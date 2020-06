Argentina. La Villa 31 grita: “¡Basta de maquillaje!”

Por Mateo Bre­glia /​Resumen Lati­no­ame­ri­cano /​2 junio 2020

Foto: PÁGINA/​12 (Pablo Cuar­te­ro­lo)

La reali­dad de la Villa 31 o Barrio Padre Mugi­ca, como se lo deno­mi­na

des­de hace un tiem­po a esta par­te, en un cla­ro inten­to de dis­fra­zar de

“urba­ni­za­ción”, una nota­ble ausen­cia del Esta­do. La cual es igual de

deses­pe­ran­te que siem­pre. Sola­men­te que aho­ra, se le aña­de el con­di­men­to mor­tal del Coro­na­vi­rus.

Y es igual, por ejem­plo, en la Zaba­le­ta y la 1−11−14. En

CABA, el 51% de los casos de COVID-19 está con­cen­tra­do en estos barrios o

villas que com­par­ten un deno­mi­na­dor común: la asis­ten­cia esta­tal no

lle­gó o fue mal apli­ca­da o, de míni­ma, lle­gó dema­sia­do tar­de.

La lle­ga­da de la pan­de­mia a los sec­to­res más humil­des del AMBA se

tra­du­jo en un cre­ci­mien­to expo­nen­cial de los con­ta­gios, y un aumen­to de

la som­bra de la muer­te sobre esos luga­res, que ya sue­le estar pre­sen­te

por otros moti­vos. El cóc­tel virus sin cura + haci­na­mien­to +

con­di­cio­nes poco higié­ni­cas + ausen­cia de agua x ausen­cia del esta­do,

arro­ja como sal­do una autén­ti­ca catás­tro­fe. Si bien en el

últi­mo repor­te que entre­ga­ron jun­tos Fer­nán­dez y Larre­ta, se dejó en

cla­ro que los con­ta­gios en CABA subie­ron un 46% en aque­llos barrios no

con­si­de­ra­dos “humil­des” o de “bajos recur­sos”, el ries­go en

estos luga­res es mucho mayor y la con­cen­tra­ción de casos mucho más

den­sa, gra­cias, sobre todo, al haci­na­mien­to y a las pési­mas con­di­cio­nes

de higie­ne. Y todos lo sabían. El Esta­do, pri­me­ro que nadie.

La muer­te de Ramo­na Medi­na, quien denun­ció en “La Gar­gan­ta

Pode­ro­sa” que con la ausen­cia de agua, el GCBA esta­ba con­de­nan­do a la

muer­te a varios de sus veci­nes en el barrio. Hoy es el emble­ma de la

lucha de los que tie­nen voz, pero no eco. De los que gri­tan y pata­lean,

pero son sis­te­má­ti­ca­men­te aca­lla­dos por una igno­ran­cia que, ade­más de

las­ti­mar, en el con­tex­to de una pan­de­mia glo­bal, mata.

Y no es en sen­ti­do figu­ra­do. Al día de hoy, se acu­mu­lan más de mil

casos en el Padre Mugi­ca y más de vein­te muer­tes. Y la situa­ción en

otras zonas igual de ende­bles es simi­lar, solo varían los núme­ros de

con­ta­gios y muer­tes, pero el virus lle­gó para que­dar­se y empe­zó a hacer

estra­gos.

Solo en CABA se suman el Barrio Padre Ric­ciar­de­lli (ex Villa

1−11−14), el Barrio 21 – 24, el Barrio 20, Ciu­dad Ocul­ta, Barrio Cil­da­ñez,

Los Pile­to­nes, Barrio Ramón Carri­llo, Barrio Fáti­ma, Rodri­go Bueno,

Villa 13 bis, Zava­le­ta, Barrio Inta, Asen­ta­mien­to Sal­días, Asen­ta­mien­to

El Trián­gu­lo y Asen­ta­mien­to Luján – Bosch. Y eso sin cru­zar la Gene­ral

Paz o el Ria­chue­lo, don­de empie­zan a dar­se situa­cio­nes como la de Villa

Azul de Quil­mes, que encien­de todas las alar­mas. Pues no sola­men­te es la

pobre­za la cul­pa­ble del cre­ci­mien­to expo­nen­cial de los con­ta­gios, más

bien son el olvi­do, el aban­dono y los oídos sor­dos. Y, si a ellos, le

suma­mos las fake new, ¡bin­go!

“Rock

‘N Ball” habló con Nora Flo­res, veci­na y refe­ren­te del Barrio 31, con

el obje­ti­vo de visi­bi­li­zar un recla­mo, que per­sis­te allí y debe

per­sis­tir en los medios.

Rock And Ball: ¿Hace cuán­to sos veci­na del barrio? ¿Vivís

sola o por cuán­tos miem­bros se com­po­ne tu gru­po habi­ta­cio­nal? ¿En qué

con­di­cio­nes se encuen­tra tu vivien­da?

Nora Flo­res: Vivo acá hace más de vein­ti­séis años, vivo con mi

fami­lia. Ten­go ocho hijos y cin­co de ellos, cada uno jun­to con sus

res­pec­ti­vas fami­lias, viven con­mi­go. Mi casa es de mate­rial, muy

pre­ca­ria. Por­que esta­mos en obra, tra­tan­do de hacer lo que pode­mos.

RNB: ¿Tenés empleo? ¿Cola­bo­ras con algu­na orga­ni­za­ción

social, ONG, meren­de­ro o come­dor? ¿Qué sig­ni­fi­ca para vos el barrio

Padre Car­los Mugi­ca?

NF: Soy edu­ca­do­ra, tra­ba­jo en una coope­ra­ti­va tex­til y un

meren­de­ro. Soy refe­ren­te de la Orga­ni­za­ción MILES, Orga­ni­za­ción La

Terri­to­rial, Casa Abier­ta, CTA Barrial y Fren­te Migran­tes Orga­ni­za­dos.

El meren­de­ro per­te­ne­ce a La Terri­to­rial, y tan­to la coope­ra­ti­va tex­til

como el bachi­lle­ra­to popu­lar, don­de doy cla­ses, a Casa Abier­ta. Somos

muchos edu­ca­do­res, egre­sadxs de la pri­me­ra cama­da del bachi­lle­ra­to, lxs que damos cla­ses ahí. El

bachi se encuen­tra apro­ba­do por el G9, el Minis­te­rio de Edu­ca­ción nos

ava­la, pero por algu­na razón que des­co­no­ce­mos, las auto­ri­da­des no nos

tie­nen en cuen­ta. Hecho que impi­de que nos lle­guen los bol­so­nes de

ali­men­tos para lxs chicxs.

Me encan­ta vivir en el barrio, me gus­ta, por­que es mi barrio y

hace muchí­si­mos años que estoy. Sin embar­go, el barrio cam­bió mucho, lo

pre­fie­ro como esta­ba antes. Por­que aho­ra es puro maqui­lla­je. Nos mien­ten

mucho, a los veci­nos nos hacen creer que nos vamos a poder que­dar a

vivir para siem­pre. Pero es fal­so, la reali­dad es que te endeu­dan, a

tra­vés de una hipo­te­ca frau­du­len­ta, para qui­tar­te la casa. El Esta­do

ter­mi­na que­dán­do­se con nues­tras vivien­das, por eso te hablo de

maqui­lla­je. La reali­dad es que nos enga­ñan, nos con­fun­den, para lue­go

poder echar­nos. Nos quie­ren afue­ra del barrio.

La oriun­da de Jujuy, Nora Flo­res (51) es madre, veci­na del Barrio 31, tra­ba­ja­do­ra y mili­tan­te popu­lar.

RNB: ¿Cómo ves al barrio hoy? ¿Cuá­les

son los recla­mos más recu­rren­tes, por par­te de sus habi­tan­tes?

NF: Hoy esta­mos sufrien­do mucha vio­len­cia, mucha dis­cri­mi­na­ción a

raíz de la pan­de­mia. Por­que no se está sos­te­nien­do como corres­pon­de la

situa­ción a tra­vés de los Minis­te­rios. Ya que hacen ope­ra­ti­vos de salud,

pero no los hacen bien. Arman equi­pos con gen­te que ni siquie­ra es del

barrio. Por empe­zar no hay agua, la luz va y vie­ne, aho­ra que arran­ca el

frío se va a empe­zar a cor­tar, como se cor­ta cuan­do hace mucho calor.

Los ten­di­dos eléc­tri­cos no están hechos como debe­rían. Cuan­do

urba­ni­za­ron, los cables se reven­ta­ban y nos decían que no podía­mos

recla­mar­le a nadie, por­que no paga­mos. Nadie se hizo car­go de nada. Nece­si­ta­mos que Nación nos de una mano, por­que los hos­pi­ta­les de Ciu­dad no están abas­te­ci­dos para sos­te­ner este desas­tre.

Des­gra­cia­da­men­te, tene­mos que decir que en una ciu­dad tan rica,

el sis­te­ma de salud no está pre­pa­ra­do para afron­tar esta reali­dad tan

dura que nos toca atra­ve­sar. La for­ma de mane­jar­se de los hos­pi­ta­les es

inefi­cien­te. Ni den­tro ni fue­ra del barrio fun­cio­nan ade­cua­da­men­te. El

tra­ba­jo es pési­mo o nulo direc­ta­men­te. No están capa­ci­ta­dos ni les

intere­sa capa­ci­tar­se, por­que hacen las cosas mal. Fal­ta volun­tad

polí­ti­ca, ¿A dón­de va la pla­ta que dan? ¿Y los decre­tos que fir­ma­ron

para libe­rar fon­dos para la salud? No veo que se cum­pla nada de lo

pro­me­ti­do. Hay fal­tan­tes en todos lados, en todos los sec­to­res. Por eso,

recla­ma­mos que la salud debe estar pri­me­ro.

Supues­ta­men­te te dicen que­da­te en casa, que si estu­vis­te en

con­tac­to con alguien que tuvo COVID-19, te acer­can la mer­ca­de­ría. Pero

yo no veo que le lle­gue mer­ca­de­ría a nadie: ni a las emba­ra­za­das, ni las

per­so­nas dis­ca­pa­ci­ta­das, ni a los enfer­mos, ni a los fami­lia­res de

gen­te de la ter­ce­ra edad, a nadie. No hubo ni hay aten­ción ni

asis­ten­cia, como debe­ría haber. Enci­ma no hay agua. Ni acá ni en nin­gún

lado. Des­co­noz­co cómo lo van a solu­cio­nar. Pare­ce ser que aho­ra,

mági­ca­men­te, se acor­da­ron de empe­zar a hacer las obras. Para col­mo,

recien­te­men­te nos ente­ra­mos que nues­tros recla­mos fue­ron desoí­dos, ni

siquie­ra hicie­ron cosas bási­cas, ele­men­ta­les. Es decir, al final las

obras eran para ellos. Esto, sin dudas, hizo que el virus avan­ce.

Fiel a su esti­lo, Nora al fren­te de un recla­mo en la Legis­la­tu­ra por­te­ña, ocu­rri­do el año pasa­do.

RNB: ¿Qué es lo que más te preo­cu­pa,

en rela­ción a la cua­ren­te­na? ¿Cómo te sen­tís al res­pec­to?

NF: Es alta­men­te ries­go­so vivir con el nivel haci­na­mien­to que

vivi­mos. Nos amon­to­na­mos por­que no con­ta­mos con la infra­es­truc­tu­ra

míni­ma e indis­pen­sa­ble, para tener nues­tras casas en con­di­cio­nes.

Sen­ti­mos que no impor­ta­mos. La fal­ta de res­pues­tas es espan­to­sa. El

aban­dono por par­te del Esta­do, se ve en cada esqui­na del barrio.

Foto: CLARÍN

RNB: ¿Qué opi­nión te mere­ce el caso

de Ramo­na Medi­na, recien­te­men­te falle­ci­da, pro­duc­to de la difí­cil situa­ción que

atra­vie­sa la Villa 31? ¿Crees que la pan­de­mia agra­vó pro­ble­má­ti­cas pre­exis­ten­tes

en el barrio?

NF: Bueno lo de Ramo­na pasó por esto del fal­tan­te de agua

jus­ta­men­te, recla­ma­ba eso. Ella vivía deba­jo de la auto­pis­ta, y de ahí

se iba has­ta la ave­ni­da a pedir­le agua a los camio­nes de AYSA. Por­que no

pue­den entrar al barrio, debi­do a que las calles son muy angos­tas. Hoy

por hoy no la tene­mos al lado nues­tro. En fin, solo Dios sabe lo que

está pasan­do. Y no lo digo sola­men­te por Ramo­na, sino tam­bién por el Oso

Gira­coy y por tantxs otrxs com­pa­nerxs y vecinxs del barrio. A quie­nes

toda­vía sus fami­lia­res y seres que­ri­dos, no han podi­do des­pe­dir como

ellxs mere­cen. Es ver­da­de­ra­men­te muy tris­te lo que está pasan­do. Es

insos­te­ni­ble todo esto, no sé qué están espe­ran­do para actuar.

Foto: PRI​ME​RAE​DI​CION​.COM​.AR

RNB: ¿Qué sería lo pri­me­ro que te

gus­ta­ría que cam­bia­ra en el barrio? ¿Por qué?

NF: Si tuvie­ra que cam­biar algo en el barrio, cam­bia­ría a la Secre­taría

de Inclu­sión Social, a car­go de Die­go Fer­nán­dez. Quien no solo hace muy

mal las cosas, sino que ade­más debe­ría renun­ciar. Debe dar un paso al

cos­ta­do, por­que la cri­sis le que­dó gran­de. No va a poder con lo que se

vie­ne. La Secre­ta­ría no es bue­na para noso­tros. Por­que no somos

un barrio pri­va­do, somos un barrio como cual­quier otro. La saca­ría

por­que nos pri­va de todo, inclu­so de algo tan ele­men­tal como el hecho de

que pue­dan entrar los bom­be­ros. Por­que te rom­pen las calles, no entran

bom­be­ros. Te rom­pen las vere­das, no pasan las ambu­lan­cias. No sir­ve su

tra­ba­jo, por­que no es orde­na­da para hacer­lo. Por eso la que­re­mos fue­ra

del barrio.

Foto: RADIO​GRA​FI​CA​.ORG​.AR

RNB: Si maña­na tuvie­ras una

entre­vis­ta con el Jefe de Gobierno de la Ciu­dad, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta,

¿qué le dirías? ¿Por qué?

NF: Le pre­gun­ta­ría ¿qué somos noso­tres para él?, por­que se can­só

de hacer cam­pa­ña con el barrio. Y supues­ta­men­te ganó por­que fue a Mirtha

Legrand a decir que va a urba­ni­zar nues­tro barrio. Pero no fue así,

para nada fue así. Si bien cuen­ta a su favor con la Ley esa que hicie­ron

ellos, lo cier­to es que no han hecho nada de fon­do.

Pero, ¿qué le hici­mos a él?, si noso­tres somos los emplea­dos que

van a la casa de ellos a lim­piar. Vivi­mos acá, no tene­mos la posi­bi­li­dad

de ser como ellos. Que están lle­nos de pla­ta y en su gran mayo­ría

hicie­ron esa pla­ta roban­do, por­que lo que hacen es robar, son ladro­nes

de guan­te blan­co, como se sue­le decir. Sin embar­go, noso­tros nos

esfor­za­mos para no ser como ellos. Tra­ba­ja­mos para tener bue­nas

fami­lias, y las vamos a seguir tenien­do.

Por­que eso es lo que le vamos a dejar como lega­do a nues­tros hijos: pri­me­ro está el otro y des­pués está uno, por­que es así. Si que­rés que estén feli­ces, hacé las cosas bien, empe­zá por urba­ni­zar. Ya que si vos no tenés a tu pue­blo con­ten­to, ¿a quié­nes tenés con­ten­tos? Me pare­ce que todo esto se debe­ría tener en cuen­ta. Es momen­to de revi­sar a fon­do todo lo que no se hizo y todo lo malo que se está hacien­do. Pien­so que estas cosas tie­nen que ana­li­zar­se seria­men­te, de una bue­na vez”.

