Colombia. Agresiones a Venezuela: los chistes de la ONU

Por Anto­nio Torres. Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 31 de mayo de 2020.

El 20 de mayo se reu­nió, por soli­ci­tud de Rusia, el Con­se­jo de

Segu­ri­dad de la ONU, para tra­tar el tema de la agre­sión arma­da a

Vene­zue­la del 3 de mayo, cuan­do mer­ce­na­rios veni­dos des­de la Gua­ji­ra, en

Colom­bia, incur­sio­na­ron en terri­to­rio del vecino país, con el obje­ti­vo

de rea­li­zar aten­ta­dos y secues­trar al pre­si­den­te Madu­ro. Este hecho, de

una gra­ve­dad extre­ma, ha pasa­do de aga­che en Colom­bia, por dos razo­nes

prin­ci­pa­les: mien­tras la aten­ción se cen­tra en el Covid-19, el

des­go­bierno del sub­pre­si­den­te Iván Duque apro­ve­cha para imple­men­tar su

polí­ti­ca de tie­rra arra­sa­da, tan­to en Colom­bia, como en la fron­te­ra con

Vene­zue­la; y la ter­gi­ver­sa­ción y silen­cio cóm­pli­ce de los medios de

des­in­for­ma­ción del país, han con­du­ci­do a que la agre­sión sea pre­sen­ta­da,

las pocas veces que se men­cio­na, como algo anec­dó­ti­co y sin

impor­tan­cia. El cinis­mo y la men­ti­ra han carac­te­ri­za­do la actua­ción del

régi­men de Iván Duque y de sus ému­los incon­di­cio­na­les de la “gran

pren­sa” en este caso, como en todo lo refe­ri­do a Vene­zue­la.

Eso mis­mo es lo que se ha rati­fi­ca­do en la sesión del Con­se­jo de

Segu­ri­dad de la ONU en las decla­ra­cio­nes del Emba­ja­dor de Colom­bia,

Gui­ller­mo Fer­nán­dez de Soto, que pue­de con­si­de­rar­se como una pie­za de

pési­mo humor. Antes de con­si­de­rar­la, recor­de­mos que el Emba­ja­dor de

Rusia, Dmitry Pol­yans­kiy, sos­tu­vo: “Nos gus­ta­ría cues­tio­nar el rol que

el vecino Colom­bia tuvo en esta his­to­ria”, por­que “es difí­cil ima­gi­nar

que esta ope­ra­ción clan­des­ti­na, ori­gi­na­da des­de su sue­lo, haya sido

con­du­ci­da sin nin­gún cono­ci­mien­to sobre ella». En for­ma direc­ta se

plan­teó el cen­tro neu­rál­gi­co del asun­to, que fue rati­fi­ca­do por el

Emba­ja­dor de Vene­zue­la, Samuel Mon­ca­da, al seña­lar: «Los gobier­nos de

los EEUU y Colom­bia faci­li­ta­ron la pla­ni­fi­ca­ción, el entre­na­mien­to, la

finan­cia­ción y, aún hoy, están pro­te­gien­do a gru­pos de mer­ce­na­rios y

terro­ris­tas que eje­cu­ta­ron un ata­que arma­do con el obje­ti­vo de per­pe­trar

ase­si­na­tos indis­cri­mi­na­dos de pobla­ción civil ino­cen­te; ase­si­na­tos

selec­ti­vos con­tra altos fun­cio­na­rios de mi gobierno; y el ase­si­na­to del

pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro”.

Estas no son afir­ma­cio­nes sin fun­da­men­to o seña­la­mien­tos calum­nio­sos,

sino que se basan en las múl­ti­ples evi­den­cias exis­ten­tes, entre ellas

un ver­gon­zo­so con­tra­to fir­ma­do entre Juan Guai­dó y la empre­sa de

mer­ce­na­rios Sil­ver­corp USA del exmi­li­tar esta­dou­ni­den­se Jor­dan Gou­dreau,

y cuyo docu­men­to ori­gi­nal fue dado a cono­cer por The Washing­ton Post.

Dicho docu­men­to, una ver­da­de­ra infa­mia, lle­va la rubri­ca de Juan

Guai­dó, el auto­pro­cla­ma­do “pre­si­den­te inte­ri­no” de Vene­zue­la, y

reco­no­ci­do por el régi­men de Duque y por los amos de Washing­ton.

Adi­cio­nal­men­te, en sus decla­ra­cio­nes los mer­ce­na­rios, entre ellos dos

esta­dou­ni­den­ses, sos­tie­nen en for­ma reite­ra­da que la agre­sión se pre­pa­ró

en Colom­bia, con par­ti­ci­pa­ción de miem­bros de la CIA, la DEA,

fun­cio­na­rios de la Emba­ja­da de EEUU en Colom­bia y el régi­men de Duque.

Por las dudas, los entre­na­mien­tos y pre­pa­ra­ti­vos de la agre­sión se

lle­va­ron a cabo en terri­to­rio de Colom­bia, en el Depar­ta­men­to de la

Gua­ji­ra.

Esta fue el momen­to serio de la reu­nión del Con­se­jo de Segu­ri­dad, en

el cual se denun­cia­ron las sucias manio­bras con­tra la sobe­ra­nía de

Vene­zue­la y que­dó en evi­den­cia ante los gobier­nos del mun­do la

par­ti­ci­pa­ción de EEUU y su mario­ne­ta incon­di­cio­nal, el régi­men de Iván

Duque. Poco des­pués lle­gó la hora de los cuen­ta­chis­tes, cuan­do habla­ron

los Emba­ja­do­res de EEUU y al final el de Colom­bia. Con el ante­ce­den­te

del año ante­rior, cuan­do Iván Duque en la Asam­blea Gene­ral de la ONU

dijo una sar­ta de men­ti­ras con­tra Vene­zue­la, que res­pal­do con prue­bas

fal­sas, entre ellas varias foto­gra­fías, por supues­to no sor­pren­den las

“nue­vas” men­ti­ras de por Fer­nán­dez de Soto, que demues­tra el nivel

ras­tre­ro al que ha lle­ga­do la diplo­ma­cia colom­bia­na, como con­se­cuen­cia

de haber con­ver­ti­do al país en un títe­re incon­di­cio­nal de los EEUU.

El chis­te más céle­bre de la jor­na­da se pre­sen­tó cuan­do el Emba­ja­dor

de Colom­bia afir­mó con toda solem­ni­dad que “Colom­bia nun­ca ha sido un

país agre­sor”, lo cual debió haber sido pre­sen­ta­do como en las series de

tele­vi­sión de los EEUU que pre­ten­den ser humo­rís­ti­cas, con car­ca­ja­das

arti­fi­cia­les de fon­do. Este si que es un extra­or­di­na­rio chis­te, una

ver­da­de­ra ocu­rren­cia, un autén­ti­co dis­pa­ra­te que deja en paña­les a

Can­tin­flas. Se basa en el pre­su­pues­to de que todos en el mun­do

des­co­no­cen la lar­ga cade­na de agre­sio­nes que Colom­bia vie­ne libran­do

des­de hace años con­tra paí­ses veci­nos y algu­nos más dis­tan­tes y cuyo

hecho más cri­mi­nal fue el ata­que del 1 de mar­zo de 2008 en terri­to­rio

ecua­to­riano, cuan­do fue­ron masa­cra­das 26 per­so­nas. A ese hecho hay que

agre­gar los secues­tros, segui­mien­tos y espio­na­je rea­li­za­do en paí­ses

como Méxi­co, Espa­ña, Argen­ti­na des­de el pri­mer gobierno de Álva­ro Uri­be

Vélez, agre­sio­nes que no se han dete­ni­do des­de enton­ces, como lo reve­la

inves­ti­ga­cio­nes recien­tes sobre el com­por­ta­mien­to de la “inte­li­gen­cia”

de las Fuer­zas Arma­das.

Para no ir tan lejos, en los últi­mos 18 años las agre­sio­nes con­tra

Vene­zue­la se han con­ver­ti­do en algo coti­diano, entre las cua­les debe

resal­tar­se la par­ti­ci­pa­ción en aten­ta­dos con­tra altos dig­na­ta­rios del

país vecino, entre ellos el de agos­to de 2018 con­tra el pre­si­den­te

Nico­lás Madu­ro. O la pre­ten­di­da “ayu­da huma­ni­ta­ria” que el 23 de febre­ro

de 2019 se qui­so intro­du­cir a la fuer­za, con la par­ti­ci­pa­ción de

para­mi­li­ta­res colom­bia­nos y gua­rim­be­ros vene­zo­la­nos. Sobre este hecho el

régi­men del sub­pre­si­den­te Duque sigue min­tien­do sin son­ro­jo, pues­to que

su Emba­ja­dor ante la ONU afir­mó el 20 de mayo: “el régi­men de Madu­ro

res­pon­dió con vio­len­cia y los gru­pos arma­dos para­mi­li­ta­res cono­ci­dos

como ‘colec­ti­vos’ frus­tra­ron la entre­ga de las pro­vi­sio­nes”. Para que se

vea el nivel de serie­dad de la diplo­ma­cia colom­bia­na, se repi­te la

mis­ma men­ti­ra que se inven­tó el mis­mo día en que fra­ca­só el inten­to de

“ayu­da huma­ni­ta­ria” made in USA y que fue des­men­ti­da por la pro­pia pren­sa de los EEUU.

En con­cre­to, The New York Times en su edi­ción del 10 de

mar­zo de 2019 seña­ló, con un len­gua­je sibi­lino para no reco­no­cer

direc­ta­men­te los infun­dios sobre los suce­sos del 23 de febre­ro, que todo

indi­ca­ba que los camio­nes fue­ron pren­di­dos por fue­go lan­za­do des­de el

lado colom­biano por miem­bros de las gua­rim­bas, apo­ya­das por Duque.

Recor­de­mos que, como lo seña­la el mis­mo perió­di­co de los EEUU, “El día

del incen­dio el gobierno de Colom­bia estu­vo entre quie­nes pro­mo­vie­ron la

teo­ría de que Madu­ro era res­pon­sa­ble de orde­nar el incen­dio. La

vice­pre­si­den­ta Mar­ta Lucía Ramí­rez publi­có una foto­gra­fía de lo que

lla­mó “uno de los camio­nes inci­ne­ra­dos por los colec­ti­vos por orden de

Madu­ro”. ( https://​www​.nyti​mes​.com/​e​s​/​2​0​1​9​/​0​3​/​1​0​/​e​s​p​a​n​o​l​/​a​m​e​r​i​c​a​-​l​a​t​i​n​a​/​v​e​n​e​z​u​e​l​a​-​a​y​u​d​a​-​i​n​c​e​n​d​i​a​d​a​.​h​tml).

El régi­men de Duque alcan­za tales cotas de des­ca­ro que no le impor­ta seguir sos­te­nien­do una men­ti­ra, des­pués de haber sido des­men­ti­da por el NYT. Y con las mis­mas pala­bras fal­sas de la vice­pre­si­den­ta se vuel­ve a men­tir en el seno del Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU. ¡Esta es una mues­tra de la cre­di­bi­li­dad inter­na­cio­nal del régi­men de Iván Duque!

Entre otros de los gran­dio­sos chis­tes de Fer­nán­dez de Soto en el

Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU se encuen­tra el siguien­te: «Per­mí­tan­me

expre­sar cla­ra­men­te nues­tro recha­zo enér­gi­co a cual­quier acu­sa­ción que

pre­ten­da vin­cu­lar a mi gobierno con accio­nes en con­tra del dere­cho

inter­na­cio­nal». En un ambien­te menos con­ven­cio­nal que el de la ONU esta

afir­ma­ción haría des­tor­ni­llar de la risa a quie­nes la escu­cha­ron, por el

cinis­mo para men­tir. Y eso no solo por la his­to­ria recien­te sino por lo

que acon­te­ce en estos mis­mos momen­tos, lo cual, por supues­to, es todo

menos risi­ble, como es el des­co­no­ci­mien­to de los acuer­dos fir­ma­dos con

garan­tes inter­na­cio­na­les (Cuba y Norue­ga), incum­plien­do los pro­to­co­los

fir­ma­dos por el Esta­do colom­biano con refe­ren­cia a las con­ver­sa­cio­nes

con el ELN. Sobre este asun­to los voce­ros del régi­men de Duque se

rela­men de satis­fac­ción por­que EEUU vol­vió a incluir a Cuba en el

lis­ta­do de paí­ses que no apo­yan la lucha con­tra el terro­ris­mo,

sos­te­nien­do que eso se debe a la insis­ten­cia de Duque, acti­tud que es

una abier­ta vio­la­ción de ele­men­ta­les prin­ci­pios del dere­cho

inter­na­cio­nal, como es el cum­pli­mien­to estric­to de los acuer­dos fir­ma­dos

con otros paí­ses.

Y el ter­cer mal chis­te, de muy mal gus­to, que dijo el repre­sen­tan­te

de Colom­bia en el Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU fue este: “Mi país ha

reco­no­ci­do his­tó­ri­ca­men­te la impor­tan­cia de las rela­cio­nes con

Vene­zue­la, y ha pro­cu­ra­do las mejo­res rela­cio­nes de vecin­dad, par­tien­do

del hecho incues­tio­na­ble de que somos nacio­nes her­ma­nas”. Cla­ro, que

gran­des rela­cio­nes de her­man­dad, con el apo­yo direc­to del esta­do

colom­biano a para­mi­li­ta­res con­fe­sos, como los ras­tro­jos, para

trans­por­tar ile­gal­men­te a Juan Guai­dó a terri­to­rio colom­biano en febre­ro

de 2019; o el res­pal­do, bajo la direc­ción de los EEUU, a vene­zo­la­nos,

cons­pi­ra­do­res, gua­rim­be­ros y gol­pis­tas en Bogo­tá, Cúcu­ta y otras

ciu­da­des de Colom­bia; o el tra­to dado a los vene­zo­la­nos en Colom­bia, a

los cua­les se están matan­do todos los días y con­tra los cua­les des­de las

altas esfe­ras se ha exa­cer­ba­do el cho­vi­nis­mo y la xeno­fo­bia.

Sobre esto últi­mo es indi­ca­ti­vo un solo dato, para mos­trar el buen

tra­to que en este país de les da a los vene­zo­la­nos de a pie: dia­ria­men­te

son ase­si­na­dos por lo menos dos vene­zo­la­nos y des­de 2017 han sido

ase­si­na­dos 2061. Para dar­se cuen­ta de la “her­man­dad” con la que se tra­ta

a los vene­zo­la­nos, bas­te recor­dar que la alcal­de­sa de Bogo­tá dijo que

los vene­zo­la­nos eran una car­ga para la ciu­dad. En Colom­bia ‒un país que

nun­ca ha aco­gi­do migran­tes y que antes expul­sa población‒ se humi­lla,

per­si­gue y mata a los vene­zo­la­nos humil­des, median­te una acti­tud racis­ta

y xenó­fo­ba, impul­sa­da des­de las altas esfe­ras del régi­men y

ampli­fi­ca­das por fal­si­me­dia crio­lla. Jus­ta­men­te, por ese tra­to tan

fra­ter­nal y huma­ni­ta­rio es que muchos vene­zo­la­nos están regre­san­do a su

país. ¡Tal es el sen­ti­mien­to de her­man­dad y soli­da­ri­dad del que se

enor­gu­lle­ce el régi­men de Duque!, lo cual solo pue­de ver­se como un

chis­te de muy mal gus­to.

Y el últi­mo mal chis­te del Emba­ja­dor de Colom­bia en la ONU fue

enun­cia­do de la siguien­te mane­ra: “Des­de hace más de vein­te años, tan­to

Chá­vez como Madu­ro, han con­ver­ti­do la cons­pi­ra­ción per­ma­nen­te con­tra su

régi­men, los pre­sun­tos aten­ta­dos (todos falli­dos), o los ata­ques a la

sobe­ra­nía de Vene­zue­la (todos con­tro­la­dos), en el bas­tión de su

pro­pa­gan­da”. De tal mane­ra, que el gol­pe de 2002, los levan­ta­mien­tos

arma­dos (como el del 30 de abril del año ante­rior), la pre­ten­di­da ayu­da

huma­ni­ta­ria, la ope­ra­ción de los ras­tro­jos en aso­cio con Juan Guai­dó y

el des­em­bar­co del 3 de mayo son inven­tos del gobierno vene­zo­lano, nun­ca

han suce­di­do. Son “supues­tos” como no se can­san de repe­tir los medios de

des­in­for­ma­ción, que en Colom­bia son el 99.9% de los exis­ten­tes.

Ampa­ra­do en esta lógi­ca nega­cio­nis­ta, la mis­ma de los EEUU y de los

medios de des­in­for­ma­ción del mun­do ente­ro, el gobierno de Duque pien­sa

que no debe expli­car nada de lo acon­te­ci­do el 3 de mayo y de los

ante­ce­den­tes inme­dia­tos. Por eso, cree que no debe res­pon­der a estas

pre­gun­tas: ¿por qué, duran­te sema­nas o meses, se pre­pa­ra­ron mer­ce­na­rios

en terri­to­rio colom­bia­na para ata­car a otro esta­do?, ¿por qué nun­ca se

aten­die­ron las denun­cias con­cre­tas, con coor­de­na­das geo­grá­fi­cas

pre­ci­sas, hechas por el gobierno de Vene­zue­la sobre pre­pa­ra­ti­vos de

ata­ques terro­ris­tas y agre­sio­nes arma­das que se esta­ban orga­ni­zan­do en

Colom­bia?, o ¿por qué en los mis­mos ins­tan­tes de la agre­sión mer­ce­na­ria

se des­li­za­ron en for­ma mis­te­rio­sa tres naves de la mari­na colom­bia­na

hacia aguas juris­dic­cio­na­les de Vene­zue­la?

La pre­gun­ta cen­tral que for­mu­ló el Emba­ja­dor de Rusia no fue ni

media­na­men­te con­si­de­ra­da en el dis­cur­so de Fer­nán­dez de Soto, quien

antes por el con­tra­rio y para demos­trar lo que es la inje­ren­cia inde­bi­da

en los asun­tos de otro país, pre­ten­de dar cáte­dras de demo­cra­cia al

vecino país, como si eso fue­ra incum­ben­cia del gobierno colom­biano, que

bien debe­ría dedi­car­se a res­pon­der sobre los ase­si­na­tos dia­rios con­tra

líde­res socia­les y ex gue­rri­lle­ros, o por la corrup­ción de las Fuer­zas

Arma­das y su espio­na­je den­tro y fue­ra del país, o por los nexos direc­tos

de Iván Duque con nar­co-tra­que­tos como el Neñe Her­nán­dez, quien

con­tri­bu­yó a finan­ciar la cam­pa­ña elec­to­ral del actual sub-pre­si­den­te.

En la úni­ca men­ción de Fer­nán­dez de Soto a hechos rela­cio­na­dos con

agre­sio­nes a Vene­zue­la tam­bién mien­te y dis­tor­sio­na lo acon­te­ci­do,

por­que con refe­ren­cia a Cli­ver Alca­lá dice que se incau­tó el arma­men­to

que se iba a usar en aten­ta­dos en Vene­zue­la, pero no se expli­ca por qué

si ese indi­vi­duo que vivía hace varios años en Barran­qui­lla y que

reco­no­ció ser due­ño de las armas, no fue apre­sa­do en Colom­bia y se le

ini­ció un jui­cio y en cam­bio se per­mi­tió sin nin­gún tra­mi­te que fue­ra

reco­gi­do en un avión de la DEA y lle­va­do a los EEUU.

En con­clu­sión, en la ONU el régi­men de Duque esce­ni­fi­có una paro­dia

de mal gus­to, con unos chis­tes de quin­ta cate­go­ría, que sola­men­te

pro­du­ci­rían risa si no fue­ra por­que escon­den la per­fi­dia, el enga­ño, la

vio­len­cia y la muer­te, que carac­te­ri­zan a Colom­bia, ese rei­no maca­bro de

la simu­la­ción en que las cla­ses domi­nan­tes han con­ver­ti­do al país.

* Fuen­te: La Hai­ne