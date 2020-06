Argentina. Documento Colectivo NiUnaMenos

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 02 de junio de 2020

Nos sos­tie­nen las redes femi­nis­tas

Vivas, libres y des­en­deu­da­das nos que­re­mos

En estos días de ais­la­mien­to y de incer­ti­dum­bre por el

futu­ro fren­te a la pan­de­mia glo­bal, fren­te al aumen­to de las vio­len­cias

machis­tas, los femi­ci­dios, tra­ves­ti­ci­dios y trans­fe­mi­ci­dios, cuan­do las

com­pa­ñe­ras trans y tra­ves­tis son des­alo­ja­das de sus vivien­das en hote­les por la

vora­ci­dad inmo­bi­lia­ria, cuan­do llo­ra­mos por la muer­te evi­ta­ble de Ramo­na

Medi­na, com­pa­ñe­ra mili­tan­te de la villa 31, cuan­do exi­gi­mos por las niñas que

en San­tia­go del Este­ro y Corrien­tes nece­si­tan abor­to legal y por las vio­la­cio­nes

de niñas y jóve­nes, veni­mos a insis­tir en que nos sos­te­ne­mos en las redes

femi­nis­tas, inter­na­cio­na­lis­tas y trans­fron­te­ri­zas, afro­fe­mi­nis­tas e indí­ge­nas,

por­que son nues­tra fuer­za, y des­de ahí veni­mos a insis­tir que la deu­da es con

noso­tras y noso­tres.

Que­re­mos poner en pri­mer lugar la deu­da con la his­to­ria

trá­gi­ca del colec­ti­vo trans, tra­ves­ti, lle­na de muer­tes evi­ta­bles por la fal­ta

de una deci­sión polí­ti­ca, que se resu­me en tres pala­bras: trein­ta y cin­co años

de pro­me­dio de vida. Aún hoy segui­mos murien­do en la cama de algún hotel de

cuar­ta, enfer­mas de injus­ti­cia y sin un sis­te­ma de salud que nos atien­da, mal

comi­das y mal vivi­das, en la espan­to­sa mise­ria a la que nos con­de­nan todos los

días por lo que somos. Hemos pedi­do, roga­do y has­ta supli­ca­do al esta­do argen­tino

que pon­ga fin a este geno­ci­dio.

Pero no logra­mos que nos escu­chen. Se con­for­ma­ron con una

ley que nos abrió las puer­tas a la civi­li­za­ción , pero nadie nos invi­tó a comer

en su mesa. Exi­gi­mos el dere­cho a una vida dig­na, una vida en paz, al fin y al

cabo… ¡una vida! Nece­si­ta­mos polí­ti­cas públi­cas con­cre­tas, no par­ches, ni

sali­das de urgen­cia, exi­gi­mos todos los dere­chos que nos nega­ron: salud,

edu­ca­ción, vivien­da y tra­ba­jo. Lle­gó la hora de empe­zar por las últi­mas, ¡cupo

Labo­ral Trans/​travesti ya!

Por­que la deu­da es con noso­tras y noso­tres exi­gi­mos que se

aprue­be de mane­ra urgen­te el impues­to a las gran­des for­tu­nas y que se

inves­ti­gue la deu­da exter­na, frau­du­len­ta e ile­gí­ti­ma, por­que que­re­mos que la

cri­sis la paguen los res­pon­sa­bles del saqueo y del endeu­da­mien­to de los últi­mos

años de polí­ti­cas neo­li­be­ra­les, los ban­cos y las empre­sas bene­fi­cia­das por el

agro­ne­go­cio que enve­ne­nan nues­tros terri­to­rios. Las mis­mas que hoy pre­sio­nan

con des­pi­dos y sus­pen­sio­nes para levan­tar la cua­ren­te­na y no resig­nar ni un ápi­ce

de sus millo­na­rias ganan­cias. Si no, ¿quién va a pagar la cri­sis des­ata­da por

este nue­vo virus cuyas cau­sas sin duda hay que bus­car­las en la depre­da­ción del

pla­ne­ta por la ambi­ción capi­ta­lis­ta? Para que la tie­rra y nues­tros cuer­pos

dejen de ser terri­to­rio de con­quis­ta, para que las semi­llas y el agua sean un

bien común, para poner en el cen­tro la vida deci­mos ¡Ni Una Menos!

Lo que nos mues­tra esta cri­sis es que las vio­len­cias que veni­mos denun­cian­do hace años se pro­fun­di­zan y tirar aba­jo el patriar­ca­do se tor­na inne­go­cia­ble. Lo que esta­mos vivien­do no es más que la mues­tra más visi­ble de un sis­te­ma hete­ro­cis­win­ka­pa­triar­cal que se sos­tie­ne con la des­car­ga cada vez más bru­tal de explo­ta­ción sobre noso­tres. Por eso sen­ti­mos esta cri­sis, que es eco­nó­mi­ca, sani­ta­ria, habi­ta­cio­nal y eco­ló­gi­ca, en la sobre­car­ga del tra­ba­jo domés­ti­co en las casas y del tra­ba­jo terri­to­rial. El 90% de los espa­cios comu­ni­ta­rios que tie­nen a car­go la ali­men­ta­ción de les veci­nes son sos­te­ni­dos por muje­res.

Mien­tras las enti­da­des finan­cie­ras tri­pli­ca­ron ganan­cias millo­na­rias en los últi­mos meses, se tri­pli­ca­ron las tareas comu­ni­ta­rias. ¡Por eso nece­si­ta­mos una refor­ma tri­bu­ta­ria ya! Recla­ma­mos polí­ti­cas públi­cas de alcan­ce terri­to­rial y pre­su­pues­to ade­cua­do y pla­nes de vivien­da con pers­pec­ti­va de géne­ro y etni­ci­dad que garan­ti­cen el pleno acce­so a este dere­cho para todxs, para lxs que esta­mos en las villas y en los barrios, en situa­ción de calle y en ries­go de estar­lo, para lxs inter­nadxs, lxs presxs, y otrxs en situa­cio­nes de encie­rro, ¡aho­ra!

Que­re­mos que se haga efec­ti­va la prohi­bi­ción de des­alo­jos, que se dis­cu­ta una nue­va Ley de Alqui­le­res, que se sus­pen­dan los des­pi­dos en todo el terri­to­rio y que no sal­ga­mos más endeu­da­des de esta cri­sis por cubrir nece­si­da­des vita­les. Por­que la cua­ren­te­na sin acce­so a Inter­net es ais­la­mien­to, exi­gi­mos la ple­na demo­cra­ti­za­ción de la tec­no­lo­gía enten­dien­do que en esta era la conec­ti­vi­dad digi­tal es un dere­cho humano.

Sen­ti­mos la sobre­car­ga las docen­tes y las enfer­me­ras, las

cui­da­do­ras domi­ci­lia­rias y las que debe­mos aho­ra entre­nar­nos en el tele­tra­ba­jo.

Lo sabe­mos las vie­jas que sufri­mos una dis­cri­mi­na­ción his­tó­ri­ca, pero hoy se ve

aún más acen­tua­da, por que este sis­te­ma pro­duc­ti­vis­ta, capa­ci­tis­ta y machis­ta

nos posi­cio­na al final de las jerar­quías de las vidas que mere­cen ser vivi­das. Lo

sabe­mos las tra­ba­ja­do­ras de la eco­no­mía popu­lar que segui­mos sos­te­nien­do

come­do­res y meren­de­ros en los barrios, las tareas de cui­da­do se acu­mu­lan, sin

ser reco­no­ci­das ni remu­ne­ra­das, sin que se res­pe­ten nues­tros dere­chos

labo­ra­les. Somos las que teje­mos redes y acom­pa­ña­mos. A nues­tros espa­cios

recu­rren muje­res víc­ti­mas de vio­len­cia, se hacen talle­res, se brin­da

asis­ten­cia, se da apo­yo esco­lar, se vacu­na, se fes­te­ja, se hacen velo­rios. Hoy

gri­ta­mos fuer­te, todas jun­tas, por­que no que­re­mos llo­rar­nos, que­re­mos

fes­te­jar­nos. No que­re­mos aplau­sos para quie­nes ponen el cuer­po, que­re­mos

sala­rio uni­ver­sal y dere­chos con­tra la pre­ca­ri­za­ción de nues­tras vidas.

Noso­tras, las tra­ba­ja­do­ras esen­cia­les, que­re­mos sala­rios dig­nos que no nos

obli­guen al plu­ri­em­pleo por­que nues­tra pre­ca­rie­dad es la pre­ca­rie­dad tam­bién de

las polí­ti­cas públi­cas que hoy atien­den a la pobla­ción más expues­ta al con­ta­gio.

Que­re­mos dere­chos para las tra­ba­ja­do­ras sexua­les. Exi­gi­mos polí­ti­cas

inte­gra­les para per­so­nas en situa­ción de explo­ta­ción sexual que garan­ti­cen el

dere­cho al tra­ba­jo. Exi­gi­mos el pleno cum­pli­mien­to de la ley de cupo labo­ral de

per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad en el empleo públi­co. Que­re­mos niñe­ces trans

con­te­ni­das con amo­ro­si­dad y dere­chos. Tam­bién las migran­tas y disi­den­cias

migran­tes debe­mos ser inclui­das den­tro de las ayu­das guber­na­men­ta­les: es

fun­da­men­tal que el IFE lle­gue tam­bién a las fami­lias migran­tes, así como la AUH

y el AUE sin res­tric­cio­nes, muchas de noso­tras somos madres y esta­mos a car­go

del cui­da­do de nues­tras fami­lias. ¡Somos suje­tes de dere­chos de los paí­ses que

habi­ta­mos! Segui­mos exi­gien­do la dero­ga­ción del DNU 70⁄ 2017 anti­mi­gran­te, así

como la reuni­fi­ca­ción de las fami­lias que fue­ron sepa­ra­das a cau­sa de este

decre­to y exi­gi­mos la regu­la­ri­za­ción migra­to­ria urgen­te. ¡Ni una migran­te

menos!

En las villas, don­de están explo­tan­do las cifras de con­ta­gios, segui­mos con las mis­mas urgen­cias. Nece­si­ta­mos que se tome como prio­ri­ta­rio lo que está pasan­do en las barria­das y terri­to­rios. No es un gobierno par­ti­cu­lar, es una vio­len­cia racis­ta que es estruc­tu­ral e ins­ti­tu­cio­nal. Noso­tras esta­mos har­ta de llo­rar­nos. ¡Ni Una Ramo­na Menos! Para eso hay que hablar de Ramo­na y de su femi­nis­mo ville­ro, de los días que pasó sin agua, de su fuer­za mili­tan­te que la lle­vó a denun­ciar, a expo­ner­se, a tra­mar con otres. Y por eso aho­ra cono­ce­mos su nom­bre. Como cono­ci­mos el de Bea­triz Mecha­to Flo­res, la ven­de­do­ra ambu­lan­te migran­te que murió esca­pan­do de la coti­dia­na per­se­cu­ción de la Agen­cia Guber­na­men­tal de Con­trol de Lunes­se (ex UCEP) y de la poli­cía por­te­ña de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta para que no le saquen su mer­ca­de­ría, ape­nas empe­za­da la cua­ren­te­na.

Para hacer reali­dad la con­sig­na Ni Una Menos, recla­ma­mos que se aprue­be la Emer­gen­cia Nacio­nal en Vio­len­cia de Géne­ro. Que­re­mos 100 mil pro­mo­to­ras en pre­ven­ción de vio­len­cia, para que se reco­noz­ca y se remu­ne­re el tra­ba­jo de acom­pa­ña­mien­to que día a día rea­li­za­mos, sien­do un nexo con los dis­po­si­ti­vos del Esta­do que son los que deben dar res­pues­tas. Tam­bién recla­ma­mos por las pro­mo­to­ras rura­les que lle­gan a los terri­to­rios don­de el Esta­do no lle­ga. Por la inde­pen­den­cia eco­nó­mi­ca y habi­ta­cio­nal, por una red de refu­gios en todo el terri­to­rio. Urge que en los Comi­té de Cri­sis incor­po­ren la pers­pec­ti­va de géne­ro y el tra­ba­jo de las pro­mo­to­ras. Que se inter­ven­ga en los terri­to­rios garan­ti­zan­do dere­chos, antes que des­ple­gan­do fuer­zas de segu­ri­dad. Recla­ma­mos mayor pre­su­pues­to para el Minis­te­rio de las Muje­res, Géne­ros y Diver­si­dad.

Sabe­mos que la vio­len­cia machis­ta se incre­men­ta en

cua­ren­te­na: el con­fi­na­mien­to se con­vir­tió en un infierno para miles que deben

pasar las 24 hs del día con sus agre­so­res. Exi­gi­mos la pro­tec­ción para las

muje­res, trans, tra­ves­tis, les­bia­nas y no bina­ries, muje­res con dis­ca­pa­ci­dad e

hijes víc­ti­mas y el ais­la­mien­to de los vio­len­tos. Segui­mos pidien­do

acom­pa­ña­mien­to, que se tomen las denun­cias, que les pro­fe­sio­na­les que nos

atien­den estén capa­ci­ta­des, no nos pre­sio­nen y no nos expon­gan. No que­re­mos

ins­ti­tu­cio­nes patriar­ca­les que nos juz­gan y revic­ti­mi­zan.

Que­re­mos poder sen­tir­nos segu­ras cuan­do pedi­mos ayu­da. Por

eso segui­mos luchan­do con­tra la jus­ti­cia hete­ro­cis­pa­triar­cal, y no nos

olvi­da­mos los dis­ci­pli­na­mien­tos que ejer­cen sobre nues­tras liber­ta­des, segui­mos

fir­mes alzan­do nues­tra voz por Higui, Marian Gómez y Luz Aime. ¡Ni una menos!

Por­que la deu­da es con noso­tras y noso­tres, la Cam­pa­ña

Nacio­nal por el Dere­cho al Abor­to Legal, Segu­ro y Gra­tui­to ha cum­pli­do quin­ce

años de mili­tar su pro­yec­to de IVE y exi­gi­mos su apro­ba­ción ¡ya! y saque de la

clan­des­ti­ni­dad de una vez a todas a las deci­sio­nes vita­les que solo noso­tras y

noso­tres pode­mos tomar sobre nues­tros cuer­pos. Deci­mos ¡Ni Una Menos! por­que ya

no se pue­de tole­rar que se tome a las infan­cias de rehe­nes para que sigan

ges­tan­do como si fue­ran incu­ba­do­ras, por­que el chi­neo sigue sien­do la for­ma en

que el patriar­ca­do colo­nial eje­cu­ta de for­ma más bru­tal, la domi­na­ción sobres

las niñas y ado­les­cen­tes indí­ge­nas, por­que la Inte­rrup­ción Legal del Emba­ra­zo

ya es un dere­cho y nadie se los pue­de negar, ni en San­tia­go del Este­ro ni en

Corrien­tes, que tie­nen que sus­cri­bir ¡ya! el pro­to­co­lo de ILE, ni en nin­gún

otro terri­to­rio, hos­pi­tal o cen­tro de salud. El abor­to es una cues­tión de salud

públi­ca y no pue­den seguir murien­do per­so­nas con capa­ci­dad de ges­tar por no

acce­der a este dere­cho.

Que­re­mos res­pe­to a la auto­no­mía e inte­gri­dad de los cuer­pos gor­dos, pato­lo­gi­za­dos y estig­ma­ti­za­dos des­de la infan­cia. Que­re­mos acce­so a la salud sin vio­len­cia: bas­ta de dis­cri­mi­na­ción, no somos un índi­ce ni un ries­go. Exi­gi­mos la imple­men­ta­ción de la Ley Nacio­nal de Talles: ves­tir­nos no pue­de ser un pri­vi­le­gio, nues­tro cuer­po no pue­de ser cas­ti­ga­do eco­nó­mi­ca­men­te por su dife­ren­cia.

Afir­ma­mos el dere­cho de todas las per­so­nas inter­sex a la

inte­gri­dad cor­po­ral, a la ver­dad y la repa­ra­ción. Exi­gi­mos el cese inme­dia­to de

todas las for­mas de vio­len­cia médi­ca con­tra los cuer­pos inter­sex y el acce­so de

todas las per­so­nas inter­sex a nues­tras his­to­rias clí­ni­cas, nues­tras par­ti­das de

naci­mien­to y a la cober­tu­ra de salud. La diver­si­dad cor­po­ral no es una

pato­lo­gía a ser tra­ta­da, cura­da o eli­mi­na­da.

Para que la pre­ven­ción de la vio­len­cia machis­ta sea efec­ti­va

y sos­te­ni­da en el tiem­po, exi­gi­mos que la Edu­ca­ción Sexual Inte­gral ten­ga

pers­pec­ti­va femi­nis­ta y no se fre­ne por el poder de lobby de las Igle­sias y los

dog­mas fun­da­men­ta­lis­tas. Y nos pro­nun­cia­mos con­tra los gol­pes de esta­do en

Boli­via y Hon­du­ras, con­tra el terro­ris­mo de esta­do ase­si­nan­do a lide­re­sas y

líde­res socia­les en Colom­bia y con­tra la fas­cis­ti­za­ción de la polí­ti­ca en

Chi­le, Bra­sil y Ecua­dor. Exi­gi­mos liber­tad inme­dia­ta a Mila­gro Sala, Mir­ta

Gue­rre­ro, Gra­cie­la López, Gladys Díaz, Patri­cia Caba­na, María Con­do­ri, Adria­na

Con­do­ri, Mir­ta Aiza­ma y Ange­li­na Lesieux. Con pre­sas polí­ti­cas no hay

demo­cra­cia. Libres las que­re­mos. No más pre­sas por luchar.

Las muje­res, les­bia­nas, tra­ves­tis y trans cui­da­do­ras que

cul­ti­va­mos marihua­na para la salud, no que­re­mos que se nos cri­mi­na­li­ce ni a

noso­tras, ni a nues­tras plan­tas. El can­na­bis es esen­cial en tiem­pos de pan­de­mia

don­de nues­tra úni­ca for­ma de acce­der a nues­tra medi­ci­na es auto­cul­ti­vo.

Soli­ci­ta­mos su adhe­sión en la ley 27350 ¡ya!

Recla­ma­mos que ni una mujer más sea sepa­ra­da de sus hijes

por su con­di­ción de dis­ca­pa­ci­dad y que se garan­ti­cen lxs asis­ten­tes de apo­yo a

la mater­ni­dad cuan­do sea nece­sa­rio. Exi­gi­mos que no se per­mi­ta ni una sola

este­ri­li­za­ción for­zo­sa más con­tra muje­res y niñas con dis­ca­pa­ci­dad. Tene­mos

dere­cho a ele­gir si que­re­mos o no ser madres. Exi­gi­mos ser teni­das en cuen­ta en

la ESI que com­pren­da las pers­pec­ti­vas de géne­ro y dis­ca­pa­ci­dad. Recla­ma­mos que

las medi­das para pro­te­ger­nos de la vio­len­cia machis­ta ten­gan acce­si­bi­li­dad.

Nece­si­ta­mos poder acu­dir por ayu­da y encon­trar len­gua­je sen­ci­llo, que las apps sean acce­si­bles con lec­to­res de pan­ta­lla y que haya ser­vi­cios de video­lla­ma­das con intér­pre­tes de len­gua de señas y toda vía de comu­ni­ca­ción alter­na­ti­va para que nin­gu­na se que­de fue­ra. Muchas para mater­nar y cola­bo­rar con sus hijes en las tareas esco­la­res se encuen­tran con mate­ria­les inac­ce­si­bles. No que­re­mos ser invi­si­bi­li­za­des, ase­xua­des ni anu­la­des. Cuan­do deci­mos que vivas, libres y des­en­deu­da­das nos que­re­mos, sabe­mos que otras gar­gan­tas se ten­san en el mis­mo gri­to y eso nos da fuer­za, nos esti­mu­la el deseo, nos ofre­ce la cer­te­za de que vamos a cam­biar­lo todo. Que somos capa­ces de parar el mun­do en huel­gas femi­nis­tas que tras­cien­den las fron­te­ras y se extien­den des­de las mon­ta­ñas del Kur­dis­tán has­ta las sel­vas tro­pi­ca­les de nues­tra Abya Yala, hacien­do visi­ble que nues­tra poten­cia y nues­tros tra­ba­jos sos­tie­nen el mun­do y que que­re­mos y exi­gi­mos que gire en otro sen­ti­do, con­tra­rio a la extrac­ción capi­ta­lis­ta, con­tra el racis­mo estruc­tu­ral e ins­ti­tu­cio­nal, la xeno­fo­bia y de los cla­sis­mos que aho­ra agi­tan la pan­de­mia, con­tra las ope­ra­cio­nes finan­cie­ras que expro­pian nues­tro tiem­po, nues­tro ali­men­to, nues­tra salud. Por esto, abra­za­mos a nuestrxs her­manxs afro­ame­ri­canxs y latinxs que se han levan­ta­do con­tra el racis­mo y el fas­cis­mo en Esta­dos Uni­dos para decir ¡ya bas­ta!.

Que­re­mos y esta­mos cons­tru­yen­do, con estas redes femi­nis­tas, un mun­do otro en el que todas las exis­ten­cias ten­gan espa­cio, en el que la memo­ria viva de nues­tras ances­tras, de las lucha­do­ras de otros tiem­pos, nos renue­ve la fuer­za y la ima­gi­na­ción, en el que las niñe­ces y las veje­ces sean dig­nas, sin vio­len­cias ni este­reo­ti­pos, y en el que poda­mos pen­sar las crian­zas y los cui­da­dos como una rela­ción recí­pro­ca y comu­ni­ta­ria.

Hoy tene­mos que salir con la boca tapa­da, pero nada tapa

nues­tro gri­to y las muchas mane­ras de decir­lo: Ni una tra­ves­ti menos, Ni una

tra­ba­ja­do­ra menos, Ni una tra­ba­ja­do­ra sin sala­rio menos, Ni una afro menos, Ni

una indí­ge­na menos, Ni una migran­te menos, Ni una negra menos, Ni una sin

tie­rra, Ni una sin vivien­da, Ni una muer­ta más por abor­to clan­des­tino. Y todas

las otras mane­ras en que esta con­sig­na que se con­vir­tió en un movi­mien­to de

trans­for­ma­ción en cada terri­to­rio, en cada lugar de tra­ba­jo, en cada casa, en

cada lugar de estu­dio y de acti­vis­mo pue­da ser dicha. Deci­mos Ni Una Menos,

vivas, libres y des­en­deu­da­das nos que­re­mos y lo deci­mos jun­tas y jun­tes.

Deci­mos, hoy más que nun­ca, que las redes femi­nis­tas,

trans­fron­te­ri­zas, afro­fe­mi­nis­tas e indí­ge­nas, son nues­tra fuer­za.

Fir­mas: Colec­ti­vo NiU­na­Me­nos ‚Femi­nis­mo Ville­ro La Pode­ro­sa Colec­ti­vo, NiU­na­Mi­gran­te, Menos Colec­ti­vo Inter­sex Plurinaciona,l Movi­mien­to Trans Nadia Echa­zú, Gru­po Matam­ba, Colum­na Anti­rra­cis­ta, Asam­blea Femi­nis­ta Villa 31 y 31 bis, Red de Muje­res y Disi­den­cias de la Villa 21-­24 y Zava­le­ta Red Femi­nis­ta Villa Sol­da­ti, Femi­nis­tas de Abya Yala Movi­mien­to Pero­nis­ta Trans y siguen las fir­mas