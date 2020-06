Argentina. El racismo no solo vive en EE.UU.: En el Chaco a los indígenas Qom los golpean, torturan, abusan y los policías les gritan: «Indios infectados, hay que matarlos a todos» /El gobernador solo apartó de su cargo a los torturadores

Por Adria­na Meyer, 3 junio 2020

Los efec­ti­vos fue­ron apar­ta­dos, pero están en sus casas. Sus com­pa­ñe­ros inten­ta­ron orga­ni­zar una «mar­cha» a su favor. El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, la minis­tra de Segu­ri­dad Sabi­na Fre­de­ric y el secre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos Hora­cio Pie­tra­ga­lla, repu­dia­ron los hechos. «Las imá­ge­nes de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal que hemos vis­to en las últi­mas horas en el Cha­co son inacep­ta­bles», escri­bió el Pre­si­den­te.

A los jóve­nes los gol­pea­ron, patea­ron, los secues­tra­ron y tor­tu­ra­ron en la comi­sa­ría.

Ima­gen: Revis­ta Cítri­ca

“‘Indios infec­ta­dos, uste­des son unos mal acos­tum­bra­dos’,

nos gri­ta­ban mien­tras nos tor­tu­ra­ban cin­co poli­cías sal­tan­do sobre

nues­tros pechos». La joven qom es menor de edad, habla con mie­do, no da

su nom­bre por­que teme repre­sa­lias. Otra vez uni­for­ma­dos actúan en el

mar­co del con­trol del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio, en este caso en el

barrio Ban­de­ra Argen­ti­na de la loca­li­dad de Fon­ta­na, en Cha­co, don­de el

domin­go a la madru­ga­da efec­ti­vos de la poli­cía pro­vin­cial ingre­sa­ron de

mane­ra vio­len­ta a la casa de una fami­lia qom, ata­ca­ron a sus habi­tan­tes

con gol­pes de puño y palos, y los patea­ron en la cabe­za. Lue­go

secues­tra­ron a dos varo­nes y a dos muje­res meno­res de 18 años, y en la

comi­sa­ría las tor­tu­ra­ron, mien­tras mano­sea­ban sus cuer­pos. «Ya les tira­mos alcohol, ¿quién les pren­de fue­go?»,

decían para ate­rro­ri­zar­les con la luz apa­ga­da. Los refe­ren­tes qom

coin­ci­den en que el ata­que se da en un con­tex­to en que endil­gan a las

comu­ni­da­des indí­ge­nas «haber traí­do» el coro­na­vi­rus. El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez se pro­nun­ció por Twit­ter : «Las

imá­ge­nes de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal que hemos vis­to en las últi­mas

horas en el Cha­co son inacep­ta­bles. Cele­bro que el Eje­cu­ti­vo pro­vin­cial

haya apar­ta­do a los efec­ti­vos, pero debe­mos tra­ba­jar más pro­fun­da­men­te

en una pro­ble­má­ti­ca que es una deu­da de la demo­cra­cia«, dijo.

La denun­cia pro­vino de la Mesa Mul­ti­sec­to­rial Femi­nis­ta y de la Asam­blea Per­ma­nen­te por los Dere­chos Huma­nos de Cha­co, cuyas mili­tan­tes se acer­ca­ron de inme­dia­to al lugar. La minis­tra de Segu­ri­dad de la Nación, Sabi­na Fre­de­ric, soli­ci­tó un infor­me deta­lla­do al Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad pro­vin­cial sobre lo ocu​rri​do​.La minis­tra de Segu­ri­dad cha­que­ña, Glo­ria Sala­zar, dio lue­go una con­fe­ren­cia de pren­sa don­de ase­gu­ró que el gober­na­dor Jor­ge Capi­ta­nich dis­pu­so que los fun­cio­na­rios poli­cia­les invo­lu­cra­dos sean apar­ta­dos de la fuer­za e inves­ti­ga­dos. El secre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos de la Nación, Hora­cio Pie­tra­ga­lla, repu­dió los hechos, a los que cali­fi­có como gra­ví­si­mos. Y la Secre­ta­ría de Dere­chos Huma­nos pro­vin­cial se pre­sen­ta­rá como que­re­llan­te en la cau­sa.

“A los chi­cos los molie­ron a palos. Y a las chi­cas es irre­pa­ra­ble lo que les hicie­ron, solo llo­ran y tiem­blan”, con­tó a Página/​12 Daniel Rolón, inte­gran­te del Comi­té Pro­vi­so­rio Indí­ge­na por la pan­de­mia. «Noso­tras lle­ga­mos al medio­día, vimos a los chi­cos tre­men­da­men­te gol­pea­dos, a esa nena de 16 sin poder levan­tar­se de la cama, llo­ran­do y tem­blan­do. Empe­za­mos a agi­tar pidien­do con­ten­ción psi­co­ló­gi­ca y una ambu­lan­cia para esa piba que no se podía mover del dolor. Lle­gó a las 20.30, jun­to con el equi­po inter­dis­ci­pli­na­rio de la Secre­ta­ría de Dere­chos Huma­nos de la pro­vin­cia», rela­tó a este dia­rio Ceci­lia Solá, inte­gran­te de la APDH y de la MMF, jun­to con Mag­da­le­na Cor­ba­lán y Vir­gi­nia Flo­ri­to. Tam­bién inter­vino el Comi­té de Pre­ven­ción por la Tor­tu­ra con un infor­me urgen­te a la Fis­ca­lía de Dere­chos Huma­nos.

Es Cha­co, no Esta­dos Uni­dos

Duran­te la vio­len­ta irrup­ción a la vivien­da de esta fami­lia qom, los poli­cías efec­tua­ron dis­pa­ros con balas de plo­mo y de goma. «El ofi­cial Fer­nán­dez me pegó con la nue­ve en el ojo», dijo llo­ran­do Elsa Fer­nán­dez,

la madre de los jóve­nes. «El gru­po de poli­cías tomó por asal­to la casa

sin nin­gún tipo de ins­tru­men­to legal, patea­ron la puer­ta y se lle­va­ron

pues­to todo, como se ve en el video. Le reven­ta­ron la cabe­za de un cula­ta­zo

a una seño­ra que pre­gun­ta­ba qué que­rían y saca­ron a la ras­tra a los

cua­tro jóve­nes qom”, dijo Solá, al refe­rir­se a las imá­ge­nes que difun­dió

revis­ta Cítri­ca.

“En la comi­sa­ría les apa­ga­ron la luz, les die­ron una pali­za,

los chi­cos tie­nen las caras y los cuer­pos reven­ta­dos a gol­pes y las

chi­cas hablan de abu­so, mano­seo y méto­dos de tor­tu­ra. La Poli­cía puso la

excu­sa de que cas­co­tea­ron la comi­sa­ría, aun­que hayan o no hayan

cas­co­tea­do, el gra­do de tor­tu­ra y vio­len­cia que han sufri­do esos jóve­nes

y sus fami­lias es ine­na­rra­ble”, agre­gó Solá.

En el video fil­ma­do des­de aden­tro del hogar, los poli­cías de uni­for­me

y de civil con armas lar­gas, entran a la casa a pesar de que un joven

hacía fuer­za con­tra la puer­ta. Lo sacan del cabe­llo y comien­zan a dar­le trom­pa­das y pata­das en todo el cuer­po.

Una chi­ca inten­ta res­ca­tar­lo de la mana­da poli­cial, sin lograr­lo, y la

gol­pean a ella tam­bién para lue­go lle­var­se dete­ni­dos, o más bien secues­tra­dos, a ambos. Elsa sigue pidien­do “bas­ta” sin cesar.

El par­te médi­co com­pro­bó las lesio­nes, a la menor de edad la pusie­ron en tra­ta­mien­to con sedan­tes por­que tie­ne estrés pos­trau­má­ti­co tras la sesión de tor­tu­ras a la que fue some­ti­da.

Los poli­cías fue­ron apar­ta­dos, pero los envia­ron a sus casas, y sus nom­bres no tras­cen­die­ron. Sus

com­pa­ñe­ros reco­rrie­ron el barrio para orga­ni­zar «una mar­cha» a su

favor, advir­tien­do a las fami­lias que cuan­do fue­ran a la comi­sa­ría no

les toma­rían nin­gu­na denun­cia futu­ra. «Fue como un aprie­te, y me lle­gó

un flyer de una mar­cha, fue­ron pocos pero nos asus­ta», con­tó Solá a este

dia­riom, des­de Cha­co.

Pan­de­mia, repre­sión y racis­mo

«La poli­cía nos tra­ta como ‘indios de mier­da’, per­dón por la pala­bra,

pero así se expre­san ellos. Nos dicen que esta­mos todos infec­ta­dos de

coro­na­vi­rus y que hay que matar­nos a todos. Estos mis­mos de la comi­sa­ría

ter­ce­ra, cuan­do alguien va al ban­co a cobrar su suel­do, ponen un nylon y

lo apar­tan. Nos sen­ti­mos muy dis­cri­mi­na­dos a pesar de que acá en

Caci­que Pela­yo no tene­mos ni un solo con­ta­gia­do», des­cri­bió Rolón. Y

acla­ró que sí hay con­ta­gios en el Gran Toba de Resis­ten­cia, por­que «un

her­mano se con­ta­gió en el hos­pi­tal Perran­do cuan­do fue a ope­rar­se del

apén­di­ce».

El refe­ren­te indí­ge­na agre­gó que «la per­se­cu­ción a la comu­ni­dad qom vie­ne des­de hace rato, sufri­mos muchos abu­sos poli­cia­les. Hace un mes le pega­ron un bala­zo en la espal­da a un chi­co de 14 años, la poli­cía no hizo nada, nos ata­ca a noso­tros».

En un comu­ni­ca­do del minis­te­rio de Segu­ri­dad, el Gobierno expre­só que «la vio­len­cia ejer­ci­da por los fun­cio­na­rios poli­cia­les loca­les encua­dra den­tro de la figu­ra de ‘vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal‘ que, como ha mani­fes­ta­do Fre­de­ric des­de su pri­mer día en el Minis­te­rio Nacio­nal, serán con­de­na­das cada vez que se regis­tren».

Con­sul­ta­do por Página/​12, Hora­cio Pie­tra­ga­lla dijo que

“des­de la secre­ta­ría no sólo nos que­da­mos con el repu­dio, hay una

inter­ven­ción acti­va en cada caso de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal que nos

lle­ga, o que nos ente­ra­mos que suce­de. La situa­ción de Cha­co es gra­ví­si­ma, todos vimos en imá­ge­nes lo que pasó.

Cele­bro el rápi­do accio­nar del gobierno de la pro­vin­cia, y que la

secre­ta­ría pro­vin­cial vaya a ser que­re­llan­te en la cau­sa”, expre­só.

El fun­cio­na­rio des­ta­có que «la gran dife­ren­cia entre antes y hoy, es

que antes había una habi­li­ta­ción polí­ti­ca en casos de vio­len­cia

ins­ti­tu­cio­nal. Hoy no vamos a per­mi­tir que haya habi­li­ta­ción polí­ti­ca.

Enten­de­mos que mien­tras haya san­ción, no solo de pasar a

dis­po­ni­bi­li­dad, sino que el poder judi­cial tam­bién actúe en con­se­cuen­cia

vamos a ir por un camino don­de los casos de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal se

den cada vez menos. Veni­mos de cua­tro años de habi­li­ta­ción polí­ti­ca en

estos caso, nece­si­ta­mos un cla­ro men­sa­je de los dis­tin­tos pode­res del

Esta­do sobre esta pro­ble­má­ti­ca”.