Paraguay. Drama de los paraguayas/os varadas/os en Argentina

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 1 de junio de 2020

COMUNICADO DE PRENSA

El dra­ma de los paraguayos/​as varados/​as en Argen­ti­na debi­do a la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria pre­ven­ti­va del COVID19 es cada día más preo­cu­pan­te. Al nume­ro­so gru­po de per­so­nas en situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad que se encuen­tra fue­ra de su país, sin res­pues­ta algu­na, se suma la deci­sión supues­ta­men­te pre­ven­ti­va de las repre­sen­ta­cio­nes con­su­la­res en Bue­nos Aires que han cerra­do sus puer­tas recien­te­men­te.

¿Cuán­tos para­gua­yos y para­gua­yas se encuen­tran varados/​as en Argen­ti­na? Es la pre­gun­ta que veni­mos hacien­do hace más de un mes y las ins­ti­tu­cio­nes ofi­cia­les no supie­ron con­tes­tar. No tene­mos acce­so a los datos espe­cí­fi­cos sobre la can­ti­dad de per­so­nas vara­das en Argen­ti­na ya que los repre­sen­tan­tes con­su­la­res cada vez que son con­sul­ta­dos al res­pec­to dicen una cifra dife­ren­te: des­de 600 a miles. Asi­mis­mo, las per­so­nas con las que hemos toma­do con­tac­to han infor­ma­do que lla­ma­ron reite­ra­da­men­te al Con­su­la­do para­gua­yo y todas las veces se les vuel­ven a tomar los datos, moti­vo por el cual nun­ca saben si son regis­tra­das efec­ti­va­men­te.

Las nece­si­da­des eco­nó­mi­cas, mate­ria­les, emo­cio­na­les y psi­co­ló­gi­cas que están atra­ve­san­do aquellos/​as paraguayos/​as que por algún moti­vo esta­ban de paso en Argen­ti­na son muchas y hete­ro­gé­neas. Algu­nas revis­ten de gra­ve­dad: varias fami­lias se encuen­tran prác­ti­ca­men­te en situa­ción de calle al no poder afron­tar sus alqui­le­res, jus­to en el momen­to en que el núme­ro de casos de COVID posi­ti­vos va en aumen­to y los días se vuel­ven cada vez más fríos.

Enten­de­mos que de no resol­ver­se esta situa­ción en el cor­to pla­zo, no solo se agu­di­za­rán todas las nece­si­da­des que ya está vivien­do esta pobla­ción vul­ne­ra­ble, sino que será cada día mayor el núme­ro de per­so­nas que nece­si­ten vol­ver a sus casas en Para­guay, por lo que, muy al con­tra­rio de la res­pues­ta que nos brin­da en Con­su­la­do toda vez que logra­mos comu­ni­car­nos, la solu­ción para los/​as paraguayos/​as varados/​as en Argen­ti­na ES URGENTE Y NO PUEDE ESPERAR.

En este momen­to gran par­te de la asis­ten­cia para garan­ti­zar comi­da y abri­go pro­vie­ne por par­te de la soli­da­ri­dad de las orga­ni­za­cio­nes socia­les argen­ti­nas. Por lo tan­to, enten­de­mos que esta situa­ción com­pe­te a la región, ya que en la medi­da que el gobierno para­gua­yo de Mario Abdo no asu­me este pro­ble­ma, otros sec­to­res y acto­res de la socie­dad civil se ven en la cir­cuns­tan­cia de afron­tar las res­pon­sa­bi­li­da­des que le com­pe­ten al Esta­do para­gua­yo.

Cada vez que hay cam­pa­ña elec­to­ral el gobierno para­gua­yo demues­tra una gran capa­ci­dad para con­tac­tar con la colec­ti­vi­dad para­gua­ya den­tro y fue­ra del país. Esa mis­ma efi­cien­cia es la que recla­ma­mos para resol­ver este pro­ble­ma gene­ra­do por la pan­de­mia. Esta­mos con­ven­ci­dos que estos pro­ble­mas se solu­cio­nan con volun­tad y soli­da­ri­dad.

Reite­ra­mos a con­ti­nua­ción los recla­mos de los varados/​as:

1 – Que se garan­ti­cen trans­por­tes (aéreos y terres­tres) para todos/​as los/​las paraguayos/​as que nece­si­tan regre­sar al País.

2 – La pro­vi­sión de estruc­tu­ras y sis­te­mas de salu­bri­dad para la correc­ta rea­li­za­ción de la cua­ren­te­na. Nadie tie­ne por qué enfer­mar­se ni en los alber­gues, ni en los trans­por­tes.

3 – La con­si­de­ra­ción y tra­ta­mien­to segu­ro y par­ti­cu­lar para que todas las per­so­nas en edad de ries­go (más de 60 años) pue­dan lle­gar a sus domi­ci­lios o en una des­ti­na­ción pro­te­gi­da y a car­go del Esta­do.

4 – La aten­ción y asis­ten­cia a todas las fami­lias de paraguayos/​as desempleados/​as que tie­nen a su car­go niños/​as, ado­les­cen­tes y ancia­nos.

5 – El correc­to regis­tro de la situa­ción que está tran­si­tan­do la pobla­ción migran­te para­gua­ya para un abor­da­je per­ti­nen­te, tan­to des­de el esta­do como en par­ti­cu­lar des­de los con­su­la­dos y nues­tra emba­ja­da.

6 – Que el gobierno para­gua­yo de expli­ca­cio­nes sobre por­qué la deu­da toma­da con la excu­sa del Covid-19, actual­men­te al 28.80%, no se emplea para garan­ti­zar ple­nas con­di­cio­nes de salu­bri­dad de los alber­gues y estra­te­gias alter­na­ti­vas para las repa­tria­cio­nes.

Final­men­te, exi­gi­mos el tra­ta­mien­to de la pro­ble­má­ti­ca con res­pon­sa­bi­li­dad, evi­tan­do la divul­ga­ción de noti­cias fal­sas y la dis­cri­mi­na­ción hacia los com­pa­trio­tas. Todos y todas que­re­mos pasar este perío­do de la mejor for­ma posi­ble, sin que la salud de nin­gún com­pa­trio­ta sea pues­ta en ries­go y que ninguno/​a sufra la pobre­za.

Movi­mien­to 138. Colec­ti­vo de resis­ten­cia cul­tu­ral (Paraguay/​Argentina), Bue­nos Aires, 1 de junio de 2020.

ESTAMOS VARADOS