Brasil. Gana fuerza la campaña #Somos70porcento contra Bolsonaro y su gobierno

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 2 de junio de 2020

La cam­pa­ña impul­sa­da por el eco­no­mis­ta Eduar­do Morei­ra gana las redes y for­ta­le­ce la movi­li­za­ción con­tra el gobierno.

En los últi­mos tres días, las mani­fes­ta­cio­nes en defen­sa de la demo­cra­cia y con­tra el gobierno de un Jair Bol­so­na­ro sin par­ti­do, se han inten­si­fi­ca­do.

Las movi­li­za­cio­nes ocu­pa­ron las calles y las redes, cri­ti­can­do al gobierno, espe­cial­men­te duran­te la nue­va pan­de­mia de coro­na­vi­rus, y las ame­na­zas a las ins­ti­tu­cio­nes demo­crá­ti­cas del país.

Entre las movi­li­za­cio­nes, el movi­mien­to # Somos70porcento, lide­ra­do por el eco­no­mis­ta Eduar­do Morei­ra, ganó impul­so y apo­yo popu­lar des­de el sába­do 30 de mayo, el día antes de que las hin­cha­das de varios equi­pos de fút­bol se mani­fes­ta­ran en favor de la demo­cra­cia, toman­do las calles de São Pau­lo, Río de Janei­ro y Puer­to Ale­gre.

El hash­tag, que se con­vir­tió en el ter­cer tema más comen­ta­do en Twit­ter, se refie­re al por­cen­ta­je de bra­si­le­ños que con­si­de­ran que el gobierno de Bol­so­na­ro es malo, muy malo o regu­lar, según una encues­ta publi­ca­da recien­te­men­te por Data­folha.

La idea de la cam­pa­ña es «hacer caer la ficha», como Morei­ra defi­nió en una entre­vis­ta con Bra­sil de Fato, ya que los par­ti­da­rios de Bol­so­na­ro son una mino­ría, alcan­zan­do solo el 30%.

Tras leer la encues­ta pen­sé: «Estás per­mi­tien­do que el 30% actúe como si fue­ran 70, y noso­tros, que tene­mos 70, actua­mos como si tuvié­ra­mos 30. Somos más del doble, somos una gran mayo­ría en un régi­men ver­da­de­ra­men­te demo­crá­ti­co, somos los que toma­mos las deci­sio­nes. Somos 70% ”, decla­ró el eco­no­mis­ta sobre el momen­to en que coem­zó la cam­pa­ña.

La encues­ta de Data­folha se apli­có el 25 y 26 de mayo, un perío­do en el cual el impac­to de la difu­sión del video de la reu­nión minis­te­rial del 22 de abril ya es evi­den­te. Los resul­ta­dos mues­tran que el 43% de los bra­si­le­ños con­si­de­ra que el gobierno es malo o muy malo, una eva­lua­ción que en la encues­ta ante­rior fue rea­li­za­da por el 39.5% de los encues­ta­dos. El por­cen­ta­je de per­so­nas que con­si­de­ran que el gobierno es regu­lar cayó del 26% al 22%.

Según la encues­ta, Bol­so­na­ro tie­ne el peor índi­ce de apro­ba­ción de un pre­si­den­te en su pri­mer man­da­to des­de 1989. Fer­nan­do Collor tuvo un recha­zo del 41% en casi el mis­mo perío­do, con un año y seis meses antes de la Pre­si­den­cia.

Ade­más de alcan­zar un récord de recha­zo, el pre­si­den­te ya ve cre­cer a los que defien­den su renun­cia o jui­cio polí­ti­co en poco más de un mes y medio. Según Data­folha, des­de prin­ci­pios de abril en ade­lan­te, aque­llos que pien­san que no debe­ría renun­ciar caye­ron del 59% al 50%, mien­tras que aque­llos que pien­san que debe­rían haber pasa­do del 37% al 48%.

El recha­zo de la for­ma en que el gobierno de Bol­so­na­ro con­du­ce la cri­sis del nue­vo coro­na­vi­rus alcan­za el 50%, mien­tras que la apro­ba­ción es del 27%. La fra­se pro­nun­cia­da en la reu­nión minis­te­rial el 22 de abril por el pre­si­den­te, sobre la dis­tri­bu­ción de armas a la «pobla­ción», es des­apro­ba­da en un 72%.

Morei­ra expli­ca que el movi­mien­to del «70%» está des­ti­na­do a hacer que las per­so­nas «des­pier­ten al poder que tie­nen y no ven». Según él, hay una máqui­na finan­cia­da por el gobierno para evi­tar que las per­so­nas vean lo que real­men­te son y su tama­ño.

«Hay una his­to­ria sobre un ele­fan­te cuan­do es peque­ño en un cir­co, lo atas a una cuer­da en un tocón de made­ra y no pue­des salir, cuan­do se hace gran­de pue­des atar­lo con el mis­mo tocón que no tra­ta de salir, no sabe su tama­ño . Mal­di­ción, mira nues­tro tama­ño, ¿vamos a dejar que una cuer­da nos ate a un tocón que es Bol­so­na­ro? Levan­te­mos el muñón del sue­lo y sere­mos libres. Esa es la idea del 70% ”, seña­la.

Xuxa con­tra bol­so­na­ris­tas

La cam­pa­ña # Somos70porcento ganó fuer­za en el cam­po demo­crá­ti­co y tam­bién fue­ra de él. Entre las cele­bri­da­des, la publi­ca­ción que más se des­ta­có fue la del pre­sen­ta­dor Xuxa Meneghel, quien en las últi­mas elec­cio­nes se unió a la cam­pa­ña «No lo hace», quien se opu­so a la can­di­da­tu­ra de Jair Bol­so­na­ro a la Pre­si­den­cia en 2018.

Xuxa levan­tó el hash­tag # Somos70porcento en su per­fil de Ins­ta­gram jun­to con un vie­jo video, de 1998, cuan­do esta­ba emba­ra­za­da de su hija Sasha. La pan­za en exhi­bi­ción mues­tra una ban­de­ra bra­si­le­ña y el pre­sen­ta­dor, con dis­fra­ces y pai­sa­jes en los colo­res de la ban­de­ra, can­ta «Esta­mos lle­gan­do». La publi­ca­ción tie­ne un amplio sopor­te de segui­do­res.

En el cam­po polí­ti­co, repre­sen­tan­tes de varios par­ti­dos se unie­ron a la movi­li­za­ción, como el dipu­tado fede­ral Mar­ce­lo Frei­xo (PSol /​RJ), el ex sena­dor Rober­to Requião (MDB /​PR), el sena­dor Hum­ber­to Cos­ta (PT /​PE), dipu­tado Fede­ral Jan­di­ra Fegha­li (PCdoB /​RJ) y Sena­dor Ran­dol­fe Rodri­gues (Rede /​AP).

Son una mino­ría

Para Eduar­do Morei­ra, el por­cen­ta­je de la pobla­ción que apo­ya a Bol­so­na­ro y defien­de ideas como el racis­mo, la explo­ta­ción de capi­tal, la fal­ta de pago de impues­tos y el geno­ci­dio de las fave­las siem­pre ha exis­ti­do y que esta mino­ría es «estruc­tu­ral».

“Hay siglos de esfuer­zo para crear una socie­dad así, no cam­bia­mos ese 30% de la noche a la maña­na. Solo pode­mos cam­biar este 30% estruc­tu­ral­men­te, cam­bian­do esta for­ma de rela­cio­nar­nos como gru­po, como socie­dad, y así. El apo­yo espe­cí­fi­co para Bol­so­na­ro pue­de caer o cam­biar, pero el apo­yo de la socie­dad a lo que repre­sen­ta Bol­so­na­ro está muy con­so­li­da­do en un 30%. Lo que nece­si­ta­mos de nue­vo es hacer que los 70 cuen­ten ”, dice el eco­no­mis­ta.

La cam­pa­ña # Somos70porcento con­ti­núa ganan­do impul­so por sí mis­ma en las redes y se suma a otras accio­nes que se opo­nen a Bol­so­na­ro con un fuer­te impac­to el pasa­do fin de sema­na. Tam­bién el sába­do 30, cir­cu­ló el mani­fies­to «Esta­mos jun­tos», fir­ma­do por per­so­na­li­da­des con diver­sas posi­cio­nes polí­ti­cas.

El actor Bruno Gaglias­so tam­bién repli­có el movi­mien­to y com­par­tió su publi­ca­ción con otros artis­tas, como Bru­na Mar­que­zi­ne.

Algu­nas otras per­so­na­li­da­des que apo­ya­ron el mani­fies­to son Luciano Huck, Flá­vio Dino, Fer­nan­do Had­dad, Fer­nan­do Hen­ri­que Car­do­so, Fer­nan­da Mon­te­ne­gro, Anto­nio Fagun­des, Mar­co Nani­ni, Pau­lo Coelho, Fer­nan­do Mei­re­lles, Oded Gra­jew, Lui­za Erun­di­na, Maria Ali­ce Setú­bal, Cris­to­vam Buar­que, Jean Wyllys, Nel­son Jobim, Cel­so Lafer, Tos­tão, Casa­gran­de, Vahan Agop­yan, Mar­cos Pal­mei­ra, Elia­ne Brum, João Pau­lo Capo­bian­co, Frei Bet­to y Lobão, entre otros.

El domin­go (31), algu­nos de los prin­ci­pa­les perió­di­cos del país publi­ca­ron un mani­fies­to de pági­na com­ple­ta. En el tex­to, titu­la­do «¡Bas­ta!», Los juris­tas afir­man que «Bra­sil, sus ins­ti­tu­cio­nes, su pue­blo no pue­den con­ti­nuar sien­do ata­ca­dos por alguien que, ungi­do demo­crá­ti­ca­men­te al car­go de Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, ejer­ce el noble man­da­to que le fue con­fe­ri­do. arrui­nar los cimien­tos de nues­tro sis­te­ma demo­crá­ti­co ”.

* Fuen­te: Bra­sil de Fato