para poder afron­tar con fir­me­za las

pre­sio­nes que reci­be por par­te del sec­tor empre­sa­rial que está en

la Con­fe­de­ra­ción Nacio­nal de Ins­ti­tu­cio­nes Empre­sa­ria­les

Pri­va­das (CONFIEP).

La CONFIEP ha pedi­do al gobierno que se le dé la posi­bi­li­dad de

apli­car des­pi­dos masi­vos, afec­tan­do a los tra­ba­ja­do­res. El gobierno

disi­mu­la­da­men­te había dicho que se opo­nía a ello, pero ter­mi­nó

acep­tan­do. Quien en reali­dad man­da en nues­tro país es el sec­tor

empre­sa­rial y el ban­ca­rio, que tie­nen el apo­yo de los medios de

comu­ni­ca­ción.

¿Qué efec­ti­vi­dad con­si­de­rás que tie­nen las medi­das adop­ta­das?

Cree­ría que no se va a poder cubrir con las expec­ta­ti­vas que se

qui­sie­ra por­que no tene­mos ni los hos­pi­ta­les, ni las camas, ni los

res­pi­ra­do­res, ni lo que se nece­si­ta para enfren­tar una pan­de­mia. Si bien

creo que nin­gún país esta­ba pre­pa­ra­do para eso, el des­cui­do aquí en el

Perú ha sido ver­da­de­ra­men­te alar­man­te. Las 500 camas que tene­mos ya

están uti­li­za­das y esa situa­ción está hacien­do que muchos con­ta­gia­dos

empie­cen a tra­tar­se en sus hoga­res.

Se está pre­vi­nien­do las muer­tes que van a venir por ello se han

con­for­ma­do coman­dos para armar fosas comu­nes. En Lam­ba­ye­que se dice que

ya están cons­tru­yen­do una. Ese tipo de medi­das ya se están toman­do.

Inclu­so en algu­nas regio­nes se está dicien­do que se para la aten­ción se

les va a dar prio­ri­dad a las per­so­nas más jóve­nes que a los adul­tos. Por

esto, la efec­ti­vi­dad de las medi­das no será la que pre­vé el gobierno.

Por otro lado, el res­pe­to a la cua­ren­te­na, si bien es cier­to que un

gran por­cen­ta­je lo está cum­plien­do, hay gen­te que (alguno por

indis­ci­pli­na) por su con­di­ción de extre­ma pobre­za pre­fie­re salir y

arries­gar su vida para ganar algu­nos soles y de esa mane­ra garan­ti­zar­le

el ali­men­to a su fami­lia. Hay que recor­dar que el Perú tie­ne un 70% de

tra­ba­jo infor­mal. Si bien el gobierno ha anun­cia­do un bono de 380 soles

(120 dóla­res apro­xi­ma­da­men­te), esto aún no lle­ga, hay muchas tra­bas para

que los inde­pen­dien­tes que han sido bene­fi­cia­dos (no todos lo han sido)

pue­dan reti­rar su dine­ro del ban­co. Son palea­ti­vos que de algu­na mane­ra

ayu­dan a un sec­tor de la pobla­ción pero no toda se sien­te bene­fi­cia­da.

Hay bas­tan­te des­con­ten­to y mucha gen­te quie­re salir a tra­ba­jar, pero

aho­ra se va a mul­tar y cas­ti­gar a quie­nes vio­len la cua­ren­te­na.

Algo que está preo­cu­pan­do mucho son los pena­les, don­de ya se están

repor­tan­do muchos con­ta­gia­dos. Espe­re­mos que hagan algo rápi­do. Ade­más

se suma la pro­ble­má­ti­ca de los Pue­blos Ori­gi­na­rios que es algo de lo que

no se está hablan­do mucho aquí en el país.

¿Cuál ha sido la acti­tud de la opo­si­ción en esta

situa­ción? ¿Actua­ron con pru­den­cia y cola­bo­ran­do a mejo­rar o

apro­ve­cha­ron para gol­pear al gobierno?

No hay opo­si­ción en nues­tro país. Y si hay algo de opo­si­ción, se

apro­ve­chó polí­ti­ca­men­te des­de un sec­tor de con­gre­sis­tas que están en

cam­pa­ña para las elec­cio­nes del 2021, y que han pues­to sobre el tape­te

la situa­ción de las Admi­nis­tra­do­ras de Fon­dos de Pen­sio­nes (AFP).

Si bien noso­tros somos opo­si­to­res a las AFP y que­re­mos que

des­apa­rez­can, un gru­po de par­ti­dos que no son nece­sa­ria­men­te de

izquier­da (la mayo­ría son de dere­cha) está pidien­do el reti­ro del 25% de

los fon­dos de las APF’s(cuyos due­ños ‑en nues­tro país- son los

ban­que­ros y que han veni­do per­dien­do millo­nes de soles en los últi­mos

tiem­pos). Hoy hay una ten­den­cia a que se devuel­va algo de lo que se

tie­ne. El gobierno no creo que aprue­be el por­cen­ta­je que se está

pidien­do, si bien ha dicho que va a tomar algu­nas medi­das res­pec­to de

ello y que des­pués de que pase la pan­de­mia se plan­tea­ría una refor­ma a

las AFP’s.

Por ser un gobierno de dere­cha y neo­li­be­ral some­ti­do a los intere­ses

de los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les y muy espe­cial­men­te a los intere­ses

del gobierno de los EEUU, por ser par­te del Gru­po de los 12, no

espe­ra­mos que pue­da garan­ti­zar­le al pue­blo peruano los cam­bios que

debe­rían dar­se. Hay deba­tes que se están dan­do, pero del gobierno de

Viz­ca­rra es muy poco lo que pode­mos espe­rar. Está inten­tan­do, pero no

tie­ne la fuer­za para poder hacer­lo. Los minis­tros que lo acom­pa­ñan, la

mayo­ría de ellos son de cor­te neo­li­be­ral y por lo tan­to todo lo que se

ha veni­do hacien­do se hace pen­san­do en bene­fi­ciar prin­ci­pal­men­te a los

gran­des empre­sa­rios más que a las PyMEs. Según se dice, se iban a

inver­tir 30 mil millo­nes de dóla­res, de los cua­les solo 500 millo­nes

serían para las peque­ñas empre­sas y el res­to para las gran­do­tas.

Hay que ver cómo reac­cio­na la pobla­ción des­pués de todo esto, pero

enten­de­mos que esta­mos en una espe­cie de pri­sión domi­ci­lia­ria masi­va,

don­de la prohi­bi­ción de reunio­nes entre otras medi­das, limi­ta el

accio­nar de los sec­to­res popu­la­res orga­ni­za­dos.

Se dice que esto se exten­de­rá has­ta el 26 de abril y des­de ahí se

vol­ve­ría, poco a poco, a la nor­ma­li­dad, cosa que duda­mos que suce­da

por­que esta­mos en la eta­pa de ascen­den­cia. Dis­cur­si­va­men­te se quie­re

echar la cul­pa a quie­nes no aca­tan pero en el fon­do el pro­ble­ma es el

sis­te­ma mis­mo que se ha veni­do apli­can­do en el país, que hoy en el mun­do

se ha demos­tra­do que es un fra­ca­so.

Esto no cam­bia­rá mien­tras no cam­bie la corre­la­ción de fuer­zas (que

lamen­ta­ble­men­te aún siguen sien­do de dere­cha en nues­tro país) y no se

cam­bien las leyes con que nos gobier­nan, esa cons­ti­tu­ción espu­ria

heren­cia de una dic­ta­du­ra. Lamen­ta­ble­men­te la izquier­da no está a la

altu­ra del tiem­po his­tó­ri­co que le toca vivir.

¿Cuál es la acti­tud de los empre­sa­rios?

Como ya lo diji­mos, si habla­mos de los gran­des gru­pos de poder (que

están en la CONFIEP), ellos siguen bus­can­do apro­ve­char­se de la cri­sis y

seguir hacién­do­se más ricos a cos­ta del tra­ba­jo del pue­blo peruano.

Del mis­mo modo, ¿Cómo están actuan­do los medios de comu­ni­ca­ción?

Son pocos los medios de comu­ni­ca­ción de con­fian­za. La pren­sa

alter­na­ti­va o popu­lar sigue hacien­do su tra­ba­jo, algu­nos en las redes.

Pero son con­ta­dos con una mano los medios que tie­nen una pos­tu­ra al

menos crí­ti­ca.

Lo que sí hay es con­sen­so, y en algu­nos medios gran­des se dice es que

las cosas no van a ser como eran y que van a tener que suce­der cam­bios.

Lo que hay que ver es de qué cam­bios hablan ellos y de qué cam­bios

habla­mos noso­tros.

¿Cuá­les crees que serían las medi­das más urgen­tes que

debe­ría adop­tar el gobierno en este con­tex­to, enten­dien­do las

par­ti­cu­la­ri­da­des del país?

Hay muchas medi­das que se podrían tomar. Lamen­ta­ble­men­te es poca la

espe­ran­za de que esto suce­da. Una de ellas podría ser el no pago de la

deu­da exter­na. El Perú paga, inclu­so hace pagos ade­lan­ta­dos, y eso es

ver­da­de­ra­men­te inmo­ral.

Se podría recu­rrir a bus­car solu­cio­nes ver­da­de­ras como la de apo­yar

al cam­pe­si­na­do que hoy está per­dien­do sus cose­chas por fal­ta de una

pla­ni­fi­ca­ción en medio de la pan­de­mia, y se podrían faci­li­tar las cosas

para que los pro­duc­tos lle­guen de mane­ra más direc­ta a los con­su­mi­do­res.

Otro tema sería la orga­ni­za­ción mis­ma que podría adop­tar la

pobla­ción, por­que des­de el gobierno es poco lo que se pue­de hacer por­que

Viz­ca­rra es gobierno pero no tie­ne el poder. Lo que haga esta­rá

enmar­ca­do en lo que sus ami­gos le digan. Está cla­ro que gobier­na para

las empre­sas y los gru­pos de poder.