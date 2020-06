Venezuela. El bloqueo busca generar una crisis alimentaria

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 30 de mayo de 2020

Tal

como fue amplia­men­te afir­ma­do en 2017 ante la for­ma­li­za­ción del blo­queo

eco­nó­mi­co de Vene­zue­la por par­te de Esta­dos Uni­dos, sus alcan­ces reales

son de mayor alien­to y al año 2020 su noto­rie­dad es cada vez más

indis­cu­ti­da. Su impac­to recae con­cre­ta­men­te sobre la pobla­ción en un

espec­tro más diver­si­fi­ca­do.

En

alu­sión a una fra­se, pues se tra­ta de la gue­rra por otros medios, un

blo­queo “se sabe cómo ini­cia, pero no cómo ter­mi­na”. Tam­po­co se sabe qué

des­en­ca­de­na duran­te ese trán­si­to, pero los vene­zo­la­nos esta­mos

empe­zan­do a cono­cer­lo.

Recien­te­men­te

han teni­do rele­van­cia los hitos de la asfi­xia eco­nó­mi­ca al país.

Par­ti­cu­lar­men­te en las pan­ta­llas tele­vi­si­vas de millo­nes de fami­lias

vene­zo­la­nas, el 45% de quie­nes gozan de TV por sus­crip­ción, tuvo lugar

el reti­ro de la señal de la pla­ta­for­ma DirecTV por acción de la

trans­na­cio­nal AT&T en ape­go a las “san­cio­nes” de Esta­dos Uni­dos

con­tra Vene­zue­la. Los san­cio­na­dos con­cre­tos han sido las fami­lias

vene­zo­la­nas que en cum­pli­mien­to de la cua­ren­te­na por el Covid-19 se

que­da­ron sin señal tele­vi­si­va.

Tam­bién

es pal­pa­ble el dete­rio­ro de las capa­ci­da­des de refi­na­ción de cru­do en

Vene­zue­la, pues el veto al acce­so a repues­tos, insu­mos y tec­no­lo­gías

median­te el blo­queo a PDVSA, ha pro­du­ci­do una mer­ma en la pro­duc­ción

nacio­nal de gaso­li­na, afec­tan­do sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te toda la amplia gama

del trans­por­te terres­tre y sus acti­vi­da­des cone­xas.

Sin

embar­go, el país está fren­te a una aler­ta inmi­nen­te en la mate­ria más

sen­si­ble de todas, la ali­men­ta­ria, la cual ha esta­do en alti­ba­jos

duran­te los últi­mos años por la pro­fun­di­dad del con­flic­to y

des­es­ta­bi­li­za­ción eco­nó­mi­ca nacio­nal, y aho­ra podría estar­lo nue­va­men­te

por los estra­gos con­cre­tos del blo­queo, que pre­ten­den enca­mi­nar al país a

un pun­to de quie­bre.

El blo­queo foca­li­za­do al esta­do vene­zo­lano

Des­de

2017 las órde­nes eje­cu­ti­vas de la Admi­nis­tra­ción Trump han pre­vis­to de

mane­ra expre­sa la expul­sión del esta­do vene­zo­lano del sis­te­ma finan­cie­ro

inter­na­cio­nal. El con­ge­la­mien­to y blo­queo de cuen­tas, la impo­si­bi­li­dad

de efec­tuar pagos e inclu­so la reten­ción de los habe­res nacio­na­les en

ban­cos extran­je­ros, fue­ron el pun­to de ini­cio de una esca­la­da que vetó

al gobierno de Nico­lás Madu­ro de la acti­vi­dad comer­cial en diver­sos

ramos.

Aun­que

dichas órde­nes eje­cu­ti­vas, en teo­ría, exi­men a los ramos ali­men­ta­rios

del blo­queo, en el hecho el esta­do vene­zo­lano no tie­ne posi­bi­li­da­des de

adqui­rir por vías regu­la­res ali­men­tos en la región y muchos otros

paí­ses, pues el veto finan­cie­ro apli­ca en la no per­mi­si­vi­dad de toda

rela­ción de cual­quier ente finan­cie­ro con el esta­do vene­zo­lano.

La

impor­ta­ción de ali­men­tos, bie­nes, insu­mos y equi­pos, que his­tó­ri­ca­men­te

ha efec­tua­do el esta­do vene­zo­lano, va a una amplia gama de sec­to­res.

Los Comi­tés Loca­les de Abas­te­ci­mien­to y Pro­duc­ción (CLAP), que con­ti­núan

bajo un esque­ma de impor­ta­cio­nes y apo­yo de paí­ses alia­dos, hacen

lle­gar ali­men­tos direc­ta­men­te a las fami­lias inter­mi­ten­te­men­te; si bien

es el pro­yec­to ban­de­ra del gobierno cha­vis­ta, no es el úni­co pun­to de

alcan­ce de su polí­ti­ca ali­men­ta­ria.

Esta tam­bién se ha desa­rro­lla­do median­te la impor­ta­ción de semi­llas, agro­quí­mi­cos, maqui­na­ria y afi­nes, que han dado a las redes de pro­duc­ción esta­tal, aso­cia­ti­vas y pri­va­das. Ha sido así duran­te años y aho­ra el esta­do vene­zo­lano ha per­di­do esa facul­tad, sacan­do de la ofer­ta un con­jun­to impor­tan­te de estos bie­nes.

El resul­ta­do es la degra­da­ción con­ti­nua de la pro­duc­ción nacio­nal de ali­men­tos, sien­do per­ju­di­ca­dos prin­ci­pal­men­te peque­ños y media­nos pro­duc­to­res, baluar­tes de la pro­duc­ción nacio­nal como alter­na­ti­va con­cre­ta y via­ble para supe­rar las for­mas de boi­cot comer­cial.

La

asfi­xia a las expor­ta­cio­nes petro­le­ras del país tam­bién ha debi­li­ta­do

la capa­ci­dad del esta­do para finan­ciar la acti­vi­dad agrí­co­la y pecua­ria.

Con pocos dóla­res y auna­do a la poca capa­ci­dad de dotar a estos

sec­to­res con bie­nes e insu­mos, el resul­ta­do es el aumen­to de los cos­tos

de pro­duc­ción.

La

acti­vi­dad agrí­co­la se sos­tie­ne median­te prés­ta­mos entre par­ti­cu­la­res

(que están dola­ri­za­dos) y median­te los bie­nes e insu­mos impor­ta­dos que

lle­gan a pre­cios en mone­da esta­dou­ni­den­se.

Dicho

de otra for­ma: el blo­queo ha con­tri­bui­do enor­me­men­te a que decai­gan

todas las moda­li­da­des de sub­si­dio indi­rec­to a los cos­tos, finan­cia­mien­to

y apo­yo, como había sido regu­lar­men­te.

El sec­tor pri­va­do tam­bién lidia con el blo­queo

Sobre

la caí­da en la rota­ción de bie­nes e insu­mos para la pro­duc­ción

agrí­co­la, recien­te­men­te el pre­si­den­te de la fede­ra­ción de empre­sas

pri­va­das del ramo agrí­co­la, Fedea­gro, el señor Aqui­les Hop­kins, seña­ló

que Vene­zue­la no tie­ne los recur­sos para la pro­duc­ción de ali­men­tos.

Hop­kins

indi­có que el men­gua­do acce­so a los fer­ti­li­zan­tes y las semi­llas que

han lle­ga­do al país es posi­ble por “el esfuer­zo del sec­tor pri­va­do”.

Esta es una refe­ren­cia al dete­rio­ro de las capa­ci­da­des del esta­do

vene­zo­lano para efec­tuar apor­tes al sec­tor, como his­tó­ri­ca­men­te lo ha

hecho.

“Vene­zue­la

no ha sem­bra­do 900 mil hec­tá­reas de maíz. No hay semi­llas. No hay

agro­quí­mi­cos. No hay gan­do­las ni trac­to­res para sem­brar la cose­cha”,

sub­ra­yó Hop­kins.