Argentina. Aerolíneas suspendió 7.500 trabajadores por dos meses

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 31 mayo 2020

Ade­más, anun­ció que pre­ten­de reba­jar el 25% de

los sala­rio. La empre­sa tomó la deci­sión de mane­ra uni­la­te­ral y dijo que

con­vo­ca­rá a los gre­mios “a una mesa de tra­ba­jo”. El sin­di­ca­to se

decla­ró en esta­do de aler­ta y advir­tió que «ajus­tar los ingre­sos de los

tra­ba­ja­do­res no es la solu­ción».

La com­pa­ñía Aero­lí­neas Argen­ti­nas deci­dió sus­pen­der

tem­po­ral­men­te hoy a unos 7.500 tra­ba­ja­do­res duran­te junio y julio

debi­do a la caí­da de la acti­vi­dad aero­co­mer­cial, como con­se­cuen­cia de la

pan­de­mia. «Ante el cese prác­ti­ca­men­te total de las acti­vi­da­des des­de

hace más de dos meses, hemos toma­do la deci­sión de enta­blar las

nego­cia­cio­nes en el mar­co del artícu­lo 223 bis de la Ley de Con­tra­to de

Tra­ba­jo, a fin de pro­ce­der a la sus­pen­sión tem­po­ral de par­te de los

tra­ba­ja­do­res del gru­po empre­sa­rio», expre­só un por­ta­voz de Aero­lí­neas.

Tam­bién anun­ció que «la empre­sa con­vo­ca­rá a una mesa de tra­ba­jo a los

repre­sen­tan­tes de las seis aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les que nuclean al

per­so­nal de la com­pa­ñía, a los fines de alcan­zar un acuer­do que per­mi­ta

atra­ve­sar esta difí­cil situa­ción, ade­cuan­do el fun­cio­na­mien­to de la

orga­ni­za­ción al esce­na­rio actual y pre­ser­van­do, en la medi­da de las

posi­bi­li­da­des, los intere­ses de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras».

La res­pues­ta gre­mial no se hizo espe­rar. Des­de la Aso­cia­ción de Pilo­tos

de Líneas Aéreas (APLA), que con­du­ce Pablo Biro, se decla­ra­ron en esta­do

de aler­ta y advir­tie­ron que no van a per­mi­tir nin­gún inten­to de des­pi­do

encu­bier­to de par­te de la empre­sa. «Ajus­tar los ingre­sos de los

tra­ba­ja­do­res no es la solu­ción», afir­ma­ron, y con­clu­ye­ron ins­tan­do a la

com­pa­ñía «a reca­pa­ci­tar y bus­car otras alter­na­ti­vas que no pro­duz­can

nin­gu­na mer­ma en los pues­tos de tra­ba­jo». En el mis­mo comu­ni­ca­do,

remar­ca­ron la fun­ción cum­pli­da por los tra­ba­ja­do­res duran­te la pan­de­mia,

tan­to en los vue­los de repa­tria­ción de argen­ti­nos en el exte­rior como

en los rea­li­za­dos a Chi­na en bus­ca de insu­mos médi­cos indis­pen­sa­bles

para el sis­te­ma sani­ta­rio nacio­nal.

«Los

tra­ba­ja­do­res que ingre­sen en esta moda­li­dad de sus­pen­sión tem­po­ral, que

esta­rá vigen­te duran­te los meses de junio y julio, cobra­rán una

asig­na­ción no remu­ne­ra­ti­va jun­to con el apor­te nor­mal a la obra social,

con­for­me a lo esta­ble­ce la nor­ma­ti­va que rige el pro­ce­di­mien­to al que

nos esta­mos aco­gien­do», deta­lló el por­ta­voz de la empre­sa.

«En la mesa de nego­cia­cio­nes se va a dis­cu­tir cuál es la suma no

remu­ne­ra­ti­va que cobren los tra­ba­ja­do­res sus­pen­di­dos que van a ser solo

los que no estén tra­ba­jan­do y la suma no remu­ne­ra­ti­va esta­rá por arri­ba

del 75%» del sala­rio, acla­ró otra fuen­te de Aero­lí­neas. Los habe­res de

mayo ‑indi­ca­ron- «se abo­na­rán el cuar­to día hábil del mes de junio» y

según tras­cen­dió, la sus­pen­sión tem­po­ral afec­ta­rá a unos 7.500

tra­ba­ja­do­res de la com­pa­ñía aero­co­mer­cial.

Los voce­ros de la empre­sa expre­sa­ron que «la cri­sis sani­ta­ria que

atra­vie­sa el mun­do es un hecho iné­di­to que dio lugar a la mayor cri­sis

del sec­tor aero­co­mer­cial de la his­to­ria. En este tiem­po, expe­ri­men­ta­mos

una caí­da en nues­tros ingre­sos del orden del 97%, que­dan­do prác­ti­ca­men­te

sin otro auxi­lio finan­cie­ro que los apor­tes que reci­bi­mos del Esta­do

Nacio­nal».

«Des­de lo finan­cie­ro .pre­ci­sa­ron los voce­ros- la com­pa­ñía pos­ter­gó pagos

no esen­cia­les, nego­ció con pro­vee­do­res de com­bus­ti­ble la pos­ter­ga­ción

de deu­das y pago de cuen­ta corrien­te y se encuen­tran en tra­ta­ti­vas

avan­za­das para repro­gra­mar pagos con el Ban­co Nacio­nal de Desa­rro­llo

Eco­nó­mi­co y Social de Bra­sil y con el Ban­co de la Nación Argen­ti­na.

Asi­mis­mo, tam­bién se pos­pu­sie­ron pagos de alqui­ler de aero­na­ves».