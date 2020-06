Argentina. ¿Por qué la negación de alimentos es violencia económica?

Por Die­go Ortiz*, Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 01 de junio 2020

El incum­pli­mien­to ali­men­ta­rio como vio­len­cia eco­nó­mi­ca no solo debe ana­li­zar­se des­de el pun­to de vis­ta de la limi­ta­ción mate­rial de recur­sos que pade­ce el niño, niña y ado­les­cen­te sino tam­bién des­de la asun­ción de res­pon­sa­ble exclu­si­va que asu­me la pro­ge­ni­to­ra dado el incum­pli­mien­to del otro pro­ge­ni­tor.

El art 5

inc. c de la ley 26.485 esta­ble­ce como supues­to del tipo la limi­ta­ción de los

recur­sos eco­nó­mi­cos des­ti­na­dos a satis­fa­cer sus nece­si­da­des o pri­va­ción de los

medios indis­pen­sa­bles para vivir una vida dig­na. El decre­to 1011⁄ 2010 que

regla­men­ta este inci­so plan­tea que en los casos en que las muje­res víc­ti­mas de

vio­len­cia ten­gan hijos/​as y éstos/​as vivan con ellas, las nece­si­da­des de los/​as

meno­res de edad se con­si­de­ra­rán com­pren­di­das den­tro de los medios

indis­pen­sa­bles para que las muje­res ten­gan una vida dig­na. Este supues­to no es

lo mis­mo que cual­quier deman­da de ali­men­tos, sino que se inten­ta pro­te­ger los

dere­chos ali­men­ta­rios no solo del niño, niña y ado­les­cen­te sino tam­bién los de

la madre en un con­tex­to de vio­len­cia de géne­ro carac­te­ri­za­do por una rela­ción

des­igual de poder que afec­ta la inte­gri­dad eco­nó­mi­ca y/​o patri­mo­nial del

bino­mio materno filial.

El

incum­pli­mien­to con­ti­nuo, deli­be­ra­do e inten­cio­nal de las obli­ga­cio­nes

ali­men­ta­rias muchas veces con­fi­gu­ra situa­cio­nes de vio­len­cia eco­nó­mi­ca. La

con­ti­nui­dad, se refie­re a la per­sis­ten­cia en el tiem­po, al aban­dono pal­ma­rio de

las obli­ga­cio­nes ali­men­ta­rias. Lo deli­be­ra­do alu­de a un acto volun­ta­rio y con

liber­tad de incum­plir con las obli­ga­cio­nes ali­men­ta­rias. Por últi­mo la

inten­cio­na­li­dad, tra­ta del áni­mo de incum­plir, a pesar de saber que se debe

cum­plir.

Otro de los

aspec­tos es la con­duc­ta pro­ce­sal del denun­cia­do y/​o deman­da­do por

incum­pli­mien­to des­de que se lo inti­ma a cum­plir has­ta la eta­pa de eje­cu­ción de

sen­ten­cia de ali­men­tos. Algu­nos ejem­plos que con­fi­gu­ran esta acti­tud renuen­te,

de des­gano y de inten­cio­na­li­dad de incum­plir, es la incom­pa­re­cen­cia a las

audien­cias, la no con­tes­ta­ción de escri­tos, decla­rar­se en rebel­día, recla­mos

incon­du­cen­tes y super­fluos, la nega­ción rotun­da a reci­bir noti­fi­ca­cio­nes, el

incum­pli­mien­to de acuer­dos homo­lo­ga­dos, el cam­bio repen­tino y cons­tan­te de

domi­ci­lio, fal­tas de res­pe­to en las audien­cias, etc.

El

ver­da­de­ro desa­fío es detec­tar los supues­tos de vio­len­cia eco­nó­mi­ca por nega­ción

de ali­men­tos por vía de fon­do o inci­den­tal (aumen­to, reduc­ción, cese, etc.).

Para lograr la detec­ción hay que ana­li­zar los supues­tos y com­pa­rar­los con los

con­cep­tos ver­ti­dos de este tipo.

* Abo­ga­do, Pro­fe­sor Uni­ver­si­ta­rio en Cien­cias Jurí­di­cas, Espe­cia­lis­ta en Vio­len­cia Fami­liar, autor de obras y artícu­los de su espe­cia­li­dad.