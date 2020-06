Argentina. Covid-19: Cómo viven en Villa Itatí y Villa Azul el aislamiento y el operativo de detección

Por Kari­na Miche­let­to, 31 mayo 2020

Ima­gen: Ber­nar­dino Avi­la

Tras el bro­te y el cie­rre de Azul, la más gran­de y veci­na Ita­tí pasó a ser el cen­tro de preo­cu­pa­ción, con el dra­ma de la fal­ta de agua. Allí detec­ta­ron 43 casos de covid-19.P

Villa

Ita­tí tie­ne cen­tro y peri­fe­ria. Cons­truc­cio­nes sóli­das en una par­te del

barrio, inclu­so facha­das de lo que han sido cha­le­ci­tos en déca­das

pasa­das, calles de asfal­to. Tie­ne tam­bién zonas que se divi­den en

pasi­llos y más pasi­llos, pasa­jes de barro y cloa­cas a la vis­ta. Y, ya

hacia el bor­de con la auto­pis­ta, casi­llas levan­ta­das con cha­pa,

car­to­nes, plás­ti­cos, lo que hubo. Tie­ne rejas, muchas. Tie­ne, com­pa­ra­da

con las villas de emer­gen­cia de la ciu­dad de Bue­nos Aires, un bien no

menor: el sol lle­ga a la mayo­ría de sus calles. Acá toda­vía las

cons­truc­cio­nes no han cre­ci­do más de un piso para arri­ba, aun cuan­do los

veci­nos siguen tra­ba­jan­do a rit­mo fir­me con las mez­cla­do­ras en muchas

casas, tal vez apro­ve­chan­do el tiem­po libre que dejan las chan­gas que se

cor­ta­ron.

Aquí el jue­ves pasa­do se ini­ció el Ope­ra­ti­vo Detec­tar,

con un camión sani­ta­rio en la pla­za Papa Fran­cis­co, y un equi­po médi­co

que hace hiso­pa­dos a los veci­nos que tie­nen sín­to­mas com­pa­ti­bles con

covid-19. Lue­go les piden ais­la­mien­to en sus casas, a la espe­ra del

resul­ta­do. Mien­tras tan­to, otro equi­po divi­di­do en 17 gru­pos de unos 6

inte­gran­tes cada uno, “pei­na” las man­za­nas por cua­drí­cu­las. Toman la

fie­bre con la pis­to­li­ta y pre­gun­tan casa por casa si han teni­do tos,

pér­di­da de gus­to y olfa­to, con­tac­to con con­ta­gia­dos. El tra­ba­jo

invo­lu­cra al muni­ci­pio de Quil­mes, la pro­vin­cia de Bue­nos Aires y

tam­bién a la Nación; a come­do­res, orga­ni­za­cio­nes socia­les y reli­gio­sas.

Así se detec­ta­ron 7 casos posi­ti­vos en el pri­mer día del ope­ra­ti­vo, 20

más el vier­nes, otros 16 al cie­rre de esta edi­ción.

La situa­ción se ten­só en los últi­mos días. Los veci­nos de la cer­ca­na Villa Azul están ais­la­dos. Allí sur­gió lo que epi­de­mio­ló­gi­ca­men­te se deno­mi­na “bro­te”:

varios con­ta­gios jun­tos, en el mis­mo momen­to. Has­ta el vier­nes se

infor­ma­ron allí 211 casos de coro­na­vi­rus con­fir­ma­dos, y 85 per­so­nas en

ais­la­mien­to.

Una veci­na de Ita­tí conec­ta una man­gue­ra a una bom­ba, para que el agua lle­gue a su casa. Ima­gen: Ber­nar­dino Avi­la.

Dere­cho al agua

A Villa Ita­tí le con­ta­ron poco más de 40 mil habi­tan­tes en el cen­so de 2018, aun­que des­de el muni­ci­pio de Quil­mes hablan hoy de entre 25 y 30 mil.

En su nom­bre este lugar lle­va cifra­do su ori­gen: cuan­do empe­zó a

for­mar­se, allá por los 60, los pri­me­ros veci­nos fue­ron, en su mayo­ría,

inmi­gran­tes de las pro­vin­cias del nor­te del país y de paí­ses limí­tro­fes

que lle­ga­ban a bus­car mejor suer­te, muchos de ellos del lito­ral y

Para­guay.

Como el corren­tino Juan Alber­to Esco­bar, pen­sio­na­do de

65 años, que cuen­ta que vive aquí des­de hace más de 40. En Ita­tí crió a

sus hijos, con su espo­sa ya falle­ci­da; hoy ellos viven en casas que se

fue­ron des­pren­dien­do de la suya: al lado, arri­ba. El vio cre­cer al

barrio des­de que era “todo cam­po”, cuan­do lle­gó, lue­go “todo cha­pa”,

has­ta que de a poco todos fue­ron cons­tru­yen­do, “bien o mal”.

Esco­bar invi­ta a pasar a su peque­ño patio por un pasi­llo que sale de otro pasi­llo, por­que quie­re mos­trar algo: el cho­rri­to míni­mo que cae de una fina man­gue­ra de goma negra que

se arras­tra por el piso. Es toda el agua que lle­ga a su casa, y a las

de sus hijos. El la está jun­tan­do en una palan­ga­na “des­de las 6 de la

maña­na”, y la va pasan­do des­pués a tachos y bote­llas, y así, todo el

día. De lo que jun­te todos tie­nen que tomar, lavar­se las manos, la ropa,

lo demás.

Don Esco­bar no se que­ja, pero dice que algo hay que

hacer, no por él, por los chi­cos. El tie­ne en la coci­na la peque­ña bom­ba

de agua que com­pró, como muchos, pero ya no le sir­ve, lo que lle­ga “es

un gotear”. No es de aho­ra, dice, lle­va así ya un par de años, con mayor

o menor suer­te según las horas y los días, depen­dien­do de la pre­sión

que sube o baja según se sumen más o menos bom­bas y man­gue­ras de otros

veci­nos, en una zona que no deja de poblar­se y cuyo ten­di­do de agua

fun­cio­na a vál­vu­las.

Juan Alber­to Esco­bar mues­tra que el agua casi no lle­ga a su casa. Ima­gen: Ber­nar­dino Avi­la.

Caño maes­tro

Más deci­di­do, un gru­po de veci­nos va a bus­car a los que están hacien­do el Detec­tar y los lle­van has­ta ese pasi­llo sin agua. Acá somos doce fami­lias sin agua, seña­lan. La situa­ción se agra­va por­que la man­gue­ra que los abas­te­ce pasa por los mis­mos zan­jo­nes cloa­ca­les,

que corren abier­tos por el pasi­llo. Las jun­tas no son segu­ras y has­ta

los chi­cos las sepa­ran para tomar direc­ta­men­te cuan­do hace calor. De ahí

a la con­ta­mi­na­ción, es un paso dado.

Los veci­nos tie­nen un plan.

Piden un caño maes­tro, no pue­den pagar los mate­ria­les, pero sí hacer el

tra­ba­jo que haya que hacer. Mues­tran el pasi­llo que quie­ren picar y la

obra que ima­gi­nan. Jus­to dan con un fun­cio­na­rio muni­ci­pal a car­go de

Aguas, uno de los tan­tos que se ha suma­do al Detec­tar, jun­to a

mili­tan­tes de dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes socia­les. El les expli­ca que eso

no se pue­de hacer, que el Esta­do debe inter­ve­nir con un plan inte­gral,

que no pue­de resol­ver cada uno como quie­re. “Mire, noso­tros no tene­mos agua. No pode­mos espe­rar al Esta­do”, razo­nan los veci­nos.

Pablo

Inzúa es sub­se­cre­ta­rio de Aguas y Sanea­mien­to Hídri­co de Quil­mes.

Mien­tras reco­rre el barrio con el cha­le­co dis­tin­ti­vo del ope­ra­ti­vo,

mues­tra las cien cani­llas comu­ni­ta­rias que el muni­ci­pio ins­ta­ló a

prin­ci­pio de año en el barrio, sobre pilo­nes de hor­mi­gón. Con­vi­ven con

los recur­sos case­ros: bom­bas eléc­tri­cas que los veci­nos fue­ron ponien­do

en las esqui­nas, man­gue­ras que se cru­zan de calle a calle y de reja a

reja, sis­te­mas pre­ca­rios y peli­gro­sos pero los úni­cos dis­po­ni­bles para

tener dere­cho al agua.

Dis­cri­mi­na­dos

Ya sobre el medio­día, la fila fren­te al camión de hiso­pa­do cre­ce,

has­ta allí se acer­can los veci­nos espon­tá­nea­men­te, o los que son

envia­dos tras la detec­ción de sín­to­mas casa por casa. Si no pue­den

movi­li­zar­se, el equi­po médi­co se tras­la­da has­ta el hogar. Manuel se

acer­ca a pedir un hiso­pa­do aun­que no tie­ne sín­to­mas, le expli­can que en

ese caso no corres­pon­de hacer­lo, se va eno­ja­do.

“Los tes­teos masi­vos com­pli­ca­rían el tra­ba­jo des­de lo sani­ta­rio,

lo que sir­ve es hiso­par sobre los sín­to­mas”, expli­can des­de el equi­po

de emer­gen­cias. Enton­ces otra veci­na reve­la lo que le pasa a Manuel:

Cuan­do Ita­tí empe­zó a salir en los medios, en la fábri­ca en que tra­ba­ja

le dije­ron que has­ta que no tuvie­ra un papel que dije­ra que no tie­ne

coro­na­vi­rus, no podía vol­ver. Y no es el úni­co al que le pasó, agre­ga la

veci­na.

Lo van a bus­car a Manuel y le ofre­cen lo úni­co posi­ble:

tomar­le la fie­bre, hacer­le las pre­gun­tas de rigor, y exten­der­le un

cer­ti­fi­ca­do que diga que al momen­to no pre­sen­ta sín­to­mas. ¿Ser­vi­rá?

Manuel no sabe. ¿Cobra­rá algo de estos días que está sin tra­ba­jar, des­de

el mar­tes que le dije­ron que se fue­ra? Tam­po­co. ¿La fábri­ca podría

hacer­se car­go de ese con­trol que exi­ge? Eso segu­ro que no. Solo enton­ces

Manuel pone en pala­bras lo que sabe de hace rato: “Nos dis­cri­mi­nan por­que somos de Ita­tí. Si nos pue­den tener lejos, mejor”.

La Ita­tí

Una de las que va y vie­ne acom­pa­ñan­do a los equi­pos del Detec­tar es Ita­tí Tedes­chi,

mili­tan­te y veci­na que se pre­sen­ta como “hija de un secues­tra­do”, y

cuen­ta la his­to­ria de su padre José, Pepe para todo el barrio, un cura

ter­cer­mun­dis­ta que mili­tó en el Movi­mien­to Ville­ro Pero­nis­ta y en el

PRT, y que fue ase­si­na­do por la Tri­ple A en febre­ro de 1976 . El lla­mó a

su hija como el barrio don­de vivió y se for­mó, que hoy le rin­de

home­na­je en mura­les de pare­des, o en la bal­do­sa por la memo­ria de la

escue­la de Don Bos­co, la igle­sia don­de se for­mó. O aquí mis­mo, don­de con

solo levan­tar la vis­ta se des­cu­bre que el cen­tro edu­ca­ti­vo que está

fren­te al camión de hiso­pa­do se lla­ma José Tedes­chi.

“Al

prin­ci­pio de la cua­ren­te­na esto era una pea­to­nal. Los veci­nos fue­ron

enten­dien­do de a poco, cam­bian­do las cos­tum­bres. Des­pués de lo de Azul

se asus­ta­ron. Y está bien que así sea”, cuen­ta mien­tras reco­rre las

calles en las que, efec­ti­va­men­te, se ve poca acti­vi­dad. “Hoy la fila

para los bol­so­nes de comi­da está orde­na­da pero ayer se des­com­pa­gi­nó todo

cuan­do die­ron lavan­di­na. Se jun­tó un mon­tón de gen­te, se amon­to­nó mal.

La tie­nen que pen­sar mejor”, obser­va otra veci­na sobre la inter­ven­ción

muni­ci­pal en el barrio.

Ita­tí es una de las repre­sen­tan­tes de las 17 orga­ni­za­cio­nes

socia­les que el sába­do se reu­nie­ron con la inten­den­ta May­ra Men­do­za y

que el domin­go ten­drán otra reu­nión, esta vez suman­do al minis­tro de

Desa­rro­llo Daniel Arro­yo, para con­for­mar un «comi­té ope­ra­ti­vo» del

barrio. Está con­ten­ta por­que les anun­cia­ron que la ambu­lan­cia que donó

la fábri­ca Toyo­ta irá para el barrio. Y preo­cu­pa­da, cla­ro, por los

con­ta­gios. Ella fue una de las encar­ga­das de ir a avi­sar a los veci­nos que die­ron posi­ti­vo.

Los que pue­dan, cuen­ta, se que­da­rán ais­la­dos en sus casas. Otros serán

tras­la­da­dos al hos­pi­tal Iriar­te, al Sin­di­ca­to del Plás­ti­co y al

Poli­clí­ni­co del Vidrio.

El cor­dón poli­cial que hoy rodea Villa Azul, des­de el Acce­so Sudes­te. Ima­gen: Ber­nar­dino Avi­la.

El barrio cerra­do

La baja­da del Acce­so Sudes­te

tie­ne medio carril inte­rrum­pi­do por un cor­dón poli­cial. Hay patru­lle­ros

en cada posi­ble sali­da de Villa Azul, cami­ni­tos de tie­rra que sur­gen

entre las casas hacia la ban­qui­na del acce­so. Hay sie­te móvi­les del lado

de Ave­lla­ne­da, varios más en el perí­me­tro que com­ple­ta Quil­mes. ¿Cómo

va todo, según los agen­tes poli­cia­les que están allí apos­ta­dos? “Los

pri­me­ros días tuvi­mos pro­ble­mas, la gen­te no esta­ba acos­tum­bra­da, nun­ca

había cum­pli­do la cua­ren­te­na. Aho­ra van enten­dien­do que están en

peli­gro. Pero muchos siguen pidien­do salir, tie­nen fia­do en los nego­cios

de Ita­tí y piden ir a com­prar”, des­cri­ben el pano­ra­ma des­de el bor­de.

Aun divi­di­do entre Ave­lla­ne­da y Quil­mes, el de Azul es un barrio mucho más posi­ble de ais­lar, con sus cer­ca de 5000 habi­tan­tes. 3128 tie­nen con­ta­dos del lado de Quil­mes,

don­de las cons­truc­cio­nes en gene­ral son más pre­ca­rias aún que en Ita­tí,

y el ciru­jeo como una de las prin­ci­pa­les fuen­tes de ingre­so deja su

mar­ca alre­de­dor de las casas y casi­llas. Del lado de Ave­lla­ne­da apa­re­ce

la foto con­tras­tan­te del sec­tor urba­ni­za­do del barrio, con

ten­di­do de ser­vi­cios, casas de mate­rial, calles de asfal­to. Des­de allí

sur­gie­ron que­jas de los veci­nos en los últi­mos días por haber sido

ais­la­dos “como los del otro lado”.

“Acá el tema son las can­chi­tas,

jue­gan a la pelo­ta, el con­tac­to, la trans­pi­ra­ción. En todos estos días

no hubo con­cien­cia, ni en Azul ni en Ita­tí”, denun­cia un vecino de este

últi­mo barrio, que tie­ne fami­lia en Azul. En Ita­tí tie­nen la can­cha de

cés­ped sin­té­ti­co que dejó en el barrio, por toda obra, la admi­nis­tra­ción

de Mar­ti­niano Moli­na. En Azul está la can­cha de La Toma, hacia don­de

apun­tan todas las acu­sa­cio­nes por el bro­te. “Ahí juga­ban cam­peo­na­tos de madru­ga­da, por pla­ta,

un mon­tón de pibas y pibes. De un pri­mer con­ta­gio ahí apa­re­ció la

madre, la tía, el abue­lo, el sobrino”, lamen­ta un res­pon­sa­ble del cen­tro

de ais­la­mien­to sani­ta­rio de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Quil­mes, en la

veci­na Ber­nal. No aquí, pero en otros barrios del Conur­bano, los muni­ci­pios han lle­ga­do a blo­quear las can­chi­tas con camio­nes de tie­rra, es un pro­ble­ma que se repli­ca en todo el terri­to­rio, cuen­ta un fun­cio­na­rio.

Has­ta

el sába­do habían ingre­sa­do al cen­tro de ais­la­mien­to de la Unqui 85

per­so­nas, dos de las cua­les ya habían reci­bi­do el alta tras con­fir­mar­se

tests nega­ti­vos. Tras hacer­se los hiso­pa­dos, se que­dan en ais­la­mien­to 48

horas has­ta con­fir­mar un doble resul­ta­do, en aulas trans­for­ma­das con 3 o

4 camas cada una, en pabe­llo­nes divi­di­dos para hom­bres y muje­res. El

vier­nes varios veci­nos se jun­ta­ron a apau­dir a los equi­pos de

emer­gen­cia, como pue­de ver­se en videos que cir­cu­lan en las redes, al

gri­to de ¡Aguan­te la villa!, ¡Fuer­za, barrio!